El Gobierno prohibirá tener cerdos vietnamitas como mascota

Voz 1 00:00 Rafa Muñoz buenos días cómo va todo buenos días pues muy bien

Voz 2 00:03 a obligaciones contractuales normalmente tienes que estar más pendiente de la política que de los animales

Voz 1 00:10 a excepción con vosotros si te vistes de Zoo loco

Voz 2 00:14 una vez a la semana resulta que ha encontrado una historia de animales en la política me cuentas que el Gobierno va a prohibir que los españoles tengamos cerdos vietnamitas como mascotas a partir de dos mil veintidós

Voz 1772 00:27 sí lo anunció el Gobierno el pasado viernes en el Consejo de Ministros prácticamente entre carcajadas ahora Weiss escuchar porque a la ministra portavoz a Isabel Cela le dio un ataque de risa mientras exponía que animales plantas van a estar prohibidas en nuestro país dentro de tres años

Voz 3 00:43 no ha aprobado un real decreto por el que se regula el catálogo de especies exóticas invasoras en España lo comentó porque bueno tiene algunas cuestiones exóticas también

Voz 1772 00:58 el CD

Voz 3 01:02 supone añadir al catálogo nacional tres especies de reptiles un mamífero dos plantas

Voz 4 01:11 qué hemisferio

Voz 3 01:13 el mamífero es el cerdo vietnamita los reptiles son la pitón real o La tortuga de Florida la planta ya que la planta está por aquí

Voz 1772 01:27 la planta de sabía cuál era la ministra de entre los que ha apelado a la planta si así que bueno imaginaros eh la viernes Consejo de Ministros Se Reyal muestra de esa las plantas las plantas son todos era él el tabaco uno ir la hierba de la Pampa Aja limpia se reía la ministra que animales van a ser vetados así que vamos a analizarlos primero entra en esa lista el cerdo vietnamita que es que se puso como mano sigue de moda negro muy pequeñito barrió dudo pues eso había puesto de moda ya como animal de compañía yo he llegado a ver en el Retiro

Voz 1 02:05 de paseando por lo bien pues sí

Voz 1772 02:08 antes el envase un perro mucho la olla los científicos advierten del riesgo de hibridación con el jabalí salvaje Si estos cerdos vietnamitas

Voz 2 02:15 es un soltados en libertad en libertad pues además muchas veces pasa Corre crecen y la gente desde desde hace de ellos porque es que tienen

Voz 1772 02:25 en piso y bueno al final tienes que hacer

Voz 2 02:27 no decía no pasa la diversión la emoción de los primeros meses o años de tener una mascota la acabas dejando en libertad bueno una barbaridad encima riesgo di de hibridación

Voz 1772 02:39 claro esto podría aumentar los problemas de sobrepoblación que ya de por si hay en España en muchas regiones con los jabalíes también entran en esa lista las pitones que como sabéis son esa especie de serpiente enorme que engulle sus presas vivas tras asfixiar las preferencia por los roedores esto también las convierte en una potencial competidora frente a otras especies autóctonas de nuestro país y pueda afectar a la cadena trófica gitana Scaramella agentes trae como como más porque claro empiezan siendo pequeñitos pero luego crecen y los tenemos en un reptil Lario que no que se van haciendo más grandes necesitan otro reptil más

Voz 5 03:16 ante una pitón es un buen bicho sí ocupa mucho espacio pero oyentes para que me quede claro si alguien por ejemplo tiene ahora un un vietnamita o una pitón en casa en tres años ya no va a poder tenerla pueden los que actualmente la tengan sí

Voz 1 03:29 lo puede mantener pero con una una

Voz 1772 03:32 las normas no van a estar obligados por ejemplo si tienen un cerdo a exteriorizar lo marcará sus mascotas además de firmar una especie como de contrato una declaración de responsabilidad vale por la que se comprometen a no soltar los a cuidar de ellos y hace ser responsables de sus animales vale vale

Voz 2 03:48 en dos bichos nos quedan dos

Voz 1772 03:51 tortuga de Florida el Barà no que es una especie de lagarto bastante

Voz 1 03:55 gran grande para este grande también Dragón de Komodo Se puede llegar a confundir es un poco más pequeño e pero bueno pero si tuviéramos gastarnos una imagen sería parecido que

Voz 5 04:06 alguien quiere un verano pues quieren esos bichos que nos pondrías en en en el concurso

Voz 1 04:11 no es que no hace sonidos yo creo esto como os digo para acá pero no admiten ningún

Voz 1772 04:17 ya para concluir con esta historia se va a prohibir tener todos estos animales comercializarlos o transportarlos es una lástima nos tendremos que despedir de todos estos animales que comida

Voz 7 04:43 manía

Voz 1772 04:43 pero es que en el zoológico de hoy también tenemos que dar otro adiós adiós a pide que es uno de los osos pardo más viejos de los Pirineos la Generalitat le ha dado por muerto al no tener noticias de ella desde hace bastante tiempo desde principios de abril de dos mil diecisiete cuando fue fotografiado por última vez esto sí es un drama porque el oso pardo

Voz 8 05:03 o sea es una especie protegida no

Voz 1772 05:06 por suerte hay otros sementales en la zona pero es que hasta ahora era el más

Voz 1 05:11 dado dos años para darlo por muy claro porque a veces han dado margen rápidos parar señala

Voz 1772 05:16 implicado no en los Pirineos tener ahora os voy a contar un poco cuáles son las las fórmulas que tienen los expertos para saber la población exacta de veo Pardo se etcétera pillos era considerado el padre y abuelo de la mayoría de los osos que viven en los Pirineos actualmente has sido el macho dominante en esa zona durante más de veinte

Voz 7 05:37 el patriarca papiro

Voz 1772 05:40 de hecho tiene más de medio centenar de descendientes de los cuales treinta son hijos de esto le bastante endogamia Pyrénées si nos quedamos sin es el equipo que rastrea los osos del Pirineo le ha dado por muerto como os digo a sus veintinueve años que es una edad pues bastante razonable sería como unos ochenta años nuestros osea que está bien que llegó a Díez llegó a viejo si los profesionales suelen rastrear les a esos osos analizando muestras de pelos de heces Así hacen un seguimiento bastante completo como contaba Iván Alfonso que es responsable de Medio Rural del Valle de Arán

Voz 9 06:21 hay diferentes métodos de seguimiento con trampas de de pelo junto con con cámaras fotográficas y ocultas digamos lo que también la asistencia a ganaderos en caso de ataques o en caso de protección de rebaños o Colmenares y así

Voz 1772 06:37 bueno como decía Iván y cuentan con un sistema de cámaras más de cincuenta cámaras que consiguen grabar a los osos en el Pirineo que estuvieron por cierto a punto de extinguirse en la década de los noventa oye pero un virus la la Palma o pero el cadáver tiene que estar en algún sitio claro es lo que de momento no han encontrado pero ya le dan forma

Voz 10 06:53 sí sí murió en abril de dos mil diecisiete ejes desde cuando no lo ven a lo mejor esto

Voz 1772 06:58 cadáver ya ya esta paradoja es toda la tarde

Voz 4 07:01 la vida esos

Voz 1772 07:04 se lo habrán comido todo atado a formar parte de la cadena trófica y eso es bueno decía Bibi una de nuestras oyentes la semana pasada en Twitter qué Aitor y yo estamos con pinchados para que Aitor gane el concurso un beso a eso Baby asegura que el tocó está libre de posibles pucherazos así que bueno no sé si estáis preparados es una buena racha que lleva ahí Torri pero al inmóviles motivada te digo motivada yo acojonado porque no voy a estar a la altura de las dos últimas semanas pues vamos a ver cómo termina El Coto Loto de hoy

Voz 11 07:50 muy parecido a Harry Potter no me salía

Voz 1772 07:56 David una de las pistas que iba a dar era esa no que es común en Hogwarts hablamos de una demanda muy pequeño mide entre treinta y cuarenta centímetros muy muy blancas si pesan medio kilo poquísimo como sabéis un ave nocturna os cuento cosas llegan a hasta diecisiete cantos diferentes este que estábamos escuchando al más común fue elegida Ave del Año en dos mil dieciocho por la sociedad año la de Ornitología pero en plan mis Nissan Ave de nazis Ave del Año algo parecido año sufra común se extiende por casi todo el mundo menos en los polos en los desiertos pero bueno es bastante común verla en diferentes puntos de de los diferentes continentes se parecen como habíamos esto

Voz 1 08:38 pero se todo pero no son verdad

Voz 1772 08:41 dicen eso sí a la misma familia de aves de que son Larra las rapaces nocturnas y un dato más la lechuza tiene los oídos a diferente altura en la cara esto les permite conocer exactamente donde proviene un sonido osea que si nosotros fuésemos lechuzas pues tendríamos una oreja

Voz 1 08:57 ah bueno vale la a otras funde dirían loco parlamentaria los sonido a todas las distancias con todos los tamaños esa que sí bueno pues ahora te parece más motivando no la has mira que sonrisilla eh ya sale acarrea beneficio Mark que ya sabéis que me está ganar que además ha sido super rápido si es que era muy fácil era muy has sido un claro caso de camello dromedarios

Voz 1772 09:24 yo no comparto no no no le vi está contenta si pero que esté contenta que nos lo cuenten por Twitter bueno

Voz 10 09:31 la Rafa Muñiz en martes que viene