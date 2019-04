Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos hemos perdido el sentido común democrático si dejamos que un escándalo de la gravedad del espionaje a Pablo Iglesias con elaboración de pruebas falsas incluido Si diluya como un asunto informativo más de esos que caducan en unos días no se me ocurre nada más disolvente para la dignidad de un Estado de Derecho que la existencia de una cloaca policial ocupada en destruir partidos políticos legales por razones de presunto patriotismo con dinero de todos los españoles ya ocurrió con el soberanismo catalán Marlaska aseguró ayer que esta mafia policial ya no existe que Interior está totalmente limpio confiamos en que sea así como la instrucción de esta pieza separada del caso Villarejo está bajo secreto de sumario no cabe esperar un goteo noticioso día a día que nos mantenga despiertos pero es muy alarmante la débil reacción del Gobierno y de los demás partidos ante un caso que hubiera merecido una respuesta de la máxima contundencia junto a la exigencia de clarificación absoluta hasta el primer nivel de responsabilidad en policías en mandos y autoridades políticas también los medios debemos reclamar esa claridad incluyendo la que afecte a complicidades con periodistas si las hay que tal parece sería terrible que nos enfrentamos a esta indignidad propia de regímenes totalitarios con la mirada el diputado pensé con la que durante años observamos a corrupción por afinidades ideológicas y clanes justicieros su indiferentes en función de los colores de los corruptos Si somos demócratas entenderemos que aunque estemos en campaña y resulte inimaginable estar de acuerdo en algo aquí no hay iglesias ni Sánchez ni casado ni Rivera que en una cacería así que enfangar la democracia sólo se puede están en un bando y que Pablo Iglesias es de los nuestros