El primer museo de España dedicado a la Guerra Civil

Voz 0313 00:00 Michael Robinson tú sabes que en España no existe ahora mismo ningún museo dedicado en exclusiva a la guerra civil hay alguno para bueno para alguna batalla a algún episodio concreto alguno alguno pero no existe ningún ningún gran museo dedicado a eso analizar la contienda desde todos los puntos de vista con en fin con documentos con lo que fuere con aportaciones de todos lo que estuvieron hay implicados pues no existe ningún

Voz 1546 00:24 no no no lo sabía pero si lo que sabía era que es más fácil enterarse si es un alumno de la Guerra Civil en una aula en un colegio en el Reino Unido que aquí en España eso sí lo sabía ha claro pero que no hay museo que no hay nada en su nombre no es que no no no lo saben

Voz 0313 00:44 bueno pues el primer proyecto para intentar cambiar eso está en marcha y no sabéis dónde en Teruel el primer museo de la Guerra Civil será cuando consigue abrir Joan Saura canas profesor de Historia museo hoy autor de este proyecto profesor buenas tardes qué tal

Voz 1 01:00 buenas tardes qué tal bienvenido por qué qué

Voz 0313 01:02 qué Teruel por cierto el que hemos hablado de Teruel por otros motivos

Voz 1 01:06 bueno hay muchas razones para que sea Teruel mire Teruel la única capital de provincia que por azar de la guerra fue martirizada por bombardeos masivos ataques de artillería hay por asalto por los dos bandos entonces y en Teruel fue masacrado por el bando nacionalista y fue masacrado por el bando republicano no la gente se tuvo que esconder de ambos es claro

Voz 0313 01:38 triste honor verdad

Voz 1 01:40 si su triste honor tenemos una ciudad pequeña nosotros contemplamos siempre la guerra la guerras puede ser contemplada desde muchos ángulos pero una que recibir hay que contemplarla no sólo desde el ángulo militar eres siempre estudian las guerras pasadas pero nosotros no tenemos que continuar desde desde van conducir es decir desde Baku donde la población que no puedo acción siempre sufre la guerra no no no es la parte pasiva deba guerra entonces desde ese punto de vista Teruel que tiene todas las medallas

Voz 0313 02:14 no casi que me lo casi que me da vergüenza preguntarlo profesor pero este será un museo de los dos bandos entonces no sé qué decir que lo logra

Voz 1 02:22 vamos a ver tiene que ser un museo de conflicto tiene que ser un museo del sufrimiento de la gente tiene que ser un un museo en el cual se planteen las causas profundas no sobre las causas inmediatas no hice planteen las consecuencias la historia tiene esa función entonces debe los dos bandos obviamente tiene está representado dos dos bandos porque en los dos bandos se pelearon eso significa que los dos bandos tienen igual responsabilidad de la guerra Ésta es una decisión que que el visitante del museo tiene que sacar a posteriori es decir el museo plantea siempre aquello que es objetivar de en la medida que de Historia lo puede ser que no siempre es posible no hizo evidentemente cada ciudadano tiene que sacar su propio sus propias con sus consecuencias no digamos que deducción no es o no debería ser en ningún caso un aparato de propaganda debería ser un aparato de reflexión yo siempre lo permite mire yo he seguido muy de cerca la evolución de algunos museos europeos unos más complicados ha sido Museo de Historia de Alemania situado en la capital federal actual que es verdad que no piense que eran dos ciudades antes das hasta hace en fin que poco tiempo ya habíamos museos entonces museos con dos visiones distintas absolutamente distintas de concepto no porque uno pertenecía a República Democrática encontró la República Federal no han tardado en hacer un museo han tardado alto al fuego muchísimos años pues sí hoy cualquier ciudadano visita ese museo yo le aseguro que resultan muy difícil discutir un solo están del museo porque porque se ha procurado que sea objetivamente ciertos es decir todo cuando se dice que es indiscutible usted puede luego sacar sus conclusiones eso es lo que deberíamos hacer acá

Voz 1546 04:25 que una cosa es que casi en todo orden de la vida a nivel personal lo inclusive colectivo es que hemos de pasar un proceso de luto digamos no a lo mejor alguna gente lo hace muy seguida otra gente tardo un poco más pero proceso de luto si acabas pasando debería que España paso al proceso de luto de la de la Guerra Civil

Voz 1 04:48 no en absoluto no de los que una guerra civil no se digieren fácilmente mire lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos en fin si hoy el pueblo americano tiene problemas y está profundamente dividido en el fondo la ideología que subyace en su guerra civil que es bastante más antigua que la nuestra es decir las guerras civiles y dejan cicatrices muchísimo más profundas que las guerras internacionales es mucho más fácil que francés y en las manos creo que republicanos y nacionales en las manos es decir hay que entender que el las luchas en el lo de la propia familia las luchas fratricidas son terriblemente dura duraderas es decir es que caracterizan fácilmente no no somos diferentes del resto del mundo pero no hemos hecho nuestro proceso de duelo no tenemos muertos en las cunetas es cierto no entonces hay que admitir lo tenemos muertos en las cunetas sí pero hay muertos en las cunetas de los dos bandos oiga es decir hay muchos curas en las cunetas bien

Voz 2 05:59 es verdad es verdad sí

Voz 1 06:02 es caro hay unos dos bandos es si no se puede sacralizar un bando no no no no no ha aquí hubo una guerra profunda si hay un hay una lucha entre el mal no no es cierto no fue cierto entendiendo el más

Voz 0313 06:20 profesor en el que hubo bueno sí

Voz 1 06:22 sumados y hubo buenos y abogados que ambos bandos como ocurre en todas ellas

Voz 0827 06:26 me siento cierto lo que acaba de decir sobre los sacerdotes durante cuarenta años esos sacerdotes y esos caídos de uno de los dos bandos han sido elevados a los altares han sido reconocidos en las fachadas de las iglesias en los cementerios mientras los otros mal sí sí es decir de la responsabilidad objetiva del inicio y otra cosa es lo que ha sucedido con la memoria durante cuarenta años que para unos ha estado perfectamente congelada para otros sin embargo ha sido reivindicada

Voz 1 06:56 pues esto es lo que hay que reparar claro es cierto lo que usted dice no pero pero evidentemente habrá las masacres por mutuas entonces esto también hay que plantear no no cuando voy me refiero a eso me refiero a los estudios que hay hoy sobre su la somos los dos mando sobre el número de muertos etcétera no esto está ya suficientemente documentado hay que empezar la exponer no hay que hay que empezar a disponer y hay que preguntarse por qué

Voz 0313 07:28 profesor tiene fecha este este museo para su apertura fecha aproximada aunque sea

Voz 1 07:33 eh bueno ya sabe usted que las obras públicas dependen siempre de pactos supuestos yo esto no puedo no es que no lo sé porque eso depende en definitiva del Gobierno de Aragón ID las ayudas que tenga ya haya del Estado no pero que vamos a ver lo que sí sé es que hay el solar en Teruel hay el proyecto ejecutivo hecho que se ha creado la comisión de sabios que tiene que supervisar todo eso para que no haya en fin informaciones erróneas y que estar trabajando en esa misma línea tres más ya no lo se me dijese proyecto que empezó a