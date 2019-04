Voz 1 00:00 en ah

Voz 3 00:18 buenas noches buenas noches mañana el BOE publicará las listas definitivas al Congreso y al Senado para las elecciones del veintiocho de abril si la semana pasada ya se publicaron para que las Juntas Electorales comprobaran que todo estaba correcto y mañana ya podemos ver las listas definitivas hoy hemos conocido un nuevo nombre de la lista del PP pero para las europeas sí

Voz 4 00:35 a las europeas Dolors Montserrat eh vamos a presentar a la número uno en la lista del partido para las elecciones europeas que es la exministra de Sanidad y ex vicepresidenta al Congreso Dolors Montserrat

Voz 1880 00:49 ha sido pero había varias sorpresas en las configuraciones de las listas para las generales por ejemplo los toreros Salvador Vega y Miguel Abellán en las del PP esté Sabella

Voz 5 00:58 con ilusión con esfuerzo y sobre todo con dedicación a aportar a al partido Mis conocimientos sobre todo para lo que es

Voz 3 01:06 en su polos ex militares de las listas de

Voz 1880 01:08 Bosch son cuatro generales del Ejército retirados Fernando Paz Manuel Mestre Agustín Rossetti o Ia Alberto Asarta Cuevas el único militar español al mando de la misión de la ONU en Líbano entre dos mil diez y dos mil doce

Voz 3 01:21 la fuerza para mandar soldados de diferentes nacionalidades en este caso estamos hablando de Líbano la curso viene

Voz 1880 01:29 sólo unos cuantos ejemplos en total se han presentado mil doscientos veintidós candidaturas seiscientas ocho van a los trescientos escaños en el Congreso y los otros seiscientos catorce para los doscientos ocho escaños del Senado

Voz 3 01:42 listas electorales que son agrupaciones de candidatos políticos a un cargo electo siglas de políticos que inspiran además de muchas otras cosas

Voz 1880 01:50 el concepto de hoy de la cara B le damos la vuelta a la cinta de caset nos quedamos con las listas íbamos con la primera de la noche la más apetecible la lista de etapas del Congo

Voz 1880 02:13 porque al Diccionario pues la acepción que nos interesa es la tercera de la RAE pero buenos bueno a leer las tres la primera es tira osea pieza delgada de tela o papel la segunda es señal larga y estrecha que por combinación de un color con otros se forma en cualquier cuerpo y la tercera que sala que vamos enumeración generalmente en forma de columna de personas cosas cantidades que se hace con determinado propósito parece ser que las primeras listas los primeros conjuntos de signos secuencial es según los arqueólogos tendríamos que colocarlos alrededor del año tres mil doscientos antes de Cristo

Voz 3 02:47 de dónde viene la palabra liso

Voz 1880 02:49 pues viene del germánico leíste que es orilla franja o tira Se refería esa tira de tela de papel que se pone alrededor del objeto para donarlo pero luego pasó a ser la tira de papel que contiene una serie de nombres algunos sinónimos catálogo nómina relación índice inventario repertorio letanía sería registro padrón o director y que nos pasado humano purguemos da por por hacer listas pues esto sólo preguntado al escritor conferenciante además autor del libro donde tus sueños te lleva en que es Javier Iriondo es lo que me ha hecho

Voz 7 03:18 por una a las personas que busca más la sensación de control para tener un poco más control de su vida pero lo que está demostrado es que las personas se consiguen los resultados son los que hacen las listas los que se quedan en deseos en ganas por mucha intención que tengan al no tener listas lo que ocurre es que hay una presión enorme hoy India gran problema que tenemos es la enorme dispersión la falta de atención no tengo claro qué es lo que tengo que hacer qué quiere conseguir podemos cerrar todas las intenciones del mundo pero no lo va a desbordar absolutamente la dispersión esas listas es para tener enfocado absolutamente es que hacer cuando lo tengo que hacer para poder conseguir esos resultados que buscamos sino a que vamos perdidos por poco sitios con muy buenas intenciones

Voz 1880 04:01 así que las listas están para controlar la dispersión pero claro tiene que haber una forma de hacer bien las listas un truco no para que sirvan para algo

Voz 7 04:09 su importantísimo tener prioridad es tener un enfoque sobre qué es lo que realmente es importante que quiero acabar hoy quiero lograr este mes o este año y cuando está activa e hay una cosa que se sistema radicular del cerebro que se activan cuando tenemos claro que queremos definir con lo cual ahora de hacer listas es importante valores y propiedades y que es lo realmente importante para poder dirigirnos hacia ellos

Voz 1880 04:34 así que tener prioridades y así activados el sistema reciclar una de mis prioridades hoy en la cara de año será incluir el tema que vamos a escuchar ahora de Pearl Jam la lista de deseos

Voz 3 05:04 atacada hoy Severino Donate un artículo del escritor Juan Tallón ese titulaba haga una lista con Juan Tallón hablamos Juan muy buenas noches

Voz 9 05:12 hola buenas noches qué tal cómo estáis muy bien entonces mucho de hacerlo

Voz 1880 05:15 está bueno

Voz 10 05:18 hago demasiadas pero inevitablemente algunas si tengo que hacer porque sin una lista yo creo que es imposible la convivencia es imposible la doméstica es imposible la la vida laboral profesional se pueda hacer hora25 si usan unas listas no sin varias listas

Voz 3 05:38 yo desde que aquí a las tres de la tarde Juan me pongo a hacer listas la primera sobre los temas que vamos a tratar otra sobre los invitados que podemos traer etcétera etcétera es cierto

Voz 9 05:47 claro al final acabamos haciendo una lista de Le de listas no como las

Voz 10 05:53 las yo creo que la la lista es una maniobra primaria si si me apuras la la vida es una una una lista no de lo que hiciste de lo que lo hiciste cuando empezábamos a estudiar cuando éramos muy pequeñitos en os decía que el ser humano nace crece se reproduce y muere eso eso es una

Voz 3 06:10 eso sí ya ya es una lista Itu como las haces en una columna porque ahora cuando estaba escuchando a Sara a hablar del origen de la parábola arista que era una tira de papel hacemos la lista siempre una cosa debajo de la otra nunca hacemos las listas con una cosa al lado de la otra

Voz 10 06:25 sí pero yo creo que es una cuestión de de de de de de acceso a la propia a la propia lista no le la la lista de calmante los los nervios y yo creo que si está en forma de columna es más accesible no la lista es eso es un refugio en la en la en la en la brevedad no sé si la lista no es no es sucinta pero que ya ni siquiera es es lista no es el finita muy cínica pero claro ahí hay infinitas listas no

Voz 3 06:53 la lista tiene que ser finito sea honesto tiene que tener un final

Voz 10 06:56 claro yo creo que necesitamos las listas porque podemos empezar las podemos que podemos acabar las no él yo creo que es un viejo sueño humano el poder hacer algo de principio Aziz él no siempre lo consiguen y todos somos especialistas no conocemos a alguien que soy especialista en empezar cosas

Voz 9 07:21 no no no acabarla entonces en la lista

Voz 10 07:25 a mí lo que más me gusta de ella es que es que puedo puedo abarcarla no

Voz 3 07:29 todas las cosas

Voz 10 07:31 analizarlas pues es algo para que lo que la la lista en fin está en cierto sentido pensado no la lista final yo creo que no nos ayuda a vivir no o al menos a dar prioridad si Jordi

Voz 9 07:43 no nos estamos todavía no se evita el desorden Juan

Voz 10 07:46 sí claro bueno y a veces también nos ayuda a morir yo tengo una una anécdota personal e incluso la escribiera artículo oeste sobre las listas y que hace años en mi época de ir en mi época se ve no tristemente célebre periodista de sucesos se hizo migas con una con una fuente era era era un forense que un día me contó algo terrible como acudió a al escenario de de un suicidio en un pequeño pueblo de la provincia de Orense llegaron en la en la ropa de cadáver una hoja de papel espita Manu con una lista que te lava el corazón y la lista bueno yo casi me he venido con dos listas

Voz 11 08:35 es terrible

Voz 10 08:36 y una bellísima que si quiere después también te comento la la lista del señor que se había suicidado decía insertar Castaño dar de comer a las gallinas recoger huevos pagar al fontanero ir a putas cerrar la bombona matar

Voz 3 08:58 eso sí

Voz 10 09:01 pero cómo puede que de acuerdo con los que nos quede mal después de estadista

Voz 9 09:05 la lista bonita cuál era la lista bonita es la que yo envidio

Voz 10 09:11 tenía escrita en un papel ha debido al a la parte interior de de los armarios y de las casas en las que en las que vivía en para hacer el equipaje básico que debía llevarse cada vez que salía pitando a hacer un reportaje realmente a mí me parece una lista bellísima y si quieres

Voz 9 09:35 la ley no es breve

Voz 10 09:39 entonces mi John vivió cada vez que salía de casa debía introducir en la maleta dos faldas dos camisetas leotardos USA seis dos pares de zapatos medias sujetador camisón batín pantuflas cigarrillos y Burgo así como una bolsa con champú pasta de dientes jabón maquinilla desodorante medias tan pas tema facial polvos mi si para llevar en la mano un chal máquina de escribir dos cuadernos pautado bolígrafos fichero llaves de casa

Voz 9 10:13 qué bonito no que compensaba una cosa con la con la otra Juan muchísimas gracias gracias a vosotros un beso bien grande nosotros

Voz 1880 10:35 dijo Puig cantaban este on my Lis tú beso está en mi lista de las mejores cosas de la vida es la cara del disco del año

Voz 3 10:45 desde hacer listas tú haces lista de la compra hoy sobrevive se lo he dicho muchas listas como hacía poder a Laura que tuviera que llegar bien por la mañana usted con la noche pero luego en tu tu vida no hacer listas no no soy bastante desastroso por Pitu Cue esto lo pierdo todo pero vamos siguiente es la lista

Voz 13 11:07 en la lista pero eso ahora no esto de la tecnología es maravilloso porque ahora yo te tomo notas todo en el móvil y ahí sí hay encuentro algunas cosas

Voz 3 11:16 las porque no pero yo por ejemplo perdiendo la segunda lista que no estaba leyendo que no estaba teniendo Juanda yo cuando voy de viaje en que hago las listas porque luego se me olvidan las cosas osea entonces listas yo hago de actividades formado parte de algunas cuantas listas no estar nunca en ninguna lista negra pero nada de lo que digamos será superior a lo de Juan Tallón es es maravilloso la historia del suicidio y con la que arranca el artículo que lo puedan encontrar los oyentes en todo lo da no sé qué no sé qué año estará miraré miraremos yo no lo sé claro ahora lo buscaremos pero los oyentes lo pueden entrar porque es delicioso el artículo hablando única y exclusivamente de listas

Voz 14 11:53 en la lista la compra allí una canción como da elogiado primas sólo le da una las

Voz 1880 12:08 esta esta vaya tardando estaba dentro del guión haberse aparecían alguno el mismo folio la lista de la compra hay una canción como un cupón ese súper éxito de La Cabra Mecánica la lista de la compra que interpretaron con con María Jiménez también en el año dos mil tres igual si la lista de la compra es de todas las listas las que más tenemos en la cabeza pero luego también están las listas de invitados a un cumpleaños a una boda o a una fiesta

Voz 1880 12:48 estos son Marcos Dos Santos se llama como el futbolista ítalo es un tema bailable de dos mil cinco lo que estaba repitiendo ella es no estás en la lista de invitados el cine recomendaciones sobre listas pues es la primera que traemos los Civia también hablaba de ella Juan Tallón es su artículo es alta fidelidad del año dos mil la película de Stephen Frears está basada en la novela de Nick Hornby que lleva ese mismo tituló el protagonista es el ejemplo de la persona que no puede vivir sin hacer listas Fleming que es el dueño de una tienda de discos que es majísimo es John Cusack

Voz 15 13:29 cinco cosas que echo de menos de Labra uno sentido de humor pero también cariñoso comprensivo la mejor risa de todos los tiempos de la historia de todas las risas Se ríe con todo el cuerpo dos tiene carácter o al menos lo tenía antes de la pesadilla reían desleal esta unos ensaña con la gente cuando tiene un mal sus caracteres

Voz 1880 14:22 la banda sonora de esta película de alta fidelidad sería también una lista de los más grandes que están los Kings la Velvet Underground Elvis Costello Stevie Wonder y esa lista también incluye este tema que es most of the Time la mayor parte del tiempo de Bob Dylan y no sé si recordaréis la lista de nombres de área Start la lista de la venganza de Juego de Tronos esa lista de la gente a la que hay que matar free

Voz 3 14:56 no ha sido seguido esta serie con lo cual nos ha puesto a esta niña diciendo que está decía no si me dijo sí sí claro si habéis visto juego a matar a todos La lista de Schindler fluido que también las traído sí bueno he traído su banda sonora

Voz 1880 15:39 la banda sonora de John Williams de la de La lista de Schindler y vamos a recordar a dos escritores dos citas relacionadas con las listas la primera de ellas es de Ray Bradbury en Fene Land el arte de escribir que dice estas listas eran la provocación que causaba que mis mejores cosas salieran a la superficie estaba sintiendo algo honesto oculto bajo la trampilla de la parte superior de mi cráneo salen ahí las listas del cambio Umberto Eco en el vértigo de las listas que es un un ensayo en el que analiza las listas en la historia el escribió como nos enfrentamos a lo infinito e intentamos comprender lo incomprensible dice a través de las listas y hay una segunda frase que también está en el en el vértigo de las listas que dice nos gustan las listas porque no queremos morir

Voz 2 17:12 Solís

Voz 3 17:13 con este que canta es Luis Alberto Posada es un cantante

Voz 1880 17:16 lo otro que que no quiere morir

Voz 19 17:19 por qué quiere que le borren de la lista no

Voz 1880 17:21 es que él quiere desaparecer de la lista de los amores de su honor pues he estado mirando a ver quién era este hombre en un poco su vida no la de Luis Alberto Posada resulta que tiene diecisiete hijos seguro que tiene que haber también una lista de ellos no para acordarse de todos

Voz 3 17:42 qué tengo que hacer damos la cara B porque si has puesto la lista de la compra a la Cámara ya no se dice cierras la cara

Voz 1880 17:49 es la lista no no me regañan se es la lista más europea yo creo bueno mejor dicho la lista más eurovisiva es un listado sólo de cuatro cosas que se bailan así

Voz 20 18:06 email a su perro

Voz 1880 18:13 no valía bueno hace once años del Festival de Eurovisión de Rodolfo Chikilicuatre Baila

Voz 1 18:20 psíquica vuela hasta mañana y también lo comparte grupo con su tierra haya contra lo puso anoche baila