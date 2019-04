La Lengua Moderna: Ataúdes, porno y reyes, el combo perfecto (01/04/2019)

Voz 1 00:00 cómo estamos moderno en tan antigua como el Francia el PD te está como una señora

Voz 2 00:11 moderna del Tour de Miguel

Voz 4 00:53 bienvenidos bienvenida a Salt VI Programa del ala en guapa la llevamos seis sin ni una llamada de los jefes

Voz 0759 01:07 si algo estamos haciendo mal eh deja de decirte lo primero de todo Valeria una cosa que me brota ahora mismo en el corazón tú vives siempre en tus actos con la punta de tus dedos pulsa el mundo le arrancas auroras triunfos colores

Voz 4 01:21 alegrías es tu música la vida es lo que tú tocas Valeria Arrow más bueno todo no

Voz 0759 01:33 no es es mío inspirado por Pedro Salinas pero mi es que me ha brotado de cierto yo te lo digo oye pues no tengo nada que decir

Voz 2 01:43 ya es eres mi jefe

Voz 0759 01:46 este bonito haiku eres mi jefe punto vamos a dedicar del programa de hoy alguien aquí solo quiero decir

Voz 6 01:52 se queda dedicada a mi abuela vale que en plan populista total no pero la demagogia del hospital y creo que mañana Lehane era alta que está de puta madre ir aparte que me ha buenas lo más gracioso y es lo que más bien mundo fondo Maura súper divertidas pues como yo el caso es que hay una enfermera que está cuidando que se llama Elena que es rumana y es lo más gracioso del mundo dicen frases esto te va a encantar Héctor

Voz 5 02:16 dice es gracias Elena Haití dice gracias yo me apunto

Voz 6 02:21 me me tiene me tiene tu abuela estoy con la oreja detrás de la mosca rarísimas Elía una que me encanta es después de tanto trabajar me voy a tomar un baño Saba

Voz 5 02:34 todo así así que este programa te lo dedico

Voz 0759 02:36 Elena para tire Nájera de la Begoña Oña Moya mejora necesitamos a a mujeres como tú que nos enseñan que fumar es el camino yo se lo quiero dedicar fíjate porque ahora mismo mientras estamos haciendo esto está sucediendo en Córdoba Argentina El VIII Congreso Internacional de la Lengua Española allí todos Idol inaugurarlo al Rey no nos han invitado no estamos aquí nosotros haciendo un programa en defensa de la lengua tal hacer un congreso Argentina además que Valeria nadie ahí claro que eso ocho mil followers en Instagram andino que está pasando eh Ángel que son casi italianos Conesa conozco pues nada que nos han invitado así que un saludo para toda esa gente la han hecho un homenaje también a Víctor García de la Concha que fue presidente de la RAE director James claro es que me hace gracias solar en las que en Argentina de la Concha y que el gilipollas con en el en el discurso inaugural el Rey Felipe VI acabo el concurso el discurso diciendo viva nuestra lengua viva nuestra hermandad bueno pues muy bonito pero que oportunidad perdida para ver inaugurado este VIII Congreso Internacional de la Lengua Española saliendo allí Felipe VI voy diciendo

Voz 0660 04:03 hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 5 04:08 hijos de mi marido concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 7 04:32 que Franco errado

Voz 0759 04:36 tu dedicado a todos nuestros pueblos indígenas hermanos

Voz 5 04:43 esquí sitio

Voz 0759 04:46 bueno venga lo voy a hacer lo voy a hacer gustando made hoy me voy a gustar venga voy venga necesito vuestro calor

Voz 1626 04:52 con pitos pitos pero

Voz 8 04:55 ahora bien el concurso de la Lengua moderna dos personas se enfrenta a ver cuál es más leer da por supuesto no hay premio esto no es la ruleta comodín como es el concurso Lengua moderna

Voz 0759 05:19 la pierdes el ritmo eso pierda sea al final

Voz 8 05:25 vi una

Voz 2 05:28 largas aplaudir hoy una buscar más que nunca me encanta tener cómplices en este momento tan incómodo compartirla

Voz 0759 05:40 el ritmo poquito en la tengo Rino con lo bien que va no pero no hago bien el amor eso ritmo eso ritmo durísimas declaraciones de Valeria Ros paramos el programa abre comillas no hago bien el amor tierra quiere desarrollar este no no para nada simplemente no tengo a ritmo yo me apuntaría por una sección pero bueno pues nada empezamos el concurso cutre de la Lengua moderna como siempre necesitamos a dos voluntario todos voluntarias tenemos al primer flipado elegimos porque si algo hemos aprendido en estos años que el primero nunca broma estar muy motivado cómo te llamas adelante por favor fuerte aplauso

Voz 4 06:19 la camiseta de la selección española de la selección española Víctor eres canario

Voz 5 06:29 ha sido casi

Voz 2 06:36 a fisonomía estábamos a nadie

Voz 0759 06:39 para el Víctor de de Getafe a quién quiere con

Voz 2 06:43 casi sin querer concursar contra Víctor de Getafe por favor vengo quiere simpático pésima en una sonrisa venga venga

Voz 4 06:51 esforzar prácticamente cómo te llamas amiga mía Mons

Voz 2 06:57 ella María mayor

Voz 0759 07:00 Murcia

Voz 2 07:03 claro

Voz 0759 07:05 una murciana sin comer esto es peligroso cuidado

Voz 6 07:08 pues no te vamos a contar una cosa pero no te preocupes vas a comer

Voz 2 07:13 aunque la Diego no es porque lo diga

Voz 0759 07:22 tenemos a Víctor de Getafe llamaría desde Murcia a estado de las cosas hemos llegado que dice seres de Murcia celebra eh que bonito ir por ahí

Voz 8 07:31 bueno e empezamos con el concurso eh

Voz 0759 07:34 mira ahí vamos a empezar la primera pregunta a perdón perdón

Voz 2 07:36 no perdón hombre es mi momento todo concurso rancio necesita una azafata no perdón pero me gustaría hoy acertada azafata de vuelo pues apetece azafata que aquí sí gracias

Voz 0759 07:54 el micrófono quiere decirle algo a los concursantes antes de empezar

Voz 2 07:57 sí señoras y señores el concurso empezar gracias al cinturón

Voz 0759 08:08 empezamos bien primera pregunta relacionada con lo que hablábamos el Congreso de la Lengua que se está celebrando en Córdoba Argentina aquí la pregunta no tiene que esta es café para los muy Cafeteros porque realmente no tiene que ver ni con sí taxis Nikon gramática ni con cosas mal escritas

Voz 2 08:21 vamos a ver el fragmento de Felipe VI un fragmento de ayer del discurso adelante porque el porvenir del español

Voz 10 08:30 de ahí de las instituciones públicas y privadas

Voz 11 08:33 de la sociedad civil cuyo dinamismo

Voz 10 08:36 con una cada día el Waco que mostrara en este congreso vuestro José Luis Borges no esto

Voz 0759 08:49 también

Voz 0660 08:52 vale paramos

Voz 0759 08:55 Avis apreciado algún error especialmente en la parte final del concurso de vuestro Rey Felipe VI como republicano abiertamente

Voz 2 09:07 dices no está todavía no está de momento no aprecia nada apreció nada bien María por favor

Voz 5 09:13 nada no

Voz 0759 09:17 en del público apreciado alguna atención tenemos ahí a un referente acércate por favor

Voz 6 09:22 Juan

Voz 0759 09:23 un momento atención Cho compró y no ha salido mal si alguna otra opción por ahí

Voz 6 09:31 no

Voz 0759 09:31 jo atención Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges un fuerte aplauso

Voz 4 09:36 sí

Voz 8 09:37 sólo si el errores es muy leve

Voz 0759 09:42 es muy para eso para mí cafetero ha dicho José Luis Borges es Jorge Luis Borges eh

Voz 2 09:48 es ese momento en la sala argentinas

Voz 0759 09:50 la sala falta por mostrar la salidas de emergencia del estudio mientras ha explicado todo esto bien tenéis hay unas pizarras vamos con la segunda pregunta lleva cero puntos lo dos y nos pongan menos uno pues yo qué sé

Voz 2 10:00 ya

Voz 0759 10:02 una pizarra para cada uno la que queráis

Voz 6 10:05 con analógicas

Voz 0759 10:06 claro por la aclaración por favor

Voz 0660 10:10 el ex hoy futboleros mucho eh

Voz 0759 10:13 hemos dado María te gusta el fútbol del Madrid sólo del Madrid no te gusta el fútbol murciana hombre perdón somos accionistas del Real Murcia no escuchan la vida menos un punto

Voz 2 10:29 escribe por favor en la pizarra correctamente la palabra Corner Corner en castellano que es una palabra inglesa pero que puede que tenga ya sólo el muy as en el castellano momentos de máxima emoción acepción Víctor eres de repasar

Voz 5 10:49 la palabra escrita bendito

Voz 2 10:52 el gran más no sé si favor Víctor eh

Voz 0759 10:57 Nos como has escrito a la palabra

Voz 2 10:58 córner vale muy bien ahí está en mayúsculas las escrito con su tilde o tú María córner muy bien muy bien

Voz 0759 11:06 a las dos viene un punto para cada uno pero la pregunta no ha acabado Boys escribir el plural el plural por favor me la palabra Corner en castellano

Voz 2 11:18 como ha dicho Corner Corner puede ser Corner sí sí o los córner

Voz 5 11:29 a ver

Voz 2 11:29 Víctor Víctor apuesta por córneres es brújula

Voz 0759 11:36 totalmente es Castellar izado no cornetas

Voz 2 11:38 estamos venga María lo dejas iguala en singular se puede decir los córners a lo mejor cuál crees que es la correcta al público que Víctor María fíjate

Voz 0759 11:54 se fija cómo estará la cosa que Víctor diga yo creo que Marie me he dado cuenta pero a lo mejor no es lo mejor Víctor persigue sueños escucha tu voz interior has acertado un fuerte aplauso para Víctor

Voz 4 12:07 antes

Voz 0759 12:10 ella ha sido el falso no como se lo más sale mal el examen a gente que hice rabia Sage luego saca un ocho pues es es Víctor en un punto aparatito Víctor te sitúa a la cabeza del concurso bien vamos a ver porque el el sábado siempre de actualidad este programa ya sabéis siempre la ola de la actualidad el sábado cambian la hora sabemos esto

Voz 8 12:35 sí sí sí el sábado que es el sábado que es una menos una menos a las dos son las tres

Voz 2 12:42 a las tablas dos sólo trece fiesta hay tienes cortantes claro

Voz 0759 12:48 no te pilla volando y así

Voz 5 12:50 la verdad es muy bien muy bien

Voz 0759 12:54 es la hora pero nos mantendremos pero huso horario eh quiero saber cómo se escribe no hace falta ni que lo escriba es que me lo digas por ejemplo tú María cómo se escribe uso

Voz 12 13:06 horario

Voz 2 13:09 con hache con hache es correcto

Voz 0759 13:11 con Víctor si un fuerte aplauso para María por favor

Voz 4 13:14 estoy con Arabia puso

Voz 0759 13:19 con H si Saiz porque ve a segunda parte la pregunta esta para medio punto más por qué uso sabes que es un uso eh Víctor saber tú sabes que es un uso a parte del huso horario sí lo sabes fíjate es que si lo sabes ganas concursos ya de repente ha llegado creo no llegan que así lo hemos dado en lengua castellana en lengua castellana no el Mundial de repente hoy el

Voz 2 13:43 puso María sabes que es uso pues yo sé que el uso de una parte de las mitocondrias bueno se divide de la pero hay que te de ciencias no se hacen unos uso pero ya

Voz 0759 14:02 yo no sé si ese uso va con hache porque yo no tengo si fuerte aplauso para María por favor

Voz 4 14:08 que me acaba de dar una lección de la ciencia moderna me la lengua

Voz 0759 14:13 sí sí sí de otro programa venga empate a uno vamos a ver si de ese empatamos con tengo una canción joe una canción además de mi época no hoy nueve reggaetón hoy no

Voz 6 14:24 con lo que me gusta verte bailar pero ahí no porque estamos ya en arriba pero poquita sentado bueno pues porque vamos a a aterrizar y no

Voz 0759 14:34 vale perfecto podemos establecer de hecho un concurso paralelo en las redes a ver si alguien se acuerda de esta canción por favor jóvenes algunos años cuarenta algunos nave mi nacido el grupo es Valera la canción se llama deseos vamos a escuchar la letra momento notáis algo no hables encima los avisos del pueblo encima de la que hace puede poner la Revilla al final Sendra

Voz 13 15:28 ver confusión España

Voz 0759 15:35 porque habéis dado yo no sé qué decir quién ha dado antes el golpe el bar poder podéis ser honestos vosotros sabéis quién adoquinado antes yo creo que

Voz 2 15:42 bueno no ves

Voz 0759 15:46 escucha tu voz interior que nada antes el gol

Voz 1626 15:48 P

Voz 0759 15:48 es que yo creo casi a la vez justo lo revés simultáneamente

Voz 2 15:52 además escribió en la pizarra venga por favor

Voz 0759 15:55 vale me parece buena idea por supuesto que ha pasado hay que habéis oído en esa en esa letra de Valera un grupo de noventa y dos que nunca tuvo mucho éxito no a mí me gustaba porque me gusta la primera parada no sé cuál era pero si lo que ha fallado María se ve ganadora se ve ganadora manía

Voz 2 16:16 oye por favor encima chivato María vamos esta vez a ver qué has escrito

Voz 9 16:26 sí

Voz 0660 16:27 encima mío encima de mí muy bien

Voz 0759 16:33 esto unido está Chao que no es un posesivos si esa frase ganadora del concurso

Voz 4 16:40 la puerta Zapa

Voz 6 16:45 vale pues adelantarnos pero cuidado al sacar la maleta que os puede caer todos tenemos los regalos

Voz 2 16:52 tenemos los regalos si para el concurso hoy por hoy más que nunca porque ni siquiera nos patrocina Mazar y alimentación porque no nos ha dado tiempo a y entonces hemos comprado los regalos en la cafetería de la Ser vamos a ver para el perdedor Víctor un yogur esta este

Voz 6 17:08 típico yogur que no te apetece pero no tienes comida

Voz 2 17:12 oye una enviarle un saludo a mi primo del lenguado adelante con él está a favor enfoca Viena a Víctor

Voz 0759 17:17 ya que le va a mandar un mensaje a su profe de Lengua

Voz 2 17:20 María Jesús Jesús adelante Jesús dulce te icono está derrota ir solo lo que he podido pero bueno ya está Jesús

Voz 4 17:31 el le como impositivos poco pero vengo a ver tú mismo

Voz 2 17:40 no te preocupes enseña el chándal

Voz 4 17:42 en grande me me levanto si te levantas con yogur por favor eh

Voz 2 17:49 pero nadie genial para nuestra ganadora para manera por favor

Voz 6 17:56 lo demás besos sabían si vas a comer

Voz 2 18:02 a lo niños repelentes que les llevaban una manzana al paro

Voz 0759 18:04 PSOE entonces ahora te vamos a hacer una foto lo ser por favor una foto como si fueras

Voz 2 18:10 meses de Murcia salimos influencer de Murcia dos palabras claves bien otra vez al acudir aquí aquí a mi dedo Encinas

Voz 4 18:21 por otro aplauso aquí el pulso cumplan Lengua moderna curso cutre de la ley

Voz 0759 18:28 moderna

Voz 13 18:31 sí sí

Voz 6 18:42 país y las elecciones de dos mil diecinueve Spice Girls Elecciones dos mil diecinueve como influencer y Murcias nunca habían estado juntas están y como ha quedado María muy bien María gran concursante bueno sección esto es la sección de Valeria rock no podía no podía evitar hablar de las Spice Girls habéis enterado si resulta que ha salido Mel vi que era la la negra gimnasta

Voz 2 19:19 contra laborista Mi favorito era tuya

Voz 6 19:21 que yo era Gehry porque como no sé cómo era tan fría en País Vasco y apareció juguetona era como mi ideal a seguir entonces ha salido en una entrevista que ha tenido sexo tuvo en su día sexo no me puedo creer notas enterado entornos hablan de otra cosa

Voz 2 19:36 la yo que su porque quiero hablar de El hormiguero y Albert Rivera

Voz 6 19:39 venga el caso es que tuviéramos sexo lo ha dicho antes Guede quien hay teórico Melville si cuando estaban junta bueno estaban ahí las cinco entonces toda la movida es que Griezmann Phau mogollón que está en un chalé súper pijo con su marido en la otra rambla no hubo tijeretazo sabe menos cortando todo el Rayo más que además viene toda la gira de las Spice Girls que van a estar en Londres en junio algo tengo ya la

Voz 2 20:06 usted me voy a Vera

Voz 6 20:08 a un cómico y luego a las Spice Girls total

Voz 0759 20:12 la victoria también una victoria

Voz 6 20:15 no va porque como ya rica entonces dice ya paso de todo y también eran poco rancia siempre ha sido

Voz 2 20:21 eh

Voz 6 20:24 tal que odio que fuerte la ex Spice Girl

Voz 2 20:27 es es que estoy impactada pequeña

Voz 6 20:29 era mi mi vida a las Spice ya no que de esquí a los habíamos empezado a buscar cosas yo ya sabía que las Spice Girls habían hecho el Triki Triki había cositas que dejaba bien claro sí porque por ejemplo en la letra no sabéis qué dice Augusto Juan fuera el Willy Willy One Two One estos son Mel vi oí una ley dice Wang

Voz 5 20:55 lo decían claras

Voz 6 20:56 ante nosotros como sino que además para sea mal las Spice Girls picantes que van a hacer que les gustan los tacos eso era lo máximo a cinco días pues no les gusta la tijera

Voz 5 21:08 quiero decir en Jerez

Voz 6 21:10 la como el disco de Wanna be al revés dije

Voz 0759 21:13 no

Voz 6 21:14 me encanta de hecho hablando de que se oye si os dais cuenta de videoclip de los noventa os voy a poner de hecho el fragmento Melville a dice que hoy no para de decir creo y quiero gay porque seguramente lo hicieron el día anterior ya se quedaba como obsesionada podemos ponerla en el momento de que hoy mira

Voz 8 21:37 igual no

Voz 0759 21:38 dice

Voz 5 21:44 pillada

Voz 2 21:46 otra pero ella igual dice Iker que verdad que bien sabes inglés una duda escuchado que hoy me viene bien para tu bueno total total lo que quiero decir

Voz 6 22:00 esto es que ellas son auténticas ellas han hecho estos una estrategia de marketing vamos a empezar a conciertos habían deje de ETA tal cual entonces yo creo que ahora en las elecciones diecinueve que nadie sabe qué hacer porque queremos que todo son unos bastardos estamos a quién votar a quién votar hay un problema también de fondo que hablaremos que es que somos todos como que vamos a lo vulgar siempre los los políticos tienen que decir somos diferentes somos auténticos somos inteligentes esto es por ejemplo yo he pensado que las Spice Girls son estas pues que podemos haga lo mismo para ganar votos que sean pues estos Pepa Boix

Voz 0759 22:35 eh

Voz 6 22:36 tenemos a Echenique de deportista pero por empatía no es serio os lo digo mirar esto es Cerro oyentes como que Mel vi que es Errejón se rollo con con Kerry que es Pablo Iglesias y entonces ya no se hablan entonces si salen ahora diciendo que pasó pues seguramente yo les votó entonces podemos ver la historia de amor entre me yo hoy en Podemos Boys aquí están en plan cobra al principio luego seguimos aquí están en plan Bellvey en plan elástica el ex elásticos leves se quieren vamos a lo siguiente me me pico Se mimetizarse mimetizado siguiente

Voz 0759 23:15 lo de frialdad

Voz 6 23:18 es subrogada maternidad regional

Voz 5 23:22 dicen

Voz 6 23:23 a última dos cañas de Bacca tras un montaje no valgo para tanto

Voz 2 23:29 pero claro entonces que

Voz 6 23:32 eso que se rompió todo esto llegó el hashtag Enyo así no os acordáis de entre será todo como una pareja Íñigo así no me siento preparado Íñigo así no Sporting Íñigo y así no más suave entendáis todo esto no vale entonces Lacy les voto quiero auténticos referentes quiero personas referentes Errejón yo también cuando me dejan voy a vivir con mi abuela atendiendo Perera

Voz 2 23:56 adelante

Voz 6 23:58 al entonces este país se premia lo me

Voz 2 24:01 mediocre no te parece siempre os creéis que en este país no te digo más no no les y os lo digo

Voz 6 24:07 la yo hice una entrevista pusieron en plan el típico haters a que habla de que ha viajado como excusa o malo es que hable que está un zulo todo sea porque entusiasmo a la izquierdas tu problema porque digo igual no tengo que decir que viajó inglés yo cuando llegue de Inglaterra que estuvo Inter interna un año entero cuando llegue me da vergüenza en inglés bien porque tú vas a un restaurante y tres White fue termina que pringao

Voz 0759 24:32 hemos logrado reírnos del que habla bien inglés del que habla mal

Voz 6 24:36 pero también con el español si describen un mensaje de texto ligando yo es vagina con b qué horror no me quiero real pero sí es todo perfecto tampoco te gusta somos unos mediocres tiene unos hasta tú porque lo veremos

Voz 2 24:48 yo el primero queremos porque haces un programa de enaltecer

Voz 6 24:51 el castellano pero luego metes patas lo ha dicho uno en Twitter he visto yo en bla mira el Montse de la Lengua moderna Pérez Reverte de las sondas eh que que diciendo la Valeria justo detrás tuyo

Voz 2 25:01 sí lo he dicho por eso te queremos mucho porque

Voz 6 25:03 eres es patético

Voz 5 25:11 para finalizar la sección me gustaría ser

Voz 6 25:14 a hacer un poco de coaching en las elecciones y en los partidos decirles en el currículum que deberían sacar para ganar la autenticidad Abascal

Voz 2 25:23 cuidado eh sabemos que tiene es un arma corta

Voz 6 25:25 eso no ganan en alguna cualidad buena si tengo una cara kalashnikov admitió das miedo entonces sabemos también que te gustan los pájaros

Voz 2 25:33 la bueno no te digo

Voz 6 25:36 más es que lo visto en su currículum es socio de la Sociedad Española de Ornitología claro ahí me compra sigue el Ebro Abascal to Rato con un pájaro podemos verle cómo sería posible pero siempre con un pájaro

Voz 2 25:49 otra usted me hace gracia hombre no sé

Voz 6 25:51 con el oro X es que el Focus están el oro pasamos del otra más un pájaro con un pájaro es que Abascal ganarías votos

Voz 2 25:59 los este hombre que era muy de Águilas ya lo sabíamos pero es un pájaro

Voz 6 26:04 Pablo Casado es listo es un tío listo listo porque pones tantos iconos en redes sociales a todas Rato iconos autor es que parece es que así no puede claro

Voz 2 26:15 mira mucho Cristina Cifuentes también no es que no me gusta

Voz 6 26:17 que está haciéndose como mediocre como nosotros no necesitamos icono

Voz 0759 26:21 queremos que seáis como nosotros lado mejores

Voz 6 26:23 ese tío tiene algún Harvard a o en Harvard un posgrado habla de esos acate fotos con negros negros como Will Smith no cómo de bien ver yo diría Albert Rivera buena Paula Pablo

Voz 2 26:35 Sánchez Next pasamos Pablo Sánchez hay Pablo tengo un lío ya de nombres Pedro Sánchez y Albert Rivera si te has enrollado con Malú Tirant lo has conseguido

Voz 6 26:46 lo que una lesbiana vaya conciencia

Voz 5 26:51 es que yo sillón corto

Voz 2 26:53 Arenas enrollada conmigo en Estepa

Voz 5 26:56 ahí soy la puta tira de eso

Voz 6 26:59 por favor Pablo Iglesias currículum inglés Italia inglés italiano y por favor Pablo Iglesias que le en francés que es esta mira esto

Voz 0759 27:07 el currículum de verdad en veinte minutos

Voz 6 27:09 dijo habla inglés italiano francés

Voz 2 27:12 la que se ha estado a poder demostrar

Voz 6 27:15 te reto a Pablo Iglesias a leer en francés yo León francés yo León francés

Voz 2 27:20 pavo

Voz 6 27:23 te reto a esto si si haces este reto como lo hago yo con la canción Sigo Silex en francés esta canción yo te voto tengo dieciséis mil Follow vuestros por favor ponerme la canción

Voz 14 27:40 que no aquí si John Keane se leía von que la prioridad está inquieto sí si te das un buen el día de la semana ese mentales que está

Voz 5 28:13 tú me dio en la mezcla

Voz 9 28:24 sí

Voz 4 28:29 la Comisión de Valores

Voz 13 28:33 amenazados

Voz 6 28:36 has visto francés como lo leído ahí queda el guante Pablo Pablo Iglesias

Voz 0759 28:43 bien vamos con la actuación musical de hoy que como siempre por no lo voy a contar yo porque Julio López

Voz 2 28:47 quién mejor que yo llevo en más de quince años en la música desde sus inicios consiguieron formar parte de la banda sonora de nuestras vidas después de seis años sin sacar disco vuelven ellos son despistados

Voz 15 29:12 y sí

Voz 16 29:16 prendió la dirección de Carrie ella echa arden más esta injusticia al juego de la silla

Voz 15 29:29 qué colgado

Voz 16 29:33 eh en el fondo la orilla pero me daba después de media vida despistado se funden la bombilla

Voz 17 30:02 que juntos somos dos más dos son uno

Voz 16 30:20 busco palabras para un buen relato partículas de arena en el desierto que esto saldría más barato

Voz 15 30:33 pero ahora de un abierto

Voz 16 30:39 que ella gasta tanto a Pato sólo soy ciego entre los tuerto extraño tanto cuando me despierto y veo nuestro retrato

Voz 17 31:02 minutos vamos más sólo uno

Voz 16 31:36 de esta redada completa cada viaje a colocar bien la maleta

Voz 15 31:49 para que todo el que

Voz 17 32:00 sólo quedan dos más dos son uno

Voz 4 32:53 Prado coránica aplaudió aplaudir van para llenar el para el bienvenidos eh gracias

Voz 12 33:03 bienvenido a Crespo como estaba es muy bien gracias lo primero te voy a deciros despistada es que me dais una envidia tremenda porque os habéis tomado un descanso de eh

Voz 2 33:11 seis años puede ser sin sacar disco seguirán

Voz 12 33:14 gente descansa descansa ha sido tres años luego empezamos a gira pero no está mal

Voz 2 33:17 le tampoco

Voz 12 33:19 dar tres años sabáticos tampoco porque realmente nunca hemos sido un grupo que hayamos ganado tanto dinero como para parar poder estar en casa en el sofá no pero bueno que se ha sido bastante de tranquilito como sido la vuelta pues ya verás que con muy buena Jano

Voz 19 33:37 teníamos muchas ganas empezamos a dar conciertos a tocar poco a poco viendo si la gente se acuerda de nosotros y esas cosas y luego ya tuvimos tomamos la decisión de empezar a hacer canciones nuevas y a grabar un disco y bueno

Voz 0759 33:50 porque volvéis con canciones nuevas no hace la clásica de voy a volver aquí haciendo una versión ahora en bossanova de no no

Voz 19 33:58 no no no no vamos a hacer Física o química en jazz no no estaría guay por otra parte

Voz 0759 34:03 de no

Voz 19 34:04 las que teníamos estaba un poco acojonado no porque era joder te hemos canciones muy muy clásica Si la hay siempre pasan estas cosas que la gente se queda con las acciones de siempre y la verdad que están teniendo muy buena aceptación así que estamos contentos pero muy icónicas y muy generacionales ha marcado

Voz 12 34:20 mucho hay a la gente

Voz 4 34:23 pero hay que avanzar también

Voz 12 34:25 si hay que avanzar dicho no nos pasó que empezamos a tocar sin sacar disco y nada claro empezamos a hacer conciertos concierto es cuando llevamos dos años de gira dijimos a lo mejor no estaría mal un disco nuevo no que ya empezamos a tener mucho lo basado Morro no de tocarse vivir de lo de las rentas no bueno tenéis un bol

Voz 0759 34:43 lo hay a la vista que es el Madrid

Voz 12 34:45 el ocho de junio en La Riviera no puede ser si eso hay que llenarlo como sea hay que trae traed primos trae familiares

Voz 2 34:52 el ocho de junio que días

Voz 4 34:55 sí sí

Voz 12 34:58 entonces lo que venga gente de todas partes que hasta de Murcia donde quieran venir

Voz 2 35:02 incluso jugando pero está jugando soy de Guadalajara tampoco flipper apuesta del ayuntamiento para que estáis como en casa hay Guadalajara una tierra muy musicales también hay que decir bueno mucho mucho quemada tuve parte de me gusta mucho como antes de repartir no aparte

Voz 8 35:30 en junio la Riviera luego habrá habrá mar bolos

Voz 12 35:33 los que que que planes tenéis o otros seis años

Voz 2 35:36 porque

Voz 12 35:37 ahora nos vamos dentro de muy poquito a América va a estar casi un mes por ahí estaba de México en Chile en Perú pues pues cuando vais a más lo podéis pedir perdón por lo

Voz 0759 35:48 ah sí por supuesto

Voz 12 35:50 sí yo me parta de España el ellos piden perdón por lo de

Voz 4 36:03 bueno pues nadie disfruta mucho el país hermano muchas gracias y luego no

Voz 0759 36:10 despedimos con vosotros un fuerte aplauso despistados

Voz 4 36:13 en la les vamos

Voz 3 36:21 tenemos vale

Voz 4 36:35 el momento de entrevistar a alguien que nos va a presentar el gran Julio ella es periodista y escritora además tiene un Micrófono de Oro que más se le puede pedir es la gran Nieves Concostrina

Voz 9 36:56 el rapero

Voz 0759 37:02 Nieves Concostrina la Lengua moderna que ganas teníamos que viniese es

Voz 0660 37:06 nos tenía ganas de venir porque porque

Voz 2 37:09 pues es aprende mucho contigo sin querer lo bonito que tiene guasa si lo cual

Voz 0759 37:14 aprendes cosas porque te mola porque qué diferencia

Voz 2 37:17 cuando alguien te Bale en la mercancía

Voz 1626 37:19 lo que aprendo yo no quiero decir es que

Voz 2 37:23 es importante decirlo yo

Voz 1626 37:24 en os que lo tenga todo en la cabeza es que cada vez que preparo hago me lo tengo que estudiar una tengo que leer entonces ya te queda

Voz 2 37:30 y hay veces que digo yo mira tú

Voz 1626 37:34 no sabía yo no sea que quiero decir que voy que no estoy contando nada que yo me lo sepa todo es que aprendo aprendo muchísimo y me divierto me di

Voz 2 37:42 es que me encantan y es un tema

Voz 1626 37:45 vamos a la sección de repente escudos oye ya que venido

Voz 2 37:48 eh

Voz 1626 37:49 a una pregunta acerca de que tengo con qué tengo que hacer es que de no quedarse

Voz 0759 37:53 por lo que el hombre no subiría la Audiencia nieve es decir el luego serían vídeo viral

Voz 2 37:59 esos esos esos salieran Youtube menos mal que es como si sólo fuera Radio mira tú qué bien me da igual sólo sólo les destrozaría la vista aquí conmigo yo tú cómo está el tema de los pezones

Voz 19 38:09 no no no siempre y yo estoy todo el día viendo me inquietud IMO sean mostrando modelitos es todo lo que gano en este programa Nieves me lo gasto en algo nuevo que ponerme por el tema Aíto es al final yo prefiero ser solo la verdad es que la radio vez te tienes que preocupar porque te pone

Voz 6 38:24 pezones la verdad es que tampoco he visto ahorra mucho

Voz 0660 38:27 email también muchisimos Lage

Voz 0759 38:30 todo bueno Nieves está aquí por ejemplo porque si me encanta compañera a trabajar en la SER nos cuenta la historia de una manera muy divertida hay gente que incluso te dice qué bien nieve muchas gracias porque mi hijo

Voz 8 38:44 la estudiaba Fernando VII

Voz 0759 38:46 con hay polca desde tules ya advierte cuidado con el profesor que a ver si no va a ser tan gracioso

Voz 1626 38:52 claro es que yo entiendo que a los chavales les encanta que les cuenten la historia pues eh divertida yo lo cuento en realidad porque siempre lo digo somos soy muy pesada con esto yo no soy historiadora no tengo nada que soy sólo soy periodista nada más me gusta la historia y la disfrutado mucho y siempre echa algo de menos que me la contarán bien porque yo creo que era diría yo sospechaba que eso era muy divertido

Voz 0759 39:13 la historia de España más

Voz 13 39:16 Caja

Voz 20 39:17 bueno y los Austrias

Voz 2 39:20 por eso no

Voz 1626 39:23 era muy divertido entonces yo sospechaba hoy por eso me engancho tanto con la historia claro entonces yo entiendo que a los chiquillos a los chavales le gusta como si hubiera estado había pero también les digo cuidado lo que le mío o lo que me escuchen a mí luego no se locas que iguala al asesor claro porque hay quede depende de cómo sea ese profesora pero si yo no quiero que quiero bien por mi culpa igualó padre

Voz 2 39:44 voy a ver qué niño

Voz 0759 39:49 eh Nieves estaba viendo aquí tu dossier hay algo que me llama la atención que si quieres hablamos de esto y redactora jefe de la revista

Voz 2 39:58 adiós adiós adiós adiós cultura adiós adiós cultural cada una valla escuchen puedes explicar de qué trataba de estar hoy si en la revista lo muertos

Voz 0759 40:12 eufemismo lo justo está en la revista lomo pero no me digas que no es bonito el nombre de la revista

Voz 1626 40:18 qué le íbamos a poner hasta luego Lucas

Voz 2 40:22 adiós adiós

Voz 1626 40:23 estas son pues es una revista que está desde el noventa y siete que se edita la Empresa Mixta de Servicios la que era entonces Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid Ia mima ahora a mi marido Jesús Pozo le ofrecieron la dirección de una revista sobre el sector funerario acababa de cerrar dieciséis y nosotros éramos dos desgraciado damnificados dijeron hay que escribir de muertos se de Mónica

Voz 6 40:48 para terminar eso dotó al diario The Times ella

Voz 2 40:50 allí está estaba estaba eso ya olía

Voz 1626 40:54 hay nada así empezamos descubrimos un mundo funerario que tiene mucha guasa tiene mucha guasa y luego si somos periodistas somos periodistas siempre digo digo Si nos hubieran encargado Unión Fenosa hacer bueno pues entendería de bombillas pero entendemos demuestra una pregunta por un féretro yo te cuento

Voz 0759 41:13 es que es estar llevando ahora que se está llevando ahora

Voz 20 41:18 el el el roble el roble

Voz 2 41:20 el roble americano quinientos euros

Voz 6 41:23 quinientos si eso muy gracioso porque

Voz 1626 41:26 cuando hay gente cuando cuando salen féretro por la tele de algún famoso algo hay mucha gente que llega muy contenta a la funeraria dice yo quiero un féretro como el de Rocío Jurado y del Cecil el americanos en mil quinientos dice bueno ponme el de ocho años

Voz 0759 41:39 me extraña que Rocío Jurado sea la influencer funerario yo quiero que me entierren como rociera

Voz 2 41:45 luego seis está llevando mucho la cremación no también a la va a venir una cosa ahora que están atención atención la moda que viene si sí si todavía todo

Voz 1626 41:58 habían entrado en España lo está poniendo México Jesse se usan provincia de vivimos perdona México Caracas en Suecia es un invento IS mediante nitrógeno líquido lo voy a contamos rápido te meten en una cosa te te prácticamente los crío preservación los que te es que te te congelan estrógeno líquido luego te pegan unas sacudidas en un bicho te convierten en polvo Volvito y luego eso palos árboles al melocotón

Voz 2 42:27 ella el melocotón que sale ese está llevando esos son técnicas poco de Adriano Sferificaciones algo sí sí sí

Voz 1626 42:34 tiene en Suecia lo llaman a ver

Voz 2 42:37 cómo lo digo tú sabes que yo siempre somete a Bruce Weiss escribe Remate clarísimo eso sí es es caro pero es muy ecológico tienes unas

Voz 6 42:51 esa el ataúd de cristal

Voz 2 42:54 para mí esto quiero seguir amortizando luego todo lo que está claro que se me vea no serán canterano pero un pezón para que sigan pensando todavía me

Voz 5 43:09 de cristal no

Voz 0759 43:12 bueno vamos a ver yo mismo hay algunos diciendo que no pero útil no está claro lo que ya no se iba porque además está incluso vigilado de tales lo de me voy al monte y esparzan mis cenizas ahora está descubriendo que puede ser contraproducente para para los bichos se ocupa tanto tampoco lo que no

Voz 1626 43:32 que lo han prohibido en determinadas zonas Ana el monte te puede seguir es parcial

Voz 0759 43:36 hay que somos en el Nou Camp que había mucha gente

Voz 1626 43:39 sí ya sé que aprovechaba no no no

Voz 0759 43:41 es decir en el Real Madrid hay algunos que van de visita al

Voz 1626 43:45 Bernabéu llevan han muerto en los bolsillos

Voz 0759 43:48 según Mar haciendo la visita como no los

Voz 1626 43:50 lejana esparcir van haciendo la visitaban soltó

Voz 6 43:52 por Hansel y Gretel

Voz 2 43:55 estoy creía él todos los

Voz 1626 43:58 Campos en todos absolutamente todos los campos de Primera Segunda

Voz 2 44:03 o sea que

Voz 1626 44:06 esparcen los enchufado y luego con el riego los reparten bien todo esto

Voz 6 44:10 a todos los champiñones que habré comido yo que soy de Bilbao querido al monte a coger setas de gente no me habré comido como

Voz 2 44:17 hemos champiñón así me va

Voz 0759 44:19 es lo que era que abuelos bienes Boquerón

Voz 5 44:28 esto es humor negro

Voz 1626 44:31 no hay no no por supuesto que no yo estoy ahí

Voz 6 44:33 tope con hablar de muerte todo el rato

Voz 0759 44:36 ahora que hablábamos de esto no olvidemos a ese aficionado creo que era del Betis que FT de su padre murió él quería entrar con la urna y poner la urna del padre en los partidos no han pasado a metálico Illa metió en un tetrabrik Tetra esto salió en el día después salía con el tetrabrik a su padre viendo pero lo que sí sé es bueno ritos los ritos funerarios de la cultura hay nueve pueden meter primero pasó de la urna aún voten melocotón en almíbar como era objeto Quantum

Voz 2 45:05 sí me imagínate que no cabreo digas a tu padre sería alguien con un muerto lo más

Voz 0759 45:15 pero volvamos a tu faceta de historiadora

Voz 2 45:18 dado que no es que se cabrea los cuentos que eso jode más cuenta los

Voz 0759 45:26 eso está bien porque hay que luchar contra esa cosa tan rancia de no si tú eres esto es que hacer esto solo y eso sin tu ser da paso pues por favor hombre en en la vida moderna nuestro programa madre y nodriza dedicamos también una sección algo que a ti te gusta ahí tenemos la cabecera Sendra creo por favor si la puedes poner

Voz 3 45:45 porque hicimos por

Voz 0759 45:56 si mezclamos esta sintonía de la serie Los Soprano con con los Borbones para hablar de los Borbones nosotros tenemos un programa es que el Borbón te sale uno bueno y uno malo como si hubiesen optimista ahora estamos en el bueno el siguiente podría ser Froilán cuidado puesto que que por otra parte es mi favorito diga yo voy de frente donde nunca de los Borbones ahora mismo Mi favorito sin duda si se presenta lo voto dudo que se presenta además es el único

Voz 2 46:25 que ha conservado bien los genes de Fernando VII totalmente hay quería llegar por no explica por Fernando

Voz 0759 46:31 séptimo era como era como era

Voz 2 46:33 bueno aparte de que físicamente son clavados EFE Fernando VII no estoy diciendo que

Voz 1626 46:40 el Anse aún más fuerza para amaba hasta ahora

Voz 2 46:42 tampoco ha dado visos de ser una lumbrera porque se han tenido que llevar a Estados Unido más Kim a quien dos años sacara lo que no ha sacado aquí entonces allí sabe cuánto hay que pagar pues esto qué ha sido lo

Voz 1626 46:55 que se ha hecho siempre pero bueno ahora por lo menos se preocupan de que estudie porque es que antes no hacia falta como tú para ser Rey claro sí Isabel Segunda los diez años no sabía lo o con un canuto porque no hace falta claro Si va a reinar a que va a estudiar un par de cocinar

Voz 2 47:13 ya está no

Voz 1626 47:14 pero sí sí es verdad que Froilán yo creo que

Voz 0759 47:18 ha enganchado la rama borbónica un poco así disoluta no

Voz 1626 47:21 está en la sexta creo que está es el sexto o el séptimo en la línea de sucesión

Voz 2 47:26 tendría que haber una laSexta el afortunadamente sí tendrá que haber una serie

Voz 0759 47:36 de catástrofe catastróficas desdichas para que Froilán reinar apenas

Voz 2 47:39 iría tan divertido joder yo si no hubiese de

Voz 0759 47:42 más promedio yo lo firmo yo pido la nacionalidad noruega

Voz 2 47:45 qué te digo que Froilán

Voz 6 47:47 simplemente es adolescente está en su momento

Voz 2 47:49 pero hay cuántos años lleva de adolescente algunos maduran más tarde

Voz 0759 47:54 ya va a los mítines de Vox es que lo queréis decir durante bueno Fernando VII era un poco yo como era ese adjetivo rescatado hace poco tan profusamente por Casado y luego estaba también un Borbón que a mí me Alfonso Alfonso XIII era el Alfonso XIII si es que el que introdujo el porno en España

Voz 1626 48:17 es Alfonso XIII la primera películas

Voz 0759 48:20 horno las financia la monarquía se lo contamos la vida moderna y las financiar Alfonso XIII pues una cosa que se llevaba en París sopor ahí el mejor no no aquí esto tiene que llegar también participan los guiones

Voz 2 48:31 lo que yo veo es que mira más argumento antes que ahora verdad fíjate

Voz 1626 48:40 que tiene una de los de los guiones en los que participó es se llama el confesor ponerlo

Voz 2 48:45 pero da lo que promete compuesta como está incluido no te quiero no te quiero contar esa mujer cuando Sarro Villaba para confesarse saber bueno pues todo eso sale de la cabeza coronada de de Alfonso XIII donde va a salir te parece normal que no letrado tampoco un amante más en el cuerpo nunca no como alguien le dijo a Victoria Eugenia tú sabes con qué te casas verdad bonita pues que no vayamos asustando asustando era muy aficionado a las actrices poco antes no tenemos terminal confesor se confiesa no termino de verla

Voz 1626 49:21 no hizo como hay tres además no te las pierdas porque es que las las últimas las porno éstas aparecieron en un convento de Valencia las han rescatado

Voz 2 49:32 es que no sé si era de monjas chica de hecho esto me decía bien va el feminismo que las monjas Daniel convento estaba en los archivos como que sirven por las monjas pero bueno te riza

Voz 0759 49:47 estoy muy verde

Voz 2 49:49 en el pezón en un ataúd de cristal era muy beber mito ahora no la monja porno sí

Voz 1626 49:57 a contar una vez que no sé si no

Voz 2 50:00 esperando por lo de la si las monjas ven porno

Voz 1626 50:02 no voy a decir la zona de España pero hay un una gente que conocemos que mantienen las páginas web de estos que que van de vez en cuando amanecer los mantenimientos de tal en en un convento de tíos cada vez que van dices que no te puedes imagen

Voz 2 50:16 el historial no te puedes imaginar es que según

Voz 1626 50:19 mi novio como no han aprendido a borrar el historial dice es que no te imaginas lo cuando vas a arreglar al monasterio estuvo al convento todos los ordenadores lo que salir

Voz 2 50:28 las cookies no Ike irse paginas gays

Voz 1626 50:32 dice no te imaginas lo que hay salen escandalizado

Voz 2 50:36 osea que como que si las monjas ven porno hilo hablando del lenguaje

Voz 0759 50:43 Nos estamos cayendo al dolar son porno llegara en los seminarios

Voz 8 50:47 yo creía que lleva más serias

Voz 0759 50:52 cuál es tu momento fíjate debe de hacer una pregunta que que te va a dar rabia porque me da a mí me daría rabia pero pero tengo que hacer cuál es tu momento favorito por divertido por absurdo por surrealista o porque solo

Voz 2 51:03 a en España ese momento de la historia que dice madre mía es que esto

Voz 0759 51:07 porque es verdad que lo España somos muy dejó es que esto pasa aquí y luego no luego ves que en otros países también tienen lo suyo pero hay algún momento de la historia quieres esto es esto este momento de fines pacíficos sí

Voz 1626 51:17 pues mira si hay yo creo que hay muchos pero como te digo escribir algo hace poco pues lo tengo muy reciente hay un momento además en que hubiera gustado verlo es en Bayona cuando Napoleón tiene a Fernando VII decía Carlos IV llama cuando tiene allí a concentrar todas las familias la doble articulación esa que hace que que Napoleón le dice a a Fernando VII verás imbécil basado devolverle la corona a tu padre si tú me la vas a dar a mí porque yo se lo voy a dar a mi hermano sabe bueno allí aquello debió ser María Luisa la reina llamando llamando así hijo de puta su hijo Carlos IV diciendo tú eres un sinvergüenza el elijo llamando a su padre cabrón Napoleón diciendo el que no invada España con esta familia que pronto

Voz 2 52:08 el que está pidiendo lo estamos viendo cómo cómo es posible ese momento hubiera

Voz 1626 52:13 el moverlo desde allí bendiciendo pero vamos a ver es que no es que tengamos lo que nos merecemos

Voz 2 52:19 y cómo no nos iban a invadir con esa familia Adams ahí están los escribe la historia que pena Gran Hermano VIP que tremendo

Voz 0759 52:33 bueno son momentos surrealistas de la Historia de España el 23F tampoco estuvo mal

Voz 2 52:38 esta opereta no se pudo hacer peor si lo que como suele estar tan reciente

Voz 1626 52:46 a la democracia estamos aún sensibilidad

Voz 2 52:48 dar nombre a lo mejor si si yo estuviera hablando desde mil ochocientos nueve no me haría tanta gracia lo de las aplicaciones de Bayona pero a doscientos años vista

Voz 1626 52:59 bueno yo soy de las que digo que qué pena no se hubiera quedado Bonaparte

Voz 0759 53:02 a eso hay mucha gente que opina eso que hubiera sido mejor que no hubiésemos echado lo francés en algunas cosas sí sí

Voz 1626 53:07 hay muchas cosas que no nos han querido contar pero y esto es hablando absolutamente en serio el primer tipo que llega este país y dice como que las niñas no estudia el primero es José I Bonaparte es el primero que pone a las niñas a estudiar que por supuesto anula la educación que ha quita el monopolio de la educación a toda la Iglesia dice no aquí va a estudiar es el que crea los Ateneo es el que crea los liceos el que da educación a los adultos entonces aunque sólo sea por eso pues claro que hubiera querido

Voz 0759 53:34 digamos es lo agradecemos aquí llamándole Pepe Botella acusándole de alcohólico alguien que no bebía abstemio cadera costumbre francesa

Voz 2 53:49 no los franceses son muy prácticos pasan

Voz 6 53:53 ticos sí que de verdad

Voz 2 53:56 se como hace he vivido durante seis meses y me di cuenta son gente que van para alante

Voz 1626 54:03 que hay para quedar francés estupendo que allí se has visto

Voz 2 54:07 no no

Voz 0759 54:10 ahora me muero Ubis Eurodisney estarían España serían todo ventajas pero bueno dejamos pasar ese tren Nieves que Promoció hay que hacer cuál es tu

Voz 1626 54:16 tu libro que estás viendo ahora hay pues estoy con pretérito imperfecto enterito imperfecto que son de eso es un libro creo que queda muy simpático hoy me ha llegado precisamente las esta adicional Casado por porque

Voz 2 54:31 no deja cada caso no me lo pregunta qué barbaridad va muy bien

Voz 1626 54:41 pretendido imperfectos si se deseaba pretérito imperfecto historias desde el año de la pera hasta ya mismo y bueno pues son los ochenta y tantas historias

Voz 0759 54:52 caña o no de todo de todo el mundo

Voz 1626 54:54 empiezo con la mitología griega que eso son los sí porque el año de la pera cuando de cuando Viena eso yo soy ya sabía atea perdida verde y con algo que me fascina son los guionistas de la antigüedad los guionistas religiosos que luego empezaron a copiar se todos unos a otros ella está ahí me parece alucinante tenemos buenos guionistas ahora a las pruebas me remito estos de Miguel no pero

Voz 2 55:22 una chica que la alegría Ros también si hasta hasta

Voz 1626 55:27 enfermera de tu abuela

Voz 2 55:31 la de los Baños Baños sabáticos no

Voz 1626 55:33 pero pero los guionistas esos primeros de que inventaron la religión ese ese ese guionista lo lógico que se inventó que crono le cortó los cataplines a su padre Urano cítricos los cataplines desde allí arriba cayeron al agua Chop de ahí sale Afrodita y luego venga todo eso siendo pues bueno estos tíos que fumaba no quede vía no

Voz 2 55:59 bueno

Voz 1626 56:01 y a partir de ahí luego ya sólo fue cambiando cosa Christian

Voz 2 56:06 hay hay coñazo vamos Gemma Monoteísmo y salimos perdiendo como Monoteísmo todavía hay Dios soy más curioso para así he estado todo mucho más loco no pues empiezo ahí

Voz 1626 56:19 hay hay asaltos por la historia que muy divertido las cosas que yo creía que eran divertidas son las que he ido recogiendo pero sin orden ni concierto

Voz 0759 56:27 muchas gracias a deseamos que yo que se lleva seis ediciones porque llegues esa

Voz 2 56:31 ahora dieciséis cinco mil muchas gracias millonarias ustedes que lo vean que te retires si quieres o no que sigas pero ya por hobby ya está darle a la gente está muy divertido aunque llevará ochocientas treinta ediciones hubiera venido porque gracias

Voz 4 56:48 en alemán moderna muchísima gracia despedimos ya programado Puerto aplauso para Flores la producto para vean el vídeo para sembrar los controles para vale Diarra despedimos por el cristal

Voz 21 57:08 no

Voz 16 57:11 he dejado de llorar vía hacerme el fuerte por si acaso te conviertes en invierno buscaremos una excusa para ver no mándame un mensaje y dime dónde puedo recoger te prometo tú quedan no me pondré nervioso

Voz 2 57:36 hablar es siempre está dividida

Voz 16 57:38 Lucus está o veremos eso que tanto te gusta coma fiamos en estos años tan maravilloso

Voz 15 57:50 yo