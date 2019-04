Investigación, transparencia y asunción de responsabilidades

Voz 0194

00:00

el asunto del presunto espionaje Pablo Iglesias que investiga la Audiencia Nacional es un escándalo de enormes dimensiones que en un país democráticos espía un líder político para evitar que sume lectores o para evitar posibles pactos es de una gravedad colosal ante la que la política debería ser unánime en la condena pero no está siendo así de momento la tibieza está siendo el elemento común entre la oposición al partido que gobernaba cuando pasaron los hechos el PP de Mariano Rajoy El PSOE no levanta la voz tantos años en el Gobierno tienen siempre sus partes de cloaca ya han ciudadanos que llegó a la política recuerden para regenerar también andan callados quizá piensen que es el espiados el líder de Podemos el espionaje es menos grave dicho esto ayer en una entrevista en La Sexta Pablo Iglesias afirmó con contundencia que las cloacas del Estado siguen trabajando ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez si tiene información sobre esto que la de insinuó que no lance este tipo de sospechas la responsabilidad de un líder político es también esto no todo vale para hacer campaña Easy Pablo Iglesias no tiene razón el Gobierno tiene que desmentirlo categóricamente lo ha hecho el ministro Marlaska informar de las medidas que ha tomado para que episodios de este tipo no vuelvan a ocurrir a la vez que pone en marcha todos los mecanismos para investigar a fondo el funcionamiento de esa policía llamada patriótica no vale con decir que eso son cosas del anterior gobierno hay que buscar a los responsables investigación transparencia asunción de responsabilidades no vale con decir que aquellos que mandaba en el interior ya están fuera de la política deben explicar lo hicieron y asumir ante los ciudadanos las responsabilidades que ello comporte