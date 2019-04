Problemas del Primer Mundo

Voz 1 00:00 ahora mismo pero pero entretanto ocurran Bokova

Voz 1610 00:03 no no no el problema es que está está grabado en precario sudoración veta bueno es una nueva sección

Voz 0251 00:24 que cómo va a veces se titula problemas del mundo porque aquí en la SER escuchamos mucho la voz de los desfavorecidos no de de gente que tiene problemas está bien eso pero la verdad no no si si bien en esta esta sección queremos escuchar a los otros así que si hay oyentes que cobran más de cincuenta mil euros al mes que se país que vuestros problemas también son nuestros problemas y por eso queremos escuchar cuáles son los que has pasa por la cabeza yo tenemos una llamada vamos a una ronda de de gente con con problemas y rica con problemas la buena hasta

Voz 2 00:55 hola qué tal viva como te llamas amigo yo Cayetano

Voz 1610 01:02 yo Cayetano qué bonito nombre cuéntanos Rayo

Voz 3 01:05 mira a ver me iba a tomar un baño Mi bañera de sale ayer si a las doce de la mañana para no el estrés del día la chica de servicio mi señorito ya está llena la bañera me borro me metió en la bañera si hago vale pero para nada la que es para que se entienda al hilo musical tales si lo que se entendió sólo alarma antirrobo mis coches

Voz 2 01:30 sí sí que me dice mi coche ingleses lo recomiendo no muchísimas veces con nosotros

Voz 1610 01:37 hola gracias a una ronda rápida hay problemas en el mundo tenemos a otro radioyentes hola amigo

Voz 2 01:45 hala a su nombre Irán Espinosa de los moteros amiga

Voz 1610 01:49 Espinosa modere cuéntanos qué te ha pasado

Voz 2 01:52 que bien mirado este fin de semana

Voz 3 01:57 tras a la Sábana Santa Ana es una afrenta a las islas muy si a que sales de Europa tiene buena digo

Voz 2 02:05 yo no los tengo situadas las sí sí

Voz 3 02:14 tarde para construirán todo limpio regla cuando lleguemos a Yemen tras pasar a más gente como como que otras personas servicio personas de fuera

Voz 2 02:25 osea que otros clientes del hotel más gente mezclada con mi familia en otros habitaciones queda muchísimas gracias y a venga vamos con otro

Voz 1610 02:41 el mundo más hola amigo y amiga

Voz 2 02:47 aquí amiga amiga nombre rica rica con tu perdonar Air por la moraleja

Voz 3 02:58 sí pero todo el rato escuchaba ya hay un clic clic clic clic clic si Sara que era con los posts que me chocaban con los pendientes de perla

Voz 2 03:07 vaya corriendo moraleja si correr competir

Voz 1610 03:14 a correr con pendientes de perra para expuesto muchas gracias otro a principios del mundo bueno Yago ya hola buenas tardes

Voz 2 03:23 el nombre es bárbaro al bárbaro

Voz 3 03:27 estuve el otro día en sino al fin de semana en chalés de Andratx sí y aprovechando que el pueblo hace muy buen tiempo decidió que la piscina tuvo un ratito en el agua bastante rato en arrugar unos deseos ya salir no podía entrar en casa porque la puerta se abre con el lector de huella no no la reconocía llame a la presidencia de Baleares no es nuestra pero

Voz 2 03:51 el para siempre

Voz 1610 03:59 a mí el mundo venga otra llamada otro otro problema del Primer Mundo que lo que estamos aprendiendo oye lo que están aprendiendo los correos de España con nuestros Sergio hola buenas

Voz 2 04:14 no no perdona perdona perdona nombre Money estudié en el Liceo inició del equipo dijo que vale

Voz 3 04:23 estoy buena quería comer a San pero de los de verdad en condiciones sí sí que me fui a Pajín entre la me me dio un café o El café le aclare si cuando iba a que las gafas de sol Vogue que llevamos son muy grandes y no me cabía cuerno del corazón en la boca

Voz 2 04:42 el Cinema dilema