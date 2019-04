Iago Aspas: "Quiero seguir jugando en Primera, al final de temporada ya se verá"

Voz 1 00:00 pues me voy a Vigo que está por ahí nuestro compañero la Cadena Ser en Vigo Jacobo Z hola Jacobo muy buenas

Voz 0841 00:05 las noches mueren no estaba muerto el Celta B no está

Voz 1375 00:08 muerto ni mucho menos cero dos minuto quince de partido no sé si muchos creía no pocos que se podía dar la vuelta al marcador pero apareció el príncipe de las bateas que no sé si te gusta el príncipe de las bateas preguntamos pero clave en la remontada del Celta que sigue vivo antes de la final que tiene el miércoles con el Huesca eh

Voz 0841 00:24 sí porque esto pero gracias a Yago está vivo no si eso del Príncipe las bateas pues hombre es el príncipe que quiere reinar y la verdad es que está dando pasos para que la gente del Celta tenga fe por eso seguramente tenía ese altar es talla dentro de los mejores jugadores en la historia el Celta de los más resolutivos yo me acuerdo cuando al Toto Berizzo le brillaban los ojos si decías que ya es únicos que Yago eso jugador que que nos marca las diferencias y lo más importante mano es que sigue siendo el mismo de siempre

Voz 2 00:55 sí con sus vecinos de Moaña con sus amigos de todo

Voz 0841 00:58 la vida con el mismo trato con los empleados con nosotros con los periodistas que le conocimos desde pequeño yo no sé si esas lágrimas ya según la firma de una especie de contrato vitalicio de Iago Aspas con el Celta pero lo que está claro es que el otro día Yago ha salvado ese gol el miércoles hay otro pero gracias a Yago el Celta puede estar hoy vivo ir pensando todavía en ese altar con las velas con la imagen de Iago Aspas todos los símbolos que está

Voz 0453 01:24 ahí para intentar dar suerte al equipo pues por ahí

Voz 1375 01:26 lo que pasa en no sé qué están haciendo esta hora de la noche hola Yago muy buenas

Voz 0453 01:30 hola buenas noches cómo estás hombre llegan muy bien cómo ha ido el día diez un par de de entrevista

Voz 0295 01:38 su cuántas pues bueno un par de docenas no bonito

Voz 0453 01:42 el centro bueno

Voz 1375 01:45 ha visto el resumen del partido has visto tus goles

Voz 0453 01:48 sí sí me lo pasaron puse unos amigos por el grupo del del Barça

Voz 1375 01:53 en Estampa

Voz 0295 01:55 aquí todos

Voz 1375 01:55 grandes del Celta también querían sumarse a esta charla contigo que vamos a hablar un ratito con con Iago Aspas está por ahí Santi Cañizares hola Cañete muy buenas qué tal buenas noches eh Santi que estuvo en el Celta del noventa al noventa y cuatro está por ahí Gustavo López que estuvo en el Celta del noventa y nueve El dos mil siete hola Gustavo qué tal hola qué tal aliado bueno más viendo y oyendo el partido del otro día tú estabas en el campo haciendo lo que tenías que hacer pero así se contó en la SER y así lo contó Jacobo Iceta ha subido como narrado tú tres dos Jacobo Z Yago

Voz 2 02:24 no eso no me han tenido la oportunidad

Voz 1375 02:26 mira escucha

Voz 3 02:27 algo más

Voz 4 02:29 de Helmand se ponga a penalti El bien

Voz 0295 02:33 el avión

Voz 3 02:34 vaya hago toda la carrera Pierro Izquierda

Voz 0684 02:51 el otro no bueno hubo que venir siempre que esos partido comentaba cuánto llevaba el veintiocho la espalda para evitar que intenta cayese a la Segunda B dio hoy quemados como Heights cambia en el pena que le etarra se todo en campaña hacen ver que desperté Santa la valla viva celebrarlo con la grada de Vigo en el ochenta y que ha ido intenta tres Villarreal dos yo hago

Voz 0295 03:38 sí comían hay aguas parecía Paula Montes has visto que ha recuperado la voz algo Jacobo sí

Voz 2 03:44 sí que estamos más cansados que ya

Voz 0295 03:47 acabo Caixa oye el príncipe de las bateas no

Voz 2 03:51 sí es como me llevaban con mucho cariño sobre todo pues la prensa y la verdad que juicioso

Voz 0453 03:58 al penalti no lo hagas bien no no bueno entró que es exacto exacto de si marcarle

Voz 2 04:06 a mí lo AFA bueno al ya que seguramente exigir al Rey allí por eso lo quise marcar tantos bueno les diez de la mejor manera pero fue decir

Voz 1375 04:15 tenía que hay y la falta también la la quería poner ahí porque ibais cero dos en el minuto quince Irán tiene tienes esa falta que le hacen a Abu Fall me parece que fue tenías clara donde donde pegarle

Voz 2 04:25 sí sí ya cuando vi ya les dije a los compañeros que supusiera porque tapando un poco pues el lado del portero y bueno yo creo que también es el déficit hemos visto que hace poco se esperara aquello golpear al balón que consideración a a llegar

Voz 1375 04:40 jo luego el de el de Maxi Gómez es el empate a dos y luego el tercero que hemos oído que narraba así Jacobo Z E Ig luego tus lágrimas no que que que no se de que son fíjate hoy he leído un artículo de de Juan Carlos Álvarez compañero de el Faro de Vigo un artículo que dice Yago lloraba en el banquillo de rabia por no haber estado de felicidad por el triunfo de agradecimiento urgente acababa de resucitar a un muerto pero en ese momento no era más que el niño de Moaña que soñaba con jugar en él

Voz 5 05:08 Celta

Voz 1375 05:09 y de que eran todas esas lágrimas que les salieron a Iago Aspas

Voz 2 05:12 pues me he que artículo de no lo he leído pero seguramente pues de todo Paco como dije en a la al finalizar el partido pues bueno era el orgullo alegría también rabia puse de estar tanto tiempo parado ver la situación pues se del equipo y también la la presión no sólo la que tenía yo sino también la que tenían ex compañeros

Voz 1375 05:37 eh Santi Gustavo vosotros Gaby juega en el Celta jo es difícil explicarle a alguien que no sea del Celta porque los Celta lo tiene muy claro probablemente los del Depor también pero para alguien que no sea del Celta es muy difícil explicarle lo que significa ya o no para para Vigo para la ciudad para el equipo yo

Voz 5 05:54 luego ya hace dos años no ayer ni el otro día ni cuando era internacional Yago que un partido que estábamos precisamente estábamos Gustavo yo también en Carrusel del Celta no debía ser un buen partido porque estamos un poco aburridos y entonces y montamos un debate dijimos sí no si os parecía o si les parecía a la gente a todo el mundo a los oyentes que Yago Aspas será el mejor jugador que había tenido en la historia el Celta yo personalmente dije que sí que no había visto a todos evidentemente pero yo que haya yo visto con la camiseta celeste

Voz 6 06:24 ha sido está siendo izará por un tiempo

Voz 5 06:29 el mejor jugador que yo he visto con la camiseta del Celta no estoy de acuerdo con lo que ha hecho ojazos Jacobo que al principio de hecho uno de los mejores para mí es de largo el mejor jugador habrá otros muy estéticos Mostovoi muy bonitos y demás pero como él yo no he visto ninguno con la camiseta al Celta

Voz 0295 06:43 tú busque que es que representa Yago para los aficionados del Celta

Voz 0749 06:46 yo creo que la calidad que y el sentido de pertenencia van de la mano y hoy en el fútbol actual se ve muy poco eso hermano sentido de pertenencia de tiene Yago con Constitución él él está rodeado de su familia está en el hábitat natural del siente líder se siente arropado se siente querido se siente importante creo que es un jugador determinante coincidió con Santi lo que decíamos en ese partido recuerdo muy bien que para mi es el mejor jugador de la historia del Celta no he visto anteriormente a muchos jugadores pero creo que hay que está haciendo es y será posiblemente por mucho tiempo el mejor jugador del Celta el más determinante a mí me preocupa el tema de de Yago el tema de la renovación e más allá de que queden en once mil no Jerez que en Primera pero creo que hay agua tapado muchísimas carencias del Celta las últimas temporadas a nivel futbolístico a nivel de nombre y creo que el crudo eh se está poniendo como escudo a Iago Aspas siempre ya entonces me gustaría saber si la renovación va por buen camino o si realmente pueda llegar a tener incidencia en también en la gente que pueda venir con Diogo Aspa acompañarlo y quince puede digno

Voz 0453 07:56 tirado Yago bueno a ver

Voz 2 07:59 el tema explica que antes de la lesión veníamos a tiempo pero bueno pues las circunstancias creo que no era el momento ni para ellos ni para mí pues hablar de este tema partir salir de de la situación en la que estamos daña un poco

Voz 1375 08:14 eh pero pero yo creo que tiene contrato hasta dos mil veintidós Jacobo si no me equivoco

Voz 0841 08:20 sí yo creo que si no llegó hasta dos mil veintidós

Voz 1375 08:23 sí sí corrector decía decía Gustavo evidentemente Juan la saqué del Celta en Primera pero pase lo que pase sigue Gustavo en el Celta

Voz 0295 08:32 sí sí sí que ya ha gustado así que pase lo que pase lo que pase en el además de Gustavo

Voz 2 08:44 a ver yo siempre digo que en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar yo no estoy pensando que nos vamos a ir hacen una división pero bueno siempre hay que ponerse al Betis en el en el peor de los casos llevamos tres cuatro semanas sin despensa creándole darla la vuelta situación cuando acabe la temporada se ya veremos

Voz 1375 09:01 cuando acabe la temporada ya veremos

Voz 2 09:04 el hombre es espero quedarme en Primera y los máximos a es posible engañar

Voz 0453 09:09 ya yo no contemplo otra cosa

Voz 0295 09:14 esta serio Gustavo está está responsabilizaba el partido del miércoles si hay otra final ahí con el Huesca

Voz 0749 09:19 ese sí todavía tiene hielo en la cabeza de de tanto golpe que se llevó del cansancio que tiene ETA demasiado si está bien que la situación del Celta requiere esa seriedad pero él no es tan serio en la SER y Rebeca Lin y cuando le preguntamos si aparte estamos entre entre compañero colega así compañero de profesión en el equipo porque hago lo tú de pretemporada con nosotros sabíamos que tuvimos de de pretemporada el hermano jugó conmigo

Voz 0295 09:45 de ahí cuatro tiene más años que los balcones

Voz 0749 09:48 entonces es el Yossi Yago también eh

Voz 0295 09:51 era el que llevaba la ropa si a nosotros no el que el que que perdió en los rondos

Voz 1375 09:59 bien siempre algo Jo

Voz 0295 10:02 oye Yago a mí hay una cosa

Voz 5 10:05 dar sea dentro de todo lo que el partido que ACS el liderazgo y esto que ya lo sabíamos la calidad que tienes pero es muy difícil ver un jugador ya que comer que no es un chaval

Voz 6 10:15 que después de tres meses compite como Si

Voz 5 10:20 no hubiera pasado absolutamente nada al mismo ritmo que los demás yo creo que ya pasado el partido ahora mismo lo que a mí personalmente me preocupa como como simpatizante no no no socio simpatizante del Celta es si Yago está al cien por cien para encarar estos últimos nueve partidos de Liga que queda porque después de tres meses entiendo que no es fácil

Voz 2 10:42 sí porque a ver la situación pues no era jugar el partido entero por supuesto un habíamos hablado puse tanto en público como durante el día previo a paredón al partido pues bueno de de ver cómo administraba pues el tema de dicen en otros para jugaron decir sesenta minutos la última media hora partidario de jugar bueno me gusta mucho el estudios pero bueno física mismo llevaba diez días corriendo mucho pero no es lo mismo llevar diez días hasta que se metan en pues en noventa minutos y bueno ahora tratando de recuperar lo más pronto posible para para estar concentrado al cien por cien

Voz 1375 11:23 pues yo te duró mucho era el otro día o luego ya vamos a acabar el partido te quitó toda la tensión y todo

Voz 2 11:28 no arregla acaba ha partido ya se fue dicho fue también la adrenalina llega a mi hijo todos

Voz 1375 11:34 y algún día había sonado tanto nunca apoyó no recuerdo ver esa imagen un campo de fútbol no sé si tú recuerdas otro momento así que dijera Javier P otra Lloret a aquel partido

Voz 2 11:42 no la verdad que no ni el día que debuté contra naves buenos modos hay una ahora que pienso el padre que desde opción más si nunca sabes no no no sabía que me iba a ocurrir

Voz 1375 11:56 has hecho te has hecho más sensible ahora que eres padre no sí pero pero eres de llorar mucho o poco o no no no

Voz 2 12:02 la verdad no me tuve mis dos hijos y que la alegría pues bueno Esparza no se esa felicidad no tanto esa presión jugaron como lo que hay en el partido por supuesto

Voz 1375 12:15 oye tu primer recuerdo el Celta cuáles

Voz 2 12:19 puedes el en antes de estar de recogepelotas eh abanderando negando bueno moviendo sacudiendo el balón y que ponía en el círculo central de la Champions

Voz 1375 12:28 es bueno ya que jugaban ese Celta

Voz 2 12:31 son los mismos recuerdo el partido contra el Arsenal como habría de de la alineación Francisco P recuerdos usó partido pasado Larsen lo Edú por que tenía Larsen plazo con con la derecha a la escuadra

Voz 0749 12:43 pues esa tiene que que fue falta Pablo Cavallero el abrieron en necesita gorda y agua abajo el ojo dudó a la hora de rechazar Le pegó ahí en el ojo pero estaba el Toto Berizzo también en esa si no me equivoco estaba el tonto estaba José Ignacio Mostovoi

Voz 5 13:01 había un buen equipo EU que luego jugó en el Valencia

Voz 0295 13:04 efectivamente el acuerdo justo el medio centro juego

Voz 1375 13:09 mira me está está recordando Javi Blanco el once dime dime el once Javier Blanco Caballero en la portería Velasco Sergio Berizzo Sylvinho Luccin el francés Ángel José Ignacio Edú Mostovoi y Milosevic al equipo Yago

Voz 2 13:25 buenos jugadores y el club también estaba mira el otro adultas negativa

Voz 1375 13:30 señor Juan qué tiempos aquellos y luego te has convertido en un jugador atípico no porque Cañete y Gustavo no es habitual es un tío que es que que vive que que nació en Moaña que que se crió en Moaña que jugó en el equipo del pueblo que que ahora sigue viviendo ahí no hay muchos muchos jugadores de ese tipo no de ese perfil que son de verdad de de de su ciudad de su equipo desde pequeño

Voz 5 13:52 hay que conocer Vigo en Moaña eh que no se vive nada más Hawking aparte de que allí al lado de la ría la verdad que es un paraíso es un paraíso pero sí evidentemente claro jugadores sueñan con marcharse de su casa jugar en equipo es de de Champion montarse en un Ferrari así cuanto más traspasos y mal movimiento muchas veces más dinero segaron no y eso obviamente pues no es el espíritu de Jaguar hago yo creo que sí el probó a salir fuera de Vigo no le fueron bien las cosas

Voz 1375 14:24 sí pero bueno ya

Voz 5 14:27 que que su casa estaba en Vigo incluso no sé si Yago es conocedor de esta situación pero de un acuerdo entre el Valencia y el Celta para el traspaso de Yago estoy hablando hace cinco años aproximadamente hay hay un bueno pues no se concretó no por nada sino porque el el presidente director deportivo en ese momento fueron cesados entro Amadeo Salvo y se cargó S ese ese acuerdo que había pero estaba hecho totalmente entre clubes no sé si con Yago también pero pudo haber sido jugador del Valencia yo estoy convencido que aquí en Valencia hubiera estado tan a gusto como estuvo en Vigo

Voz 1375 15:07 ahora mismo como está como está el equipo viendo cómo está la zona baja el Celta que nace con otra con otro objetivo cuando empieza la temporada evidentemente que no se pasa ni por la cabeza a nadie que estéis que ibais estar como estáis ahora mismo llegados a este punto Yago cómo está el equipo un equipo como el Celta con la plantilla que tiene con el objetivo que tiene se prepara uno para pelear por el descenso no le queda más remedio o es más difícil para el tipo futbolistas que tenéis

Voz 2 15:33 a ver yo creo que nadie está preparado sobre todo el equipo al principio de temporada para pelear pero bueno no nos queda otra que remangarse sacando aquí que hicimos

Voz 1375 15:45 qué mejor el Rayo y el Valladolid o el Celta y el Villarreal a ver yo creo que

Voz 2 15:50 los que estén más acostumbrados au tipos de jugadores pero a nadie le gusta verse ahí presupuesto yo recuerdo hace tres meses antes lesionara ahí vamos al estábamos noveno quiero recordar

Voz 1375 16:03 fíjate si cómo ha cambiado la cosa y luego la lesión no que que que yo creo que te ha que que has hecho porque me imagino te imagino viendo al equipo viendo en el estadio viéndolo por la tele y tú recuperando te subiéndose por las paredes no

Voz 2 16:18 sí mal como te digo son tres meses largos Uche en piezas con una lesión piensa que va a hacer cinco semanas aprietas la cosa no va bien hay el equipo tampoco bien pues bueno siempre el caso

Voz 1375 16:32 crees que se va a decidir el la permanencia o la salvación no el descenso en la última jornada

Voz 2 16:40 yo espero que no pero bueno que la monja

Voz 1375 16:44 tampoco queda tanto quedan nueve nueve partidos tampoco queda tanto

Voz 2 16:48 sí sí a ver que eran pero espero espero conseguirlo antes si consigue resultados positivos pues esperemos salir de ahí abajo pero bueno quedan muchos puntos para otras

Voz 0453 17:01 vale bajo otro tipo

Voz 1375 17:04 ya los rivales hombres fuertes te sorprende ver al Villarreal al Villarreal allí por ejemplo y cómo ves al Rayo al Valladolid al Huesca el Levante que se metido también hay un poco en la pelea

Voz 2 17:12 sí porque es nuestra victoria pues se condenó ahora vas a más equipos ahí en la pelea menos el normal de o El Español lo que seguramente estarían deseando que ganar al Villarreal retirar alguna cosa más para más tarde más tranquilos ahora un poco más la la cosa está muy igualada la Liga porque igualadas se la parte baja quiero que dio este fin de semana de los diez últimos hemos ganado nosotros y en el de Gámez porque es que la igualdad que hay

Voz 1375 17:43 oye durante la recuperación que has estado otra en el mar en la piscina que has estado haciendo en los en el tiempo recuperación

Voz 2 17:50 bueno de todo toque todos los palos dicen que se podía tocar tras la casa en la en la playa aquí de mi pueblo Barcelona Madrid también en los primeros días de todo un poco

Voz 5 18:05 oye Yago una cosa que te pregunto jugar una semifinal de Europa League contra el Manchester o sino recuerdo mal tienes más presión por ejemplo ahora para el partido frente al Huesca o pasaste más nervios y más presión por ejemplo en aquel partido cuando peleas por títulos

Voz 2 18:23 hombre son pues en situaciones diferentes y que son pues creo que aquel partido de Manchester ya

Voz 0453 18:30 Maxi

Voz 2 18:33 Nos que perder más de lo que tengo yo espía pues bueno encontrar Manchester eran los favoritos nosotros no tenía nada que perder pésima ilusión creo que hicimos una una gran eliminatoria todo el equipo todo Manchester United estuvo a punto de eliminarlos en su campo y bueno contra Huesca es casi otra final como como ha tenido contraluz contra el Villarreal situaciones muy muy diferentes

Voz 0749 18:58 llego porque eh siendo el partido este último y sabiendo lo que lo que se viene que es un partido complicado el Huesca después la Real Sociedad en casa eh vienen al Wanda Metropolitano el domingo en el sábado pasado vive una diferencia muy grande el primer tiempo el segundo en el segundo tiempo tengo entendido Fran Escribá e hice un una dato importante pero sobre todo robos respecto a tu compañero que quieta tu compañero para salir de la forma que salieron más allá de que encontraban el rápido

Voz 2 19:26 si el tema de él de lo que habla del gol porque bueno creo que aquí Agricole a novato importante porque creo que metíamos un gol los íbamos echar atrás como así fue en la segunda parte no podríamos se volcara dar claro sí hay situaciones en el partido si es aquella que tuvo el honor tres pues se de nada vale una reacción no pero bueno son situaciones golpes anímicos que lleva también en el rival a nosotros tras de Company con el apoyo de la gente a raíz de ese ese ese fumo pues bueno porque nos ayudó

Voz 1375 19:59 oye Yago y firmas un Celta Depor en primera el año que viene

Voz 2 20:03 sí por supuesto nos dice que no me no me gustó que bajaron porque bueno bonitos que son los derbis no sólo también para nosotros para para las dos ciudades para las aficiones pero que tal vez de su un apunte económico para todos por supuesto

Voz 0749 20:18 eso Manu ha madurado mucho y algo de lo que era a lo que es no sólo como futbolista

Voz 1375 20:24 dentro del campo sino también fuera

Voz 0749 20:27 pues Yao era un hombre con demasiada ímpetu de nerviosismo protestaba mucho no sé si ya no está de acuerdo pero en el propio partido vi apretando un montón de tarjetas amarillas sin pegar una sola patada son simplemente por protestar

Voz 2 20:40 Santi y agua ha madurado mucho la edad también como te dice querías

Voz 7 20:47 hasta aquí nada y lo que imagínate lo que hemos madurado

Voz 0295 20:50 Nos gusta mucho todavía no yo sigo siendo un poquitín ya va siendo hora fijada todo al es la última para Gustavo dejamos a Yago

Voz 0841 21:00 bueno ya que Landa de futuro ya que también hay que pensar en en el club no sé qué se le puedo decir porque hemos visto el otro día a compañeros que no saben cuál va a ser su futuro que nos estás novación hemos visto a a Sergio con lo que tienes una muy buena relación no Cabral ejerciendo también de capitanes en el banquillo yo no sé cómo ves a esos jugadores que no tiene oportunidades y que están teniendo un papel importante también en la remontada

Voz 2 21:27 sí un papel importantísimo no sólo no partimos antiguos amigos varios son los más veteranos del equipo son puse incluyen muchos sobre los más comparecer ya solo bueno el caso es que últimamente no juega nunca dice apoyar el primero ayudar a las charlas yo estoy pero necesita un compañero una botella de agua creo que es un ejemplo tarde para nosotros que compañeros de vestuario

Voz 1375 21:56 treinta y un años tiene Yago todavía le queda mucho fútbol con el Celta y con la selección española que en cuanto vuelva encadenar unos cuantos partidos volverá a llamar Luis Enrique seguro pero es un activo que tiene el Celta en esta lucha por la permanencia que no tienen otros ahí está peleando el Huesca el Villareal el Rayo Vallecano el Valladolid del Levante pero ninguno de ellos cuenta con este delantero que que seguro va a ser un activo muy importante en este Celta lleva trece goles en veintiuno partidos sí se ha recuperado a tiempo justo en el último tramo final de la temporada pues nada Yago ha dicho la alcaldesa que quieren poner tu nombre al estadio habrá que ponerse lo ya no

Voz 2 22:31 esperemos que sí lo que me han comentado mejor él

Voz 1375 22:37 no todo el mundo tiene un nombre

Voz 2 22:40 sí con mucho orgullo más de mi pueblo

Voz 1375 22:42 sí señor Moaña de Moaña toda la vida pues nada Yago que vaya bien y suerte el miércoles eh que hay otro otra final contra el Huesca muchísimas gracias un abrazo Jacobo Iceta que mañana vuelta al trabajo que hay que preparar la siguiente final

Voz 0841 22:55 sí que está el Celta para el resto de la rivales así que todavía nos vamos a entretener

Voz 1 22:59 nueve jornadas un abrazo Jacobo Cañete ya Gustavo en en un ratito les vemos con el que se incorporan ahora Kiko y Álvaro Benito