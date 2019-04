Cañizares: "Luca Zidane debe salir del Real Madrid para dejar de ser futbolísticamente el hijo de Zidane y ser el portero Luca Zidane"

Voz 1 00:00 pues hemos empezado el larguero con Santi Cañizares y por ahí está que en la entrevista con Iago Aspas y por ahí Cañete

Voz 0749 00:09 buenas noches y también con Gustavo López aragonés

Voz 1 00:11 hola qué tal buenas noches se suma nuestro

Voz 2 00:14 el delantero centro Kiko Narváez Kiko segunda punta buenas noches según apunta nuestro extremo

Voz 3 00:19 el entrenador

Voz 2 00:20 pero Álvaro Benito Álvaro muy buenas qué tal buenas noches pues Santi no sé yo si a ti te gustará

Voz 3 00:25 si a algún día a ser entrenador de fútbol que te lo digo porque como es el único que se da justo ese caso que fuera Lucas Cañizares

Voz 2 00:33 pero en tu plantilla hay que dijeras para que haga lo pongo me a me van a forrar si no lo pongo igual su injusto que qué pasa

Voz 1535 00:41 ese no va a suceder no no va a suceder es un marrón a ver si me entiendes es un marrón pero lo que no es no sé qué es peor si para el padre para el hijo es a la realidad que mira calle equipos hombre como tienes que tener que tomar decisiones y Luca Zidane esto

Voz 2 00:59 el Madrid porque lo ha pedido Zinedine Zidane seguir

Voz 1535 01:01 a ver yo creo que el año pasado con la llegada de Courtois su intención sería salir del Real Madrid que es lo que finalmente creo que debe hacer no para que podamos para que puedan valor algo algo justamente FT en claro pues todos los equipos lo que pasa que bueno pues no ha podido salir y por ahí pues ha tenido que quedar un año pues otra vez jugando en el Castilla ha mejorado mucho ha mejorado ha madurado y

Voz 4 01:23 así lo decía Álvaro Benito ayer oí

Voz 1535 01:26 bueno pues era un hub un portero que le gusta más jugar con los pies y con las manos casi unos riesgos innecesarios Anaya hasta más calma adicto entiende con más responsabilidad al puesto de la portería hay desde luego la situación es complicada comprometida en cualquier caso ayer todo el mundo pendiente de lo que hiciera hay llevaba antes del partido lo primero que pensé mira es igual que haga un gran partido a que falle que puede fallar perfectamente porque todo el mundo falla lo que este chico tiene que salir es del Real Madrid dejar de ser futbolísticamente hablando el hijo de Zidane para ser el portero Luca Zidane si quiere ser portero de verdad

Voz 1266 02:05 Kiko a tú tú tú te imaginas una de esas no para nada aparte hombre a no sé qué te hubiese de hijo a Cristiano a Messi seguramente pues me daría exactamente igual pero que te condicionan todo la peto ya la hora de de entrenar de dar la charla de que se pueda filtrara algo y puedan decir que sea entregado al vestuario por el tema de de niño tienen de que si algún compañero se va de la lengua y que ve el pedazo de prenda este que no me ha puesto que no se que creo que me tiene muy delicadas que perder que ganar ya te digo acepción de que se llama un tal Cristiano Messi que va a jugar si os sí pero

Voz 2 02:40 no te te lo diría la ti papá que juego

Voz 1 02:44 oye papá tú vas a ser mañana a partir mañana fíjate tanto eso es para mí en todos

Voz 1266 02:50 apto para como dice Cañete para el niño en principio y después también a la hora de si es justo o no justo cuando lo pones lo deja de poner

Voz 0749 02:59 Gustavo tú cómo lo ves que Álvaro ya de preguntamos a yo no sabría gestionarlo la verdad eh si tengo un hijo que juega entrenaron ayer gestionando yo no sabría así mejor es no coincidir no lo mejor es no coincidir au que no estén en mi equipo que no sea futbolista o que yo no sea entrenador porque gestionarlo Burma es muy complicado porque no sabría cómo hablarle en un momento determinado la la la plantilla también en muchas ocasiones por ahí desconfían de voz o de tu propio hijo Ivo eso lo percibí

Voz 5 03:28 no sabe cómo lo está poniendo porque su padre

Voz 0749 03:30 pues no sé exactamente un poco no sé si lo hijo Kiko quien el tema de filtraciones que el equipo antes de tiempo si sabe que va a jugar y éste juega porque es el hijo de tal salvo que sean figuras pero si no es muy complicado yo personalmente no sabría gestionar una navegación valiente al

Voz 1266 03:45 de todo lo del tema de ponerlo porque primero tiene que confiar la categoría sobre todo lo que decía Zidane no Alvarito ese ya no es un chaval con mucha confianza que no tiene nada de de miedo no yo tampoco voy a tirarlo a lo leonés a mi hijo quiere decir para que haga el ridículo también tengo que confiar en él ahora a la hora de darle esa posibilidad que sí lo dejase hemos sólo el Luca según la mente en el día de hoy estaríamos hablando pues mira qué manera de gestionar lo que es un vestuario darle la oportunidad al portero Castilla para que lo vea para ver cómo gestiona la emoción el chaval pero al ser Luca Zidane pues entonces ha liado parda ahí salía mucho más parda por gente que no son Madrid si es verdad como que para meter cizaña cáñamo que lo del Madrid mucha dadas por cada día

Voz 5 04:23 hombre es sabía que estaba que iba a estar en el foco yo creo que te que que la situación tiene una pequeña ventaja a ver y no voy a explicar todo el mundo sabe que es el tercer portero que no le va a disputar el puesto a Anne a Keylor ni a Courtois pero tú imagínate tener a tu hijo en la plantilla y que sea un nivel similar saque tienes que elegir entre disco Asensio entre Ceballos Cross ahí se Camps sigue ahí sí que puede haber mucho más conflicto porque claro tiene al final tienes que decir de jugadores entre jugadores del nivel de un nivel similar pero en este caso yo creo que no no hay problema ahí la la la cosa se gestiona con naturalidad porque todo el mundo sabe que es el tercer

Voz 1535 05:05 el medio pero también no yo no yo yo lo tendría muy fácil porque si tuviera mi hijo la plantilla fuera entrenador joyería titular seguro porque lo diría mi mujer

Voz 1 05:16 va o no entrase Santi no la de Miño

Voz 2 05:29 bueno he dicho que Cañete lo único que tienes el caso pero Gustavo el tú yo no le pega mal dentro de unos años que tú en un banquillo y tu chaval de que no le da mala

Voz 0749 05:37 no por suerte no la verdad que no pero bueno todavía falta mucho tienen nueve año hay que ver si se sigo de que juega de dirigirle medio centro organizador

Voz 5 05:46 si metemos todo lo contrario

Voz 0749 05:49 nació en la sostiene repartidos no reparte no sabe cómo reparte el tercer el niño de Gustavo Petro

Voz 1 05:59 exprime al final

Voz 0749 06:04 sí sí sí el fracaso

Voz 1535 06:06 estuve en el Getafe diálogos y luego también coinciden agradecen en Málaga por ejemplo aquí en el Valencia hay una situación que no es la misma pero parecida porque Marcelino tiene a su hijo en el cuerpo técnico del

Voz 5 06:18 no los Maldini espada dibujo

Voz 1535 06:20 también para el que viene que viene también dicen que muy buen

Voz 5 06:23 así lo lo más gordo lo más gordo

Voz 2 06:25 Toni Cruz bueno Johan puso a Jordi también Cholo le cuesta a la hora de elijo la si si no quieres no quiere tenerlo no quiere evitar la tentación

Voz 0749 06:33 creo que el más pequeño de Cholo es espectacular como juega el más pequeño de todos los es espectacular como juega

Voz 2 06:41 qué años tienes eh

Voz 0749 06:42 tiene dos tres se pospondrá no sé

Voz 1 06:45 cuando llegué al Athletic ya esto no te a gastar padre a los padres presidente hecha Thatcher usted Raúl Ruiz

Voz 1535 06:59 el padre es el presidente y el jugador de la primera plantilla traspasado también alguna vez en el Madrid en el a Fernando en la sociedad con quizá también fue a la tres más gordo fue lo que le pasó a mí no me Negrín os acordáis

Voz 1 07:14 hola Milito era esperaba los rebotes

Voz 2 07:17 a su hijo no pues su día tengo que jugar con trasfondo trasladarse ahí darse hay codazos pero eso a mí me encantaría sólo eso eso es si sigue Rivaldo Rivaldo o no

Voz 0749 07:27 pues siendo presidente jugó con el hijo en Brasil creo que era atrás sí sí sí segurísimo

Voz 1 07:33 bueno yo fue Pandiani con su hijo y Catanha también no hay Raúl Catanha también

Voz 0749 07:41 no hay ahora también padre dijo que está en jugadas de Cifuentes el

Voz 1266 07:46 macho este sanedrín

Voz 1 07:49 hemos me yo salía aquí treinta muy bien como Like y ahora no sé

Voz 2 07:58 pero se enfrentaron dos equipos en los que los entrenadores eran padre e hijo eso sí que

Voz 0749 08:03 no lo había visto nunca padre dijo el entrenador de un equipo el padre y el otro entrenador elijo cosas más raras y la madre en la grada que el que no me quedé con él dijo Si hace diez días

Voz 1 08:14 sí sí pero

Voz 2 08:21 bueno pues nada Luca Zidane de momento lo aprobado ha partido ya creo que no jugara más creo pero no sé ya veremos si oye estábamos hablando del gol de Messi no te vosotros talantes claro a quién dárselo el gol de Messi a Messi o a Victor Sánchez

Voz 0749 08:36 a Messi

Voz 2 08:38 yo estaba venció a Messi también tiene claro cómo conseguirlo

Voz 0749 08:42 fíjate que en vez de darle Vito paró el que leerá el portero con dentro de lo que te iba a decir Kiko entonces los hoteleros voceros que cuesta que llevan quince mil gol en contra Clara Porcel

Voz 1 08:53 por eso la falta decir ahí

Voz 2 08:58 de Mariña la falta de diré esa adicta sí pero en fin ha tenido pero he venido a Iturralde Mariña era por supuesto que es que si llega a tocar Luis Suárez antes de que entrara en vez de Víctor Sánchez a quien saludamos sea Luis Suárez a los usuarios entonces dice hay porqué a Luis Suárez si que tiene intención de hacer porque es un atacante

Voz 5 09:15 ya hermano no cuesta nada hacer feliz a la gente a un defensor tutear lo claro pedal llevan al delantero pero yo creo que hay

Voz 1535 09:29 de que es cuando la pelota va gol cuando no por por ejemplo por ejemplo del gol de Vinicius aquel que le pegó que fue al córner Le pegó a uno del Valladolid y no eso es un gol para mi propio claro de Majadahonda

Voz 1 09:44 ahí pero

Voz 1535 09:48 pues es que él te esa puerta peguen un Ana alguien que descoloca al portero digamos que es un gol en propia puerta hombre no

Voz 1 09:54 no llegaba no Cañete no llegaba esa es la pregunta de si no lector

Voz 1535 10:02 tú de todo es que esa es qué pasa que no nos tenemos que quedar con la duda primero no es un gol por la escuadra por lo tanto de esto que digo bueno ahí no llegaba ni ni de ni de coña no puede pero puede debemos pensar que llegaba pero como Víctor está ahí y hace que se encoge a Diego López nunca lo vamos a saber con claro no no hace una estirada natural y esforzándose y con esa envergadura igual hubiera llegado no como la pelota no va por la escuadra que entonces sí diríamos que no llega pues no podemos saberlo nunca si llega o no vamos

Voz 0749 10:35 he sido

Voz 1535 10:36 sí que hay existe posibilidad de Rafa tiene posibilidades

Voz 2 10:41 ahora pregunto por el descenso pero esto de las los cuarenta y no sé cuántas sesiones que van en el Atlético Kiko que saca

Voz 6 10:47 a la semana para otros foros ya no sé si si no lo sabe tú no lo sé yo

Voz 1266 10:54 los debería de saber son la gente que trabaja en el día a día que a mí lo del Cholo el tema de la planificación en pretemporada no se ha sonado un poquito también echarle un cable al al profe porque mejor que conoce no el profe a a toda la plantilla los jugadores y a la gente y por una planificación que creo que que es como toda la las temporada que a lo mejor cambian algo pero eso no tiene por qué repercutir creo yo Cañete Gus Álvaro lo que se refiere a toda la temporada voy tú tienes una carga de trabajo en julio agosto pero no creo que tenga que

Voz 0749 11:24 verme a mí en enero febrero no jugando

Voz 1266 11:26 tanto viaje tanta prevención e tanto entrenamiento individualizado no sé

Voz 5 11:32 es raro no quiso porque siempre se ha caracterizado el Atlético de Madrid a era un equipo muy fuerte físicamente que acaba muy bien las temporadas por eso es extraño porque obviamente tú tienes ya el método que te funcione

Voz 0749 11:44 no son cuarenta y tres horas dicho Fullana cuarenta y tres algunas es una leche que algo algo algo hay no no no no sabría decírtelo porque habría que están en el día a día ahí en los entrenamientos y lo otro día el sólo hablamos con Kiko en en en el Larguero también oí comentábamos que algo tiene que haber porque no es normal y más sabiendo de la calidad profesional que tiene el profe Ortega no sabiendo que tantas temporada prácticamente no hubo lesiones o hubo muy pocas llegaban al final de temporada como avión es sabiendo también que han jugado e está Supercopa en otras temporadas preparados la la temporada de una forma formidable año de Mundial bueno puede ser también un handicap importante pero no creo que sea tan tan determinante para tener tanta

Voz 1266 12:33 entrenan en el Cerro del Espino Woods porque dice oye si entraran en el Metropolitano que es el primer año

Voz 7 12:38 a la hora de sobrecargar no sé qué pero es que una vez cada dos semanas me dice Iturralde dile a Kiko que se aclare os hoy Mariñas soy gay

Voz 1 12:47 Kamel eh

Voz 1266 12:50 depende del mismo compromiso

Voz 1 12:53 bueno no lo ves

Voz 2 12:58 alguna pausa muy rápido os pregunto por el descenso que hay que ver cómo está la zona del descenso

Voz 19 15:51 con Manu Carreño

Voz 20 15:57 es

Voz 2 15:59 eh pues estoy mirando aquí estábamos dando con Raúl Ruiz cómo está la zona de abajo buenas noches buenas noches Raúl el Huesca XXII el Rayo donde ha llegado Paco Jémez veinticuatro me gustó el Rayo el otro era contra el Betis eh el Celta con veintiocho los tres en descenso ahora mismo y luego Villarreal veintinueve Valladolid treinta Levante treinta y dos el hecho tener Aspas el Celta le da una ventaja con respecto a los demás

Voz 0749 16:24 en este momento de temporada yo creo que sí sobre todo más que lo de Yago para que te da ese salto de calidad el partido del otro día fue fundamental partido el otro día si lo pierde el Celta visto lo que se vio en la primera mitad de estaba prácticamente descendido a nivel anímico diese a realidad creo que metió más equipos el resultado positivo del Celta metió más equipos va a un campo complicado como es el Huesca pero que puede ser asequible todo lo contrario le pasa al Villarreal que después de ese golpe tan duro un masaso tan grande podéis ganando siete pero terminan rematando enfrente quién va a tener el día de mañana que es el fuego se complica un poco más pero lo mejor del resultado del Celta parte ganar la Vuelta a Iago Aspas que ha metido más equipo en la pelea

Voz 2 17:07 y eso fundamental en la zona el descenso el Rayo me gustó no no no sé si con Jémez y es su fútbol atrevido y el planteamiento valiente estos no sé si es bueno

Voz 5 17:16 e4 sin cambiar línea de cuatro Hay

Voz 21 17:19 yo creo que que apretó mucho más arriba no

Voz 5 17:22 llegó con mucha más gente al área fue un equipo valiente y real te tienes tienes poco que perder ya no quedan nueve jornadas son bastantes puntos la verdad el otro día yo creo que es el escaparon dos puntos porque mereció ganar estuvieron unas cuantas sí pero obviamente si juega así va a tener muchas opciones y el caso es que no hay ningún equipo de los de abajo que ustedes enganchado en cuanto a fútbol no porque el Huesca hizo partido en el Bernabéu el Celta remontó una situación muy adversa Nidal anímico yo yo al quizá el Villarreal ese palo le puede pasar factura y sobre todo que es una plantilla no diseñada para para estar ahí abajo vamos saber a nivel emocional cómo lo digiere en la cocina

Voz 1535 18:00 te Álvaro que yo creo que sí se mete el Levante o español lo van a pasar peor que el Villarreal en en en en en en por ese concepto se equipos que no han jugado todo el año por el descenso han tenido una temporada cómodo

Voz 2 18:11 de pronto te puedes meter ahí sí ahora huelen el miedo

Voz 1535 18:14 el descenso es cuando les llega un bloqueo tremendo por eso urge para esos dos equipos de ganar algún partido y verse en otra dimensión

Voz 2 18:21 me da miedo amigo Valladolid que está jugando bien siempre jugaba bien más o menos marejada o partido de pero me falta gol a falta golito ahí arriba comprometería como dice Cañete mano el tema del Girona que va metropolitano XXXIV el Espanyol bien cuando jugar aquí

Voz 1266 18:34 ayer cosa y el tema de de venir de arribista abajo y empezar a oler feo eso sí eso lo peor para mí de de todo el Rayo Vallecano de Paco Jémez a ver la manera atrevida hay iré jugar yo muchas veces pienso de Paco Jémez que bueno que lleguen pretemporada

Voz 0749 18:52 lo automatismo a bajar porque

Voz 1266 18:54 por eso es difícil hay Alvarito mister Bush lo saben también de de trabajar con la defensa que salgan al unísono que que que que aprieten mucho más más complicado lo pasa que como no le vale otra cosa que ganar Manu tenemos a Paco Carriedo que si tocarla las usado

Voz 2 19:10 lo que no les vale otra cosa pero yo veo

Voz 1266 19:13 vamos yo que de verdad al Huesca tiene la vida contra el Celta creo que no hubiese entonces sí pero de verdad que equipo que ahora mismo no están en nuestra mente pueden entrar en yo metería está el trece que es él

Voz 0749 19:24 tiró las misiones la lo que hizo el resultado el Celta porque si no no lo tres está muy descolgado ya puede haber una diferencia de cinco puntos más el gol average que puede haber el Villarreal Syva mucho más arriba al Levante retiraría mucho más hay una diferencia importante lo quiso el resultado el Celta es meter a mucho más equipo que corren riesgos todo esto

Voz 1 19:43 el año pasado veintinueve coma siete que no no no no no no no está la cosa

Voz 0749 19:48 de todas formas el Celta us efectuar noble con Yago Yago es el que garantiza y lo decíamos ya sé por dónde va en la entrevista efectivamente en una entrevista que tapa muchas carencias del Celta Yago sin duda porque es un futbolista espectacular pero te digo una cosa osea sería algo las defensas no sería recomendable que jugara con centrales es verdad que estaba lesionado

Voz 6 20:10 todo un poco pero bueno Raúl pero bueno

Voz 0749 20:14 mente considero constante en el tema de los a nivel defensivo del Celta

Voz 2 20:18 está todo muy igualado bajo pero tampoco está mal la pelea por la cuarta plaza ir a Europa Ligue el Getafe cuarenta y seis es cuarto todavía cuarenta y cuatro el Alavés cuarenta y tres el Valencia sexto cuarenta y tres y Sevilla séptimo cuarenta el Atleti octavo veintinueve punto creo sí

Voz 1 20:32 lo que más desde que ha llegado sorprendió que viene

Voz 2 20:36 lo que sí estupenda hay seis equipos en seis puntos me sorprendió muchísimo o sea

Voz 1535 20:41 para mí fue con Yago Aspas lo mejor de la jornada el partido del Leganés en Getafe no ha habido ningún equipo que se haya impuesto futbolísticamente al Getafe en su campo en toda la Liga creo que ha perdido un otro partido más contra Atlético Madrid no no es encontrar sano o no me acuerdo no me acuerdo quién fue uno de los grandes eh pero no el de la forma en la que se impuso el Leganés al Getafe que prácticamente lo anuló en el campo que no tuvo ocasiones de gol el Getafe que estuvo mejor en todas las líneas del campo me pareció excelente excelente el partido de Leganés el mejor de la temporada con Yago lo más llamativo de la jornada

Voz 1266 21:19 embajador de Cañete el tema del Valencia Mateo Alemany Marcelino eh cuando decía tú salón quién se va a vez pero quién fíjate lo que estamos

Voz 0749 21:26 hablando ahora en Puno compañía hasta el presente que no hay tantos entrenadores buenos en paro que no hay tantos a alguien que de hecho sobre si el Valencia lleva invicto no dieciséis no creo que lleva yo creo que la historia son nueve victorias siete empates el casa le va a dar caza al Getafe en el Valencia el único partido que perdió fue el de las leyendas como la sesión

Voz 1 21:54 no en Leganés

Voz 2 21:57 no perdona el Getafe decís que están minando con el Barça en casa con el Barça negro que sí

Voz 0749 22:02 a móvil Acker del gol es decir que sólo había perdido un partido hasta ahora no había sido supera los leoneses que perdió no

Voz 1535 22:08 fue supera bueno

Voz 2 22:09 pues nada chavales está muy bien como siempre bueno bueno bueno

Voz 1 22:13 currar pero vete a dormir

Voz 2 22:16 algo no sabe no sabe lo que me pasó el otro día Gustavo ya está muy bien el otro día estaba lloviendo el sábado por la noche Movistar si que me está meando de risa viendo es conmigo pero no podía hablar sea no podía ni hablar durante un rato es buenísimo

Voz 0749 22:31 a las revisiones contigo resulta si lo conté así rápido de estornudos si va en el medio de de un comentario futbolístico que estábamos teniendo ignoró y no podíamos dejar de de no

Voz 1 22:43 sabes lo que les entró un vídeo dieron paso que yo creo que el recado pero creemos que sí

Voz 0749 22:49 ahí lo más triste que estás con el pinganillo hilo del control se descolgaron además todavía iban pasando imágenes y teníamos que entrar nosotros y no llegábamos nos reíamos llorando de la risa todas las ciudades

Voz 1 23:01 claro que vuelven a una Gustavo Joaquín

Voz 0749 23:06 me en el marrón de Pogba yo no sabía ni lo que había dicho Zidane Deco porque nos íbamos a reír no hablamos de Pogba no sé si dije que tenía que venir al Madrid al Barça o al Atlético que quedó en el Levante

Voz 1 23:18 a la cabeza viste a Joseba llorando volví otra vez llorando en el momento

Voz 0749 23:22 estoy hablando de Cuba cuando levantó la cabeza para por lo menos no quedar tan mal la antecámara veo a Joseba Joseba de espalda a mí fue la camisa sudada llorando de risa no no incide en que estamos lo trino vamos

Voz 1535 23:38 ese programa Nos como el del domingo Álvaro Raúl para otro ahí incómodo cuando el gato no está los ratones bailan

Voz 1 23:48 yo iba

Voz 0749 23:52 eso es televisión dura eso es en directo mano hubo hace uso del programa en Cuatro en directo es en directo muy complicada

Voz 1 23:59 a lo grabamos mañana menos para vosotros espero que queremos escuchar mañana aquí Koehler el bueno si ganamos cinco usted con toda la semana y ya verá lo vi que no ha quedado ordenó seguía vaya yo creo que van a la suba ustedes sabe lo ponían que vayan a las usara

Voz 2 24:30 a un año grabamos el de noche cuando cuatro que sólo nosotros hacemos trescientos sesenta y cinco días al año directo pero en la Nochevieja Navidad y hubo un año hace cuatro o cinco años que metieron el día de año nuevo

Voz 1 24:46 Luis o heavies bolitas de gente dijo trasmitió chavalería

Voz 2 24:58 oye yo lo pasamos bien fuera por estos ratos quieres presenta real que Gustavito antes ante lo decirles adiós que quiero que te salude

Voz 22 25:07 el chico que jugó contigua al en el Celta protagonista de la protagonista de que va a venir ahora que es presidente de un equipo jugador de ese equipo el concejal de su pueblo a ver si suena no a ver si no la vuelta hola

Voz 23 25:19 hola buenas noches te suena Gustavo haber hablo un poco más poquito más antiguo que hace mucho tiempo también que no nos vemos así que repitiera

Voz 0749 25:30 era central

Voz 23 25:31 era central si se ahí estaba un poquito coger a Jorge hola buenas noches qué tal

Voz 2 25:43 decidiste con Gustavo

Voz 23 25:44 sí lo que digo gustaba era capitán general hay como con Pablo Cavallero comprando Cáceres con bueno como gallego Méndez que no estaba ahí

Voz 2 25:55 bueno era Gustavo jugaba eh

Voz 23 25:57 mantiene su pie izquierdo increíble pero

Voz 1 26:00 estaba mejor no

Voz 23 26:02 sí sí ya te ya te conté la verdad es que a ver Gustavo seguramente cortos ya lo sabéis que imitaba pero bueno estupendamente a a Don Diego Armando Maradona acogía él salía al campo de entrenamiento se investiga la en el chubasquero con el

Voz 1 26:20 un arriba ha dicho bastante techo

Voz 24 26:22 corríamos las medias hasta la rodilla nada aquí empezaba a pegar pelotazos Adif increíble igual que Iñigo Armando Maradona

Voz 1 26:32 a estos Miren Iza

Voz 24 26:39 eso no no hay nadie

Voz 23 26:40 no no pero bueno superar

Voz 1 26:45 con diámetro prueba ya te con la noche que moviendo cadera no me lo imagino

Voz 23 26:53 twerking ese bando

Voz 24 26:55 sí lo sí

Voz 1 27:04 mira era buen central Jorge Gustavo

Voz 0749 27:07 sí sí aparte tuvo una una pretemporada estuvo dos con con nosotros si estuvo en alguno ha partido de Copa del Rey sí contundente la verdad es bueno

Voz 1 27:18 sí la verdad muy ahora esta de de todo ahora lítica no sé si todo aquí compleja

Voz 23 27:25 el Ayuntamiento aquí hemos Sabiñánigo no es caigan en la hubo también pues haciendo los últimos pinitos también el fútbol con la linde presidente bueno que hay uno de todo y además joyas ahora jugar señores

Voz 1 27:37 vientos jugador y confiesa que quiso extranjero quiérase El Larguero

Voz 0749 27:52 qué se come marisco no invitará al confesarle oye

Voz 1 27:55 el concejal del presidente uno de los hermanos Coen

Voz 1535 28:00 el sitio es precioso ahí en el frío con el buen vino que hay ahí

Voz 23 28:04 pues te al el pulpo a Raúl Ricky usaba buenos bulbo aquí con cacharritos como una escocido