Kiko Veneno: "Quiero recoger la música que me ha entusiasmado"

Voz 2 00:06 con Toni Garrido señor don Kiko Veneno muy buenas muy buenas perdón porque por respeto a usted bien por la mañana te bastante bien sí sí porque te levantas y te crees que es un nuevo día después a lo largo de la tarde digamos el mismo día eh tardado tardado mucho en darse cuenta de que de que el día muy parecida a otra cancha uno vale yo no

Voz 3 00:34 mucho menos vamos a hablar de hecho muy poco pero la política al impregna todo está en nuestro entorno nuestra vida gira en torno a la política y me gustaría

Voz 1995 00:44 comentarle un titular de prensa que publicado el veintitrés de marzo la edición digital de abc Andalucía y que dice así

Voz 2 00:49 ha puesto esta musica para darle narrativa dramática dice

Voz 1995 00:57 vox Andalucía defiende el rock andaluz de Kiko Veneno Triana o Raimundo Amador la formación presenta una PNL una proposición no de ley para el fomento y producción del rock andaluz y el folclore del sur de España que parte de la discografía de Kiko Veneno que que se ha sufrido estos señores

Voz 2 01:16 es una frase voy a toda la parte de de la primera parte no te has enterado

Voz 1101 01:20 Justo bueno son cosas extrañas porque seguramente esta gente no escucha no ha escuchado nada en mi música me todas formas bueno yo tampoco quiero decir que no tengo ninguna necesidad de que escuchen mis musicada de ir a a mí esto así visto desde fuera de pamplinas ahí ya está la importancia de una vaselina

Voz 1995 01:41 y que Obama Obama esté hoy en Sevilla hombre me gustaría que escucharan cada año me forma en su set Licht con lo dicho que Obama es verdad que tiene que comparte con la gente verdad casado bueno por lo menos cuando era presidente tenía sino lo sigue teniendo es verdad que sí que sí como motivo de orgullo para muchos

Voz 1101 02:02 la vamos vamos Talavera a lo mejor escucha más el blues ahora con el expresidente puedes eso crees que haría bien siempre luz siempre lo va

Voz 1995 02:10 pero vamos a lo concerniente les pido a ustedes que escuchen esta estrofa porque pertenece a uno de los discos más importantes de la música popular de este país

Voz 4 02:18 el no está bien

Voz 1995 02:25 derbi bien lo que hoy vienes a presentarlas que que volviera escucharéis

Voz 4 02:30 tras meses esto abanico de cresta

Voz 1995 02:36 el año setenta y siete en el disco Verino grabado junto a Rafael y Raimundo Amador y que se convertiría en una obra fundacional del rock español Kiko Veneno decía que se quería asegurar de tener el sombrero bien roto para que los rayos de luz pudieran entrar en su cabeza pues bien han pasado cuarenta y dos años

Voz 2 02:54 que esto tanto si ya ha habido un fallo como el tiempo va tanto p'alante atrás atrás sino pues hijo la filosofía cuántica esa hay que estar pendiente que te quitan años eh Kiko Veneno aún no

Voz 1995 03:08 a ese sombrero y sigue teniendo una de las cabezas mejor iluminadas a este lado del Guadalquivir

Voz 4 03:15 no yo esta noche

Voz 1995 03:21 ustedes saben Kiko Veneno lleva mucho tiempo en este oficio de hacer canciones que así enferma artesana en unos cuantos días el viernes si no me equivoco publica por fin sombrero

Voz 5 03:32 estamos la nos dicen que es la mano Thiem hay que usarlo dale al voto

Voz 6 03:49 Tri Kiko

Voz 1995 04:05 es una historia en el CIE de diecisiete en el noventa y dos y esas bases electrónicas están escuchando de fondo van a volver a situarla en la punta de lanza a La Vanguardia

Voz 7 04:15 el éxito es decir

Voz 8 04:22 primo pieza actúa mal no aburrirse

Voz 2 04:28 por tanto es verdad me gusta mucho escuchar sabes que más recordaba la música llegue lo que tenía las cosas claras cuando yo era joven entonces juvenil pero yo tuve Oporto

Voz 9 04:40 a vivir que se llama un

Voz 1101 04:44 un futuro que no planteábamos que tenemos un futuro de la gente joven de nuestra generación pensamos que tenemos un futuro que se habría podido hacer muchas cosas de la vida podemos disfrutar mucho de la vida el disfrutar de la alegría de vivir y entonces la música pop de estos años seiscientos setenta era tremendamente alegre Los Bravos Los Brincos todas esas cosas y entonces estos meses me recuerda esa chispa nada de esto que sea cuál es tu discurso señor venenos señor Ferrer de acuerdo su discurso Activity eso eso es lo que no es un mensaje de me encanta me encanta

Voz 2 05:16 es curioso que Kiko Veneno próxima a presentará un disco con el que vimos es sorprende esta no está mal sombrero rotas estrena este viernes

Voz 10 05:25 Tíbet y dice que es una

Voz 1995 05:30 pequeña pausa volvemos en unas aulas

Voz 6 05:33 eh

Voz 1995 05:48 frontón garita claro que sí yo esta mañana les digo a ustedes que son muy buena gente oyentes de la Cadena SER que este sonido pertenece a una de las últimas canciones de Kiko Veneno a ustedes les puede resultar un tanto extraño pero tranquilos sólo hay que esperar a que canten en esa misma canción para encontrar la explicación

Voz 12 06:14 vamos a ver Messi para está reírte no sé

Voz 7 06:26 me gusta moverse moverse sin parar en este nuevo disco sombrero roto se ha propuesto que también lo hagamos

Voz 1995 06:32 este es el nuevo disco de Kiko Veneno que se publica este viernes donde brilla su capacidad para hacer música conecta

Voz 7 06:38 con su interés

Voz 1995 06:41 por el sonido y los sonidos son las cosas muchos dicen que suena diferente y es cierto este nuevo envoltorio volvió a reflejar que hace mucho ICO desconectó el piloto automático que esconden los materiales de siempre el costumbrismo el humor la sorpresa la crítica el surrealismo por supuesto lo que tiene Kiko y hace árabe de

Voz 7 07:01 la sabiduría

Voz 1995 07:07 digo ha llegado la primavera un cambio armaría otra vez

Voz 2 07:11 bueno ha llegado la primera relativamente bien estamos un poco fresco hoy te quito la quieres que quiere Leire no no no en la calle quitaron la calle para la nada pero no está mal no está mal pero no tengo porque cambiar Kiko quédate vaya a mí lo de Joselito la del Mercedes blanco Emilio transporte cambiar

Voz 1101 07:28 que para alguna gente el riesgo es hacer algo nuevo para mí el riesgo es pedirme no pienso que de repente ese ese llamarme nada pienso por ejemplo ahora mismo estaba escuchando el último de la fila que hace muy parecido toda su vida Hay siempre tenéis siempre te gusta escuchar sus canciones no pero ahí artista de directo de diferentes pelajes lo vamos a utilizar la palabra pelaje como si fuera animales que la somos y entonces bueno yo soy de los que disfruta más investigando y para mí no es un riesgo la hacer cosas nuevas aunque puedan salir peor que las cosas antiguas que me han dado crédito

Voz 2 08:08 esto quiere decir tienen fundamento muy serio muy no serás tú nuestro Bowie verdad hombre me encantaría encantaría ya lo intentó

Voz 1101 08:16 a veces voy pero ya hablando en serio voy eran músico muy tremendamente geniales bajo la apariencia de un punto entendían vividor simpático y con con un fair play y con una habilidad natural músico poeta constructor de sonidos desde el mundo sonoro imaginario increíble yo lo tengo devoción el último disco de Bobby seguramente será una de las obras cumbres de de la música de la de las últimas décadas

Voz 1995 08:48 Bowie afirmaba no recordar nada de los setenta de la década no es tu casa si Picasso también ya bastante regional nosotros jugábamos Porro

Voz 7 08:57 por día

Voz 1101 08:59 de la época de veneno una época de creación de desde por la mañana a tocar la guitarra sesiones de diez doce horas de fumar y tocar tocar y fumar viajar fumar y tocar Trip y si hecho el otro efectivamente que hay lagunas que recogen todo el año vamos muchísima gente que te encuentras sí se sabe es que se dice Alzheimer en vasco pero te encuentras si no que que salga cosa en la vida que vivirla porque mira piensa que se está enterando de lo que pasa fuera no puedes esperándola

Voz 1995 09:37 voy a queda primero con el titular de Kiko Veneno hay lagunas que te cogen todo el año

Voz 8 09:43 la higuera ya conocía consideraron todo el disco

Voz 13 09:50 el hermano de cata y cata

Voz 14 09:59 el sonido sea lleva misterio estoy de Bilbao unos claves para Bowie algo que tú tienes cumplen con él es es un concepto de de lo místico Castle las cosas yo creo que el misterio forma parte de la música el artista hoy en día con tanto insta gramos Face con to cree que es difícil mantener este misterio

Voz 1101 10:17 sí bueno yo no soy instalarán uso digamos no efectivamente para algunas cosas pero realmente creo creo yo creo que la cultura el arte y la persona porque es que no solamente está hablando de la importantísimo para las personas para para podernos comunicar misterio marca un aura de algo que tienes que investigar que te tienes que sorprender que te tiene que arriesgar a conocer no es la facilidad de todo masticado de las personas son como son no no admitió es muy bonito ya en el arte yo creo estoy muy de acuerdo contigo a mi me gustaría remitirlo pero Bowie transmitió un misterio

Voz 1995 10:55 nadie tú las máquinas tiene ahora sesenta y seis días entre voy a cumplir mañana sesenta y siete mañana es tu cumpleaños mañana no has traído nada

Voz 2 11:06 no has traído nada de verdad mantienes tu compañía no pasa el día tres no sé qué decía tiene mañana mañana cumplo sesenta y siete años

Voz 1101 11:13 cumplo años con Marlon Brando con Miguel Bosé con uno ya no lo puedo cumplir vale te

Voz 1995 11:18 además Nicolás máquinas satélite apaños tú con

Voz 1101 11:22 el digital y cuando me para torpe que soy no me llevo mal pero bueno realmente todas estas maquetas yo las hecho con un técnico porque cuando quiero crear así a una velocidad un poquito superior neceser todo a alguien que me ayude técnicamente porque sino me pierdo para poder desarrollar menos mi idea pero sí que ha llegado grabar mis maquetas solo y con aparatos más antiguo de los de de los ordenadores bueno no es una cosa que me gusta especialmente pero tampoco es tan difícil hace Si te das cuenta que te es muy útil poder grabar varias Pita a vez y poder imaginar cómo suenan los sonido y hacerlo en tu casa por sus propios medios y bueno ya te digo que hiciera menos obtener un técnico pero sino también lo puedo hacer decía programar el vídeo llegaste

Voz 2 12:09 pero además el vídeo no hace poquito que pretende usted no lo poquito que se que vamos a pasear por tu memoria

Voz 1995 12:17 si si paseamos por tu memoria empezamos con los mitos

Voz 2 12:24 quién el rock mexicano años

Voz 1995 12:27 el sesenta y uno

Voz 2 12:28 si caminamos por tu memoria musical Portu

Voz 1995 12:31 la Air Play to tu pelis vital llegamos a sitios como éste

Voz 16 12:43 y a todo esto hay que sumar Hungría

Voz 1995 12:46 que nos dejaría entender tu estilo el hombre que hizo que Duterte Bielsa coger una guitarra

Voz 17 12:57 no lleve la guitarra ya la tenía

Voz 1101 13:00 antes salía a la guitarra hace por mi hermana hermana es la que ponía el tuit Sancha o en su cuarto tenía un tocadiscos yo me asomaba a la puerta escucharlo clave ya la tercera vez que lo escuchó cuando fue ya entre ellos escucharlo a saco y enamorada del rock'n'roll y lo mismo que me había pasado antes con Enrique Guzmán los recuerdos de cine de verano en Cádiz también yo estaba acostumbrado escuchar la radio de la radio no poniendo ponían Sara Montiel ponían cara o lo ponían Antonio Machín pero cuando yo escuche el Potito de de de Enrique Guzmán pues me produjo lo que los predicadores americanos llaman el demonio el diablo el rock'n'roll

Voz 2 13:42 no sé si te ha quitado no se me ha quitado porque eso tiene una alteración Kiko de todo se sale bien una alegría que eso no se puede olvidar la guitarra con seis cuerdas fue la de

Voz 18 13:57 sí

Voz 1995 13:57 actualmente el tipo que en esa en ese paisaje vital hizo entender

Voz 7 14:03 la importancia de las letras fue sorprende que simplemente queremos escribir

Voz 1995 14:13 a este hombre hay que poner esto no debería gustar Kennedy clamar porque te gusta Kendrick Lamar

Voz 1101 14:23 no llega en profundidad sus letras que son muy buena es muy buenos porque bueno una de las cosas que tiene el mundo global es que puede saber que ciertas cosas son ciertas porque amigos tuyos en los que confía te dice que son bueno Kato algo pero la musicalmente me encanta me encanta porque hay una parte del chico el rapero Doc que me echa para atrás que es cuando el discurso es demasiado poco musical osea las palabras las palabras está en primer plano y la pronunciación normal de las palabras estamos en el terreno político del mensaje de la publicidad de la propaganda en cambio estamos músicos renunciando a nuestro a lo que los políticos no estar en hacer música lo que nosotros queremos un poco como con las palabras contrarrestar su mensaje pero pienso que nuestro mensaje de palabras tiene que ser más musicales doce este hombre tiene diría que tienen una conciencia musical de un grupo musical alrededor de jazz de música progresiva de música electrónica tiene una fantasía hay una claridad y un gancho haciendo música que yo ya no son palabras para mí son música pura

Voz 1995 15:21 pues sí Kendrick Lamar fuera sevillano con sesenta y seis años sesenta y siete mañana sacaría el viernes un disco que se llama sombreros de cuarenta años haciendo canciones con ese afán tuyo esa obsesión tuya de no repetir

Voz 2 15:55 como simplemente una forma de ser como cualquiera pero que no te gusta

Voz 1101 16:03 esto quiere repetir estudió como te aseguras

Voz 1995 16:05 hay canciones que todavía no bueno tienes que escuchar

Voz 1101 16:08 muchos yo estoy escuchando canciones para escuchar la radio tenemos la Televisió tenemos internet tenemos el disco duro interior yo utilizo mucho el disco duro interior entonces yo cada día me levanto casi escuchando una canción que me ha marcado en la vida y después estoy siempre intentando desentrañar las nuevas canciones reggaetón las canciones mamá me gusta ver qué es lo que pasa que que tienen se había enamorado de las canciones entonces pues me gusta investigar las hasta entonces seguir esa pista de de intentar siempre y claro que intentar hacer algo nuevo pero para no repetirse lo que tú dices no no es que yo conozca todo lo que hay pero para no repetir te no eso no es buscar buscar conocerlo todo para no repetir te no es otra contra nosotros sabría definir pero tú sabes en el fondo con hechos me quiero comunicar con las personas humana tú sabes que el fondo de de que lo que tú estás haciendo solamente lo sabe hacer esto eso un mensaje que quiere mandar a las personas hombre mujeres catalanes vascos gallegos

Voz 1995 17:19 lo que tú sabes hacer sólo lo sabes hacer tú estoy suecos

Voz 14 17:22 de dirán los suecos también porque estamos igual de mal como todos lo demuestra pero yo creo que sientes adquirí no quieres digo respeto repetir pero revisitar los orígenes siempre bien bien no porque está bellamente todo ahí sí

Voz 1101 17:37 si no hay una es una operación muy cuidadosa realmente primero estoy orgulloso de los sonidos que conseguido de las cosas que he hecho y Jonás puesto los delincuentes me paré me sigue pareciendo de veneno me sigue pareciendo maravillosas ahora la ingenuidad la fuerza la la garra que tiene esa no no no quiero renunciar a eso pero de alguna forma ahora estoy indisposición ya quizá por mi edad por mi sabiduría de poder unir estos elementos antiguos con estos modernos y en medio elementos de ciertos despojados muy poético muy muy íntimo en momentos de rock'n'roll mi es su delante y quiero recoger toda esa música que me ha que me han entusiasmado de otro Mi vida Hay que analizarlo a través de mi nuevo disco para mi nuevo espectáculo claro

Voz 1995 18:23 canciones distintas pero las temáticas siguen ahí por ejemplo

Voz 8 18:26 hay Temática rural

Voz 1995 18:31 y también personajes con nombre propio clásico Super ese barrio en este caso se llaman el hoy Andrea

Voz 19 18:36 Dre Panticosa fácilmente Torreblanca que a hacer quisiera encontrar

Voz 1995 18:47 eh deben estar presentes los animales

Voz 7 18:58 es un pequeño pájaro el Fillon hay canciones con recado

Voz 1995 19:09 no yo quería ser español no te pregunta si si te han pasado ya la gana en una demostración de evolución constante deja claro su dominio de la lengua vernácula

Voz 7 19:33 como no te vamos a echar de mi

Voz 1995 19:35 la rally bueno en medio de este disco de un disco como éste también hay sitio para un tema totalmente orgánico con arreglo de cuerdas que está entre las más bonitas canciones de amor que nunca escrito este hombre

Voz 4 19:46 pero pero queda sabes

Voz 21 20:20 estoy

Voz 4 20:20 vi

Voz 1995 20:25 ahora para quienes de la agencia tenía ustedes que Leor ha puesto en serios apuesta escuchas en emocionante

Voz 1101 20:31 a mí me gusta mucho que haya sido capaz de hacer una canción tan emocionante si se nunca me había atrevido sin duda es la madre bueno porque estos sentimientos los tenemos todos pero también de joven lo podía haber abordado no tiene una canción tan senda abiertamente siente mental al corazón abierto tan romántica como esta me da mucha alegría de haberle podido hacer muy bonita muy bonita básicamente mejor se puede decir es que es muy bonita sí como socio dice la gente cuando estábamos grabando los que venían haciendo todo sobre todas la mujeres lloraban cuando salían de de esta canción no lloraban por mi Argentina sino lloraban por la canción no depende un poco Portillo

Voz 7 21:18 por supuesto estoy muy contento me voy yo sabe lo podía hacer tiene impacto como una de las

Voz 1995 21:29 señoras y señores Kiko Veneno de nunca Kiko Veneno de nunca de siempre se contra este viernes en un nuevo libro en una obra de arte que si titula sombrero roto sombrero por el que siguen pasando grandes ideas y algunos rayos Kiko gracias por estar hoy aquí por supuesto gracias a vosotros gracias por cuarenta años que te siguen situando en la punta de los dedos que toca la guitarra que está en la vanguardia de la música de este país tres por habernos encaminó nos da la mente a veces apoyándose en tramite Kiko gracias gracias

Voz 4 22:05 una nunca

Voz 21 22:11 fiel coz

Voz 4 22:13 me despierto pide el juez Graciela qué tal

