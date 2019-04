Uno de los conflictos más absurdos de la historia

Voz 1

conflictos absurdos en la historia humanidad lo sabido muchos pero de los que recuerdo yo personalmente este de hoy es sin duda de los más absurdos porque tal día como hoy la dictadura argentina en mil novecientos ochenta y dos que estaba liderada en esos momentos por el general Leopoldo Galtieri decidió que la mejor forma de distraer a la población de que todo iba bastante mal en el país era invadir las islas Malvinas que Argentina se lleva disputando con el Reino Unido desde hace bastante tiempo a Galtieri su cúpula militar desvíen tener esta dirección a mano pues no fue menos oportuna la guerra para la primera ministra del Reino Unido volverá tacha pese que la utilidad de tener un grupo de islas al otro lado del globo es más que discutible lo cierto es que la declaración de guerra lesividad fecha para ganarse una reelección que antes de la guerra parecía complicada también le sirvió al Reino Unido para fortalecer su imagen internacional supongo que os estaréis preguntando gana entonces quién exactamente tuvo un mal día ese dos de abril de mil novecientos ochenta y dos pues como siempre los que pagaron el pato fueron los soldados el resumen de la guerra a las Malvinas es bastante simple somos argentinos invaden las islas los británicos mandan barcos de guerra la zona recuperan y los argentinos se rinden pero para que esto sucediese Case mil soldados murieron y unos dos mil quinientos resultaran heridos la mayor parte de ellos os podéis imaginar argentinos todo para que el catorce de junio de mil novecientos ochenta y dos una situación volviese al mismo punto que estaba el uno de abril a mí personalmente no me cabe duda de que el ganador final de esa guerra fue como siempre la estupidez humana