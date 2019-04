Un país sin impuestos

Voz 1985

00:00

dentro de unas semanas se suprime el impuesto de Sucesiones Andalucía el sistema fiscal será en esa comunidad más regresivo como en Madrid osea que los ricos de cuna pagarán menos impuestos esta era una de las medidas estrellas del tripartito de derechas andaluz lo nuevo es la justificación que acaba de dar a la medida el presidente de la Junta Juanma Moreno que así se evitará la huida de los grandes patrimonios a otras comunidades justo aquellas como Madrid en que su partido ya ha hecho lo mismo años antes pero eso tiene otras soluciones por ejemplo la fijación de un mínimo en todas partes dejando libertad a las autonomías para que establezcan máximos esa bajada de impuestos es oportuna electoralmente pero mucho más que oportuna es ilustrativa pongamos la en relación con la insinuación del gurú de Pablo Casado Daniel Lacalle de rebajar las pensiones hasta un cuarenta por ciento incluso aunque tuviese razón cuando dice que se le ha tergiversado Si todos los pronósticos serios indican que para alcanzar pensiones dignas no bastará con las cotizaciones sociales actuales y habrá que echar mano en parte de la recaudación de impuestos no voy a bajar los sino que no subirlos implica que las pensiones deberán reducirse porque no se pueden tener beneficios sociales daneses con impuestos propios de las Islas Caimán