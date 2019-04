Roberto Santiago: "Cuando yo era niño no había libros de fútbol, no existían"

Voz 0588 00:00 pues voy a elegir Andy Dufresne

Voz 1 00:04 Andy Dufresne preguntamos a todos nuestros invitados qué relación tienen con el mar con el mar

Voz 0588 00:12 pues para los que somos de Madrid el mar es el anhelo y a mí el mar en fin siempre que puedo siempre que puedo de verdad

Voz 2 00:24 voy hacia el mar

Voz 1 00:27 qué recuerdas de tu casa de la infancia que como dices está en Madrid no

Voz 0588 00:33 pues recuerdo muchas cosas recuerdo en la planta baja vivían mis abuelos que tenían una ferretería si en la primera planta vivía a unos mi hermana mis padres y yo recuerdo la terraza que había arriba una terraza muy vieja y donde subíamos a jugar mi hermana y yo las horas muertas

Voz 1 00:55 no era un paraíso una ferretería

Voz 0588 00:58 era un paraíso yo lo recuerdo era un pequeño edificio en Carabanchel con un local abajo y bueno si yo vamos ha cambiado mucho Madrid y Carabanchel

Voz 1 01:11 sí pero te recuerdas mirando las cosas que no sé si sigue atrayendo te eso como ha traído mucha gente entrar en ferretería sólo para ver todas las posibilidades que hay

Voz 0588 01:22 para ver cada pequeño objeto sí sí hombre que cuando eres niño más todavía no porque detrás de cada objeto se encierra como un misterio un secreto algo si algo apasionante sin duda los muchísimo

Voz 1 01:35 hay un lugar no sé si de estos abuelos de los que hablas o de la otra parte que tiene también mucho que ver con recuerdos infantiles que es esa casa que habían Toledo donde ibais dos veranos y los fines de semana

Voz 0588 01:49 sí efectivamente una pequeña finca muy pequeñita también de mis abuelos donde vamos en verano donde lo primero que recuerdas que una vez que llegabas allí te quitabas la ropa ahí estabas en bañador durante tres meses no te a ni un pantalón era maravilloso en tres meses estar descalzo día y noche y allí jugaba ahí allí a construir una máquina del tiempo por ejemplo cómo era Sebastián el tiempo pues una máquina a base de Uralita va ha sido un motor de una lavadora un volante de un desguace de un coche por supuesto una nevera portátil porque nunca se sabía cuánto iba a durar el viaje

Voz 1 02:29 tras de los niños que jugaban solos o te gustaba tener pandilla ahí rodear de otros chavales

Voz 0588 02:35 fíjate que según me lo estás preguntando me vienen las dos imágenes a la cabeza yo era de pasar muchas horas solo muchas horas solo o jugando pero muchísimas también con mi hermana pero luego por otro lado esta pequeña casita finca Toledo y allí teníamos una pandilla Plan Verano azul con las letras tan que hacíamos excursiones

Voz 1 03:00 porque el escritor Roberto Santiago se ha puesto de pseudónimo

Voz 0588 03:05 Andy Dufresne es uno de los mejores personajes en mi opinión de la historia de la literatura el cine en la película Cadena perpetua de Frank Darabont Tim Robbins interpreta Andy Dufresne que es el protagonista que se pasa durante treinta años con un pequeño martillo de diamantes cavando un túnel para escapar con una paciencia y una laboriosidad que a mí siempre me ha parecido que es la la clave de la escritura esa laboriosidad es no tener prisa ese saber dónde quiere llegar pero ir cavando poquito a poco el oficio y el trabajo y a mí eso siempre Stephen King escribió el relato en el que está basado el guión parece unos mayores escritores de de la historia de la literatura ya insisto es un personaje para mí referente en mi vida

Voz 1 03:57 Roberto Santiago ha hecho muchas cosas ha sido guionista de programas de televisión ha sido guionista de cortometrajes de largometrajes los ha dirigido tiene novelas para adultos

Voz 2 04:09 pero todo el mundo te reconoce

Voz 1 04:12 te conoce por ser el autor de los futbolistas pues bueno si desde hace seis años que salieron

Voz 0588 04:18 ya los futbolistas me ha convertido en el autor de los organismos lo cual me honra me hace muy feliz muy bueno pues está Sapa de Misteri de fútbol se ha convertido en mi en mi identidad hemos traído a este programa que gira

Voz 1 04:31 sobre el primer libro cuál sería el que tú recuerdas como primer libro

Voz 0588 04:36 es difícil saber cuál es tu primer libro exactamente pero sí me viene uno a la cabeza es la isla del tesoro que que el sigo releyendo una y otra vez de verdad porque me parece que bueno que tiene todo lo que debe tener una buena historia y tanto a nivel de personajes como de construcción de la trama y es curioso porque yo lo leí muy muy muy pequeño me daba mucho miedo recuerda muchísimo miedo pero al mismo tiempo tenía una atracción hipnótica entonces

Voz 3 05:06 oye

Voz 4 05:07 pues no sé cuál de ustedes tiene el mapa el mapa un mapa de una islas también es decir eso ya hay unas cruces que marcan dónde está el Tesoro yo jamás lo he dicho a nadie toda la tripulación

Voz 5 05:21 lo sabe señor Santiago juegas al fue

Voz 1 05:23 pues de pequeño

Voz 0588 05:24 jugaba al fútbol era malísimo jugando al fútbol pero muy malo como siempre digo que para los que conocen los buenísimos era como Tomeo El defensa central que jugada fatal pero que le encanta el fútbol y como es muy grande yo era muy pequeño ya no ponían ahí defensa central jugaba o no

Voz 1 05:40 qué papel tenías en clase que eso también lo solemos preguntar a nuestros invitados

Voz 0588 05:44 pues en el colegio claro yo tenía una mezcla por un lado era cuando era pequeño sobre todo saca buena nota era un poco el que mejor nota acaba de clase eso no me gustaba porque eso me no me señalaba yo creo que hay un momento en el colegio que lo que quieres es pasar desapercibido y a mí me pasaba lo contrario sacaba las mejores notas era el más alto de todas entonces llamaba mucho la atención

Voz 1 06:09 bueno por lo menos no jugabas al fútbol exacto mira tenemos una sorpresa para ti es que hay algunos oyentes que nos han dejado preguntas para Roberto Santiago muy bien así que vamos a escuchar la primera de ellas

Voz 6 06:23 me he leído todos los libros de fútbol hicimos y la verdad me gustan muchos y la película estuvo genial ojalá sacas y es la segunda parte

Voz 1 06:33 directamente te pregunta por la segunda parte de pudo al hicimos de la película

Voz 0588 06:37 bueno si los fútbol hicimos han pasado tantas cosas en tan poco tiempo en realidad que fíjate ahora sale ya el libro número quince la película que ojalá como dice oyente Lucas Lucas ojalá como dice Lucas que sea la segunda parte de la película no depende de mí Lucas no depende de mí pero me encantaría fíjate del musical también han pasado tantas cosas con lodo lícitos

Voz 1 07:01 no te lo imaginadas no cuando de repente te inventar una trama de una pandilla que tiene que ver con el fútbol El misterio

Voz 0588 07:08 es imposible bueno tú lo sabes como escritora cuando escribes quieres llegar al mayor número posible de lectores eso es así esta innato en la escritura pero no me imaginaba que que iban a pasar tantas cosas que iba a haber tantos libros que iban a llegar a tantos millones que me da vergüenza millones de lectores no sólo en España un montón de idiomas ya te digo todo lo que ha venido después de la película el musical que me fascina bueno en fin tantas cosas es que no no no no ni lo soñaba ni en el mejor de sueños podía sospechar que esto

Voz 7 07:39 hola soy Pablo lleva dos noches sin dormir porque me estoy leyendo me los Él fue el libro diez de los futbolísticos no gustaría saber porque elegisteis el abogado de Francisco paquete

Voz 0588 07:52 claro paquete se llama Francisco Paco y le llaman paquete porque ha fallado cinco penaltis seguidos desde que falló cinco seguidos Le Le llaman paquete que es un apodo cariñoso pero que a él personalmente al principio no le hace no le hace ninguna gracia está leyendo el el número diez El Ministerio del Tesoro pirata que es uno de mi favorito es precisamente lo que tiene que ver

Voz 1 08:12 algo con La isla del tesoro bueno algo algo lejano

Voz 0588 08:15 mente no no exactamente ahí la la gran pirata de la historia es una niña Almudena García que lleva un parche que no sabemos si es real o no quiere decir si esconde detrás un ojo de cristal pero sí sí hay ecos ya fíjate que no lo había pensado pero sí sí me persigue la isla del tesoro Roberto

Voz 1 08:33 alguna vez has dicho que tú no tienes que ver con paquete pero que sin embargo sí había una niña en tu clase que te encantaba en quién te has inspirado para escribir

Voz 2 08:42 Elena con H

Voz 0588 08:45 Elena si Elena es la protagonista de los futbolistas la la niña que mejor juega del equipo y morena pelo corto ojos muy grandes si dio una bueno yo útil hizo mucho personajes reales que todos los hemos para inspirarme personajes pero es verdad que este en particular esta Elena con hache que ahora hay más Elena yo cuando era pequeño casi no había ninguna era una cosa muy exótica

Voz 1 09:10 por eso decían siempre Elena con hache exactamente las que llaman Elena con hache tenían que especificar la conato

Voz 0588 09:17 no y a mí me encanta mi además ese se me quedó grabado siempre Elena así la llaman de hecho en el equipo y paquete

Voz 1 09:24 no lo me Elena tenemos una última pregunta

Voz 8 09:28 hola soy Carlos me he leído muchos libros de fútbol hicimos me encantaría saber por qué hacéis los comicios en las jugadas porque me encanta

Voz 0588 09:40 pues mira yo no me voy a atribuir el mérito la idea fue de mi editora Berta Márquez como bien sabe es una buena editora un buen editores fundamenta en una de las muchas ideas que aportó para para estos libros es que hubiera tres comics intercalado yo que soy gran amante de los cómics Una de mi grandes formaciones fue la lectura de cómics me pareció una idea brillante con lo cual hay tres capítulos en cada novela que las escribo en formato de cómic y luego el ilustrador las dibuja lógicamente formato Cody como bien ha dicho el oyente sí que suelen coincidir no siempre pero suelen coincidir con jugadas muy importante de cierto partido de fútbol

Voz 1 10:19 tú has tenido que estudiar jugadas de fútbol para poder escribir la serie

Voz 0588 10:24 a ver yo primero no habría podido escribirlo futbolín y seguimos sin no me apasiona el fútbol las cosas como son yo siempre lo digo creo que hay que escribir de aquello que te apasiona que te gusta además creo que el fútbol es tiene elementos narrativos buenísimos con lo cual si me documento voy mucho a partidos infantiles mucho pero aparte de documentar mes que lo he vivido toda mi vida

Voz 1 10:44 fíjate que no había cuando nosotros éramos niños libros dedicados al fútbol

Voz 0588 10:49 bueno yo te prometo te doy mi palabra que siempre se lo preguntara a mis padres mi casa se leía muchísimo es decir no hay no había ahora ahora es cuando se lo cuento a que me dicen venga porque ahora hay muchos libros buenos malos regulares como todo pero es que en mi época cuando yo era pequeño no existía yo decía pero con lo que me encanta leer yo que me gusta el fútbol como no exista con lo cual para mí los buenísimos de alguna manera te te lo digo de verdad es escribir lo que a mí me habría gustado oler cuando alguien

Voz 1 11:16 hay una cosa muy buena que tiene que tiene tus libros y es que lo leen niños y niñas

Voz 0588 11:24 por supuesto siendo un unas eh

Voz 1 11:26 de que va estar fundamentada en el fútbol aunque luego es verdad que tiene mucho misterio que tiene mucha trama que tiene que ver con la relación entre ellos con la relación con los padres pero es verdad que eso sí que define la generación que viene

Voz 0588 11:41 bueno totalmente desde el principio para mí bueno cuando escribe siempre tienes una responsabilidad grande de los valores que quieres transmitir eso es así pero cuando crees para niños más yo uno de los valores esenciales a del trabajo en equipo que es la igualdad absoluta la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres entre niños y niñas en el equipo de los futbolistas a capitanes una niña madrileña en la que mejor juega al futbol es otra niña Lena con HD sin embargo el máximo goleador es su niño Toni en fin no hay diferencia y eso por supuesto se refleja en los lectores que son niños y niñas no sé si porque igual no he hecho ninguna estadística ni creo que exista pero vamos hay súper fan niñas seguidoras de los últimos que me la encuentro las ferias en los encuentros

Voz 1 12:23 dónde te inspira esto cuanto antes

Voz 0588 12:26 imaginación por supuesto para describir lo sabemos la imaginación fundamental pero yo creo que mucho más importante que la imaginación es la capacidad de observación y sobre todo cuando hable haces libros como los que hablan de una realidad muy cerca muy cotidiana ser capaz de traer yo cuento muchas cosas autobiográficas y personas les dicen los futbolistas no te puedes imaginar cuánta

Voz 1 12:44 tienes hijos Robert no no tengo hijos

Voz 0588 12:47 como te decía tengo sobrinos con los que a los que voy a ver mucho jugar al fútbol y a los con los que intento pasar el máximo tiempo posible mucho menos del que me gustaría ir luego en estos encuentros en los que de verdad esta misma semana pasada estuve en Cáceres con mil doscientos niños que me preguntaban qué me decían bueno intento estar lo más con tanto en contacto posible con ellos

Voz 1 13:10 hice Ramos preguntando a nuestros invitados por el Faro de su vida quién ha sido o es el faro de la vida de Roberto Santiago

Voz 0588 13:18 sí menuda pregunta no decir en el faro no lo sé muchas personas mucha gente evidentemente yo no escribiría ni me dedicaría a lo que me dedico a contar historias Si en mi casa mis padres tanto mi padre como mi madre de manera muy distinta no hubieran alimentado eso entonces sí es lo primero que me viene no es nada original pero es la es la verdad de lo que he vivido en mi casa con mi padre con mi madre siendo muy distinto cada uno de muy distintos con los que han alimentado el que yo me convirtiera me haya convertido en lo que soy claro sin duda