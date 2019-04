Flash Deportes SER de las 10:00 (02/04/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1161 00:00 esta tarde noche tenemos liga en Primera arranca la jornada treinta con tres partidos desde las siete y media abre la jornada el Atlético de Madrid Girona Simeone pierde a Diego Costa por lesión en la recta final de temporada ya se empieza a hablar del futuro de jugadores por ejemplo uno de ellos es Diego Costa

Voz 1 00:17 deseo que se quede quiero que se queda me gustaría que se que porque siempre que ha estado con nosotros nos ha permitido cosas importantes confío a muerte Neri deseo que se que el año que viene

Voz 1161 00:27 en los catalanes Eusebio no puede contar con Stuani Bono Múgica da por lesión aparte de Juanpe sancionado ante un rival con el que ha empatado en las cinco ocasiones en las que se han enfrentado arbitrará en el Metropolitano el gallego Iglesias Villanueva desde las ocho y media Español Getafe los catalanes no pueden dormir se sometería al en problemas para la recta final del campeonato Rubi pierde a David López Piatti Ferreira hay Duarte por lesión y no ha convocado a Pedrosa tras la polémica de su cambio de camiseta con Messi en el derbi hable el técnico

Voz 2 00:52 es un chico de veinte años una situación espontánea que se ahí me sabe mal por un lado la gente haya ofendido pero por el otro lado me sabe mal que también lo pueda pasar mal porque haya gente que se ha sentido ofendida no

Voz 1161 01:03 en el Getafe son baja Markel por lesión y Flamini por sanción arbitrar el vasco de Burgos Bengoetxea hay cerrará los partidos del martes desde las nueve y media el Villarreal Barcelona a los de Calleja con Aragó el cuello metidos en la lucha por no descender no es el mejor momento para recibir a un Barça que que en modo apisonadora y habrá que sufrir casi seguro a Messi Calleja

Voz 3 01:20 pues que se habla de Messi te habla de lo mejor futurista en el mundo cuando un equipo tiene mejor el mundo no juega pues seguro que lo acusa seguro que lo anota no sé si jugara o no

Voz 1161 01:30 el técnico pierde a Bruno Trigueros Miguel Javi Fuego Gerar Moreno y Costa por lesión para recibir al líder que llega con todos se quedan en Barcelona Murillo por decisión técnica aparte de los lesionados Rafinha fáciles en Eden Beloki Valverde sobre la presencia o no del argentino teniendo en cuenta el calendario que tenemos tenemos que tirar de todo el equipo

Voz 4 01:45 entonces era normal que haya algunos cambios

Voz 1161 01:48 veremos si Leo es uno de ellos sonó a arbitrar el colegiado canario Hernández Hernández del resto hoy desde la una y media de la tarde se presenta el nuevo Bernabéu remodelación que durará cuatro años y que hoy explicarán el presidente Florentino Pérez y la alcaldesa Manuela Carmena en tenis no antes de las seis de la tarde Garbiñe Muguruza se enfrenta a la británica Watson en el torneo mexicano de Monterrey en la NBA victoria de Toronto con quince puntos de Ibaka y trece de Marc Gasol duelo español en la victoria de Utah sobre Charlotte con dobles figuras de Ricky Rubio veinte puntos trece asistencias y quince puntos de Willy Hernangómez y victoria también de Mielgo que sin Pau Gasol ni Mirotic derrota de Detroit sin Calderón sin españoles victorias de Dallas Phoenix Portland Nueva York Boston más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER claveles

