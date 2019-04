LA HISTORIA DE UN INCENDIO Y UN MILLÓN DE LIBROS

Voz 0564 00:00 el veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y seis ardió la Biblioteca Central de los Jerez el incendio duró siete horas y treinta y ocho minutos se quemaron cuatrocientos mil libros entre ellos un ejemplar del Quijote de mil ochocientos sesenta otros setecientos mil ejemplares quedaron dañados la periodista del New Yorker Susan o RIM ha dedicado casi una década investigar lo ocurrido había decidido dejar de escribir libros pero esta historia la cautivó

Voz 2 00:34 a escribir este libro siete años llevaba mucho tiempo pensando en escribir sobre bibliotecas siempre sentí que ahí había una historia que yo tenía que contar no sabía cuál era la manera hasta que me enteré el gran incendio que también me enteré de que no se le había dedicado tanta cobertura como se le debería haber dedicado en su momento y enseguida supe que ése fuera ese serial en el punto de entrada para escribir una historia más grande relacionada con las bibliotecas

Voz 0564 01:01 el único sospechoso de haber provocado el incendio y que no llegó a ser condenado fue Harry PIC un eterno aspirante a actor que murió de sida en los años noventa a lo largo de la investigación dio múltiples versiones de lo sucedido

Voz 2 01:19 daba el tipo icónico de Los Ángeles era joven era guapo era encantador desde el principio el soñaba con ser famoso con ser una celebridad yo pienso personalmente que es alguien que no quería hacerle mal a nadie un personaje casi casi inocente pero también era un mentiroso tendría como a agrandar su vida ya a otorgarle como un glamour que realmente no tenía y eso fue lo que al final acabó metiéndole

Voz 0564 01:43 tras el incendio empezó el proceso para salvar los libros hubo dos mil voluntarios se hicieron cadenas humanas para trasladar los libros húmedos mano a mano hasta enormes congeladores para impedir que apareciera el moho

Voz 2 01:55 saben siete años más tarde que había suficiente dinero suficiente tecnología para ver cómo se podían descongelar todos estos libros y restaurar los y fue el mayor proyecto de restauración de libros de la historia ya que eran setecientos mil ejemplares lo más impresionante de todo es que la mayoría de sus libros sí que fueron restaurados

Voz 0564 02:15 muchos de sus bibliotecario sufrieron un trastorno de estrés postraumático ver arder la Biblioteca fue muy doloroso a lo largo del proceso de escritura Susan para ver cómo ardía un libro y entender el trauma que supone decidió quemar uno no fue sencillo

Voz 2 02:33 pues muy difíciles tanto que en un momento dado decidí que no iba a hacerlo había algo que resultaba terrible Mi marido sabía que era importante para el proceso de escritura con lo cual él fue el que me animó a hacerlo parte de mi problema es que no sabía qué libro quemar no sabía si quemar un libro que me gustase uno que no ven en ese fue el momento en el que él llegó con una copia de Fahrenheit cuatro cinco uno no hay pensamos los dos que sería el libro perfecto para quemar lo fue

Voz 0564 02:59 a punto de cumplirse treinta y tres años de aquel incendio algunos de los libros todavía huelen a humo muchos ejemplares tienen marcas del fuego y el agua que lo apagó la biblioteca en llamas es una investigación una historia apasionante pero también un homenaje a los libros a las bibliotecas y a la madre de la escritora la responsable de su amor por ellas

Voz 2 03:24 es un tributo a mi madre en gran parte de la historia de mi relación con ella ella fue la que la que me tocó en este amor eterno que sentido siempre por las bibliotecas desgraciadamente el final de su vida coincidió con el momento en el que yo estaba escribiendo acerca de cómo preservar la memoria de una biblioteca hace por nosotros precisamente lo mismo que hacen nuestros padres por nosotros que es ser como los conductores de las historias

