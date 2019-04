Anna Caballé: "Al final es el personaje el que se acerca a ti"

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:03 en la Cadena Ser

Voz 3 00:07 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 00:16 con todo la ejemplaridad

Voz 1995 00:26 creen ustedes ser ejemplares las hacemos la ejemplaridad grandes hombres grandes mujeres pero la ejemplaridad no depende de la relevancia social o profesional hablando de profesionales Nacho Carretero Gonzo como todos los martes están con nosotros Tom calen también está con nosotros ejemplar de algo que muy buenos días Gonzo qué tal buenos días también es verdad que se puede ser ejemplar y uno de falta tener una una vida llena de aventuras y de marcado recorrido profesional ejemplar

Voz 0650 00:56 no a veces creo que basta con no quererse ejemplar para seres

Voz 1995 00:59 plan

Voz 3 01:02 apunta analizamos Nacho Carretero muy buenos días buenos días cada día nos deja una Bryce gallegos y luego os quejáis de las cosas voy gallego lo que acabo de decir puede ser

Voz 1995 01:14 tiene un todos tenemos una biografía tu por ejemplo tu último libro cuenta una parte fundamental en la vida de una persona que sigue en prisión en Florida el corredor de la muerte todo el mundo tiene una biografía

Voz 5 01:27 sin duda todo el mundo tiene una biografía de hecho

Voz 4 01:31 no sé yo con los años desde el punto de vista periodístico me voy dando cuenta que las historias pequeñas que pasan desapercibidas tienen un valor de repente encuentras una una historia que muchas veces es más atractiva que las que a priori son rimbombantes pasa lo mismo creo con los periodistas ya se hay alguno que hace muchísimo ruido que viaja que en fin que de repente te encuentras a redactores de a pie en el día a día que pasan desapercibidos y que

Voz 1995 02:00 son ejemplares bueno las biografías últimamente pienso la de Michael Jackson que emitía algunos detalles de su vida piensan Justin Bieber que hizo su biografía a los dieciséis Swat dos autobiografías con dieciséis allí ahora que bueno si nos acompaña ser vago Memorias con dieciséis para no tener que recordar mucho ponernos acompaña una de las mayores expertas en biografías este país es Anna Caballé es profesora de Literatura irresponsable de la unidad de estudios biográficos de la Universidad de Barcelona además ella es autora biografías de personajes como Francisco Umbral Carmen Laforet o Concepción Arenal

Voz 6 02:40 muy buenos días

Voz 7 02:41 hola buenos días Toni una ejemplaridad

Voz 1995 02:44 Ana es usted tengo que empezar preguntándoles este usted ejemplar

Voz 7 02:47 bueno no sé si ha sido Nacho o concede el que ha dicho que una vida ejemplar quizá es la que no quiere serlo no ha yo también estoy de acuerdo en eso basta que quiera ser ejemplar para que no lo consigas es una cualidad interna pero desde luego yo no me consideró para nada ejemplar me gustaría serlo claro

Voz 1995 03:05 vamos ya tiene el primer paso para ser el no querer ser bueno si cogemos un periódico tan cuántas de las personas que ocupan las primeras páginas que ocupa las páginas del periódico de las que además lo hacen de forma habitual y recurrente cuentas podrían ser objeto de una biografía

Voz 7 03:21 bueno también alguno de vosotros decía que cualquiera tiene una biografía yo también lo creo sea cualquier vida humana es biografía hable es verdad que hay personas que son más biografía hables porque tienen vidas más interesantes no por las aventuras que puedan experimentar sino porque en su vida hay algún conflicto algún enigma que es interesante desvelar no de los persona imagen los periódicos no sabría qué decirte en principio todo el mundo tiene una biografía pero yo lo que veo ahora en el digamos en las primeras páginas de los periódicos es gente que trabaja para la galería para para vosotros para los medios de comunicación entonces no parece que sean vidas reflexiva es pensadas osea volcadas hacia dentro que yo creo que son las más intereses

Voz 4 04:10 hay alguno que está pensando en su biografía no en en vivo y en directo

Voz 7 04:13 exactamente bueno

Voz 1995 04:16 últimamente por por alusiones casi pues hemos escuchado frases voces como esta

Voz 0684 04:24 quiero deciros que es como conozco muy bien esta historia entre otras cosas no solamente porque sigo en gran medida protagonista de la historia sino porque humildemente

Voz 8 04:37 él ya se sí

Voz 1995 04:39 en del racionamiento de Gonzo alguien que dice que yo humildemente hecho historia que no sé muy bien cómo se puede hacer historia humildemente Ana

Voz 4 04:46 dice humildemente queda neutralizado

Voz 7 04:48 claro pero por otra parte ha sido presidente del Gobierno y en ese sentido lo queramos o no Él ha pasado a la historia haya hecho Historia osea que objetivamente tiene razón pero desde luego es muy poco afortunadas las horas

Voz 1995 05:02 cero humildemente historia tenemos otro ejemplo de de posible biografía le estamos dando ideas los dejaba ayer ante Ferlosio

Voz 0684 05:13 el aclara

Voz 1995 05:16 buenos escritores que es gente cuya vida básicamente se basa en estar sentado en un sitio escribiendo los éxitos son buenos ejemplares para ser autovía biografiado hospedan

Voz 7 05:30 pues sí la verdad es que la mayor parte de los escritores tienen buenas biografías y de hecho en nuestro país pues hace poco tiempo hace pocos años que somos conscientes de la necesidad que tenemos de biografías nuestra propia cultura no y en ese sentido Sánchez Ferlosio sin duda ninguna tiene una biografía porque además es un personaje polémico que ha generado rechazo si por otra parte admiración es yo creo que un tanto desproporcionadas no entonces muchas veces una biografía sirve para revalorizar o Rei valorar un personaje que por alguna razón ha estado muy sometido a polémicas

Voz 1995 06:10 bueno hablando de eso precisamente tenemos un último ejemplo

Voz 9 06:12 digamos que estoy digamos sí sí

Voz 1995 06:17 la voz rota de Theresa May usted le gustaría vivir una biografía sobre Theresa May

Voz 7 06:24 bueno a una mujer y a mí me parece interesantísima porque además está sufriendo un tsunami político de una de una envergadura descomunal no entonces que le qué qué qué pasa en la cabeza de esta mujer cada noche cuando vuelve a casa con un sentimiento de fracaso absoluto interesantísima claro sí sí

Voz 1995 06:45 vamos a trasladar esta pregunta a la corresponsal de la Cadena SER en Londres Begoña Arce Begoña muy buenos días

Voz 7 06:52 gracias por atendernos porque

Voz 1995 06:54 Amy no solamente llega a Theresa May sino a todos aquellos que de una forma u otra se ven afectados por el por el Brexit perdone una cuestión personal pero tú habías trabajado tanto en tu vida

Voz 0273 07:07 pues había trabajado muchísimo durante toda la etapa de Irlanda del Norte cuando hubo todos los acuerdos de paz que también fueron eternos y larguísimos pero aquello tuvo un final feliz hice acabó camas pensé que todos los periodistas que estamos aquí todo lo de todo el país realmente estaríamos envueltos en esta en esta crisis actual que realmente como dices es una avalancha de trabajo a la que no se le ve el fin

Voz 1995 07:30 merece Theresa May una una biografía el personaje de la situación política el contexto esa cosa de Ortega siete yo sé yo y mis circunstancias las de Theresa May son muy complicadas pero merece ella una biografía

Voz 0273 07:45 mirando y no sé si la merece o no pero hay al menos cuatro publicadas sobre ella y la enigmática primera ministra la revolución en Downing Street poder caos y oportunidad bueno así son las portadas esta será la primera ministra que que se recordará como la que trató de sacar adelante el Brexit y llevó al Parlamento al mayor caos político de su historia y quizás al país a la ruina si esto a acaba con un Brexit sin acuerdo pero esta es una mujer que es una ferviente conservadora que comenzó a militar siendo adolescente que toda su vida ha estado cadena encarrilada en esa política hay que tiene muy poca vida al margen del partido de la política tiene sus cualidades es tenaz es estricta es extremadamente trabajadora Easyjet a una convicción no tiene un plan no se desvía del pero todo eso también forma parte de sus defectos es inflexible no escucha opiniones eh no tiene fórmulas de consenso todo eso se ha dejado también ver en toda esta fórmula de Brexit que ha ideado de la que no se sale en en ningún momento

Voz 1995 08:46 pero de lo que es evidente es que los perdedores tienen biografías la heroicidad a la ética el perdedor vamos a escuchar porque esto los británicos lo hacen vamos a escuchar a un diputado tory a Nick Bowles

Voz 10 08:57 qué yernos impresionaba diciendo esto acepto que he fallado he fallado principalmente porque mi partido Senegal comprometerse por lo tanto lamento anunciar que ya no puedo pertenecer a este partido

Voz 1 09:10 se fue

Voz 0273 09:15 si decía que se iba porque su partido no había sido capaz de de lograr un consenso Éste es un conservador moderado una persona que ha estado en el Gobierno una persona de bastante prestigio y muy emocionado decía anoche tras perder la votación el había presentado una de las propuestas más válidas pues tras perder la dejaba

Voz 7 09:33 tiro realmente era el reflejo

Voz 0273 09:36 la tensión enorme de la frustración que hay ahora mismo también en el Parlamento británico ya os digo que todo esto está arrasando la política británica que va a ser muy difícil de reconstruir aunque haya una elección general y aunque esta crisis actual pase

Voz 1995 09:50 Begoña Arce compañera muchísimas gracias un placer

Voz 0273 09:53 un saludo dio una buena biografía

Voz 1995 09:55 debemos dejar pasar tiempo verdad el tiempo es fundamental

Voz 7 09:59 sí pero también es necesaria la biografía que se hace al momento porque recoge pues por ejemplo testimonios entrevistas de personajes vinculados al al biografiado entonces digamos que el aire del tiempo sólo lo puedes recoger en una biografía inmediata no quiere decir que sea la definitiva pero es una biografía que sí que ayuda mucho a una consideración objetiva del personaje con el tiempo

Voz 1995 10:24 Anna Caballé es una de las mejores biografías de este país y en unos segundos seguimos hablando con

Voz 2 10:31 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 3 10:39 Toni Garrido

Voz 1995 10:41 quizá deberíamos trasladarles la pregunta ustedes queridos oyentes de la Cadena SER merecen ustedes una biografía

Voz 3 10:50 aquí os mayoritario opina que si todo el mundo

Voz 1995 10:55 puede tener merece se biografías seguimos con Nacho Carretero con gozo y hablamos con una de las mejores biografías de este país no de las mayores autoridades en esa materia Anna Caballé Ana si cogemos su propia biografía el propio trabajo una de las uno de los últimos de una de las últimas biografías que realizados a de Concepción Arenal y nos encontramos con una mujer maravillosa Ana cuyo recuerdo nos iba constantemente al pasado no existe grabación de su voz en la radio Nos gusta mucho revisitar el pasado a través del sonido pero la ficción que se hizo sobre su vida para la televisión

Voz 11 11:32 los cargos de Bara procurará no ser moderados e imparciales

Voz 1995 11:37 no es Blanca Portillo interpretando a Concepción Arenal Nos gustaría hacer un ejercicio de traer a concepciones Nagin estos días usted cree que eso es posible

Voz 7 11:49 bueno claro es un ejercicio de ficción pero oye escribiendo la biografía de Arenal he pensado muchas veces que diría ella hay cómo actuaría en una sociedad como la presente que es muy distinta de aquella pero que tiene problemas que que parecen los mismos no como por ejemplo pues la obsesión que tenía arenal por la amoralidad de la sociedad no y que yo creo que en estos momentos es una cuestión que se nos plantea constantemente en relación a los políticos a la corrupción

Voz 1995 12:19 pero a quién votaría Concepción Esnal

Voz 7 12:22 claro buenísima pregunta Elia era una conservadora católica pero muy crítica con todas las las políticas de su tiempo no entonces yo creo que sería una voz discordante una voz crítica que ha desde luego pues eh no se es muy difícil pero seguramente un centro izquierda

Voz 1995 12:45 Yves diría de Zara o de Prada o Primark a lo mejor

Voz 7 12:50 sí sí haría ya la ropa es sería una una persona bastante antisistema en ese sentido no iría en contra de todas las marcas y de los productos comercializados era una mujer muy adelantada para sí

Voz 1995 13:03 el G veinte se segunda mano pues igual si no está mal bueno vamos a esta charla enseguida Javier Padilla que con apenas veintisiete años acaba de ganar el premio de biografía más importante que nuestro país pero tenemos que hacer un alto en el camino operación anticorrupción en Valencia llevada a cabo por la Guardia Civil en

Voz 3 13:24 el gran campos muy buenos días hola buenos días qué es lo que ha ocurrido

Voz 1552 13:28 bueno pues ahora mismo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está practicando entradas y registros en diversos domicilios de Valencia sobre todo en el despacho de abogados del cuñado de la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barberá José María Corbijn investigan por orden del Juzgado número trece de Valencia una facturación irregular de ese despacho y cobro de comisiones ni con empresas de el Ayuntamiento de Valencia en el periodo en el que Rita Barberá era alcaldesa de la ciudad del Turia

Voz 1995 13:58 pues esa es la última hora que trae nuestro compañero Miguel Ángel Campos operación anticorrupción en Valencia llevada a cabo que está ahí estamos teniendo lugar estos momentos por la Guardia Civil en la que de momento sabemos quién debido al cuñado de Rita Barberá cualquier noticia Campos si tienes línea permanentemente

Voz 1552 14:14 claro sí se esperan algunas detenciones más si aún faltan algunos registros por practicar a lo largo de la mañana

Voz 3 14:20 bueno seguro que tenemos nuevas noticias a lo largo de esta jornada

Voz 1995 14:24 Campos gracias diez y veintitrés minutos una hora menos en Canarias seguimos hablando de bebidas ejemplares vidas biografía does it de biógrafos íbamos a incorporar a esta conversación Javier Padilla Javier muy buenos días buenos días tienes tan sólo veintisiete años bueno XXVI veintiséis la que estaba yo esto da idea vale esta tarde vas a recoger uno de los principales premios el Premio Comillas de Historia biografía Memorias Portu a finales de enero verdad sí pues no está mal y optar uno piensa siempre en las que la generación después hablaremos de generaciones no piensa en la asignación como la tuya pues más asociado al formó parte que a la a la biografía que es lo que te emociona de la biografía

Voz 12 15:08 bueno me interesaba mucho la vida de Enrique Lonja bien desde un primer momento siempre había leído biografías mal de autores británicos quizá era un género que me interesaba pero bueno eso fue sobre todo cuando con la historia Enrique Loly Javier que decidí que quería no

Voz 1995 15:23 esto es como una cuando te encuentras una historia entonces te conviertes automáticamente en biógrafo es la historia a la que se apodera digo eres tú el que busca esa historia

Voz 7 15:31 bueno pueden ocurrir las dos cosas pero es muy fácil que que te enamoras de un personaje que te obsesione porque quiere saber más sabes poco y entonces esa es la yo creo que la forma más natural de llegar a la biografía no a veces por ejemplo para mí en la biografía de Arenal empezó siendo un encargo y por tanto osea no fui yo quién buscó al personaje sino un poco el personaje el que me busco a mí

Voz 5 15:56 también creo que el el

Voz 4 15:59 el embarcarse en biografías y esto lo hago como pregunta hacia ambos exige de cierta valentía porque bueno escrito técnicamente una biografía pero en el caso de de describir la historia de Pablo Ibar el español condenado a muerte en Florida pues un poco lo que he hecho es un recorrido por su vida y de su familia lo que te das cuenta es que exige una ética muy grande escribió una biografía primero la ética profesional por no que por no fallar por cubrirse las espaldas además porque al final estas hablando el personas que se pueden querellaron que puede ofender se por lo que escribas tu ese capítulo con Fariña un poco desagradable precisamente por escribir sobre una persona viva pero luego sobre todas las cosas una responsabilidad personal enorme en mi caso escribir sobre Pablo Ibar eh me llevó a sentir todo el peso del que lo que escribía repercute directamente sobre la vida de una persona su familia influye directamente en los hechos no sé si a vosotros os ha pasado porque es un factor muy importante no es lo mismo escribir sobre en fin que selló el cambio climático que escribir sobre una persona que lo que escribas pueda incidir directamente en su vida tenía consecuencias

Voz 7 17:08 totalmente de acuerdo es que esa es precisamente la diferencia que hay entre la biografía yo y otros relatos otra otro tipo de narraciones no que de alguna manera un biógrafo tienen sus manos la vida de una persona la puede salvar la puede condenar osea tiene una responsabilidad moral y de ahí que la biografía contemporánea desarrollado vamos a decir un código deontológico porque de alguna manera pues eres como un pequeño Dios te según las negro tras la selección que hagas de la información pues puede hundir a un personaje con ello tu responsabilidad es máxima

Voz 13 17:46 es curioso hemos hablado de de él ha dicho Tu además Javier sobre el de esta selección de británicos de biografías a pensar con nuestro belén de la Universidad de Franco escrito Preston que comment ese es curioso no como alguien que obviamente que es notable en cada página de la bibliografía y sin embargo es que una vez decía además que mil páginas poderse esto también es muy extranjeras viviera fiel como desea apretar con él escribe sirvió para mutilar gente para animar Gento o como imitación de ellos no el caso es que todo es una Sobral un personaje que el fondo de esta es llamativo

Voz 7 18:24 bueno pero osea pensemos que si sólo hiciéramos biografías de personajes que han viéramos pues no podría hacer la biografía de Hitler o la de Himmler o de Goebbels que no son muy necesarios o la de Franco a mí no me gusta la biografía de Paul Preston porque precisamente el el prejuicio contra el personaje como como dices tú se nota en cada página yo creo que el biógrafo digamos contemporáneo tiene que dejar al lector que saque sus propias conclusiones pero no no tomar desde la primera página una posición política determinada ante el personaje hay que entenderlo los alemanes que en los últimos años están biografía dando digamos a todo el nazismo les ha costado muchos años pero finalmente han encontrado la fórmula de dos hablan de una empatía día tienes que comprender al personaje desde dentro pero desde luego no puedes compartir pues las conductas no yo creo que ese es un punto interesante

Voz 0650 19:24 antes hablábamos de la ejemplaridad grandes biografías de personas nada ejemplares yo ahora mismo recordaba la de Stefan Zweig sobre Joseph Uche que era un personaje nada ejemplar odioso pero sí que hay una parte en la que cotizaba con él porque los dos vivieron un exilio esa parte llegó a empatizar incluso parece como que le cogió cariño no sé si alguno de vosotros os ha pasado de biografía a alguien nada ejemplar y en alguna parte de su vida si entenderlo incluso estar de su parte en algunas de las decisiones que pudo tomar

Voz 7 19:53 pues sí pero además es que los malos ejemplos digamos que son necesarios un buen profesores tan necesario como un mal profesor porque el mal profesor te enseña lo que no debes hacer no y eso también es importante entonces

Voz 4 20:07 pues hay personajes que como Alfonso

Voz 7 20:10 lo que te ponen negro sobre blanco pues el arribista como que es tan frecuente digamos en en en en la naturaleza humana en hoy te permite reflexionar sobre eso

Voz 1995 20:20 está bien a la conformarse con ser un buen mal ejemplo

Voz 7 20:23 pues sí si no tienes otra opción

Voz 1995 20:28 Javier Le preguntaba antes a Ana en estos tiempos yo tiene lo que dice la biografía instantánea o dejar que pasado el tiempo nos ayuda a repasar el personaje conocerlo bien pero de todo el mundo en el que vivimos ahora parece como que si las hacia ahora no en esta sociedad no crecieran individuos merecedores de de esas grandes biografías hacedores de grandes gestas tú crees que hay alguien en nuestro entorno político social que merezca una biografía

Voz 12 20:52 bueno hay muchas personas posibles para hacer una biografía supongo que en personas como Albert Rivera ea pues puede tener una biografía interesante muchas personas políticos también Pedro Sánchez cualquiera de estas que viven un poco para la galería sería muy interesante saber qué es lo que piensan verdaderamente cuando se van qué tipo de cosas han tenido o si verdaderamente no han tenido ningún tipo de matiz más allá de lo que muestran también en general todos los políticos creo que son es fascinante saber un poco si verdaderamente hay algo detrás del personaje de fachada que muestran

Voz 1995 21:23 a eso nos dedicamos a la radio Javier

Voz 4 21:28 Javier y para ti tiene que tener algún ingrediente algunos ingredientes esenciales bueno hago extensiva la pronta para Ana eh porque antes decíamos que cualquiera puede ser una biografía pero para ser honestos pues hay gente que entonces como Hacienda somos todos unos más que otros bueno todos tenemos una biografía unos más que otros no sé si vosotros detectado algún ingrediente que diga las bueno pues tiene que tener esto y esto para que sea una biografía

Voz 12 21:51 dile al menos sí yo creo que el el tema del conflicto que hablaba antes Anna es muy importante y hay personas que tuvieran varia vidas en una misma vida también crea situaciones que son muy especiales para una biografía en el caso de por ejemplo Enrique Loly Javier los protagonistas de a finales de enero pues bueno Lola cómo sobrevivió a sus parejas y tuvo una vida pues tuvo una vida muy cambiante de distintas etapas y eso hace que el el personaje coja muchos matices Si sea

Voz 0650 22:17 es un personaje a la vez contradictorio pero también ciertamente

Voz 12 22:20 más dramático y más interesante

Voz 0650 22:22 durante esta entrevista hemos tenido has tenido que que interrumpiera para dar una última hora se nombró un personaje que quiero preguntarles a ellos si es en materia de biografía a mi me parece que si Rita Barberá hablando de políticos indebidas complejas y si os lo encargase hemos animaría es hacer una biografía de de Rita Barberá tiene los elementos suficientes como para ser una biografía interesante

Voz 7 22:48 por descontado que si yo el día que murió pensé esta mujer tiene una biografía porque realmente no es no sabemos nada sabemos del personaje público pero no sabemos nada de la persona privada que hay detrás en una biografía es muy interesante cuando explicando al personaje explica su tiempo ya el tiempo de Rita Barberá ha sido un tiempo crucial en España no entonces explicando su biografía explica haríamos muchísimas cosas de la vida española reciente sea que indudablemente sí

Voz 1995 23:24 segundos vamos a hacer una pausa pero no el segundo es gustaría plantearos un nuevo tema es la no sé cómo definirlo biografía de proximidad porque seguro que más de una vez en alguna comida familiar alguien te ha dicho Javier de oratoria tienes que hacer esa vamos a hablar de eso unos segundos

Voz 2 23:44 Toni Garrido Cadena SER

Voz 14 23:48 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 23:54 más de una vez seguimos hablando con Anna Caballé profesora de Literatura responsable de la Unidad de estudios biográficos en la Universidad de Barcelona Javier Padilla autor de la biografía a finales de enero ganador del Premio Comillas de historia biografía Mi memorias más de una vez Ana Javier en alguna cena comida desayuno alguien se acercó hijo gana tendrías que escribir mi biografía seguro

Voz 7 24:18 sí muchas veces claro que si lo pensamos que hemos salido a todos muchas veces también eso de Mi vida es como una novela tendrías que escribirla porque es que le ha pasado de todo todos tenemos la idea de que nuestra vida de alguna manera ha sido excepcional que reunimos rasgos así que son muy particulares de nosotros no otra cosa es escribir lo claro es decir con decir que aquella proyectar una vida dentro de una problemática humana más universal para entendernos

Voz 1995 24:49 pues hemos localizado a una persona que decide biografías por encargo se llama Matilde Monreal y es la factótum de libros por encargo Matilde muy buenos días

Voz 15 24:58 hola buenos días Matilde qué tipo de gente

Voz 1995 25:01 llega I te pide que escribas una biografía su biografía

Voz 15 25:05 pues un tipo de gente la verdad es que me he encontrado en todo en todas las escalas posibles donde podéis imaginar se acercan personas que quieren escribe su biografía o la biografía de seres queridos también es importante

Voz 1995 25:20 qué seres queridos madres padres hermanos

Voz 15 25:23 sí madres padres personas mayores que quieren dejar un poco sus huella quieren dejar escrita su historia para sus nietos en otras personas son son por ejemplo ahora mismo concretamente escribiendo una para una para una persona de Valencia que ha fallecido su madre y quiere quiere tener recuerdos de de lo que fue su vida pues se ha ido recopilando un poco pues entre lo que la madre le contó bueno como como como suelen hacer en las familias el Boca Boca ahí estamos trabajando en esa biografía porque ella quiere quiere que quede constancia de lo que es madre vivió de cómo lo vivió aquellas niñas de la Guerra de la posguerra pues al final es verdad que casi todo en se escribe con mucho amor pero casi todas las personas que se acercan al desnudo gracias porque entienden que tienen un alto contenido de drama

Voz 1995 26:09 pero

Voz 15 26:12 diosas

Voz 1995 26:14 desde el rencor sean nunca nadie ha dicho es Pontiac verás nadie llega a escribir una biografía por rencor a pedir un avión hacía por rencor

Voz 15 26:22 como rencor como tal como tal a mí no me ha llegado si te digo que a veces es un poco un exorcismo he dicho algunas que han sido muy muy duras Ike y que las personas que las han que me lo han contado y hemos trabajado juntas estaban haciendo una terapia para sacar de dentro todo todo lo que habían padecido IU dejarlo escrito de alguna va siempre siempre siempre tener el componente añadido de quiero hacer esto por ayudar y quiero que se sepa aquí lo que no vuelva a ocurrir quiero que que que tengamos en cuenta lo que hemos pasado pues eso las mujeres la carrera posguerra las niñas maltratadas el las niñas abusar las que también ha escrito sobre eso son cosas muy duras ingieren el tienen esa doble vertiente de la de un por un lado quiero quiero hacer este exorcismo quiero sacarlo de mi por el otro quiero quiero hacerlo público para para que lo pasé no

Voz 3 27:14 muy interesante porque Matilde tiene acceso a partes de la vida de Familia sigue personas a las que yo a eso como como una terapia eh

Voz 4 27:22 no escasean aceite a la gente y me imagino que mucha gente a medida que se hace mayor que llave bueno va viendo que su vida sea paga pues no se debe haber hay una pulsión de dejar

Voz 3 27:34 dejar plasmada su experiencia su vida

Voz 15 27:37 nosotros tenemos un dicho en la editorial que que afirma que lo dicho vuela ahí lo escrito permanece ellos se creo que que es una forma también de de tener un punto de inmortalidad de permanecer de alguna manera en la me moría pues de sus nietos de sus viñetas yo por ejemplo hubiera agradecido muchísimos por conocer la Historia de mis abuelos a los que a los que nunca llegué a conocer

Voz 3 28:00 mi abuelo está escribiendo sus memorias estamos toda la familia temblando porque no nos deja leerlas hasta que se muera

Voz 15 28:05 lo que sí sí

Voz 1995 28:08 sí eso condición Matilde real de libios con un encargo

Voz 3 28:13 muchísimas gracias por atender nuestra llamada Matilde un placer

Voz 15 28:17 muchísimas gracias a vosotros

Voz 1995 28:19 pero muy muy muy interesante Javier vosotros creéis que vuestra mirada haciendo de generaciones distintas como biógrafos es distinta también

Voz 7 28:29 bueno yo creo que si por ejemplo los personajes así importantes de la historia universal han merecido diferentes biografías escritas por diferentes generaciones cada generación tiene su mirada sobre la cultura sobre sobre sobre el mundo sobre la política entonces yo creo que que en fin no sea esa es una característica muy humilde que tiene en la biografía que nunca puede decirse que sea definitiva porque viene otro biógrafo de detrás corrige lo amplía o revisa o incluye es decir que de alguna manera incorpora su propia visión y eso enriquece la mirada del personaje

Voz 12 29:08 sí sin duda quizá en las biografías ahora sobre la transición española que se hagan pues las personas que tengan más distancia por un tema de edad pues podían ofrecer un tipo de de discurso quizá diferente al que pueden ofrecer personas que estuvieran más implicadas simplemente una cuestión emocional en estos tiempos que corren

Voz 0650 29:26 antes hablaba con lo anterior invitada de que cada uno quiere dejar sus memorias en lo que cada uno cuenta de subida o vamos contando habitual actualmente en las redes sociales bien sea a través de fotos en Instagram Se puede sideral una forma de autobiografía irse en cada momento que vas viviendo porque lo que sí ha pasado es que esto creo que ha generado un interés por saber contar o cómo contar tu vida en otro sentido interesarse por la vida de los demás no sé si esto ayuda a acercarse a la gente las biografías o es un sustituto de de las biografías escritas meditada esas fue

Voz 1995 30:01 dos de los gatos no no digo cada uno pues paseando cuentas en la playa sufriendo esa es una forma de dejar nuestra sin demora

Voz 0650 30:09 las también no

Voz 1995 30:11 por favor bueno eso tiene que ver con lo que

Voz 7 30:14 decía antes Matilde no sea todos tenemos la necesidad de preservar nuestra memoria o la memoria familiar porque de alguna manera nuestra identidad depende de ella no entonces bueno yo lo que veo en el mundo así más actual de las redes sociales es una cierta ansiedad es decir no por estar autobiografía ando tiene que sea pues en imagen continuamente o dando tu opinión sobre todo continuamente eh eso puede aportar te aquí y un digamos una una una madurez y un conocimiento de ti mismo mejor no yo creo que a veces hay que dejar también un tiempo y ahora vivimos con tanta prisa que a veces es muy difícil poder consolidar nuevo la la propia experiencia

Voz 1995 31:04 en cualquier caso el conocimiento de la anatomía de uno mismo como demuestra la redes sociales quizá eso no sea demasiado útil a la hora de entender al bueno

Voz 4 31:13 siempre digo que una biografía has Berna

Voz 3 31:15 Nuestro yo hacía más de lo que hace que que quién eres no me parecía que era saber quién es

Voz 4 31:20 pues o lo que comes o que también el personaje hable de un tiempo y de una época una biografía sirve para hablar de un tiempo y una época a través de un personaje o que sus actos definan algo más universal o propios actos de esa época desde luego

Voz 1995 31:32 selfies de figura no es bastante bien Javier lo

Voz 7 31:36 el perdón Toni un momento desde luego en los retos de la biografía que viene tendrá que ver cómo incluye puesto da la participación de los personajes en la red

Voz 1995 31:47 el ejemplo como los vamos a gestionar

Voz 12 31:50 estaba pensando que precisamente de Dolores González Ruiz usaba Facebook con bastante asiduidad y a mí me ha servido

Voz 1995 31:56 no para para el libro he tenido que sobresale decías Ana que decir que cada tweet el presidente es un acto institucional una declaración institucional asistido malos tuit de Donald Trump que a las seis de la mañana compulsivamente cada tweet es una declaración institucional de el presidente de los Estados Unidos América ver como la Historia pone esos tuits en su sitio en Javier Padilla es autor de la biografía a finales de enero ganador del Premio Comillas de historia biografía el memorias que se presenta esta tarde a las siete de la Residencia de Estudiantes en Madrid mucha suerte Javier muchas gracias Anna Caballé profesora de Literatura responsable de la Unidad de estudios biográficos en la Universidad de Barcelona muchísimas gracias Ana un placer hablar contigo

Voz 7 32:35 ha sido un placer hablar con vosotros gracias

Voz 1995 32:38 seguimos en el

Voz 16 32:43 uy uy