El Larguero: Charlamos con Iago Aspas y Mijatovic analiza la actualidad del Real Madrid y los posibles fichajes (01/04/2019)

Voz 0684 00:00 enseguida vamos a estar con el gran protagonista

Voz 1 00:38 la jornada en directo en el Larguero Yago

Voz 2 00:41 Aspas jugador del Celta como está la Liga no desgraciadamente por arriba

Voz 1 00:46 desgraciadamente para los rivales del Barça porque malos el Barça estar encantados de la vida hay que esté así de Tarancón

Voz 1375 00:50 dotó pero no vamos a tener parece la emoción en la lucha por el título

Voz 0171 00:54 pero si en la lucha por la Champions

Voz 0171 01:24 eso inmediatamente por arriba el Valladolid

Voz 1375 01:27 el Villarreal el Levante que se ha metido en la pelea bueno enseguida a ver cómo ve todo esto el gran protagonista este fin de semana Iago Aspas que acabó el partido después de la remontada ganando tres dos al Villarreal después de ir perdiendo cero dos y acabó llorando como nunca en su vida enseguida estamos con él y con dos glorias también que además son de esta casa el Celta de Vigo enseguida estamos allí en un día en el que el nombre de Griezmann ha sido el principal protagonista el jugador del Atlético no ha hablado pero del han hablado todos habló Simeone si tiene que decir algo si tiene que informar de algo ha dicho el Cholo lo hará el francés ha hablado Valverde el técnico del Barça dice que hablar siempre del jugador del Atlético no desestabiliza ni al Barça en el Atlético también ha hablado Enrique Cerezo el presidente rojiblanco que ha dicho esto

Voz 0571 02:16 crímenes otra Atlético Madrid por muchos años yo nunca miento a ver si por favor dejan ya el tema de Griezmann y el tema adoptó desde otros jugadores del Atlético de Madrid que no se van a ir los que sepan ahí seguían ahí los que se queda se queda en el Atlético de Madrid es un jugador que está muy a gusto el Atlético de Madrid es un jugador que le queda mucho tiempo detrás de AD pero claro si aquí no se trata de torcer la puerta se renovó el año pasado yo no creo ni creo que nadie piense de que derivan en estos momentos retención de pensar que se quiere marchar

Voz 1375 02:47 bueno yo creo que los atléticos han quedado mucho más tranquilos después de escuchar a Cerezo los que se van a irse van a ir los que se iban a quedarse van a quedar yo lo que ha sido claro más claro no ha podido ser los que se van a irse van a ir los que se van a quedarse iban a quedar yo no descarto nada si os dijera bueno dijera yo o cualquiera los dijera Bateman Se va ir o se va a quedar os estaría mintiendo porque nadie sabe lo que puede pasar lo lógico lo lógico que se quede claro tienen contrato después de la que salió del año pasado lo lógico es que se quiere pero como aquí de lógica no andamos muy sobrados de aquí a final de temporada con esa cláusula que se le rebaja de doscientos a ciento veinticinco millones Nisman vaya usted a saber lo que puede pasar nadie y cuando digo nadie es nadie puede poner la mano en el fuego porque Griezmann se vaya a quedar al cien por cien ni Cerezo ni creo que el propio Griezmann a sigue permanezcan cientos a al micrófono en este caso de la Cadena SER pero repito hoy plata ahora

Voz 0171 03:49 esta en la sala de prensa del Cholo en la sala de prensa

Voz 1375 03:52 de Valverde porque mañana juegan los dos es que mañana hay jornada empieza jornada de Liga quedan nueve para que termine el campeonato mañana hay tres partidos a las siete y media Atlético de Madrid Girona sin costa Nile mar ni Stuani en el Girona regresan Arias en la de la derecho también Rodrigo una hora después arranca el Espanyol Getafe y una hora después no hay media Villarreal Barça con todo se en la lista de Valverde si alguien pensaba que iba a haber descanso mañana

Voz 0171 04:21 en el once titular no viajan misiles en nieve

Voz 1375 04:24 qué le por diversos problemas de lesiones todavía pero regresa Vermaelen y el resto todos a Vila real mañana también además de los tres partidos de Liga por la mañana la una y media a mediodía se presenta el que será el nuevo estadio Santiago Bernabéu con Florentino Pérez y con la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena

Voz 1501 04:43 nada se presentarán los plazos de las obras eh presentará cuando va a empezar cuando va a acabar tres años tres años y medio luego sabemos más detalles de la

Voz 1375 04:51 faraónica moderna obra del nuevo Santiago Bernabéu que no va a dejar de albergar partidos del Madrid en ningún momento iba a perjudicar tampoco a los aficiones los contamos los planes que mañana la una y media se presentará más cosas de nuestro fútbol más hubo del Sevilla rotura de mí poco interno de la rodilla derecha se pierde lo que queda de temor cada Unai Simón portero del Athletic Club renueva el contrato hasta dos mil veintitrés Ia Rafa que estaba cedido por el Madrid al Borussia Dortmund el marroquí se pierde también lo que queda de temporada por fractura en un dedo del pie derecho abre un partido de Segunda Zaragoza tres Nástic de Tarragona cero ya ha habido un partido de Premier Arsenal dos Newcastle cero se mete en zona de Champions el Arsenal por cierto ha ahorran si naviero de la maldición así que cuerpo a tierra claro al quemar Garrán si Palma un famoso pues nada mañana mañana estaremos aquí a ver el all the run sí bueno y fuera de esto eh enseguida estamos como digo en Vigo

Voz 0171 05:51 con Yago Aspas el gran protagonista que estarán por aquí en el sanedrín de los lunes habitualmente Kiko Narváez Álvaro Benito Santi Cañizares Gustavo López por supuesto vendrá Raúl Ruiz también un ratito y hablaremos con Pedja Mijatovic sobre cómo ve la actualidad del Real Madrid así que me

Voz 1375 06:05 muchos invitados noticias protagonistas pero antes irnos a Vigo está por ahí eh José Antonio Ponseti porque abrimos El Larguero con una trágica noticia que se produjo ayer pero que hemos conocido hoy el fallecimiento de Carlos Tudela un experto montañero español que falleció ayer en una zona que nuestro experto José Antonio Ponseti conoce bien o hola se muy buena

Voz 0171 06:27 qué tal cómo estaba el madrugada madrugada

Voz 1025 06:29 eh pues lo estabas diciendo bien carros Tudela no sólo es un experto montañero de la valenciana sino que además es un tipo que la gente que llamamos la montaña de conocemos porque

Voz 1501 06:38 ha escrito un montón de guías siguieron

Voz 1025 06:41 nombre que conocía muy bien la montaña iba con su mujer precisamente a un pico que conozco bien y que ella hace

Voz 1501 06:48 algunos años en la zona de Benasque el Varda Mina

Voz 1025 06:51 el Barrachina es uno de los tres miles que puedes hacer en esa área mano es un poco que que engancha desde el ángel Horus Illa excursiones muy bonita porque según por donde la CES la tienes que hacer desde el pico inferior de la Paul que es otro tres mil puedes hacer el superior de la Paul que es otro tres mil enlaces tres tres tres miles problema Manu es que desde la Paúl al Varda mina lo recuerdo bien es es una zona que estás muy bien en volando estás estás como muy encima del precipicio

Voz 1375 07:24 ha sido descendiendo la cresta de Amina no

Voz 1025 07:27 probablemente ha sido descendiendo la cresta es tiene nivel técnico de Vettel debe ser un nivel técnico dos por tanto tienes que ir buscando cómo te enganchan como como vas bajando te recomiendan siempre ir encorvado y a poder ser con casco pero pero no es una zona de dificultad para la experiencia que el tiene ocho mujer probablemente de forma paso is se vino abajo muy muy muy muy pedregoso y Ibi es muy bonito porque ves el pozo al otro lado osea que que es

Voz 0171 07:57 el rapero Tremendo mala suerte y sobre todo para

Voz 1025 08:00 para un hombre de la experiencia que tiene él sobretodo porque ya te digo porque porque de montañas había un montón y ha escrito montón hay muchos muchos libros de referencia que que están escritos por él hizo mujer si no recuerdo mal Rosa su mujer además es técnica en en tema de medicina de montaña de rescate de montaña osea que que

Voz 0171 08:21 ya ex pareja muy preparada ella debes

Voz 1025 08:24 estar pasando un trago tremendo sesenta y dos

Voz 1501 08:26 el años tenía aquí desde hace años os que descanse en paz una queja también a una zona de Benasque que conoce muy bien Ponseti desgraciadamente otro montañero que pierde la vida si vais haciendo lo que más le gustaba la pasión sesenta y dos años y ahí estaba haciendo montañismo mujer

Voz 0171 08:42 luego si tenemos nosotros los damos y más detalles sobre si estaríamos más datos y si puedo hablar con Rosa también

Voz 1025 08:48 momento a ver qué me explico un poco cómo cómo pasó todo

Voz 0171 08:51 no no pero bueno o otro amigo que dejamos en el camino un abrazo Ponce un abrazo hasta luego

Voz 1375 08:56 en Benasque la zona Benasque el Pirineo aragonés que bien conoce José Antonio Ponseti las once y treinta y nueve desgraciada la noticia abrimos el Larguero eh pero nos vamos a Vigo donde no está esperando ya en este Larguero de lunes Iago Aspas

Voz 4 09:09 el psicólogo

Voz 5 09:11 el celo

Voz 1375 09:43 ha muerto ni mucho menos cero dos minuto quince de partido no sé si muchos creía no pocos que se podía dar la vuelta al marcador pero apareció el príncipe de las bateas que no sé si te gusta el Príncipe

Voz 0171 09:53 las bateas a las preguntamos pero clave en las

Voz 1375 09:56 montada del Celta que sigue vivo antes de la final que tiene el miércoles con el Huesca eh sí porque esto no para pero gracias a

Voz 0841 10:02 como estaba vivo no eso del Príncipe de las bateas pues hombre es el príncipe que quiere reinar y la verdad es que está dando pasos para que la gente del Celta tenga fe por eso seguramente tenía ese altar es talla dentro de los mejores jugadores en la historia del Celta de los más resolutivos yo me acuerdo cuando al Toto Berizzo le brillaban los ojos y decías que ya es únicos que yo hago eso jugador que que nos marca las diferencias y lo más importante en mano es que sigue siendo el mismo de siempre sigue con sus vecinos de Moaña con sus amigos de toda la vida como el mismo trato con los empleados con nosotros con los periodistas que le conocimos desde pequeño yo no sé si esas lágrimas ya según la firma de una especie de contrato vitalicio de Yago Aspas con el Celta pero lo que está claro es que el otro día Yago ha salvado ese gol el miércoles hay otro pero gracias a Yago el Celta puede estar hoy vivo ir pensando todavía en ese altar con las velas con la imagen de Iago Aspas todo

Voz 7 10:58 los símbolos que están ahí para intentar dar suerte al equipo

Voz 0171 11:01 pues por ahí anda Iago Aspas en no sé qué están haciendo a esta hora de la noche hola Yago muy buenas

Voz 8 11:05 hola buenas noches como estás hombre llegan muy bien como el día bien con un par de de entrevistas cuántas pero bueno verdad Barredo escenas menos centros buenos

Voz 1375 11:21 ha visto el resumen del partido has visto tus goles

Voz 7 11:23 sí sí me lo pasaron puse hubo unos amigos por el grupo del Barça

Voz 0171 11:29 y en están por aquí dos grandes del Celta también querían sumarse a esta charla contigo vamos a hablar un ratito con con Iago Aspas está por ahí Santi Cañizares hola Cañete muy buenas

Voz 9 11:38 qué tal buenas noches

Voz 0171 11:40 eh Santi que estuvo en el Celta del noventa y dos el XXIV está por ahí Gustavo López que estuvo en el Celta del noventa y nueve el dos mil siete

Voz 1375 11:45 hola Gustavo qué tal hola qué tal Manuel haría Don Juan buenas noches viendo y oyendo el partido del otro día

Voz 0171 11:52 tú estabas en el campo haciendo lo que tenías que hacer pero así se contó en la SER y así lo contó Jacobo Iceta ha subido como narró tu tres dos Jacobo Z

Voz 8 11:59 no no eso no me han tenido la oportunidad de mira escucha

Voz 10 12:02 ahí vaya pas dice Gil Manzano que se ponga penalti Él se vieron ahí vaya hago toda carrera pierna izquierda ya no

Voz 0684 12:28 pero algo pero como cada vez que he estado hay que etarra se todo en cada Barclays tercer a la valla viva celebrarlo con la grada como es que el ochenta y ahí no intenta tres Villarreal dos ya no

Voz 1 13:14 colombiana y aguas parecía Paula Montes ha

Voz 0171 13:16 esto que ha recuperado la voz ya algo Jacobo

Voz 11 13:19 sí que ella estamos más cansado que sea

Voz 4 13:24 oye el príncipe de las bateas no

Voz 11 13:27 sí es como me llevaron puse como ocho Carrillo sobre todo pues la prensa y la verdad que muy orgulloso

Voz 0171 13:34 al penalti no le pegas bien no

Voz 11 13:36 bueno entrar en tres que es

Voz 0171 13:39 exacto exacto Carles

Voz 11 13:41 eh mira lo bueno tirar al hospital de osadía que seguramente exigir haré allí por eso quise marcar tantos bueno todos los diez de la mejor manera pero fue trece

Voz 1375 13:51 tenía que hay y la falta también la la quería poner ahí porque ibais cero dos en el minuto quince Irán tiene esa esa falta que hacen a Abu Fall me parece que fue tenías clara donde donde pegarle

Voz 11 14:01 sí sí ya cuando vi les dije a los compañeros que se pusieron a Potes tapando un poco pues el el lado del portero y bueno yo creo que también es el déficit hemos visto que hace poco se esperara aquello golpear al balón a tiempo a a llegar

Voz 0171 14:15 jo luego que es el empate a dos y luego el tercero que hemos oído que narraba así Jacob

Voz 1375 14:20 a Z E Ig luego tus lágrimas no que que que no sede que son fíjate hoy he leído un artículo de de Juan Carlos Álvarez compañero de El Faro de Vigo un artículo que dice Yago lloraba en el banquillo de rabia por no haber estado de felicidad por el triunfo de agradecimiento su urgente acababa de resucitar a un muerto

Voz 0171 14:40 pero en ese momento no era más que el niño de Moaña

Voz 1375 14:42 que soñaba con jugar en el Celta y de que eran todas esas lágrimas que les salieron a Iago Aspas

Voz 11 14:48 pues mejor del cuerpo que es artículo de no lo he leído pero seguramente se puse todo poco o como dije en nada al finalizar el partido pues bueno era el orgullo alegría también rabia pues se puso de tanto tiempo parado por la situación puse el equipo tiene la la presión no sólo la que tenía yo sino también la que tenían que excompañeros

Voz 1375 15:13 eh Santi Gustavo vosotros cobijó jugó en el Celta

Voz 0171 15:16 es difícil explicarle a alguien que no sea del Celta

Voz 1375 15:18 porque los del Celta lo tienen muy claro probablemente el Depor también pero para alguien que no sea del Celta es muy difícil explicarle lo que significa Yago

Voz 13 15:26 no para para Vigo para la ciudad para el equipo

Voz 12 15:29 yo recuerdo ya hace dos años no ayer ni el otro día Nin cuando era internacional Yago que un partido que estábamos precisamente estamos Gustavo yo también en Carrusel del Celta no debía ser un buen partido porque estamos un poco aburridos y entonces y montamos un debate dijimos sí no si os parecía o si les parecía a la gente a todo el mundo a los oyentes que Yago Aspas era el mejor jugador que había tenido en la historia el Celta yo personalmente dije que sí que no había visto a todos evidentemente pero yo que haya yo visto con la camiseta celeste ha sido está siendo izará por un tiempo

Voz 9 16:05 el mejor jugador que yo he visto con la camiseta el Celta no estoy de acuerdo con lo que ha hecho ojazos Jacobo que al principio de hecho uno de los mejores para mí es de largo el mejor jugador habrá otros muy estéticos Mostovoi muy bonitos y demás pero como él yo no vista ninguno con la camiseta del Celta

Voz 0171 16:19 tus que que es que representa Yago para los aficionados

Voz 0749 16:21 el Celta son creo que la calidad que tienen en el sentido de pertenencia van de la mano y hoy en el fútbol actual se ve muy poco eso hermano sentido de pertenencia detiene Yago con Constitución él el está rodeado de su familia está en el hábitat natural del se siente líder se siente arropado se siente querido se siente importante lo que es un jugador determinante coincidió con Santi lo que decíamos en ese partido recuerdo muy bien que para mi es el mejor jugador de la historia del sesenta y nueve visto anteriormente a muchos jugadores pero creo que hay de que está haciendo es será posiblemente por mucho tiempo el mejor jugador del sí hasta el más determinante a mí me preocupa el tema de de Yago el tema de la renovación e más allá de que queden primeros en Primera pero creo que Yago ha tapado muchísimas carencias del Celta las últimas temporadas ha a nivel futbolístico a nivel de nombre y que el club eh sexta poniendo como escudo a Yago Aspas siempre ya entonces me gustaría saber si la renovación va por buen camino au si realmente puede ayudar a tener incidencia en también en la gente que pueda venir con guapa acompañarlo y quién se puede digno

Voz 0171 17:31 altera tirado Yago

Voz 11 17:33 bueno a ver temas tan que antes de la lesión se veníamos al campo pero bueno que cuerpo permaneció en función de las circunstancias creo que no es el momento ni para ellos ni para mí pues hablar de este tema compartir salir de de la situación en la que estamos daño un poco

Voz 0171 17:50 eh pero pero yo creo que tiene contrato hasta dos mil veintidós Jacobo si no me equivoco

Voz 0841 17:56 sí yo creo que sí no llegó hasta dos mil veintidós

Voz 1375 17:58 sí sí corrector decía decía Gustavo evidentemente ojalá

Voz 0171 18:03 qué del Celta en Primera pero pase lo que pase sigue Gustavo en el Celta

Voz 4 18:08 sí sí sí ya ha gustado así que yo me hasta el domingo

Voz 0749 18:15 sesenta pase lo que pase algo en el Celta

Voz 4 18:17 además de Gustavo

Voz 11 18:19 a ver yo siempre digo que es el fútbol nunca sabes lo que puede pasar de otro estoy pensando que nos vamos a ir hacemos una división pero bueno siempre hay que ponerse al Betis en el en el peor de los casos llevamos tres cuatro semanas sin Spain Aspen porque dándoles darla la vuelta situación cuando acabe la temporada puse ya veremos

Voz 13 18:37 cuando acabe la temporada ya veremos

Voz 11 18:39 el hombre espero quedarme en Primera insisten los máximos ejecutivos de su venga ya ya yo no contemplo otra vecina

Voz 1375 18:48 eh esta serio Gustavo está

Voz 0749 18:50 está responsabilizado el partido del miércoles desea que hay otra final ahí con el Huesca yo no sé si todavía tiene hielo en la cabeza de de tanto golpe que se llevó del cansancio que tiene ETA demasiado se está bien que la situación del Celta requiera seriedad pero él no es tan serio ni en las el rica ni ni cuando le preguntamos Così aparte estamos entre entre compañeros colega así compañero de profesión en el equipo porque allá vuelo tú de pretemporada con nosotros sabía manco que Turismo de de pretemporada el hermano jugó conmigo

Voz 0171 19:20 en el noventa y cuatro la tiene más años que los barcos

Voz 0749 19:22 pone Gustavo VI es el Yossi Yago también era el que nació en la que llevaba la ropa se ha no

Voz 11 19:30 cuando no el que yo le iba a medio los rondos

Voz 0171 19:35 también siempre

Voz 0749 19:38 oye Yago a hay una cosa que yo

Voz 12 19:40 dar o sea dentro de todo lo que el partido que ACS el liderazgo y esto que ya lo sabíamos la calidad que tienes pero es muy difícil pero un jugador ya que que no es un chaval que después de tres meses compite como si no hubiera pasado absolutamente nada al mismo ritmo que los demás yo creo que ya sido ahora mismo lo que a mí personalmente me preocupa como como simpatizante no no no es socio simpatizante del Celta es si Yago está al cien por cien para encarar estos últimos nueve partidos de Liga que queda porque después de tres meses entiendo que no es fácil

Voz 11 20:18 sí porque a ver la situación pues no era jugar el partido entero por supuesto un habíamos hablado puse tanto en público como durante el día previo a paredón al partido pues bueno de de ver cómo administraban pues el tema de unos en otros para jugaron decir sesenta minutos la última mediadora que partidarios partidario bueno me gusta mucho el pudo pero bueno lo mismo llevaba diez días corriendo mucho pero no es lo mismo llevar diez días hasta que te metan algún campo de fútbol pues se noventa pues bueno ahora tratando de recuperar lo más pronto posible para para estar concentrado al cien por cien

Voz 1375 20:59 oye duró mucho era el otro día

Voz 0171 21:01 a partir de ese te quitó toda la tensión y todo

Voz 11 21:04 no no arregla la Cámara partido Yangtsé fue dicho fue también la adrenalina era a mi hijo todo se va

Voz 0171 21:09 hay algún día había sonado tanto en un campo yo no recuerdo ver esa imagen un campo de fútbol no sé si tú recuerdas otro momento así que dijera otra a aquel partido

Voz 11 21:18 no la verdad que no ni el día que debuté contra naves buenos modos das una ahora que eso el padre que desde lo más que nunca sabes no no sabía que me iba a ocurrir

Voz 0171 21:32 te has hecho te has hecho más sensible ahora que eres padre no

Voz 11 21:34 buen sí pero pero era eres de llorar mucho o poco o no no no la verdad no me tuve a mis dos hijos y que la alegría el blanco pues bueno no sé esa felicidad no tanto o esa pensión jugaron como en lo que el partido por supuesto

Voz 1375 21:51 oye tu primer recuerdo el Celta cuáles

Voz 11 21:54 pues exactamente de estar tarde recogepelotas eh abanderando bueno moviendo sacudiendo el balón decir que ponían en círculos que la tan

Voz 1375 22:04 bueno yo que jugaban ese Celta

Voz 11 22:07 es ahora mismo recuerdo el partido contra el Arsenal somos habría es la alineación Francisco pues recuerdo partido pasado Larsen que metió tuvo por que tenía al Arsenal golazo con con la derecha a la escuadra Refaeli si bien

Voz 0749 22:21 eh que fue falta Pablo Cavallero el abrieron en no sé si te acordada Yago abajo el ojo eh tú a la hora de rechazar Le pegó ahí en el ojo pero estaba el Toto Berizzo también en esa si no me equivoco el tonto estaba José Ignacio Mostovoi había un buen equipo Airbus

Voz 9 22:38 luego jugó en el Valencia

Voz 11 22:41 los cursos

Voz 0749 22:43 el joven miraba está está recobrando Javi Blanco

Voz 0171 22:46 el once dime dime el once Javi Blanco Caballero en la portería Velasco

Voz 1375 22:50 Sergio Berizzo Sylvinho el el francés Ángel José Ignacio veo Edú Mostovoi y Milosevic al equipo y Yago bueno

Voz 11 23:01 jugadores y el dúo también estaba bien al otro dudas me preguntan expresó

Voz 1375 23:04 señor qué tiempos aquellos y luego te has convertido en un jugador atípico no porque Cañete Gustavo nos habitual es un tío que es que que vive que que

Voz 0171 23:14 nació en Moaña que que se crió en Moaña que jugó en el equipo del pueblo que que ahora

Voz 1375 23:18 sigue viviendo ahí y si no hay muchos muchos jugadores de ese tipo no de ese perfil que son de verdad de de de su ciudad de su equipo desde pequeños

Voz 12 23:27 hay que conocer Vigo en Moaña que no se vive nada más aún que vamos por partes que lado de la ría la verdad que es un paraíso es un paraíso pero sí evidentemente claro jugadores sueñan con marcharse de su casa jugar en equipo de Champion montarse en un Ferrari y cuanto más traspasos Dimas más movimiento muchas veces más dinero segaron y eso obviamente pues no es el espíritu ya Aguamarga hago yo creo que el probó a salir fuera de Vigo no les

Voz 0171 23:59 el libro en camilla

Voz 12 24:01 que que su casa estaba en Vigo incluso no sé si Yago es conocedor de esta situación pero había un acuerdo entre el Valencia y el Celta para el traspaso Yago estoy hablando hace cinco años aproximadamente Si hay un bueno pues no se concretó no por nada sino porque debe el el presidente director deportivo en ese momento fueron cesados entró Amadeo Salvo y se cargó ese ese ese acuerdo que había pero estaba hecho totalmente entre clubes no sé si con Yago también pero pudo haber sido jugador del Valencia yo estoy convencido que aquí en Valencia hubiera estado tan a gusto como estuvo en vilo

Voz 0171 24:39 eh

Voz 0588 24:42 ahora mismo como está como está

Voz 1375 24:44 el equipo viendo cómo está la zona baja el Celta que nace con otra con otro objetivo cuando empieza la temporal evidentemente que no se pasa ni por la cabeza nadie que estéis que ibais a estar cómo estáis ahora mismo llegados a este punto Yago cómo está el equipo un equipo como el Celta con la plantilla que tiene con el objetivo que tiene se prepara uno para pelear por el descenso eso no le queda más remedio o es más difícil para el tipo futbolín estas que tenéis

Voz 11 25:08 a ver yo creo que nadie está preparado sobre todo el equipo al principio de temporada para ampliar bueno no les queda otra que rema cardos la culpa aquí quince nueve

Voz 1375 25:20 por el Rayo y el Valladolid o el Celta

Voz 0171 25:23 y el Villarreal a ver yo creo que

Voz 11 25:25 sí pues que esperen más acostumbrados au tipos de haberse pero bueno a nadie le gusta verse ahí presupuesto que recuerdo hace tres lesionara allí vamos al Camp Nou tu estábamos uno menos de los recordar

Voz 1375 25:38 si como ha cambiado la cosa hiló la lesión no que que que yo creo que te te qué que has hecho porque te imagino

Voz 0171 25:45 imagino viendo al equipo viendo en el estadio viéndolo por la tele y tú recuperando

Voz 1375 25:50 subiendo por las paredes no

Voz 11 25:53 si Mc como te digo son tres meses largos Puche en piezas con una lesión piensas que va a hacer con picos demandas aprietas la cosa no va bien si el equipo tampoco bien pues bueno siempre duele verlo desde casa

Voz 0171 26:07 ya los rivales les fuertes te sorprende ver al Villarreal al Villarreal allí por ejemplo y cómo ves al Rayo al Valladolid al Huesca el Levante que se han metido también hay un poco en la pelea

Voz 11 26:16 sí porque nuestra victoria pues se condenó Oramas además equipos ahí en la pelea verbal o el español por poner un ejemplo que seguramente estarían deseando que ganar al Villarreal metieran una como más tarde más tranquilos horas afectado poco a la cosa está muy igualada la Liga porque cuando se la parte baja creo que voy a este fin de semana en los diez últimos hemos ganado nosotros y el de Game porque ves que la igualdad que hay

Voz 0171 26:47 oye durante la recuperación que has estado trabaja en el mar en la piscina Coque has estado haciendo los en el tiempo recuperación

Voz 11 26:54 bueno de todo lo que todos los palos dicen que se podía curar tanto la que tiene casa en la en la playa aquí desde aquí pues tratan esos Barcelona Madrid también en los primeros días de todo un poco

Voz 12 27:08 oye Yago una cosa que te pregunto jugar una semifinal de Europa League contra el Manchester o sino recuerdo mal tienes más presión por ejemplo ahora para el partido frente al Huesca o pasaste más nervios y más presión por ejemplo en aquel partido cuando peleas por títulos

Voz 11 27:26 hombre son pues en situaciones diferentes y que son pues creo que aquel partido de Manchester diría

Voz 14 27:33 así

Voz 11 27:36 los que perderán de lo que tengo yo decía pues bueno contralmirante eran los favoritos nosotros no tenía nada que perder Timothy Sima ilusión creo que hicimos una una gran eliminatoria todo el equipo todo machista que una curiosa punto de eliminarlos en en su campo y bueno contra el Huesca es casi otra final como como contra el Villarreal situaciones muy muy diferente

Voz 0749 28:01 si llego porque diciendo el partido este último y sabiendo lo que lo que se viene que son partido complicado el Huesca después la Real Sociedad en casa me vienen al Wanda Metropolitano el domingo en el sábado pasado vive una diferencia muy grande el primer tiempo el segundo en el segundo tiempo tengo entendido a Fran Escribá e hizo un alegato importante pero sobre todo voz respecto a tu compañero que elegir compañero para salir de la forma que salieron más allá de que encontró en el rápido

Voz 11 28:29 sí en tema de de lo que habla del gol porque bueno creo que de aquí a no más importante porque creo que sí metíamos un gol los íbamos a echar atrás como si fue en la segunda parte no podíamos se volcara dar claro sí hay situaciones en el partido si están bien mete aquella que tuvo el honor tres pues se te nada la reacción no pero bueno son situaciones golpes anímicos que lleva también el rival igual que nosotros y con el apoyo de la gente a raíz de ese uno dos que costase ese pulmón pues bueno porque nos ayudó

Voz 1375 29:02 oye Yago a firmas un cero

Voz 0171 29:04 está Depor en primera el año que viene

Voz 11 29:06 sí por supuesto nos dice que no me no me gusto que bajaron porque bueno lo bonitos que son los derbis no sólo también para nosotros para para las dos ciudades para las

Voz 7 29:17 o eso o apunte económico para todos por supuesto

Voz 0749 29:21 eso Manu eh ha madurado mucho ya de lo que era a lo que es no sólo como futbolista dentro del campo sino también fuera del campo Yago era un hombre con demasiado ímpetu de nerviosismo protestaba mucho no sé si ya o está de acuerdo pero en el propio partido vía dando un montón de tarjetas amarillas sin pegar una sola patadas simplemente por protestar

Voz 11 29:43 bastante inicio y agua ha madurado mucho se habla también como te dice lo no que sí

Voz 4 29:52 a lo que hemos madurado nosotros Gustavo mucho todavía no yo sigo siendo un poquito debo decirlo

Voz 0171 30:01 yo de la última para Gustavo dejamos a Yago

Voz 0841 30:03 claro ya que estaba blanda de futuro ya no y también hay que pensar en en el club no sé que se le puedo decir porque hemos visto el otro día a compañeros que no saben cuál va a ser su futuro que nos ciudadano hemos visto a a Sergio con lo que tienes no muy buena relación no Cabral ejerciendo también de capitanes en el banquillo yo no sé cómo ves a esos jugadores que no tienen oportunidades y que están teniendo un papel importante también en la remontada

Voz 11 30:30 sí un papel importantísimo no sólo no partimos todos bueno ya digo estuario sólo unos darle más veteranos del equipo razón puse influyen muchos otros más pasajeros ya solo el caso es que últimamente no juega nunca hice el pico bueno pues ya el primero ayudar a las charlas yo estoy cero necesita una botella de agua creo que es un ejemplo tarde para nosotros que compañeros vestuario que estamos pues bueno

Voz 4 30:58 con treinta y un años tiene ya

Voz 0171 31:00 había le queda mucho fútbol con el Celta y con la selección española que en cuanto vuelva encadenar unos cuantos partidos volverá a llamar Luis Enrique seguro pero es un

Voz 1375 31:09 Thibault que tiene el Celta en esta lucha por la permanencia

Voz 0171 31:11 que no tienen otros ahí está peleando el Huesca el Villareal el Rayo Vallecano el Valladolid del Levante pero ninguno de ellos cuenta con este delantero que que seguro va a ser un activo importante en este Celta lleva trece goles en veintiuno partidos ha recuperado a tiempo justo en el último tramo final de la temporada pasada Yago ha dicho la alcaldesa que quieren poner tu nombre al estadio habrá que ponérselo ya no

Voz 1375 31:32 no

Voz 11 31:34 esperemos que sí por lo que me han comentado el no todo el mundo tiene

Voz 0171 31:41 estadios nombre

Voz 11 31:43 sí con mucho orgullo más de mi pueblo

Voz 0171 31:45 sí señor Moaña de Moaña toda la vida pues nada Yago que vaya bien y suerte el miércoles se que hay otro otra final contra el Huesca

Voz 11 31:53 muchísimas gracias un abrazo

Voz 0171 31:55 de mañana vuelta al trabajo que hay que preparar la siguiente final eh

Voz 0841 31:58 sí que esto no para para el Celta para el resto de los rivales así que todavía nos vamos a esta no

Voz 0171 32:02 jornada un abrazo como un abrazo Cañete ya no les digo nada que en un ratito les hemos con el Sanedrín que se incorporan ahora Kiko y Álvaro Benito ahí estamos ahí estamos calentando la banda

Voz 13 32:12 ahora ahora no salimos Un besito a la pues hasta ahora charla yo Agus

Voz 15 32:22 Ikea en Lardero venía Instagram arroba El Larguero facebook punto com barra

Voz 6 32:27 Israel Larguero Gil suscribirse al canal de Youtube las banderas no siempre son de tela

Voz 0171 36:23 en principio Javi que diera rueda de prensa

Voz 1 36:26 Diez y media Zinedine Zidane tan pronto

Voz 1375 36:28 a para al partido de Liga del miércoles pero hay un motivo es que hay primero rueda de prensa en lo puramente deportivo hiló hay día grande para el madridismo a la una y media no red

Voz 19 36:38 sí señor es bueno va a ser la presentación la puesta de largo de lo que va a ser el nuevo Bernabéu que va a ser una una gozada una chorrada no es un un proyecto ambicioso de hace ya bastante tiempo y que mañana va a ser presentado por la alcaldesa la señora Carmena iba a estar el presidente Florentino Pérez para presentar lo que va a ser a partir de verano la solo tras de el coliseo blanco que va a quedar de maravilla efectivamente Zidane va a hablar a las diez y media de la mañana antes del entrenamiento para no eclipsar lo que va a ser esa presentación en el Santiago Bernabéu en lo deportivo bueno pues el club evidentemente tiene que acabar bien como dijo Zidane falta nueve partidos

Voz 0171 37:14 ella fue perdona es que estaba pensando lo mismo digo Zidane la pone las diez y media para no coincidir con el acto a la una y media de Florentino Pérez fue cuando estaba Mourinho que coincidió en una rueda de prensa Valdebebas con la rueda de prensa de Mourinho puede ser o de los datos

Voz 4 37:27 la incluso crees inaugurada Valdebebas

Voz 1375 37:30 Mourinho mejorando yo tengo aquí una cosa que hace

Voz 19 37:32 era la una épica ese jamás hablo de memoria frente al saxo traba Mario Borussia Dortmund no asistió a la presentación eso y él dijo que no podía ir apoyaría al lado de Eneas

Voz 1375 37:45 bueno dije en broma que rodando Mourinho

Voz 19 37:47 dando ya en el patio sí pero

Voz 0171 37:50 era no me pero me estaba echando memoria digo no creo que fue cuando se inauguró Valdebebas que no podía ir porque

Voz 1501 37:55 como aseguró lo era era se presentaba a las aguas bueno queda residencia desvelará si bien bueno que mañana no es el caso mañana todo bien realizado diez y media ciudad para que no coincida una y media con la presentación de su nuevo estadio

Voz 19 38:10 que es una maravilla la verdad que yo creo que es un acierto pleno no llevaba muchos años con algunos problemas que ha habido en el camino que no era fácil pero es que el Real narices parte de la ciudad aparte muy importante en la Castellana propiedad del club es que no no sé yo no le ve ningún pero la Asamblea aprobó el crédito para de forma paulatina ir pagando esa obra que al final no se hizo porque los que iban a invertir a IPIC al final se echaron hacia atrás o el tema acabó en cómo acabó bueno pues ahora empieza la nueva norma Victoria y a partir de verano pues era ese reto que que para mí a mi me parece que es una

Voz 1501 38:46 bueno había hay poca pocas ciudades en el mundo que tengan un

Voz 0171 38:49 está ahí como el que va a tener el Real Madrid bueno como el que ya tiene pero con la reforma incluida que sigue estando en el corazón de una gran ciudad como yo he estado muchas a todos los nuevos a tomar por

Voz 1501 38:58 a veces más que yo yo creo que ningún dios como este porque el alias es una maravilla pero está donde Cristo primera sandalia Munich y no se del del Borussia Dortmund es precioso por dentro fundamentalmente el Emirates tampoco es tampoco acerca efectivamente when they tampoco suena en metro como todo pero no eso es un trayecto largo lejos como en el Bernabéu San Siro bueno San Siro es que yo recuerdo de la Champions lo bueno que yo

Voz 19 39:25 eh Dennis está lejísimos lloró

Voz 1501 39:27 pues eso está dio un estadio como este de baile no corazón de la ciudad aparte de ser uno de los mejores del mundo y que yo creo que justo es el momento en el que necesita la reforma porque ha pasado muchos estadios que ha sido considerado cinco estrellas llega un punto en el que todos los demás estaban pasando porque todos empezar a reformarse y ya ya remozar la cara a un poco justos el momento ahora que lo necesita porque es un estadio fantástico pero es el momento de renovarlo hilo de mañana va a ser una puesta en escena del consenso que hay porque para esta labor se Carmelo a todos los grupos parlamentarios en el Ayuntamiento de Madrid para para demostrar que hubo sus problemas sus correcciones al plan de ordenamiento urbano etcétera etcétera y que finalmente todos ha solucionado el proyecto va hacia adelante aunque mañana se va a especificar por ejemplo que constructoras exactamente son las que luego a hacer porque todavía están cerrando los los proyectos precisamente con esas constructoras pero me como dice Javi Baz me para en verano va a tardar tres años en solitario

Voz 0171 40:19 el madridista cuánto va a tardar y sobre todo le va a afectar a los socio un abonado del Real Madrid asocie sólo va a tener que dejar sus su asiento durante una fase de las obras se va a tener que jugar algún partido fuera el Bernabéu

Voz 1501 40:29 a mí lo más flipante es una obra de de tres años y pico largos casi cuatro entre tres y cuatro

Voz 1375 40:35 no sé si jugando es que a mí me parece una cosa de eso eh

Voz 1501 40:38 Armando parte aparecer hoy el efecto nadie sólo avisaba

Voz 19 40:40 es una una fase de Alfredo Di Stéfano que siempre decía no hace al Bernabéu siempre está en obras no decía

Voz 0171 40:46 Stefano ellos que deberán ha habido decreciendo ha ido creciendo

Voz 19 40:49 pero efectivamente cuando había obras yo recuerdo de chaval la del Mundial ochenta y dos que te con la base del Bernabéu yo recuerdo ver un Madrid Barça una remontada del Madrid con un gol de Santillana que me colé en el descanso en trabas en tropel

Voz 0171 41:00 en tu foto ciento foto bueno es que te digo que es que

Voz 19 41:03 eso pasaba que esto es así o sea no no es broma osea es que había tantas obras porque el Bernabéu iba creciendo no ochenta y dos quedó muy bonito pero como evidentemente tuvo que ampliarse las torres ya no quedó tan tan bonito porque tuvo que hacerse encima de lo que había y el proyecto de ahora es un chico en cuatro años que todos los socios puedan ir a ver al el el fútbol hizo bueno el dinero que es la queja fundamental que alguno veía que era una locura es un crédito que aprobó la Asamblea es no me equivoco hablo de memoria entorno veinticinco treinta millones de euros anuales que bueno eso ahora mismo para un club de fútbol pues chico es que no es ni medio fichaje osea que un cuarto de fichaje bueno pues yo creo que en ese aspecto no hay ningún ningún problema y el club pues yo creo que en esto acierta plenamente su mérito además si no me equivoco habló de memoria del año dos mil cuatro que ya se presentó con la segunda tienes de Florentino Pérez ya lo presentó para hacerlo no hará este proyecto pero sí estrechar el el estadio ya han pasado esos catorce años y mañana por fin va verá la luz

Voz 9 42:05 para que no los va a haber tres mil asientos más no

Voz 0171 42:07 Juan no sólo ampliar mucho el aforo pero

Voz 1501 42:10 nada es es inapreciable lo que sí va ganarse más comodidad que iba a hacer las los asientos más y más cómodos para para los socios que ya lo tienen marcador luminoso de estos de trescientos extras exactamente de que da la vuelta al estadio el techo retráctil para que da curiosidad del agua del Madrid hay un vídeo de cómo se hacen las obras que para mí repito lo más flipante de todo ven cómo empieza de cómo se desmantela las torres como se desmantela el techo cómo van a ampliándola zonas como se recto se recubre entero es es una maravilla de ingeniería y que yo creo que va a ser una joya arquitectónica en el Bernabéu que por cierto hace poco ley en el país si no me equivoco que es el monumento entre comillas lo del monumento eh que más se fotografiaba a los Jordi ponen en la capital de España y mira que tienen cosas que fotografías

Voz 1375 42:52 la Gran Vía treinta y mi posición de la SER

Voz 1501 42:55 es una foto contigo es tramitó la consigue

Voz 0171 42:58 casi todas las peores me he dicho Lombillo la gente quiere ver la radio bueno pues el beneficio de dicen bueno no voy a decir exactamente bueno yo creo que es buena noticia para para Madrid y para los madrileños para para este país que que se vayan reformando estos estudios que algunos han quedado realmente viejos yo creo que el Camp Nou el Camp Nou no tardará también misterio también lo necesita el cambio lo necesita al que aún no necesita una reforma importante el Calderón necesitaba una reforma importante ha hecho un pedazo estadio uno de los mejores estadios del mundo que es el Wanda Metropolitano hacer uno las mayores obras arquitectónicas faraónicas que es la reforma al Santiago Bernabéu que se va a dejar una pista Air Madrid que esto está dio el el dejaría también también necesita yo decía Javi

Voz 1375 43:36 aprovecho para decir que hombre ya que estamos en esto hay que mañana vamos a tener la foto de Florentino Pérez con Carmena ahí con todos los grupos da me parece es una foto que chapó y que se ha hecho Wanda Metropolitano a ver si alguien se acuerda de hombre es darle un un mes veo también a Vallecas que es un estadio indecente ahora mismo para jugar al fútbol en Primera División señor que está bonitos Wanda Metropolitano que va a quedar precioso al Santiago Bernabéu enhorabuena Olé pero a ver si entre todos la mataron y a solas se murió no

Voz 0171 44:04 esto no es que no es mío no que el Rayo yo sólo tengo una parte no