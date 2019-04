Play Fútbol: Italia, del catenaccio al fútbol moderno (01/04/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz el mirlo crearía dos sin no póquer exconcejales militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa existe un tópico instalado entre los que hablamos de fútbol que dice que los equipos Italia buenos son defensivos que lo que mucha gente conoce como el calcio el fútbol italiano es aburrido es verdad que es el país en el que el catenaccio se desarrolla hasta su nivel más alto con ese Milan campeón de Europa con Nereo Rocco a que el Inter que reinó también en Europa con Helenio Herrera y es cierto que eso ha tenido una influencia indiscutible en generaciones venideras grandes entrenadores italianos que triunfaría en más tarde como es el caso por ejemplo de Giovanni Trapattoni de una manera muy evidente pero decir que todos juegan así en Italia es faltar a la realidad la seria es uno de los torneos en que se genera más ocasiones de el gol de toda Europa y lo vamos a demostrar con los números que enseguida nos traerá Fermín Suárez pero además queremos hacer un viaje por el desarrollo a nivel táctico de los equipos italianos en los últimos treinta y cinco cuarenta años como era la sería de los ochenta como afecta y cambia el paisaje la llegada el impacto que tiene en el fútbol italiano Arrigo Sacchi como son los entrenadores italianos en la actualidad de la mano de Dani Fernández hoy en Play Fútbol Italia del catenaccio al fútbol moderno

Voz 0301 02:17 pues empezamos nuestro viaje recorriendo los últimos treinta años de fútbol italiano cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista de la pizarra como hemos dicho enseguida charlamos con Dani Fernández para analizar cómo ha ido cambiando el fútbol en Italia pero antes los números que demuestran ese cambio vamos con esos números y esas estadísticas Fermín Suárez qué tal muy buenas qué tal muy buenas Bruno como decíamos en la presentación tenemos asociado el fútbol italiano planteamientos defensivos ausencia de de espectáculo tenemos la sensación de que eso ya hace un tiempo que que está cambiando pero además Fermín hay datos que niegan esa máxima por ejemplo más de la mitad me decías de los equipos que más ocasiones generan en Europa son italianos

Voz 5 03:01 sí y creo que es interesante el parámetro porque asociar el tema de las ocasiones generadas con protagonismo y con cambio de paradigma al menos en cuanto a nivel ofensivo de los equipos me parece correspondiente y encontramos que de los primeros quince equipos en Europa que más ocasiones crean por partido ocho son italianos ocho de quince

Voz 0301 03:24 es la mayor representación que hay en una en una

Voz 5 03:26 era el Nápoles es el primero es el líder de Europa el que más ocasiones crea por partido se quince después está la Talanta que sexto en este ránking de las cinco grandes ligas ese sexto con trece la Juve séptima por ejemplo con Ethan viene trece ya vendría la Lazio la Roma el Inter el Milan ITA la Fiorentina después entre estos quince primeros más destacados de las cinco grandes ligas encontramos tres de Alemania Bayern Hoffenheim IR B dos ingleses el City y el Chelsea un francés el Lyon y un español que es el Madrid el Barça para que nos hagamos una idea queda fuera de estos quince primeros genera diez coma nueve ocasiones por partido entre nombres destacados que ayudan a este recorrido de los equipos italianos de protagonismo encontramos al Papa Gómez

Voz 0301 04:14 es el tercero de Europa que más ocasiones genera

Voz 5 04:16 tal de ochenta y seis está por encima de Messi que genera ochenta ha muy curioso el primeros Memphis de Pay it después encontramos otros jugadores como Madison

Voz 0301 04:25 del Leicester que genera ochenta y nueve ochenta y nueve no son muchísimas evidentemente todo esto Fermín como los se traduce en cuanto a goles

Voz 5 04:34 digamos que la traducción no es inmediata es decir si que la liga italiana tiene muchos equipos que generan muchas ocasiones por por partido pero no estarían entre la pole de equipos que más golear en sus Ligas domésticas e en Europa encontramos el primer italiano que es la Juve que es noveno en cuanto a producción goleadora de las cinco grandes Ligas que ha metido sesenta goles pero es el noveno después vendría la Talanta que es el décimo también con una producción de sesenta goles y luego un poco más rezagados Napoli ir Roma es curioso porque el Nápoles el que más genera de Europa pero en cambio lo vemos muy abajo en cuanto a producción de goleadora en su competición

Voz 0301 05:10 decir que tiene poca eficacia del Nápoles de más

Voz 5 05:15 vicio más adornó Imaz generación hubo más intención que después traducción después en la liga italiana ahora mismo se llevan registrados marcados más goles que en España ese curioso

Voz 0301 05:26 el dato es más goles marcados ahora mismo en la Serie A que en España hay igualdad de de jornadas

Voz 5 05:32 correcto tenemos en Italia setecientos sesenta y tres goles en España setecientos veintisiete es decir que haya hay una una injerencia considerable aunque en la temporada pasada acabaron los dos es muy a la par ligeramente superior España pero la XVI XVII Italia metió más goles acabó metiendo mil ciento veintitrés por mil ciento dieciocho de España no son parámetros muy significativamente diferentes pero sí que el hecho de que sean paralelo simultáneos de incluso eh nos da nos da que pensar y reflexionar que hay un cambio en Italia y cómo se produce en estas ocasiones podemos decir en cuanto desequilibrio o al regate pero no es en este caso la la cuestión porque entre los quince veinte primeros de las cinco grandes ligas en cuanto regates sólo aparece la Roma que es uno de los equipos que más regatea diez veces por partido pero ningún otro italiano donde sí queremos que hay una tendencia es en los centros porque sí que hay muchos equipos italianos que la mayoría de ocasiones las crean a partir de centros ya que encontramos el Inter de Milan que es el segundo de Europa tras el Eibar que más genera en centros doscientos cuatro buenos después la Juve ciento setenta la Roma sexta ciento sesenta y cinco la Talanta también con su modelo de de juego con carrileros muy muy abiertos se ciento sesenta y dos es octavo después encontraríamos la la espalda también en novena ir décimo quinta el Cagliari muchos equipos que crean muchas ocasiones a partir de centros ahí vemos una tendencia igual que decíamos el Papa Gómez que era el tercero de Europa que más ocasiones genera

Voz 0301 07:00 en el total de la competición también

Voz 5 07:03 Japón es el Rey de los centros ha metido setenta y siete buenos es el que más central de toda Europa después eh Luca cerquita también por último destacar la figura de Suso que en el Milán también está generando muchas ocasiones de hechos al séptimo de Europa que más se genera con un total de setenta

Voz 0301 07:18 es interesante ese dato es de el Gómez setenta y siete centros buenos aislaron jugador que no juega específicamente en en banda me resulta más que interesante interesantes son siempre los datos de el ordenador de Fermín Suárez y iconos recordamos dos que yo creo de enmarcan mucho el titular de lo que queremos explicar en Play Fútbol hoy más de la mitad de los equipos que más ocasiones generan en Europa a estas alturas de temporada son italianos han marcado más goles en sería que en Liga española el lo digo por ir quitándonos mantras de la cabecera además como siempre he currado un placer Fermín muchas gracias un abrazo Bruno pues nos quitamos ese tópico de la cabeza de que el fútbol italiano es aburrido de que ese defensivo Si Se quiere decir así y lo que vamos a hacer ahora es demostrarlo también desde un viaje por lo táctico de la sería del fútbol italiano en los últimos treinta y cinco años su incluso un poquito más de la mano de Dani Fernández le hemos invitado otras veces al programa sabéis que es entrenador nacional ha estado en la cantera del español en la en inferiores de la selección catalana y cuando hablamos de táctica de fútbol italiano una auténtica eminencia Dani Fernández qué tal muy buenas

Voz 6 08:28 hola buenas tardes qué tal pues encantados les

Voz 0301 08:30 el con digo este viaje por lo táctico de la SER ya en los últimos años una sería que ya en esa década de los ochenta está muy marcada por cómo ha triunfado en aquel país el catenaccio por las grandes grandísimas estrellas que había en aquella década pasaron por la serie a gente como Platini como Maradona como Matthäus de gente de primerísimo primer nivel mundial todavía era un fútbol en el que primaba bastante pues eso la llegada de estrellas que resolvieran también el marcaje individual

Voz 6 09:02 sí a ver en los años ochenta táctico el entrenador la podemos ahora Se para concretar el momento para concretar esa fotografía usted acudir a la figura de Giovanni Trapattoni que seguramente es uno de los cuando la historia

Voz 0301 09:20 el presunto

Voz 6 09:23 lo por antonomasia esa figura del marcaje al hombre de la finca del tren de equipos que descolgado Macron Soteres jugado sin participar en labores ofensivas para tenerlos frescos cuando recuperaban la pelota de esa figura la de del marcador no porque qué marca bien sabio de que se anticipa que esa es entendido de que no les importa de portería muchos minutos en las Chatila sería un ejemplo de de de esa convivencia entre esas fuerte disciplina defensiva en el marcaje al hombre cállate individual de sus jugadores de medio campo hacia arriba no Trapattoni ejemplo en ese sentido es el entrenador que eh que desarrollaban en a todos estos métodos excampeón en Italia el varias veces o la Juve entre otros equipos pero sobre todo es el entrenador de la Juve

Voz 0301 10:25 pero pero

Voz 6 10:28 como la la liga italiana es como cualquier campeonato doméstico sobre todo en ese momento Italia tiene un poderío como es fuerte y que como tú decías hay grandes figuras juegan Patxi Tapia predadores del en el extranjero o como pasa en la Premier que consiguen consumaron con sus conocimientos influenciar a al entrenador local no caso creo que como compra figura a Trapattoni comentaron que quizás un poco desconocido para nuestros oyentes que es lo sueco que es el padre le otro gran entrenador que entretener quitaría muchísimos fallos en los pues seleccionador inglés Goran Eriksson

Voz 0301 11:12 que hizo campeona que son palabras mayores

Voz 6 11:15 en Salta vino que tras aunque siempre etapa la llegada aquí en jet trae denunciando que en los países escandinavos hasta muy desarrollada influenciada por el británico es perfecta cómoda de las que llevará a cabo rocosa aquí pero es un indicio claro por el marcaje al hombre insultó vicio del cambio de paradigma que le falte la vital ya ha a la concepción del juego porque esa perfección al nos llevará a cambiar subirán como saben destaca un planteamiento muy interesante porque Italia no es que la defensa con aves intentarán Italia ocho relevos pero si vuelve a desarrollarse de forma bastante exhaustiva a finales de los ochenta las Guillena que el de conexiones Juanjo en toda Europa

Voz 0301 12:19 y entonces aparece Arrigo Sacchi

Voz 7 12:22 yo quisiera un día hablando con Van Basten porque él siempre porqué a vosotros basta llamar nosotros debemos convencer también porque la victoria se queda en un Libéré la perecen se queda en la mente de las personas

Voz 0301 12:38 yo creo que es una frase Dani que define un poco las ideas futbolísticas de Arrigo Sacchi las define bastante pero define también su lucha la lucha que que debió tener contra mucha gente qué opinaba sobre su Milan es que no entendía las cosas que qué hacía aquel Milán porque realmente era contra cultural

Voz 6 12:59 bueno era tratado nado la prensa que no acaba de que de que que buscaba más aquí aquí está muy influenciado por el fútbol total holandés Church a la confección de atención al que él también está ha elaborado una idea de juego basada en presión asfixiante al portador de valor con las ya adelantadas amparar el fuera de juego que impera en esos momentos en el fútbol que beneficia al equipo defensivo en pero luego cuando se recuperaba el balón al aquí entre la que le gustaba que su equipo tuviera unas posesiones del balón que hicieron en su propio campo sin calificadas como cool con una participación importante de los cuando el ataque bastan pues resalta tanto ahí distante se producen sólo era candidato es decir hay que ver que ha impartido interesante van a tu un poco porque fueran

Voz 0301 14:08 el problema

Voz 6 14:09 que está youtube un cualquiera lo puede en en el la Juve que miran en hasta pues aquí no en la espera iraquís de juego le resulta muy muy fuerte la Juve dirigida entonces por Marchena Lippi Levy donde se pueden ese juego en Peralta en Italia erosión alertó de juego ofensivo pero no tan pausado complejo aunque debemos en España estábamos acostumbrados a ver en venta en España recibo de buscar la portería contraria con mucha participación de los putas con un fenómeno muy interesante que es que el ataque la automatización hoy cientos si aquí en España solemos apostar por como muchos más creativo con cierta libertad de movimientos de ataques y esto ha sido muy grooming rígido en tanto en cuanto los oyentes salvado muy exhaustiva por los entrenadores aquí tienes un aspecto que es conocido por la gente pero Psaki en su padre y esos cultivos automatizado se trata quererse partío que cada uno si bien se observa perfectamente Coco ambos se cálida de monumentos fatídicos distintas cuesta mucho verlo actualidad o mucho más libre que

Voz 0301 15:31 es una influencia la que tiene Arrigo Xaki muy importante sobre cómo ser entrena en el fútbol italiano Daniele en en los años noventa en la siguiente década

Voz 6 15:42 sí por supuesto es unos cinco creo lo ocultan el nivel entrenado desde el supuesto de la historia por el pacto que suponen por tanto no sólo por lo que gana que ganamos eso por el impacto de Juanjo digo que eso no era la persona que que naval sanos a todos los entrantes tuve la actualidad como Pobo real el desarrollo del modelo de juego del envenenamiento estoy yo en Youtube donde se analiza la forma de entrenar de Arrigo Sacchi pidió elaborado por el mismo Wood trabajo al frente de la selección italiana el Mundial noventa y cuatro de cualquiera que impide a las tareas inutilizada en italiano muy parecido a la que ya se dije que se quiere café pero claro peritos que ustedes hace casi treinta años que aquí lo lleva a cabo no como pasa con todos los genios de la historia ahí nos llegará Tunes que luego el consenso los afecta muchos años después visto esto yo creo que es tan bien vuelos los aportes que hace qué haces aquí

Voz 0301 16:53 hay que destacar algunas figuras de los noventa gente como Capello como Marcello Lippi que destaca harías en lo táctico en cuanto avance si hay cosas que se hacen en los noventa en Italia a Dani

Voz 6 17:05 si hubiera son importantísimas Fabio Capello también es uno de los días secundario Capello hace una modificación muy interesantes centrado también al índice interesantes defensivo el Capello por la modificación que hay a principios de los noventa la leyes de Nallely fueran Juan no decide no hacer estas presiones tan fuertes en campo contrario replegar mucho más las unidades a todos los equipos de Capello han destacado por su arte que nadie dandy en gente con siete jugadores poder físico sobre todo los de medio campo hombres daban buena coordinación tres jugadores que solía le miden fase en fase defensiva por ejemplo su mina pues recordamos a como sabéis serie más sardo como este tipo de jugadores que quedaban en chivo pero pero que era además solía compartir el bloque en dos algo que él hace poco con ayuda llegan tres que hay tres jugadores que empiezan la presión en campo contrario cuando son superarnos que quedan con relegados de esa fase defensiva una cosa que también ellos que yo creo que tiene muchos puntos de comparación con con Fabio Capello

Voz 0301 18:29 nada interesante

Voz 6 18:31 yo creo que eso detrás de una línea muy similar a Defensa Anhui de la frontal del área con siete seis siete jugadores que que que tienen gran poderío físico con los oyentes de la subida de vivir

Voz 0301 18:44 no el ayuda

Voz 6 18:47 me refería no en jugadores que eran de gran recorrido que permitían que dos o tres jugadores que ahora relegados Iker lanzará contragolpes muy rápidos muy receptivos también lo dijo a España cuando Capello llegó al Real Madrid y también desarrolla Escocia es muy parecido pero lo impida notable cero pero que acabase en ataque el bastar que ha adaptado corta mayoría entrenadores mitad tal de jugar con dos medias puntas y un punta cerrados lo que bueno tú lo reconocerán porque la prensa lo lo lo bautizó como el tridente a las dos tres puntas Blaine dormir en paz tal que con tres mil los centros por suyo el convoy estudiarlos de de reflexión rupturas son las espaldas de la línea ICO mucha participación de lateral en cómo entró al terreno de juego relacionadas con Juan Soler del cuatro envíos de los centrales y laterales los de Lippi es muy importante el Capio de frente de juego de Pablo Montero a pase a pase cruzaron los tres su pase que hoy pero anoche un hermano pastel central de paso que besa saciado muchísimo y es una es un cero tácticos que de los tres puntas cerrados si en dos era el sitio de Europa es algo muy arraigado de Italia uno en esa época a aprovechar la calidad individual que perdió en todos los equipos en la parte de arriba que es fichaba jugadores de potencial enorme calidad y que además son ya complementarse Montiel tráfico libias dejen quiere que recibía muy bien al cuerpo y otra gente que rompía a espaldas no era igual que espero que hubiera estudiado así les permitían puré con los datos se puede corroborar sus equipos difíciles de ganar a nivel europeo de esa época

Voz 0301 21:00 es importante también mencionar a una figura como la de Gene Hackman que pasa por el fútbol italiano y que también hace cosas muy diferentes se acaba en los noventa son años en los que se ha ganado muchísimo en en Italia pues entre el ochenta y cinco y el noventa y seis equipos italianos ganan cinco de once Copas de Europa es casi la la mitad en el ochenta y nueve gana el Nápoles la la UEFA varios equipos ahí la la Juve gana dos UEFA si el Inter gana entre el noventa y uno hoy el noventa y ocho gana tres aquel lo de Ronaldo que le hace las bicicletas en la final a a la Lazio al portero de la Lazio el Parma Ana dos noventa y cinco noventa y nueve un poco lo mismo pasan en la Recopa pero claro se acaban los años de gran bonanza en el fútbol italiano empieza una década seguramente con cosas interesantes pero con más problemas en cuanto a calidad técnica de las plantillas y eso influye claro

Voz 6 21:58 ningún siempre cuando hay un ex jugador en el juego

Voz 8 22:02 de lo que siempre la da sería

Voz 6 22:04 no no tienen la calidad del del de organismos orgía colectiva propuesta no yo creo que para ha sido veo Otegi entró allí una figura trocar comer Chano Cover Chandon a los que no conozca de forma Italia no fue para dos entrenadores militar que la Nalda formas muy exige dura si tú quieres sacar el título intentaron ahorcar título al descarte todo a comer Chano dote y si allí sonora desconocida que no lo él treta pero es formador del Mundial que es flaco Ferrari Keynes el director de la Escuela Italiana en esos momentos van surgiendo lo muchísimos entrenadores que conocemos ahora todos más conocido por haber sido juristas como es Antonio Conte los más preparados de la actualidad otros como como Charlie o el propio Alexis de Alsasua el Daily en el propio Carlo Ancelotti

Voz 0301 23:15 sí sí

Voz 6 23:17 quiero decir que que he creció del juego que del supo total siempre todos sus equipos ambas colocará la capacidad de atmósferas en dos pues está dijeron operadores aconsejan Chile muere otra esta opinión pública una una capacidad ramillete entrenadores hay que demuestran que se premie al Liberté de nazi anda entró del entrenamiento el supuesto tal no siempre ha estado a la vanguardia que que el juego en calidad porque es lógico cuando los que lo interpretan tienen de normalidad en la llegada de el ácimo va a dar una atracción para unos que no ajustar como en los años dos mil naves desierto al Ibex de euros IVA en una montura encuentro entre todos Pirlo pero quizás menos exhaustiva de lo que la época de los noventa la bastaba pero que es algo que ha pasado de todo el continente europeo salvo grandes excepciones en el día de calidad de la rigurosidad de la ejecución normal dónde está pasando todo todo el fútbol europeo pero sí que para lógicamente a lo que la gente que casi todos como pasa en España sin constante en a salvarlo de unos equipos tienen grandes pues que lo que pasó muchas veces respetarlo entonces entrenador de estos en Champions League tendré muchas veces el el equipo no el nivel

Voz 0301 25:01 claro

Voz 6 25:04 Europa para cóctel San venció optan Tormo supone mucho más replegado está más sensible pero por ejemplo Spalletti entrenador del Inter es grato miles de una presión asfixiante en contrario propio SAR va a llevar a cabo cualquier equipo en cualquier competición nuevo Italia tras no comparto esa esperan sacar capacidad de impacto de juego muchísimos desde todo el mundo Mourinho cuando está en Italia Muir mucho más rica que la española con una entrevista sentirse donde han tenido que exprimirse la y donde se ha encontrado Juanes con más formación a este nivel hacia Italia es algo que en divorcio con esta experiencia creo que tener cuesta

Voz 0301 26:07 yo creo que sería muy osado negar que son entrenadores top algunos italianos como es el caso de Carlo Ancelotti y de Antonio Conte evidentemente también de Massimiliano Allegri pero hay otros entrenadores menos conocidos también en la actualidad a mi me gusta cosas que hace Atalanta también el subsuelo de derbi están haciendo cosas muy interesantes también Dani

Voz 8 26:26 sí a la Toril dos todo

Voz 9 26:28 todas otros equipos con una organización colectiva sobre todo con valor a los mejores equipos de Europa y el alto nivel de conceptos y su entrenador era el Inter no le fueron bien las cosas pero es muy moderados en o Inma reconocido por por todos allí el caso Alsasua pero yo creo que son los equipos que mejor juego a Europa pasa tiene jugadores de tanta impacto Jimmy tiene tanta publicidad como los grandes equipos pasan pasan desapercibidos no pero son equipos de qué qué parte en deconstruir y situaciones cajas siempre por fuera o por dentro muy bien construida como de coordinación entre dos jugadores

Voz 6 27:21 con con una gran

Voz 9 27:24 en que la pelota siempre se valora el Sunny construido en Tafalla la tardarán en partido de Copa te pasa por encima de la que es muy difícil que el equipo que no tiene nada que envidiar a de o pobre tope Europa qué pasa jugadores que pueden ir y eso hace que que no tengan acá en plata publicidad pero sí que son equipos que que conviene como tú haces destacar y estudiar porque Sotelo mejor el cole un punto comprensiva seguramente que a encontrar pese a que los resultados son mejores que otros años porque tiene mejor Hilla pero pero es equipo lo hace qué quiere ser de mayor no es decidir Gattuso intenta impregnar al equipo cosas

Voz 0301 28:18 es interesante

Voz 9 28:21 competir pero a nivel de balones con poca calidad cientos basado en la de jueces como como como como el maqueta jugadores que que son grandes ventajas por sí solos pero le falta calidad y Cali la colectiva a los nietos destacan Palmira que es muy trabajado Spalletti uno de los mejores entrenadores de Tita camillas de los dos movilizo cosas

Voz 0301 28:53 es una ciudad

Voz 9 28:55 siempre partiendo de un juego muy ofensivo con cuatro tres tres muy muy bien estudiado con Omega apuesta siempre por jugadores de talento y de capacidad de desborde por fuera partir en la figura de extremo cultivada en Italia porque muestran la actuaría impera mucho el cuatro tres uno dos

Voz 0301 29:15 sí

Voz 9 29:18 IU Sonsoles interesante porque Carletón Ancelotti y hace ya giro radical a al planteamiento en cuarta sistema pero idea de juego el Nápoles en cuanto a lo que fuera pero que no lo porque Txeroki quisiera va a generar un tío porque él siempre ha demostrado una adaptación al a lo que se encuentra sino por la perdía ahí nació una de cinco claro que manejaba los tiempos entre las dos líneas para el equipo y ha pasado al doble pivote Iggy Iggy por fuera a veces como anda llegados y con desborde y otra cosa que tales mucho en Italia que de parejas nada que no entiende cuál es la coordinación entre entre el lateral

Voz 0301 30:11 si no es decirlo

Voz 9 30:14 te voy a los tres por ejemplo fácilmente para que nos entiendan asimismo pizarra si excluir ente lo coordinar en el lateral y punta quienes que cae fuera como se les quién es el receptor no esto los equipos de la estatuilla desarrollado pero ahora pues Pepe Laso la todos ellas justas e es una forma de cuatro dos cuando por dentro a espaldas la presión dependiendo del partido el un equipo que que creo que pierdes un partido que compite sitúan

Voz 0301 30:48 Bengoa totalmente sumo cupo

Voz 9 30:51 a ver cuánto han sido entre jugadores organización colectiva y luego ya en la yo creo que lo cual se les hemos podido hablar más en profundidad

Voz 0301 30:59 sí que yo

Voz 9 31:02 el sol el variedad Atlético creo que cualquiera lo puede no se puede corroborar lo de su equipo que está en mí el de los cuatro mejores de Europa la claridad

Voz 0301 31:10 pues creo que era interesante hacer este recorrido de cómo llega al fútbol italiano en los ochenta en donde el marcaje individual tiene muchísima importancia el impacto de la llegada de de Xaki cómo cambian pequeñas cosas au cosas más grandes Capello Marcello Lippi la importancia no Cover berciano como centro formador de entrenadores en en Italia hija evidentemente la la llegada de entrenador stop en la actualidad y otros de clubes menos importantes que también están haciendo cosas importantes ha sido un placer como siempre Dani te agradecemos que haya estado en Play Fútbol esperamos saludarte muy muy pronto un abrazo

Voz 9 31:50 gracias a vosotros Bruno un abrazo

Voz 1 32:04 no

Voz 0301 32:07 a tertulia ayer ganó el Liverpool el partido contra el Tottenham uno de los partidos exigentes que le quedaban que le restaban al equipo de Jurgen Klopp desde ahora hasta final de temporada es verdad que con algo de suerte con ese gol en propia puerta de al derbi del pero el hecho es que ganó que ahora mismo tiene dos puntos más que el Manchester City aunque también un partido más que los de Pep Guardiola el calendario que les queda por delante al Liverpool y Manchester City es el siguiente los de Klopp el Liverpool cuentan al Southampton fuera de casa Chelsea en Anfil contra el Cardiff fuera de casa contra el ya descendido hackers Phil en casa en la penúltima jornada visitarán al Newcastle de Rafa Benítez e hice cerrarán la Premier League dos mil dieciocho dos mil diecinueve el Wolverhampton en un partido en Anfield Road calendario del Manchester City calendario del equipo de Guardiola entre semana juegan ahora contra el Cardiff en casa en el Etihad luego visitan al que Crystal Palace partido de Premier en este caso en casa en el Etihad contra el Tottenham atención juegan fuera de casa derbi contra el Manchester United en Old Trafford un Manchester United Manchester City Barney fuera de casa Lester en casa en la penúltima jornada hizo cerrarán la Premier contra el Brighton fuera de casa vamos a debatir con Aritz Gabilondo y con José David López eh cómo van de opciones que pinta tiene este final de temporada en la Premier League hola qué tal cómo estás muy buenas qué tal muy buenas y anda ya también el gran José David López

Voz 1038 33:45 David hola buenas muy buenas bueno

Voz 0301 33:47 para empezar Ariz lo que tiene este tramo final de la Premier es una pintada tremenda es verdad que he de grandes partidos pues nos queda ese el Liverpool Chelsea ese doble enfrentamiento seguido consecutivo que tiene el City contra el Tottenham en casa allí en el derbi contra el Manchester United en cuanto a grandes partidos no hay mucho más pero lo lo apretado de de los marcadores de lo de la clasificación nos deja un tramo final de temporada una lucha Liverpool Manchester City que va a ser preciosa

Voz 10 34:13 sí recordó un poco a la de Madrid Barça hace unas temporadas en España porque yo creo que los dos equipos se van a ir más allá de los noventa puntos y además estaba escuchando el calendario que has dicho ir en realidad sólo esos partidos frente a Tottenham United en el caso el City frente a Chelsea en el caso el Liverpool me parecen suficientemente importantes como para que se dejen puntos los dos osea que va a depender mucho del nivel que en esos enfrentamientos e muy gratamente sorprendido porque el Liverpool esté aguantando el pulso con el City eh recordemos que el Liverpool era un equipo que precisamente rendía muy bien frente a los grandes pero en los partidos digamos en los que se juegan y se ganan las Ligas fuera de casa aún Crystal Palace un un Brighton ahí es donde solía naufragar y este año al revés está encontrando esa regularidad está siendo también competitivo frente a los grandes como vimos eh ayer frente al Tottenham y la verdad es que le está dando un grado de nivel alto

Voz 11 35:09 la pelea por la Premier frente al

Voz 10 35:11 súper favorito Manchester City claros yo claro

Voz 12 35:14 que quién sea te voy a decir ahora que lo tiene un poco utópico realmente no no hay no hay favorito claro evidentemente creo que sí que tiene un porcentaje superior si tuviéramos que que da tres vernos a a dar ese porcentaje por cuestión de que es más fiable hemos creado más fiable tiene mucho más empaque también porque he ganado títulos recientemente hay una ideología casi por ganar todo no sólo la premier lo cual demuestra que el punto en el que está el proyecto del City pues está por encima también de de las pretensiones que puede tener Liberpul incluso a nivel de entrenador pues evidentemente Klopp ha ganado cositas he igual ha cosas es decir alguna manera siguen poco popular y además la sensación que da es que claramente quién verdaderamente está sufriendo por cada punto y quién de verdad está en esa estrechísima línea entre que un mínimo resultado negativo te va a dar la sensación que verdaderamente se va caer iba a ver el desplome ahora mismo se Liverpool el City no da esa sensación da mucho más empaque da mucha más solvencia creo que además el calendario más allá de él del partido verdad que tiene en Old Trafford con todo lo que eso se puede significar si hay algo en juego todavía que que hace prever que va a ser así pues creo que pese a ese partido el resto es un poquito más sencillas a tener que ir a par en después recibirá la estéril Brighton las tres últimas jornadas para Titi son muy muy plácida

Voz 0301 36:42 repasando los grandes nombres propios de de esta premier cómo va a ser campeón o bien el Liverpool lo viene el Manchester City con esto cerraremos Arik en cuanto a Emvipsa y de de la temporada porque hay nombres de de jugadores de equipos que están por detrás es que que han rendido a gran nivel se me ocurre pasar por ejemplo evidentemente en el Tottenham pues habría que señala a la la la temporada de Harry Kane más allá de las lesiones y demás pero yo creo que por ejemplo en el caso de Liverpool yo pondría casi el nombre de Van Dyke por encima de cualquier otro en el Manchester City volvió a ser una exhibición el el sábado en el partido contra el Fulham de Bernardo Silva ahí del Kun Agüero que me parecen los dos mejores jugadores sinceramente del City esta temporada es una visión muy personal pero creo que de estos tres tendría que salir el ámbito de la temporada en en la pena

Voz 10 37:30 yo voy a apuntar a Savio Mané también en el Liverpool ha sido el el sala sin llegar al a la brillantez del año pasado pero sí la del curso pasado también lo dije en alguna temporada me parece que tiene mucho mérito lo de Liverpool porque no tengo pido al Salade el de la del año pasado sea sinceramente ha funcionado mejor como bloque e Hinault ha tenido eso esa esa brillantez que tenía en un jugador único y personal como eran el egipcio ya un así está ahí hiló en el caso del City también quiero poner a Sterling en esa en esa mesa que tú has puesto Martelly cubiertos con con esos dos jugadoras dos que son Agüero y Bernardo Silva incluyó también a Sterling que creo que se ha hecho una temporada magnífica pues tenemos hay un toque

Voz 0301 38:11 bastante chulo y tu David

Voz 13 38:13 qué compartes más o menos lo que es lo que ha dicho David tampoco

Voz 12 38:17 tengo digamos un jugador muy muy de cara en este sentido por por ser el mejor de la Premier evidentemente Sin City van a pues acuerdo va a tener un porcentaje de protagonismo enorme creo que lo de Sperling apuntaba Aritz y para mí es fundamental porque creo que hace unos años imaginamos Kiko que salido de Liverpool y todos sabíamos las características tenía empezamos a conocer muchas cosas de él casi extradeportivas que parecían solapar un poco al a poner las pretensiones y las buenas intenciones que parecía mostrar cuando explotó todos sabíamos qué tal en las cualidades brutales y me parece que le ha costado más de lo que esperábamos el poder ofrecerlas pero creo que este año es el absolutamente consolidado por por su manera de entender de de interpretar de ganarse verdaderamente la confianza es muta demostrarlo no sólo goles asistencias ahora mismo es uno de los jugadores fundamentales tiros más allá de que cómo va a tener que ser uno de de Liverpool lo de o de Tzipi porque va a ganar la Premier evidentemente no podemos meter a otros jugadores como pero creo que si me tuviera que quedar sólo con un crono yo diría hacer

Voz 0301 39:20 la la opinión de José David López dio me quedo con Van Dyke ya a partir de aquí tú

Voz 10 39:26 sería un cambio increíble que un defensa fuera el mejor jugador de la Premier sí haría mucho de bueno lo que estamos viendo no las los fichajes millonarios de defensas de porteros que está haciendo últimamente la Premier y que tienen como resultado creo el crecimiento de todos los conjuntos y se nota en Europa por ejemplo que acreditan están triunfando

Voz 0301 39:44 de acuerdo de una relación hay muy directa lo que es seguro es que va a ver un final de temporada chiísmo muy emocionante entre Liverpool y Manchester City y que lo vamos a vivir de analizar aquí en Play Fútbol en este tramo final de la temporada un placer chicos como siempre Arts hasta el lunes que viene habrá Chan

Voz 10 39:59 vuelve el saludo chao un abrazo a David Davis

Voz 0301 40:01 ha puesto toda esta semana adelantamos en el tiempo de del programa esta sección de la enciclopedia táctica porque hay una acción precisamente de ese partido del Liverpool contra el Tottenham en el día de ayer que nos ha inspirado la la excepción seguro que habéis visto la la acción defensiva de banda bueno luego lo haga la comentaremos con Enric Soriano que nos va hablar hoy de la gestión de situaciones es inestables en momento no sin balón hola Andrea Soriano qué tal muy buenas

Voz 14 40:30 bueno Bruno lo he dicho y no es la gestión de

Voz 0301 40:32 de esas situaciones de de inestabilidad situaciones en las que estás es seguramente en desventaja en ese momento es sin balón que no siempre el objetivo tiene que ser el de recuperar inmediatamente la la pelota

Voz 14 40:45 como hemos comentado durante toda la sería si vinculamos el juego

Voz 9 40:49 con con con las ventajas sus va a ver situaciones donde no

Voz 14 40:51 donde no las tengamos es que hemos desajustado no hay de momento sin balón si el rival hizo lo hace bien pues pues puede encontrar esas ventajas que que debe aprovechar no entonces estamos muy acostumbrados a hablar de de que el momento sin balón está enfocado a la recuperación la recuperación es el objetivo cuando hemos construido una ventaja defensiva pero sí no lo hemos construido eh el hecho de intentar recuperar el balón probablemente aumente nuestra desventaja no venda facilitamos las cosas al rival no es en el juez de ubicación normalmente se suele hablar de que lo que de alguna manera escribe entre comillas So Ho condiciona mucho la progresión de los equipos son los acosos de los rivales dime cómo me presiona si te diré como como te voy a poder supera no tiene que ver con esto lo que intentan recuperar el balón en situaciones donde no han construido una ventaja previamente ya hay al al equipo que que está en disposición del balón le facilitan mucho las cosas no entonces más allá de recuperar hay situaciones estas situaciones inestables en momentos sin balón donde el objetivo que debe ser o interrumpir la acción o retardar la acción para dar Thiem para los retornos que podamos desde ahí pues construir una ventaja defensiva pero eso es importante que sepamos distinguir entre situaciones estables e inestables porque si no lo hacemos y lo las invitaciones estas vías de de nuestros defensores pueden ser las las inadecuadas pueden ir a a intentar recuperar situaciones donde donde es muy difícil hacerlo donde pueden ser desbordados y donde pueden aumentar la la ventaja del equipo rival

Voz 0301 42:31 me parece interesante Enrique le expliques a a los oyentes de Play Fútbol lo que hace Van Dyke en en esa acción seguro que la gente en la tienen en la cabeza afinó mientras escucha el el programa en muchas maneras hoy en día de mientras escucha desde el programa ver ver la acción días lo que lo que va haciendo Van Dyke para superar ese dos contra uno en contra que tiene el el central holandés

Voz 14 42:57 bueno me parece que que la acciones este clip es para tenerla guardada para mostrársela a los chicos y que sepan cómo gestionar este tipo de situaciones me gustaría de todos modos ir un poco antes no que pasan antes para que esa situación se se desarrolla

Voz 0301 43:10 claro que me que ver con una pérdida del Liverpool no

Voz 14 43:13 pues lo que comentamos la semana pasada sobre los movimientos con pensadores y bueno no no lo tuvieron muy

Voz 0301 43:19 no hay unas

Voz 14 43:22 de dos contra dos contra los descolgados que además creo que eran de Ally Mc Cain por tanto podría incluso sobre todo en el caso de de Keynes con Matí va existe una situación en sobriedad cualitativa de Kane de hecho en la descarga posterior lo lo demuestra no hay nadie protegiendo yo creo que será importante que en esa estructura de equilibrio hubiese un elemento más que ofreciese cobertura en última línea que fuesen tres contra dos en última línea y que además hubiese al menos un elemento que protegía ese esos esos apoyos de los descolgados no entonces bueno desde esa situación de dos contra dos y está facilitado de alguna manera el contraataque más allá de eso el acción se desarrolla como se desarrolla porque Cain hace una descarga va a increíble a su a su espalda una una descarga zonas ciegas que que es muy complicada al final cuando haces una descargaron lo normal exponerla de frente o el que sea un poquito Diagonal lo que hace lo que hace Keynes es increíble para encontrar Adele Ali y a partir de ahí pues como comenta será esa situación de de uno contra dos de Van Dyck que estaba a partía de estar Conde leal y lo hace perfecto yo creo que en este tipo de situaciones de ves el Defensor deben entender que no es realmente una situación de uno controlados es una situación de uno contra dos más pero entonces debe intentar facilitar las cosas al porte debe tener en cuenta que el portero también está en disposición de parar o lo que sea complicar el tiro es facilitar el trabajo al portero oí a partir de ahí lo hace perfecto en una situación totalmente inestable ese es importante no dejarse fija dislocación Andy se ubican en una situación intermedia donde además cierra la línea de pase profunda Conde leal vale a partir de ahí empieza a realizar fintas defensivas sobre pero que era así

Voz 15 45:10 tocó el poseedor sí sí sí que es increíble

Voz 14 45:13 vale además a partir de esa espinita defensivas luego orienta hacia para entendernos

Voz 0301 45:18 Enrique pero es que me parece tan interesante lo que estás explicando pero para que el oyente lo entienda fintas defensivas es que hace como el amago de de ir a acosar le vuelve ese pasito atrás no os ha

Voz 14 45:30 exacto ahí hay muchos tipos de de fintas defensiva puede ser primer defensor pues el segundo defensor yo me acuerdo por ejemplo en Madrid de Mourinho con Ricardo Carvalho cuando en esos duelos contra el Barça me acuerdo cuando al sobre todo Messi pero cualquier posible receptor entre líneas estaba un poquito liberado pues Ricardo Carvalho realizaba la finta defensiva para disuadirle sepa se hacía como que sí que iba a saltar antes del pase para que se pase no se produjese

Voz 0301 45:59 yo a partir de ahí pues

Voz 14 46:01 que encontrasen a otro receptor en una situación mucho más presión sosería pues como segundo receptor como segundo defensor perdón y en este caso la de Diges como primer defensor pero es de una situación inestable entonces ahí lo que hace es amagar como dices que que va a ir al acoso pero permanecer en una situación intermedia cerrando la línea de pase con con leal no a partir de ahí con esas fintas defensivas orienta a Sissoko asiduo a su pierna menos hábil que es la izquierda y una vez ya se ha orientado y ya ha perdido la la posibilidad de relación con es cuando eh sí que salta a poseedor para dificultar el tiro no en este tipo de situaciones luego lo comentaremos importante establecer dónde se produce ese salto no además desvelar y lo hace justo cuando cuando llega área después de haber orientado a a Sissoko ya salta sobre él sabiendo que el pase Conde leal y no existe y además no sé si es mil enero Robertson en el que está llegando pero bueno está llegando un defensor a Adele Ali entonces lo que

Voz 0301 47:05 lo que ha hecho hasta ahora está refiriendo Adele Ali como el el segundo que acompañan acciones son me parece no puede ser sí sí y para dejarlo claro simplemente ya está de vale sí sí sí

Voz 14 47:15 son más graves que dicho desleal

Voz 0301 47:18 no no hay ningún problema por dejarlo claro sí

Voz 14 47:21 exacto va dentro es al final es una situación donde los repliegues de Liverpool además están muy lejos y a partir de esas fincas defensiva retardan mucho la las acciones de Sissoko blandir sí que da tiempo a que llegue creo que Robertson a A G Uminsa vale tres los de haber cerrado la línea de pase de que más o menos haya llegado el Robertson pues fuerza el tiro de Sissoko con su pierna no hábil presionado por Van Dijk y con portero cerrando primer palo mientras Van Dyck cierra un poco segundo para que es esa esa situación que que comentaron una entrevista Chesney el IMI que que súper intuitiva pero que tienen trabajada es decir en función de cómo van a tapar tiro el portero corrige como ha dejado ver que hice Mikel Etxarri para tapar la otra parte la portería les me parece un clip espectacular que parte como hemos dicho de de no haber gestionado bien descolgados pero luego van dejen una situación totalmente inestable pues consiguen no consiguen ninguna ventaja defensiva porque realmente hay una finalización pero sí que le que minimiza mucho la la aventajó ofensiva del equipo rival

Voz 0301 48:29 en un par de preguntas rápidas sobre sobre la acción la el perfil corporal también de de Van Dyke hace que va no está corriendo hacia atrás realmente Osama no está haciendo marcha atrás y corriendo de espaldas a su portería sino que que está con el cuerpo pues bien perfilado me medio girado prácticamente corriendo recto hacia su portería pero con la cabeza girada permite le permite varias cosas para empezar di ir más rápido que sea un poquito más ágil el el desplazamiento no y luego también que si por lo que sea lo que decías no las piernas que tienes y chocó si se le ocurra hacer un Elio de ritmo un se hace un autopase largo le permite esprintar prácticamente desde el minuto uno desde el momento en que vea que que esa acción se produce no

Voz 14 49:15 sí es es elementos de de técnica de carrera en los centros de recreo turnos son son muy importantes yo cuando voy a un defensor correr hacia atrás teniendo el balón de cara me dan ganas de de alguien se ponga por detrás la ahí no lo veo lo veo totalmente inútil la la carrera buena es ese esa es la CUP la cruzada molaba realizando Van Dyck desde un perfil en el cual el está orientado a a la zona de balón en el caso de que no hubiese cerrado bien la relación con Delle y pues le tocaría hacer ese giro cortos sin mirar balón al espacio de progresión de hecho recuerdo una acción de de Kyle Walker que creo que supongo que compartí en Twitter o Instagram imagino que que era más o menos ésta corría de la misma manera que van Dijk con esa garra la cruzada orientado a balón pero la línea de pase con con el otro elemento no estaba tan cerrada porque había generado pasillo Sabrià ser sabría separado más el posible receptor y ese pase entraría imagino que a partir de ahí el giro lo lo realizó perfecto entonces esas trayectorias de retorno importante que sean como has comentado desde un perfil lateral con carrera cruzada no con la hípica carrera abriendo y cerrando o de las curaciones que que también odio con con todas mis fuerzas y luego que tiene el caso de girar bosque se hagan los giros cortos los los rápidos que permitan llegar a España

Voz 9 50:34 cerramos el en otras situaciones que creo

Voz 0301 50:36 es que son interesantes para comentar de esa gestión de situaciones inestables en momento sin balón

Voz 14 50:42 sí yo creo que hay hay varias situaciones yo creo que muchas veces los entrenadores cuando

Voz 6 50:47 no bueno estamos en el campo propio

Voz 14 50:49 ponemos algunas situaciones de juego ISI de alguna manera somos somos muy hippies pensamos que todo va a salir bien si las situaciones inestables no las prevemos yo veo a muchos equipos trabajar la salida de balón pero en caso de perder la en no no no saben cómo reaccionar y no no lo han trabajado tampoco lo veo que tengan trabajado en el caso de haber superado esa segunda línea de presión o la primera línea de presión de qué manera van a jugar a llegar ya ahí es cuando acelerar mucho los procesos hay pérdidas en situaciones de ventaja es yo yo creo que que esas consecuencias de una situación de juego muchas veces no no están trabajadas yo sí sí tengo un equipo muy yo creo que es uno de los mejores ejemplos me parece la Juventus de Allegri además Dani Dani creo que lo ha comentado varias veces que si yo voy a realizar una presión alta yo todo que entender que me pueden superar seguir puedo tener éxito entonces si tengo yo tengo que saber transitar desde ahí ayer por ejemplo el Valencia cuando el Sevilla dio un recital de como de como desde un robo limpio en línea de medios salir a la contra entonces si yo robo en salida de balón rival tengo que saber transitar vale pero si me superan que hago pero que esas situaciones de de recogerse de de haber sobretodo de entenderlo detectar que que ya se ha perdido la ventaja defensiva que se tenía el objetivo es generar otra ventaja defensiva pero mucho más abajo GEM un bloque bajo como recogerse me parece una una situación inestable que no

Voz 6 52:22 no

Voz 14 52:23 que no se trabaja después de haber eliminado líneas de presión cómo reaccionan los equipos no después por ejemplo de un salto a a un impar el hombre libre el abandonado quién salta a ese hombre libre o cómo evitamos la relación con ese hombre libre yo veo muchos saltos a impar y típicos de éxito cree Moha a central donde a partir de de una secuencia de tercer hombre encuentra el lateral libre con mucha facilidad porque no porque no trabajamos esas posibles consecuencias decir si va a saltar a impar le estamos estamos intentado construir una ventaja defensiva pero estamos ofreciendo también una ventaja ofensiva al rival sobre todo en en esa recepción del lateral pues vamos a intentar gestionarlo no como y por ejemplo el Liverpool hace mucho la de la de que salte Robertson no que salte Alexander no que salte el lateral y que se ubica en una situación intermedia entre extremo y el lateral de modo que se quedan con INEN completa con línea de tres

Voz 9 53:19 sí