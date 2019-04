Pedja Mijatovic: "Gareth Bale no cae bien a la afición y eso es un tema complicado"

Voz 1 00:00 está por ahí nuestro gran Pedja Mijatovic hace unos días que no hablamos con el con el parón de selecciones hola Pedja muy buenas hola buenas noches qué tal cómo estás muy bien o muy bien echando de menos la Liga no es hacer cuando llega la selección os apetece ver la selección pero luego decimos venga que vuelva

Voz 2 00:14 la Liga ya si la Liga es la vida

Voz 1375 00:17 toda la vida y encima en Valencia Real Madrid o casi nada

Voz 2 00:20 fantástico un partidazo de Valencia está muy bien ha mejorado muchísimo el Madrid pues tienen que terminar bien la temporada si vamos a ver un partido

Voz 1375 00:29 con Valencia metido en la pelea por la Champions lleva dieciséis partidos sin perder a esta esta el equipo de Marcelino haciendo una segunda vuelta espectacular ya tiene a tiro de piedra puestos Champions ya adelantaba al Sevilla que empatados a puntos con un Madrid que estaba pues en este tramo de ya que no sé cómo lo ves tú de pretemporada de de pruebas no sé si esto le vale para mucho a ciudadano para poco cómo lo ves

Voz 2 00:52 bueno primero el Madrid acostumbrado a vivir una temporada como ésta no pues soltando casi bueno ahora pero normalmente catorce partidos sin jugarse nada y es una situación un poco atípica no así que ahora todo ese caso pues seguramente aprovechará estos partidos para ver con quién cuenta para el año que viene porque tiene que hacer un nuevo proyecto íbamos a ver cómo van van dan hijo Carlo no ahora se hablará muchísimo de los jugadores quieran venir los jugadores que tienen que salir pero yo creo que Zidane lo tiene claro tiene dar la oportunidad a todos los jugadores ahora que tienen esta plantilla y haber cumplido

Voz 1 01:29 hay que en cuenta ya en tu opinión Pedja tú crees

Voz 1375 01:33 esto lo va a hacer para haber un poco con quién se puede quedar o no a ver qué hacen en estos partido o ya lo tiene decidido ya es un poco porque hay que dar minutos a todos pero él ya sabe con quién quiere contar y quién se va a ir y quién se va a quedar

Voz 2 01:47 no creo que lo tiene decidido seguramente alguna idea no tendrá clara pero hay que da la oportunidad a algunos jugadores que han jugado poco o nada practicamente tan bien ver los jugadores el compromiso de los jugadores con cincuenta como por ejemplo se Modric Kroos Bale etcétera etcétera para ver qué decisión va a tomar pero seguramente va a tener un verano de mucho trabajo no sólo de su trabajo principal que es hacer la pretemporada planificar todo lo que tiene que hacer el equipos durante la pretemporada sino también de las salidas de las llegadas y todo eso sí que es un trabajo que que a lo mejor él nunca lo he hecho pero tendrá que hacer los presupuestos de de la gente

Voz 1375 02:28 oye no sorprendió el otro día un poco a todos no a ver a Zidane hablar así de Pogba tan directamente dan fíjate que Zidane no hablan nunca nadie no habla nada de nadie son jugadores mío no son jugadoras sin embargo de Pogba en su anterior etapa y ahora el sábado antes del partido que defiende muy bien que ataca muy bien es obvio que a Zidane le gusta a ti te parece que en este momento de la carrera de Pogba es un jugador interesante y al que tú ficharía por el Madrid

Voz 2 02:55 sí ha hablado así claramente de un jugador como seguramente le gusta mucho así que vamos a ver si si eso puede ser no puede ser el habla de de un jugador como ponga pues eso quiere decir que tiene que

Voz 1 03:07 estas eh detenerlo

Voz 1375 03:10 irregular ha sido muy irregular Pogba no en estos años

Voz 2 03:13 Bono y es un honor

Voz 3 03:16 poco atípico de de los jueces

Voz 2 03:18 por que que Real Madrid últimamente ha tenido en el campo podrá alto ocupó que tienen buena llegada va muy bien por arriba y también es muy bueno y ahora en este último tramo de la Liga inglesa pues está jugando muy bien aquí el mejor jugador de su equipo y eso seguramente lo llamando mucha atención las dan además le conoce de años anteriores sí que es un francés André pues que tiene todas las informaciones que tiene que tener así que le gusta tanto pues yo creo que el Madrid va a hacer todo lo posible para

Voz 1375 03:50 por otra pregunta y si llega Hassan que que va a llegar ya lo hicimos antes de Navidades que si no lo fichaba en el mercado invierno que lo iban a intentar si no llegarían a como mucho y en verano va a llegar a pasar puede convivir con Isco y con Asensio pueden estar Hassan Isco ya se hecho en la plantilla

Voz 2 04:08 sí porque no luego depende del entrenador la idea que tiene como quiere quiere jugar que que quiere hacerlo pero sí porque no es un jugador que que ha hecho grandes temporadas alguien Chelsea es un jugador muy creativa como jugador que marca la diferencia no es un goleador evidentemente pero es un jugador muy útil así tan siempre le un jugador que requiere a un año de contrato con el Chelsea Chelsea es un equipo grande pero un equipo que que suele vender sus sus estrellas así que depende de la oferta depende la ciudad depende de él Justo qué quieres que dan en este caso pero parece ser que es un jugador que puede ser muy útil León jugador que puede convivir con todos esos jugadores que quieren

Voz 1375 04:47 aunque siempre hablamos de Isco y pasar de Asensio pero el fondo a lo mejor al que más le quitaría podía ser a Vinicius no que es el que juega más pegado en esa banda

Voz 2 04:55 sí sí el Sarre es un jugador que juega por la banda izquierda con cambiados muy muy buen uno contra un jugador muy creativa Vinicius la demostrado en esta posición que es un jugador que puede ser muy útil así que vamos a ver que eligió a tomar Zidane pero tener buenos dos o tres buenos jugadores en la misma posición no no es nada malo todo lo con todo lo contrario porque las temporadas son muy largas hay muchos partidos hay muchas cosas muchas lesiones así que hay que tener muchas opciones cada en cada posición así que a mí personalmente me gustaría verles pero bueno no no no es la mía

Voz 1 05:34 claro ya ya tuviste que tomar decisiones ahora te toca de comentarlo

Voz 2 05:39 así que es buena hora para que Dani para todos los doctor toda la gente del club

Voz 1 05:44 pero si algún día te va a tocar otra vez tomar decisiones de momento te tocar comentarles

Voz 1375 05:49 nunca se sabe oye otra cuestión que tu olfato te dice que ha llegado el final de Bale en el Madrid

Voz 2 05:57 yo personalmente pienso que si piensa que sin sino por otra cosa por por su actitud que que a mí personalmente siempre me ha gustado es que cuando se pone cien por cien es un jugador que marca la diferencia pero en esta temporada quizás la temporada pasada también quitando la final donde donde hay más opciones preciosos pero al final es un jugador que creo que no no se ha adaptado muy bien es un jugador un poco raro en esta es hoy yo creo que él mismo tiene deseo de marcharse pero bueno nunca se sabe al final no puede dejar un jugador marcharse así sin tener a otro que que puede suprimirlas y que vamos a ver qué decisiones tomar al respecto a la gente que tiene que tomar este tipo de decisiones pero es un jugador que que incluso no cae muy bien a la afición y Gemma cosas muy

Voz 1375 06:45 hombre si ayer dos otras veces le pitaron también en el Bernabéu crees que el puesto de central está bien cubierto militado que llega el Oporto Nacho Varane estaban diciendo Mario y Javi cuidado con Varane y tal pero buena cambia de representante no sé si seguirá o no pero bueno si se queda Varane está bien cubierto el puesto de central para acompañar a Ramos Varane más militaba hoy Nacho

Voz 2 07:08 yo creo que sí yo creo que sí darán no han salido algunas cosillas que quiere marcharse ahora tiene un ofertas pero yo creo que al final se va a quedar porque lleva mucho tiempo aquí es un jugador que que cae muy bien a toda la gente pues cuando juega con Sergio Ramos pues está ofreciendo muchísimos partidos buenos cuando no se pierde un poquito pero desde luego que es un jugador que tiene una edad muy buena un jugador con mucha claridad yo creo que que se tienen que queda Lobo militado es un jugador que acaba de dar el fútbol europeo en lo corto el año pasado ha llegado pues ha hecho una buena temporada yo no les conozco demasiado para decir sí que es una opción muy buena pero informaciones que tengo son buenas las que confiar que que este fichaje ha sido una cierta pero de vamos a ver el año que viene y vamos a ver si es bueno pero yo creo que desde esta posición de central está bien cubierta la última que te agota

Voz 1375 08:02 ya que estamos haciendo casi un chequeo a la plantilla con alguien que sabe cómo se organiza como si ficha cómo se planifica una plantilla portería Courtois Keylor Luca Zidane te sorprendió ayer la titularidad de Luca

Voz 2 08:16 bueno me ha sorprendido un poquito pero tampoco demasiados estas ex portero del Real Madrid y en un momento determinado tiene que tener la oportunidad de jugar ahora pues estaba un poco fastidiado que pues está mirándole para para el miércoles el me parecía muy bien además padre pues tiene confianza en él pues una vez cuando se a Keylor pues seguramente será el segundo a una de ellas sí que es un chaval que tiene sus cualidades pues las importaciones puedo todos el pues hombre más que eso un portero lo que pasa es que se llama lo que a Zidane y ese es un poco raras para mucha gente pero para mí no de verdad ha dicho además

Voz 1375 08:59 sí sí así que no hay ningún problema

Voz 2 09:02 el chaval tiene que jugar tienen que tener la oportunidad de ver si un día no muy lejano pues va a ser segundo portero del Real Madrid como va la cosa ahora no

Voz 1375 09:11 pues las opiniones de P

Voz 1 09:13 pero voy analizando los nombres propios de este Real Madrid en plena pretemporada pero con la vista puesta

Voz 1375 09:17 la temporada que viene uno X dos el miércoles

Voz 2 09:24 yo como pues dos pero también mi corazón está en Valencia también yo creo que el Valencia es un equipo que que que últimamente estamos bien un equipo que pretende ganarse el puesto Champions están jugando muy tienen han mejorado muchísimo también tienen este compromiso en Europa League además es un equipo muy muy incómodo siempre históricamente muy complicado sobre todo en el estalla así que yo quiero ver un buen partido sí puede ganarle al Madrid

tuvimos el miércoles en Carlos Haya muchas gracias un placer escucharte chao Pedja Mijatovic