Hora 25 Deportes: Valverde no da la liga por cerrada aún (01/04/2019)

Deportes con Ángels Barceló Ike Jesús Gallego

Voz 2 00:08 buenas tardes no hemos hecho la digestión de la jornada del fin de semana

Voz 0919 00:11 y mañana Liga otra vez mañana jornada número treinta y además a esto se acaba ya no queda nada esto se acaba porque hasta hace nada cuando le preguntabas a Valverde bueno el Barça tiene la Liga en la mano encima queda mucho queda mucho queda mucho pero ya cuando hoy le han preguntado sobre lo que les falta para ganar la Liga ha dicho ha echado cuentas

Voz 0588 00:32 nueve partidos ganamos seis somos campeones estas es la realidad

Voz 0919 00:37 sí esa es la matemática ya era la matemática quedan nueve partidos ganamos seis y somos campeones para que Valverde un hombre que es prudente hasta el infinito y más allá se decida allá echar cuentas quiere decir que estamos aquí terminando terminando y cuando termine todo bueno pues cuando termine todo el mundo de los fichajes que este año va a estar bueno tremendo impresionante qué pasará con el Madrid con el Atleti con el Barça bueno en el Athletic hay debates que unos quieren cerrar Enrique Cerezo esta tarde en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva cuando le han preguntado por Griezmann hasta sí

Voz 1775 01:16 pero dado su Atlético Madrid por muchos años yo nunca miento a ver si por favor dejan ya al tema de Griezmann ya el tema adoptó entre otro jugador del Atlético de Madrid que no se van a ir los que se iban a ir los que se queda se queda

Voz 0919 01:35 los que se van a ir semana a ir los que se queda se queda bueno no se puede dejar más abierto el futuro Atlético de Madrid bueno pues mañana jornada número treinta el Barça jugará en Villarreal Messi está en la convocatoria mañana podrá jugar el Atlético de Madrid recibe al Girona en el Metropolitano y en el otro partido que se juega mañana martes el Getafe visita al Espanyol Getafe que es todavía cuál en puesto de Champions os recuerdo que hoy se cierra la jornada en Segunda con el partido que juegan a las nueve en La Romareda Zaragoza y Nàstic vamos a hablar enseguida de todo ello pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros Mensah

nunca llego a ver si habló del Valladolid un poco y el robo

Voz 1775 02:16 han hecho no sólo vale hablar de Messi

Voz 3 02:19 es que han del Madrid del Barcelona que son

Voz 4 02:21 habla eso eso que llevan unos cuantos

Voz 5 02:24 pues al Valladolid nunca pasa nada bueno Se puede es interpretable la jugadora tal hombre eso es un gol como una casa no es más y eso es para el Madrid Barcelona es gol seguro eso no lo miren y el bar

yo es que pues sí vale hiciera gol que si es que haya dándose puedas Mauel además es que lo del bar del bar empieza a ser un poco cansino

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuatro

Voz 8 03:01 esta victoria de Piqué futbolista por qué no ha querido hacer torero porque hay que ver cómo le trae todos artera trapo madre mía

el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 1 03:16 exprésate

Voz 0919 03:20 yo a Piqué de torero torero

Voz 9 03:23 no no no

Voz 4 03:26 bueno quién sabe empezamos

Voz 0919 03:38 quedan nueve partidos y ganamos seis campeones las cuentas ya las ha echado Valverde esta mañana en la previa del partido ante el Villarreal el Barça ha entrenado esta tarde y estamos pendientes de la convocatoria por ver si Messi volvía a entrar descansaba recordemos la próxima semana Champions si el Barça juega con el Manchester United pero parece que Messi a pesar de la pubalgia no necesita descanso Adriano buenas tardes hola

Voz 0017 04:04 Diego qué tal buenas tardes pues no no lo necesita o por lo menos así lo entiende Valverde porque en la convocatoria del Barça para viajar mañana Villarreal están todos los cracks no se deja nada en Barcelona Ernesto Valverde va con todo para intentar ganar mañana al Villarreal viajarán diecinueve jugadores sólo ha descartado a Murillo no están los lesionados Denver EE If I les en se intuye que habrá por lo tanto muy pocas rotaciones mañana en el once del Barça porque Valverde dice que cada partido de Liga ya lo afrontan como una final que no piensan lo que le viene que son estos dos partidos frente al Atlético y frente al Manchester United así que la sensación es que Messi no va a descansar a pesar de que seguramente pues bueno sería un buen momento para dosificar Le pero escuchando a van a Valverde insisto la importancia que le da al partido de mañana no parece que vaya a reservar a Leo Messi escucha nunca

Voz 10 04:55 es ahí de extraer idóneo para qué

Voz 0588 04:57 poder dosificar a un jugador como Leo pero bueno ya lo veremos ya lo veremos mañana le damos mucha importancia al partido que hace que mucha gente tiene puestas puesta en la vista de la Champions y luego tenemos el partido contra el Atlético el el sábado también fundamental pero los tres puntos de mañanas los mismos que los días de bético en cierta medida entonces

Voz 0017 05:18 el reportaje al partido ya veremos mañana bueno pues lo veremos mañana pero insisto no da la sensación de que pueda descansar Messi frente al Villarreal Rakitic está apercibido y sí podría empezar en el banquillo IPIC hay Arturo Vidal también están a una amarilla de la suspensión pero veremos qué decide mañana Valverde con ellos el Barça que visita el estadio de la cerámica donde el Villarreal

Voz 0919 05:37 ya se ha metido en el lío completamente perdió con el Celta de Vigo y ahora mismo es décimo séptimo veintinueve puntos sólo uno por la zona de descenso así que para Calleja y los suyos lo de mañana es un partido importantísimo última hora Xavi Isidro buenas tardes

Voz 11 05:51 qué tal Gallego muy buena fíjate cómo han cambiado las cosas desde ganar cero dos y ponerte a siete del descenso al perder tres dos ya estar como tú decías a uno y además a la vuelta de la esquina de recibir al Barça además con muchas bajas es sin Trigueros Bruno Javi Fuego Videnov Jaume Costa Gerar Moreno todos ellos por lesión ir por nada pendiente del Comité pero tiene pinta de que deban a caer entre dos y cuatro partidos así que tampoco va a estar menos mal que a menos Calleja recupera a Funes Mori todo ello para hacerle frente a un Barça veremos si convencido sin Messi pero Calleja tiene claro que sí puede quitarse de encima el mejor jugador del mundo mucho mejor

Voz 12 06:22 yo repito es que se habla de Messi se habla de el mejor futbolista del mundo cuando un equipo tiene lo mejor fue el mundo no juega pues seguro que lo acusa seguro que lo nota es el jugador más determinante de nuestra del fútbol actual no sé si jugara o no si juega pues tenemos que tener cuidado porque cualquier acción cualquier momento aunque no parezca aunque parezca bueno que no está

Voz 0919 06:47 el Villarreal en plena crisis un equipo que sólo ha ganado seis partidos en lo que va de campeonato en su estadio en El Madrigal en toda la temporada ha ganado

Voz 13 06:54 eres

mañana buscará la cuarta victoria son las ocho y treinta y siete una hora menos en Canarias

Voz 0919 08:30 el día alguno no tenéis claro el futuro de Griezmann vamos a repetir el el discurso de Enrique Cerezo hace unos instantes intentando ser tajante sobre si Griezmann seguirá eternamente en el Atlético de Madrid Enrique Cerezo

Voz 1775 08:47 crímenes Un jugador del Atlético de Madrid por muchos años y a ver si por favor yo nunca miento a ver si por favor dejan ya al tema de Griezmann y el tema adoptó desde otros jugadores del Atlético de Madrid que no se van a ir los que se van a y se van a ir los que se queda se queda

Voz 0919 09:03 está claro no también estaba claro que se que Lucas se iba a quedar ya es jugador del Bayern de Múnich pero bueno el Atlético mañana juega recordemos en el Metropolitano con el Girona Pedro Fullana bueno estar muy buena y estaban pendientes sobre todo de Diego Costa que reapareció el otro día marcó un gol

Voz 18 09:20 eso se volvió a lesionar si sufre una pequeña contractura Se retiró del Alavés por precaución ha hecho pruebas médicas y por precaución no va a jugar mañana porque el objetivo es que no fuerce para estar en el Camp Nou el próximo sábado ahí en principio va a jugar Se espera que juegue no tiene nada del otro mundo simplemente esa pequeña contractura podría jugar si tuviera que forzar mañana pero como digo no lo va a hacer se queda fuera de la convocatoria hundió Costa al que hoy ha defendido eh Diego Pablo Simeone es curioso cómo ha defendido hoy que le quiere para la próxima temporada que desea que se quede para el año que viene y que confía a muerte en el choque

Voz 0501 09:50 lo que digo es que ojalá que que pueda tener una continuidad porque tiene una edad ideal para el futbolista donde se conoce todo y sabe lo que tiene que hacer confío a muerte Nelly que se quedo quiero que se queda me gustaría que se quede porque siempre que ha estado consta con nosotros nos ha permitido cosas importante no es casualidad que su regreso a partir de enero de la temporada pasada si no me equivoco no quiso ganar la Europa League no hizo llegar segundo en el campeonato ganamos la Supercopa europea a principio de temporada con el en campo más la ayuda de todos sus compañeros su presencia

Voz 0919 10:24 no jerarquizado te digo yo lo qué va a pasar pero pero este año no está siendo ni mucho menos el año de Diego Costa

Voz 18 10:31 con cinco lesiones esta temporada veintidós partidos que se ha perdido cuarenta y dos lesiones en total por cierto que hoy ha entonado el mea culpa ha dicho que fallaron en la planificación y que por tanto tienen que aprender de eso de cara al futuro además de Griezmann no han sido tan tajante ha dicho simplemente que espera que hable el jugador si tiene algo que decir que no le van a afectar los rumores de la política de renovar año a año a los veteranos que es un tema sólo de club

Voz 0919 10:53 recordemos que el Girona el rival del Atlético llega decimotercero en la clasificación treinta y cuatro puntos el equipo de Eusebio está cerquita cerquita de conseguir el objetivo de la permanencia y mañana ocho y media en Cornellà El Prat Espanyol Getafe con el Getafe que es cuarto todavía en la clasificación pero tras su derrota ante el Leganés va a tener que pelear lo puede que el empiece a pesar la presión de tener una plaza de Champions Uxue Caballero el equipo de Bordalás que contamos buenas tardes

Voz 0419 11:18 qué tal Gallego buenas tardes pues el Getafe quiere recuperar esas buenas sensaciones tras la derrota ante el Leganés del domingo para ello Bordalás se ha llevado a dieciocho jugadores a Barcelona entra Samu Saiz en la lista sustituyendo al sancionado Flaming y tampoco estarán a Mati Markel Bergara por lesión y esta mañana ha hablado el técnico azulón ha dicho que sus jugadores están motivados y que no hay tiempo para lamentaciones eso sí una cosa ha dejado clara cualquiera hubiera firmado esta situación antes de comenzar la Liga

Voz 19 11:43 nosotros no podemos creernos lo que lo que en realidad no somos nosotros yo siempre lo he dicho debemos ir paso a paso partido a partido oí nosotros estamos en una situación que la hubiésemos firmado antes del campeonato y por lo tanto debemos disfrutar de ella pero siendo conscientes de que los rivales juegan los rivales está jugando mucho y los rivales te tipo

Voz 0919 12:06 está muy dura la pelea por la cuarta plaza vamos a hablar del Espanyol que después de perder en el Camp Nou vio como Adrián Pedrosa chavales de la cantera del Espanyol que le pidió después del partido la camiseta a Leo Messi bueno le cayeron insultos amenazas entre los aficionados supuestos aficionados del Real Club Deportivo Espanyol Raúl González que de hecho Ruby del asunto buenas tardes

Voz 20 12:29 qué tal muy buenas gallego pues le ha quitado hierro al asunto diciendo que el chaval es joven tiene tan sólo veinte años y que son cosas son pecados de juventud el problema Gallego es que hoy no ha entrado en la lista aunque ha dicho Rudy que es por decisión técnica porque es un tema de laterales que va a jugar día águila pero lo que vamos no ha entrado en la lista es la principal ausencia junto a Víctor Sánchez vuelve a ser si dar de que es la novedad pero sobre Pedrosa esto es lo que ha dicho es un tema de que el chaval es simplemente muy joven

Voz 21 12:54 la verdad es que creo que es un chico de veinte años eh es una situación espontánea que se da ahí iba a mí me sabe mal pues bueno que por un lado la gente les haya ofendido en eso me estoy mal pero por el otro lado me sabe mal que él también lo pueda pasar mal porque haya gente que que se haya sentido ofendida no

Voz 0919 13:11 por favor si su esto natural con veinte años le pide la camiseta Messi que tenía que haber esperado a pedir en El Vestuario a lo mejor pensó Si mezclar vestuarios abatido otro antes normal la pelea por la Champions después de la derrota con el Getafe el que mejor lo aprovechó fue el Valencia que ganó cero uno en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Sevilla y ahora se lo empieza a creer Pedro Morata buenas tardes hola Gallego buenas tardes para ilustrar

Voz 22 13:38 estos datos que te voy a dar te voy a colocar este corte de Marcelino García Toral hace diez partidos en ese momento que di Marcelino dijo esto el Sevilla le llevaba

Voz 4 13:48 a diez puntos de ventaja al Valencia sólo

Voz 22 13:52 habían pasado sólo han pasado diez jornadas Marcelino García Toral sobre la posibilidades en aquel momento de que el Valencia pudiera clasificarse cuarto es complicado

Voz 23 14:03 Johnny Chan al cuarto tenemos que hacer una segunda vuelta brutal brutal y además la obviedad no podemos evitarla es muy difícil el cuarto puesto para nosotros es una situación complicada

Voz 22 14:16 bueno pues la realidad Gallego es que le ha recortado al Sevilla eso diez puntos en diez jornadas en este instante el Valencia le gana el gol average al Sevilla el Valencia lleva dieciséis partidos entre todas las competiciones consecutivos sin perder en los cuatro últimos partidos de Liga el Valencia ha ganado tres y en ese instante el Valencia gallego está a tiempo de todo en las tres competiciones en las que está es a tres puntos la distancia que tiene del cuarto clasificado Getafe Ile tiene el gol average también ganado al Getafe en la Europa League en cuartos de final que si la logrará ganar es otra puerta para ir a la Champions y en la final de la Copa del Rey

Voz 0919 14:55 tremenda la racha del equipo de Marcelino y en cambio Sevilla con dudas ante Ortega se siguen quejando de la actuación arbitral el día de ayer sí porque dejó pasar una opción de recuperar la cuarta plaza de convertirse en perseguir en vez de perseguidor como es ahora y la derrota frente al Valencia dejó frío al personal muy cabreado con arbitraje de González González así tocó el asunto Cuba o el boquerón

Voz 0455 15:13 el árbitro el arbitro también lo tenéis que juzgar vosotros pero sí que a falta falta bueno pues nosotros que hemos está llevando a un me lleva toda la tarjeta en un partido que bueno pues que el que quería ganar resulta que se lleva más tarjeta nada

Voz 0919 15:29 palabras de Caparrós por cierto en esa falta que reclama Caparrós terminó lesionado y veremos si no tiene cosa seria en la rodilla quejas arbitrales también vamos a hacerle caso al oyente del principio en Valladolid Carlos Raúl Martínez buenas tardes hola Gallego

Voz 10 15:41 buenas tardes hay bastante enfado en más de puertas para dentro que hacia fuera aunque por ejemplo el alcalde de la ciudad Óscar Puente que no se pierde un partido que no se corta un pelo ha dicho entre otras cosas que se ha venido para esto mejor que no hubiera venido nunca escucha el alcalde el alcalde el presidente del

Voz 0919 15:57 el primero de los vallisoletanos como alcalde vuestro que es hoy os debo una explicación y esa explicación que os debo la voy a pagar en Twitter no

Voz 0501 16:03 sí sí sí en Twitter además ha dicho que el asunto ya

Voz 10 16:06 soportable hay que recordar que el alcalde está siempre al lado de Ronaldo los partidos en primera fila así que tiene información diga hasta el caso es que el Valladolid le han tocado muchas jugadas de este tipo que no son muy claras y además normalmente momentos claves de los partidos de cualquier forma ni directivos ni técnico ni jugadores han alcanzado han alzado demasiado la voz al respecto algo que parece también una orden de la parte más alta de la directiva vallisoletana y como muestra un botón esta mañana ha hablado Kiko Olivas el autor del gol anulado

Voz 0017 16:34 viendo la repetición sigo pensando que gol legal

Voz 24 16:36 el a lo mejor lo que echamos un poquito en falta fue que lo viera bien lo revisara bien al final una herramienta que te puede ayudar bastante a dos árbitro oí y creo que se tienen que tomar el tiempo suficiente

Voz 0919 16:46 la suerte en la próxima jornada en el Athletic de Bilbao una renovación y una renovación de un portero el tema de los porteros siempre es importante en San Mamés Iván Martín hola

Voz 1323 16:56 hola Gallego y más de una temporada es revisión de contrato para ser exactos de Unai Simón veintiún años para el portero titular de la sub veintiuno española pero es suplente reina el Athletic pasa a tener contrato de primer equipo y su cláusulas tiene de treinta a cincuenta millones de euros de mandil en su vehículo hasta dos mil veintitrés para que se cierre la puerta de manera definitiva es que abandonar tu rojiblanco sin debutar con el primer equipo

Voz 0919 17:18 en Segunda División hoy se cierra la jornada a las nueve de la noche en La Romareda el partido que van a jugar el Zaragoza el Nàstic dos equipos que en teoría tenía que estar en la zona alta de la tabla buscando el ascenso a la Primera pero madre mía la racha el Zaragoza es tremenda Santi sabes cómo está el ambiente La Romareda buenas tardes

Voz 1284 17:38 hola Gallego qué tal buenas tardes como bien dices duelo de necesitados principalmente el Nàstic que quema una de sus últimas balas en La Romareda para seguir soñando con la permanencia ante un Real Zaragoza o la obligación de ganar si quiere meter más tierra de por medio con la zona de descenso y dar un paso muy importante para mantenerse al Víctor Fernández por un once condicionado por las bajas en defensa ya Enrique Martín ha por todos tras ser ratificado esta semana en el banquillo tarraconense de momento poco ambiente partido el lunes comienza a las nueve pita al vasco sabuesos J

Voz 0919 18:08 íbamos a cerrar con una gala hoy se celebra la Gala del Deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva está gana anual que han tenido además creo un un reconocimiento importante al deporte femenino tan de moda en los últimos años en nuestro país nos vamos hasta la Nucía en Alicante donde se celebra esa gala donde ha estado el presidente del Gobierno en funciones Pedro Vera cuéntanos cómo ha habido buenas tardes

Voz 1323 18:34 hola Gallego qué tal buenas tardes índices desde Andalucía donde acaba de finalizar pues la gala como bien decías cada Nacional del Deporte de la Asociación Española de la Prensa Deportiva las que se han premiado a los mejores deportistas de nuestro país en la anualidad dos mil dieciocho Alejandro Valverde campeón del mundo de ciclismo trae a Madrid por la Champions el año pasado bético Madrid lo Falic arriba que Carolina Marín Sandra San que dejan a Carrascosa o Ana Pastrana que han sido muchos de los protagonistas que han pasado a la también ese homenaje a como viene decidir a las mujeres deportista por cierto como bien decías ha clausurado Pedro Sánchez el presidente de gobierno a ganar pero el momento más emotivo Gallego ha sido en el homenaje a amarilla

Voz 0919 19:16 claro que sí lo dejamos aquí seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 26 19:37 esa carretera infinita dice

Voz 4 19:41 maniobrar dice defensor del parque

Voz 26 19:44 con viento yo digo Arona hazte con el nuevo sea ataron división ahora más equipado con llantas de aleación de dieciséis pulgadas Front Assist radio con pantalla táctil y sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 1 20:02 hora veinticinco Deportes

Voz 4 20:06 Jesús Gallego

son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0919 20:48 fútbol internacional vamos a repasar lo más destacado del fin de semana con ese chaval porque es un chaval que se llama Kilian en va P marcando de nuevo en la liga francesa veintisiete goles lleva en papel con el París Saint Germaine es ahora mismo la gran amenaza de Messi en la pelea por la Bota de Oro esto y quemas contamos Bruno eleva en buenas tardes hola Gallego muy igual

Voz 0301 21:09 además de de récord porque son siete jornadas consecutivas marcando en Liga holandesa que no lo había hecho nadie en toda la historia además Rácing de Avellaneda nuevo campeón de la Liga en Argentina por primera vez desde dos mil catorce un aficionado de hecho Gallego ha profanado la tumba de su abuelo ya ha sacado el cráneo para que no se Pierre a su antepasado la celebración en cualquier caso

Voz 0919 21:30 gran temporada la de eso es un delito no ha propinado aunque sea de su abuelo pulmonar una tumba para sacar los restos no partido de fútbol hombre

Voz 0301 21:39 desconozco cómo está la legislación en Argentina pero debería debería serlo evidentemente gran temor de en cualquier caso de los de el Chacho Caudete que se proclaman campeones a falta de una jornada para el final además está a punto de arrancar el Arsenal Newcastle en Premier League Monreal contra Ayoze los dos jugadores españoles son titulares ha ganado el Liverpool ha ganado el City ahora mismo que tiene un partido más Liverpool los de Klopp son líderes de la Premier ya ha ganado también el rival del Barça en Champions el United que superó al Watford de Javi Gracia por dos goles a uno doblete de Alcácer el gran partido aunque fueran descuento pero dos goles importantísimos para del Borussia Dortmund que ganó el Wolfsburgo que es líder eh justo antes de que se dispute ese Borussia Dortmund Bayern de Munich el próximo fin de semana en la Bundesliga

Voz 0919 22:21 de fútbol de esta semana que va pues debatimos quién llega

Voz 0301 22:24 dejó en este tramo final en la Premier Si Liverpool o Manchester City con Alex Gabilondo y José David López y repasamos también los grandes momentos del fin de semana con los mejores audios con José Palacio

Voz 0919 22:34 motociclismo Gran Premio de Argentina apareció de nuevo Márquez para ganar la carrera de principio a fin ayer estuvo en el larguero

Voz 28 22:41 tenía ganas de hacer una carrera sí porque no te lo voy a negar el año pasado tan sólo lo que pasó aquí tenía ganas de demostrar la velocidad que demostró el año pasado pero junto con la precisión y el punto este mejorar de o aprender de los errores y bueno lo lo he hecho y hecho una gran carrera estaba esos fines de semana quizá de todo pues pasaba eso probaba una cosa prueba la otra todo iba bien a nivel de gestión de fin de semana han salido en la carrera tenía muy muy claro que las primeras vueltas en las que tenía que atacar lo hecho ha salido bien

Voz 0919 23:11 ya encabeza el Mundial ya es de nuevo el favorito para llevarse el campeonato Mela Chércoles buenas tardes

Voz 1775 23:17 pues sí ráfagas gallego que gran botín para los pilotos españoles ayer en el Gran Premio de Argentina disputado en Termas de Río Hondo Marc Márquez consiguió la victoria y además se encaramó a lo más alto de la general receso que Valentino Rossi le hizo un favor al adelantar en la última vuelta Andrea Dovizioso para terminar segundo Isère el Luca di ter cero gran remontada la de Alex Rins desde la decimosexta plaza hasta la quinta hijo detalle de calidad en la antesala del podio Valentino Rossi y Marc Márquez se felicitaron mutuamente se estrecharon la mano aquí

Voz 0919 23:46 en Argentina todo empezar las hostilidades entre ellos

Voz 1775 23:48 dos mil quince y donde el año pasado se reavivó la guerra después de que Márquez tirará a Valentino Rossi luego fuera al Avec Le disculpas y el amigo de Valentino Uche le echara sin que las Sara por supuesto en cuanto a Moto2 podré del hermano de Marc Márquez Álex que fue tercero una banda Sarrià en Moto3 triunfo del joven Jaume masía que a los dieciocho años estrena en el podio mundialista por la puerta grande consiguiendo la victoria

Voz 0919 24:11 gracias Mela ya sabes que en Fórmula uno Gran Premio de Bahrein ganó Hamilton Segundo fue botas tercero fue Leclerc llevamos dos carreras dice que Ferrari tiene el mejor coche que los bólidos rojos tremendo pero las dos carreras las ha ganado Mercedes ya sabes que Carlos I tuvo que abandonar con el McLaren por cierto que esta semana Fernando Alonso en los test de Bahrein va a probar el coche a ver cómo lo hace NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego miedo destacamos de las últimas horas pues que ya tenemos

Voz 13 24:41 los ocho equipos clasificados en la Conferencia Oeste para los playoff son Warriors Nuggets Rockets blazer jazz híper pairs Thunder in lo que aún no está definido es el puesto que va a ocupar cada uno y cuáles van a ser los enfrentamientos por supuesto lo que más sorprende en la Conferencia Oeste ver fuera los Lakers de Lebron James que catorce años después no va a jugar la postemporada en el Este cinco equipos ya tienen el billete para los Bucks Raptors Sixers Celtics IP Eiser y quedan ahora mismo tres plazas por las que van a pelear cinco equipos Pistons Nets Heat Magic Hornets este último los Hornets el equipo de biliar algo que sin duda es el equipo que más difícil lo tiene de la noche destacar el palizón de los guardias a Charlotte ganaron por veintisiete puntos los de Carrie y compañía y también destacar la derrota de mil Walking la prórroga contra Atlanta sin Paul y Mirotic y además el partido lo decidió una canasta en el último segundo de del Jones que es sin duda ahora mismo el principal rival de Luka Doncic por el premio a rookie del año

Voz 0919 25:35 hasta el bienestar pelea Marta Casas en el Play Basket que destacamos

Voz 0919 26:20 gracias Marta esta semana cerramos el programa con otra vez novedades Carmina

Voz 29 26:26 eh

Voz 0919 26:34 ultraligero se llama el disco de novedades Carmina que esta semana el viernes sol out en la ribera Madrid el grupo del año sin duda alguna

Voz 29 26:44 qué es lo que está pasando ya son obsesionadas guiaba

Voz 30 27:02 el último disco de novedades Carmina un titular que nos dejemos fuera Tony mañana su día grande para el Madrid gallego porque mañana a Florentino Pérez presente en el palco de honor el proyecto renovación del Santiago Bernabéu y habrá un invitado de lujo pesará la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 0919 27:15 cubierta retráctil madre mía aquí lo dejamos y Hora Veinticinco un saludo de Gallego adiós

Voz 0588 27:21 como se nota voto a la marcha