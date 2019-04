Jorge Rodríguez: "Como concejal siempre das que hablar, intentas hacer todo lo mejor posible para que todos estén contentos"

No hay resultados

Voz 1 00:00 nada nos quedamos con Raúl Ruiz y con Jorge Rodríguez que ahora es presidente jugador y concejal sí señor que ordena que le dedican más tiempo de las tres cosas

Voz 2 00:07 sí por supuesto a han a mi ayuntamiento a mi vamos a a concediendo vemos ha minado no estoy para mí son prioridad a día de hoy

Voz 1 00:17 lo primero los ciudadanos eso por supuesto fíjate que es curioso lo tuyo los ciudadanos no esto en general de los ciudadanos en general no normal no estamos empezamos

Voz 3 00:29 en campaña a la no la verdad Jorge les digo hecho por eso ha dicho

Voz 1806 00:38 que que Jorge es curioso que en un equipo como ahora él en la Lin casi un histórico hasta el siete temporadas en Segunda División B pero ahora está en autonómica que tuviese es que entra en elecciones osea que Bush elecciones para para llegar a la presidencia

Voz 4 00:53 sí es cierto que en un principio parecía que no lo quería coger toro era algo bueno pues quienes se veía que iba ya la bancarrota como quien dice y que al final pues un vecino El Aaiún más nosotros que veníamos ya asturiano durante seis meses para la trayectoria de Lalín y como teníamos el tiempo un poquito ocioso hoy nos apasiona el fútbol a nuestro equipo de trabajo con Moncho que ahora entrenador Óscar Nieto y más Ismar Casals pues empezábamos a sirvan pues podría hacer algo en esto resulta que tenemos que ir a elecciones porque también otro chico se presenta entonces tuvimos que hacer nuestra campaña hacer nuestra promoción intentar bueno pues conseguir votos intentar que la gente bueno los apoyar cuál era tres niegan todos luego goleada

Voz 1 01:34 trabajo trabajo

Voz 5 01:39 pero luego encima tienes que hacerte ficha he jugado

Voz 4 01:41 exactamente después sí que es verdad porque haber al no haber en economía suficiente para poder al jugador jugadores porque en esto en estas categorías voces es difícil es inviable pues al final para echar una mano también pues también la ficha

Voz 1 01:56 sí claro oye alguna vez te ha tocado

Voz 1806 02:00 quiero decir si Jorge Rodríguez presidente

Voz 6 02:03 sí cometiese alguna irregularidad sus

Voz 1 02:07 sin querer que a todos nos puede pasar que yo me sé una cosa el presupuesto una ficha que se tendría que reunir

Voz 6 02:13 con Jorge Rodríguez concejal de Deportes

Voz 1 02:17 no

Voz 4 02:18 hay que ver una cosa que concejal de Deportes ejerzo mi ayuntamiento y lo que es el equipo de fútbol ese motor y también bonita entonces no tienen pero pero cuando te ponen sino

Voz 5 02:28 pone titular el entrenador a lo mejor presidente

Voz 4 02:33 eso sí que a lo mejor me cabreo el Pirineo a jugar Moncho no les a jugar porque se aunque jugadas juega como se dice bueno pero bueno no la verdad

Voz 1 02:45 sí es jugando de central

Voz 4 02:46 sí jugar dentro medios entre sí

Voz 1806 02:50 oye es hace dos años creo que estuvimos con el presidente de la línea también hablando en El Larguero que era Marcos que era el capellán del equipo que se tuvo que hacer cargo del acuerdo del del equipo que era cura pero que tenía esclerosis in yo no sé si pudiste hablar con él lo lo dejó porque ya no podía seguir

Voz 4 03:11 a ver su situación era realmente que hubiera una situación para él complicada compleja porque no podía dedicarle todo el tiempo en el que que quería entonces su situación era misión entonces sí que hemos hablado con él para ver cómo estaba la situación del crudo porque como estaba todo al detalle sí que éramos humano pues unos había avisado de todo como estaba la situación de que lo quería dejar entonces sí más posar sulfuro y además el más eclesiásticos igual problemas también de salud quería dejar un poquito de tuvo

Voz 1806 03:44 no pero no habéis perdido la fe no

Voz 6 03:46 no eso no ser siempre al frente eso no se pierda nunca cómo va la cómo va la temporada como Boix

Voz 4 03:56 bueno es que el año que como decimos pues que nos cuestan poquiño no porque la verdad que el fútbol lo mismo en la limpios está un poquito un capa caída entonces estamos Un Puyol bueno intentando volver inculcar cargos todos un poquillo de que un contrabajo se consiguen las cosas en un bueno pues con buenos consejos con buena dedicación in bueno mucho entrenamiento pues lo que podemos conseguir volver a poner en un estado sí que es cierto que sólo con el dinero sería todo más fácil pero a ver si sólo dinero tampoco sería la la la solución porque sería la solución para el momento sólo con dinero pero a lo mejor la futuro o volvería pasa lo mismo que le está pasando ahora entonces veremos un poquito fortificada esas bases institucionalmente deportiva

Voz 1806 04:49 no voy Jorge puede ser una pregunta que que ya tradicional que el anterior presidente Marcos que Marcos Torres más exactamente que era el cura capellán pero que también fue político antes de todo eso y él me decía él después de salir de la política me decía si la prostitución en España es ilegal la política debería serlo también mostró así esa las palabras de Marcos anterior presidente curar a ver en Lalín

Voz 4 05:19 cierto yo como te contesté la otra vez cuando me pregunta todo contestando lo mismo lógicamente cada uno va valorando las cosas que les suceden en la vida pues por su propia experiencia entonces seguramente el tendría una mala experiencia el tema de la política yo de momento es decir todo lo contrario Salamina política me está ayudando a seguir aprender a seguir aprendiendo mejorando y haya como persona intentar bueno pues si en este caso a todos mis ni signos si amigos que tengo un ayudante no sean cada uno pues tiene evidencias no

Voz 1 05:53 oye cuál es la decisión más difícil que has tomado como concejal

Voz 6 05:57 la que más te ha costado toma además concejal algún marrón que he dicho que aquí

Voz 4 06:05 a ver es cierto que al tampoco tenemos tanto poder como para poder mover es un pueblecito pequeñitos somos cuatro mil habitantes aproximadamente sí que aquí que hay sobre todo sobre el alcalde

Voz 1 06:22 el chat donde cuesta más tomar decisiones como presidente del Fútbol Club o como ha confesado

Voz 4 06:28 las dos cosas como concejal el tú sabes que tienes que siempre las que hablar tanto para una cosa con la otra y para uno siempre va a estar mal entonces sí que es verdad que bueno la de deportes porque gustaría que hubiera más niños para hacer fútbol que le gustaría que hubiera otros entrenadores mejores porque usted no le gusta bueno me gustaría porque hubiera ya siempre cada uno pues va para para su lado no entonces sí que es complicado pero ahí es donde está un poquito de mano derecho Comité para intentar bueno pues hacer todo

Voz 1 06:56 a lo mejor posible corrección a que todos estén contentos pues nada Jorge Tito como he dicho Gustavo rápido ha dicho jovencitos como se ya has hablado nada ha reconocido enseguida si no lo hacen todo gallego esto hay que el Celta pues nada Jorge Rodríguez jugador

Voz 1806 07:13 presidente y concejal de Deportes a esta calcinada casi nada mucha suerte no no no