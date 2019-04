Rosa: "Soy una persona rural por naturaleza y por creencia"

Voz 1

00:00

me llamó rosca Ibáñez soy una fila y criada en un pueblo de la provincia de Teruel que se mal Corniza allí fui al colegio luego fui al instituto al pues un pueblo cercano curse también la carrera universitaria de nuestro pueblo voy desarrollando mi vida profesional y personal de fondo en pueblo rural ser rural por naturaleza en cada pueblo tiene sus virtudes y sus defectos aunque yo les llamo carencias carencias a las que la gente dura nos vamos adaptando porque con ellas nos hemos ido creciendo y creando pero esto no quiere decir que estemos dispuestos a conformarnos porque lo él es pobre por obligación sino por devoción esto qué cuento pues no es no sólo sucede en Teruel es lo que sucede en muchas zonas rurales en la España vacía las esto no va de estadísticas no va de promesas es prueba pues de Personal ID hechos porque ser pocos no resta derechos por eso tipos mucho más yo he ido a Marie tenía treinta y uno de marzo a esa manifestación de la revuelta de la España vacía era solo espero y confío que con el con nuestra presencia ido las manos de cien mil ciudadanos hayamos despertado concienciar y por cierto no se lo he dicho de Teruel no es cualquiera