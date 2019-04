Saber y Ganar es un aquelarre satánico pagado con dinero público

Voz 1 00:00 pero antes Especialistas secundarios venga venga vamos a hablar de Dios y voy a hablar de televisión sí porque uno de los lóbulos yo yo yo yo ya ya ya ya uno de los programa lo más longevos de la televisión en España no sé si el que más población que más no pues tiene detrás una cara más siniestra me acompaña el señor Ignacio Garcés superviviente de saber ganar Ignacio qué tal buenas a Ignacio sí sin que se nos en hacia hacia Inazio sin hace Oseja donde viene Ignacio de Gracia de mi padre que no sabía decir Ignacio vale la Ignacio en concurso estén Saber y ganar cuanto tiempo semanas trece mil semanas Coto ganaste cuarenta euros es la diga digamos que el dinero no será aliciente principal allí

Voz 2 00:57 nada más ganar no sólo el hecho de participar ahí en ese programa pues ya suponen una validación de que tiene un nivel Tote conocimientos de cultura general verdad llaman la superioridad intelectual yo pienso yo pienso mejor que el dinero y que el sexo desde luego no era yo pienso así bueno vamos al Tour

Voz 1 01:13 porque tú denuncias que Saber y ganar no es este templo de sabiduría buenista no que nos hacen creer nada

Voz 2 01:18 Sara gana la verdad que es un aquelarre televisivo de de adoradores de Satán concursar una tapadera era una tapadera de Satán

Voz 1 01:29 pero una cosa es muy seria estás estás haciendo aquí públicamente losetas que no hay una forma amable de decir que el culto a Satán campa a sus anchas por la televisión pública pagada con dinero de todos los que como quiera creador diga desde luego luego sobrino no es un problema digamos satánico esto explicaría no envejecimiento de

Voz 2 01:47 bueno Jordi su nombre a su nombre verdad El ángel caído rostros pero hay otra evidencia

Voz 1 01:59 no no no no comer otras veces esa audiencia monstruosa ha comparado con la media de la cadena en abierto sus órganos duplica lo normal estos demoníaco claro

Voz 2 02:09 ya saben fijado antes de empezar sus empezara programa Thaçi que como está

Voz 1 02:14 cura si estoy ahí como os curia como figura si estamos en plena

Voz 2 02:18 esa negra invocando a Lucifer para eso ejemplares

Voz 1 02:21 m de oscuro que se busca desde Saber y ganar siendo con esta actividad satánica

Voz 2 02:26 según me dijo a facer busca básicamente para provocar el regreso el anticristo y cubrir lo que son la de nube negra de ceniza de sangre puedo asegurar mil años de oscuridad en la tierra si tal cual me lo dijo

Voz 1 02:39 el plan ambicioso se oye pero está digo Saber y ganar lleva muchos años haciendo estos no están tardando mucho no lo ha sacado lo hago HF va más bien por suerte tú pues como te vas Ignacio tu escapar por una ventana de verdad

Voz 2 02:59 la Ventana Sabah Mi vida lo pilla

Voz 3 03:02 era cabezazo de para esto como cuña era el destello Saberi ganar

Voz 1 03:13 bueno pues está acusaciones es realmente terrorífica eso se ha puesto en contacto con nosotros un responsable de Saber y ganar para dar la réplica aquí a Ignacio a la hola buenas tardes con quién hablamos

Voz 4 03:24 y yo

Voz 1 03:28 qué cambios estás sin maquillaje Jordi que supongo que ya va para contrarrestar un poquito lo que ha dicho aquí no no

Voz 4 03:34 por eso lo pudo el falso propio dicho este sondeo verdad me parece una vergüenza de la Cadena SER a la que consideró escasa dispara a este tipo de calumnias saber ligará es sencillo es de recibo sólo queremos transmitir conocimientos al tiempo que entra tener pronto es decir que si no hay una rectificación tomar hemos sabido

Voz 1 04:07 tomaría medidas como ir a los tribunales por ejemplo no supongo

Voz 4 04:10 el Tribunal Eduso clavar el corazón de una rata en tu cuerda

Voz 1 04:16 bueno bueno bueno bueno de es un poco heavy no

Voz 5 04:19 no

Voz 6 04:22 vale

Voz 4 04:25 el serio sólo pido que rectifique

Voz 6 04:29 pero bueno tío besado

Voz 5 04:37 todo bueno no sé si