Justo López Carreño: “45 años después les estoy poniendo deberes”

me llamo Justo López Carreño y soy un maestro yo hice orientador educativo que llevo ya cuatro años jubilado después de haber estado cuarenta y dos en activo que gracias a las redes sociales por parte de una antigua alumna contactó conmigo y con mi sorpresa resultó que era componente del primer curso oficial en el que yo trabajé en mil novecientos setenta y cuatro en San Carlos el Bayern Ciudad Real un pequeño pueblo que tiene además mucho encanto y una plaza preciosa bueno pues gracias a ese contacto estamos consiguiendo organizar un reencuentro las personas que formamos aquel curso queramos XXXVII incluyendo M Nos hemos visto desde entonces hay entonces era una época en la que Villar al así había estrenado la ley de educación como ministro la dictadura franquista estaba aún vigente y los medios eran muy precarios es como para mí cerrar un círculo de la manera más inesperada pero a la vez sencilla lo sorprendente es que ahora les estoy incluso poniendo deberes con vistas a ese reencuentro cuarenta y cinco años después y siguen respetando mis iniciativas me resulta de verdad emotivo y admirable puedo leer como motor demuestra lo que esta misma alumna resumió enviándome lo en un correo dice estoy recordando aquel día de primero de quinto curso allí estabas contándonos cómo iba a ser ese curso que fue tan diferente a los demás porque era el primer año en el que dejamos de quedarnos sin comer por cualquier cosa que hubiéramos hecho mal o simplemente por no haber ido el domingo a misa también fue el año en que nos sentamos chicas con chicos y el maestro intentaba que jugáramos todo junto bastante elocuente