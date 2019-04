José María Mollinedo: "Muchos ciudadanos confirman el borrador de la Renta sin revisarlo y pierden dinero”

Voz 1727 00:00 de momento lo que tenemos que analizar es que se abre el plazo para pagar la renta de este año la de este año y tenemos al teléfono a José María Mollinedo no lo vamos a tener José María Mollinedo al al Secretario General de técnicos de Hacienda que no está al teléfono que están Radio Murcia buenos días Mollinedo

Voz 1 00:19 bueno días se abre el plazo para Press

Voz 1727 00:22 dar la declaración de la renta de este año hay novedades que que puedan inducir a error a que hay que estar atentos la declaración de de este ejercicio

Voz 1 00:30 bueno él pocas novedades la principal principales tienen que ver con la cuestión de la maternidad paternidad a raíz de la sentencia el pasado mes de octubre cuando el Supremo determinó la exención de la maternidad y la decisión del Gobierno de extender la la paternidad ir también a las retribuciones de los empleados públicos que disfrutaran de esos permisos durante la maternidad o paternidad o adopción también para los autónomos particularmente los profesionales que cotizaron a través de mutualidades alternativa al sistema de Seguridad Social Ésta sería la más significativa también desde uno de enero de dos mil dieciocho la ampliación de los de la reducción de maternidad con los gastos de guardería escuelas de Educación Infantil autorizadas que aprobó el último presupuesto del Gobierno popular

Voz 1727 01:25 a ver la deducción es un derecho pero no es una obligación verdad es el contribuyente el que tiene que estar atento

Voz 1 01:32 sí es un derecho a deducir y por tanto se puede ejercitar o no ejercitar esto y y es el criterio jurídico cualquier ciudadano racionalmente en aplicaría cuál pierde deducción que les rebajara su factura fiscal dentro de la ley

Voz 1727 01:52 pero quiero decir que la Agencia Tributaria si tú no te de dulces no te dice ojo que tiene usted derecho a deducirse no tienes que ser tú el que esté atento a eso

Voz 1 01:58 sí sí particularmente la experiencia nos dice que en cada campaña de la renta que muchos ciudadanos confirman con las grandes facilidades para confirmar que se tienen cada día más cada campaña más para confirmar un borrador con tal de que resulta ver están perdiendo grandes cantidades de dinero por no revisar ese borrador y obtener una mejor ventaja fiscal de la que aparecen en el borrador

Voz 1727 02:28 Mollinedo haber que esto es importante porque de esto no han llegado muchas dudas de los oyentes porque seguro que muchos de ellos cuando les llega el borrador de la declaración vete sale a devolver sin más dicen ok ok que me ha salido a devolver tampoco hay que hacer ok ok cuando te sale a devolver sino fijar T

Voz 1 02:43 sí lo que pasa que las los ciudadanos no son expertos fiscales pueden ver un documento dicen pues me lo creo pero claro junto con la descarga de los datos fiscales del borrador sería conveniente descargar también el manual de la renta de este ejercicio no es necesario es un documento muy extenso pero no necesarios leerlo solamente fijarse en el índice el índice es alusivo a por su nombre de las deducciones a la actividad que se bonifica sí es una deducción por arrendamiento es es una deducción por gastos de estudios ese unas cien por idiomas extranjeros si es una deducción por donativos en ese momento fijarse si cumple los requisitos si es que es las partidas no aparecen cómo no van a aparecer obviamente en el borrador sobre todo aquellas que no son no son indubitada para la Agencia Tributaria del Estado es decir aquellos como puede ser una deducción autonómica de era del arrendamiento la Administración Tributaria no sabe si esa persona vive o no vive en un piso alquilado himno sabe el importe que ha pagado por él y por esto no lo anota en el borrador si la persona no estaba atenta pierde esa deducción

Voz 1727 04:05 más dudas que no se puede hacer en papel la declaración la declaración no sé

Voz 1 04:10 qué hacer en papel ya desde hace un tiempo pero Jean tampoco se puede imprimir para evitar que haya personas que pensando que han impreso un documento la declaración pues parezca que ya ha presentado la declaración para evitar esta confusión y es lo que se permite tés confirmarla ir imprimir con posterioridad el PDF de la presentación es verdad que se puede imprimir también por si quiere revisar los datos en papel pero esa impresión ya no es un documento que habilitaría la presentación del ERE

Voz 1727 04:48 cómo va el fraude tenemos un porcentaje del dinero que no aflora que sea fiable

Voz 1 04:53 pues sí tenemos una importante cantidad de fraude tributario lo las últimas estimaciones que nosotros hicimos estaba en el veinticuatro coma seis una más reciente que ha publicado el Fondo Monetario Internacional da para España un veinticinco por ciento de evasión y eso hace que tengamos un gran diferencial de tributación como habéis comentado con anterioridad es muy importante con respecto a los países de la Unión Europea y esto es lo que hace que efectivamente no es que dejemos siempre que las prestaciones el gasto en las políticas del Estado del bienestar pues sean raquíticas entre cincuenta y tres mil millones setenta mil millones si nos comparamos con la media de la Unión Europea todavía veintiocho miembros o con la eurozona a diecinueve cincuenta y tres mil o setenta mil millones es lo que nos diferencia en sanidad en educación en pensiones en las demás prestaciones de protección social y eso no tiene más explicación que también que no podemos gastar ese dinero por qué no ingresamos cuanto no ingresamos pues no ingresamos entre sesenta y un mil setenta y cinco mil millones que es prácticamente la cuenta anterior un poquito más incluso si comparamos con la media de la Unión Europea veintiocho o con la eurozona diecinueve podríamos incluso cubrir todo el déficit público que tenemos incluso ir rebajando el endeudamiento

Voz 1727 06:38 pues a pagar impuestos que son o cómo se reparten los que defraudan porque ahí hay de todo claro desde grandes fortunas hasta el que no declarara una pequeña actividad no

Voz 1 06:49 sí así es lo que ocurre que muchas veces el ciudadano de a pie y se observa lo que conoce lo que conoce ese es al al profesional que va a su casa hacer una reparación y les dice conmigo sin IVA al vecino que está parado oí vuelve a las tres de la tarde con otras seis con el mono manchado de cal o con este tipo de pequeño fraude cien en total pues esto representaría el fraude del autónomo en torno al doce por ciento al ocho por ciento del fraude de la pyme un entorno a un doce por cien

Voz 1727 07:28 hoy el resto básicamente

Voz 1 07:30 ese es el fraude de las grandes empresas de las multinacionales y fortuna del Paises estamos abaratarse

Voz 1727 07:36 setenta no

Voz 1 07:37 un setenta y siete por ciento de la evasión está concentrado en estos en estos colectivo que es verdad que ahora en el Plan de Control Tributario se apuesta por la investigación de de estos grandes patrimonios con unas herramientas nuevas que facilita pues lo que es la inteligencia artificial aplicada ya estos datos tributario para ver cuáles son los intereses económicos no sólo de un contribuyente individualmente considerado sino de las empresas allegada de las que tiene el control directo e indirecto de las personas que le rodean sean familia o allegados

Voz 1727 08:20 José María Mollinedo secretario general de los técnicos de Hacienda como cada año gracias y buenos días