La polinización deja embarazado a un hombre

Voz 1 00:00 década Especialistas secundarios vamos al lío bueno pues venga

Voz 2 00:08 una bonita yo diría preciosa historia de primavera chivo una una una historia llena de vida estamos ahora mismo en plena polinización vale ya a causa de ella un hombre vecino de Tomelloso se ha quedado embarazada por culpa sí sí sí sí este hombre está aquí con nosotros Emma Peter KAS Peter Casquero plaza Peter en tu vientre ahora mismo está gestando vida mediante la reproducción sexual vegetal se han politizado

Voz 3 00:35 posee polinización a la que el viento hace como de Celestina transporta al polen llevaba llevaba un lugar íntimo donde tiene lugar es eso el viento vale vale vale

Voz 2 00:45 sea que pueden decir que que el viento permite José pues no sería correcto no sé ya sabes

Voz 3 00:51 lo que la cola con la boca abierta por la calle todo porque a mí me sorprende todo yo no mira semáforos voy con la boca abierta no parece que es más bonito eh algún efecto que parece ser que envió la puerta de entrada ahí en la boca abajo por mitra que hasta la grato digestivo y allí germinó germinó germinó no terminó

Voz 2 01:12 pero como puede ser eso en un cuerpo humano un granito de porque no hay claro

Voz 3 01:17 ah pero según los médicos tengo estilo en el bajo vientre se que una vez el polen entre el propio gametos masculinos se pusieron a fecundar en lo que es el óvulo con a lo loco estilizado

Voz 2 01:32 ya está la semillista ya semillista ya está ahí dentro no tú tú cómo estás te encuentras bien

Voz 3 01:38 no se nos dice que las primeras la horas primera son las peores pero bueno ya han pasado fenomenal de vida las ganas de él

Voz 2 01:45 la cara tienes la cara así como sabes cómo cómo iluminada de las mejillas estás ese de estas precioso verdad oye ya ya sabemos lo que eso no se gardenias

Voz 4 01:55 las Dos gardenias germinado bollo yo parejita no esto es muy importante porque has decidido

Voz 3 02:08 después de después de pensarlo mucho ha decidido tener es verdad porque cuesta asimilar cremita o aflorado Torné dijo que podíamos interrumpir el proceso sino me diría yo con corazón de seguir adelante pero lo de prensa hoy yo soy dijo que si no por un tema religioso ni moral sólo yo he preguntado puedo yo mantener un par de gardenias cuidarla alimentarla

Voz 2 02:29 claro que sí mucha un crío aclara desde luego oye el

Voz 3 02:35 el parto ha dicho escrito comprometo alumbramiento también como base calculamos que en cuarenta y ocho ahorita ya las flores salen nada más que cuarenta y ocho no quiera saber perdón

Voz 2 02:45 no me diga pero no me digas eh

Voz 3 02:49 tienen que salir pero no se puede hacer cesar y hay que salgan por delante pero es muy arriesgada para Flores de forma natural por ahí que Rotten que brote

Voz 4 03:00 bonito mala que se tienen que quedar un tiempo ahí abajo

Voz 3 03:05 los suficiente sepa a cortar el tallo umbilical

Voz 2 03:08 a su sacrificio sin duda bonito tiene que ser precioso sin duda en tu casa que es me consta que ha habido problemilla

Voz 3 03:15 por el auge de mi mujer aunque sabe que es culpa mía ve esto como una especie de tradición siente que algo donde ya no cuenta no que lo que no hemos plan

Voz 5 03:23 eficaz ahí para Tahir radica esta genérica Tahir Adicae cateto pues Peter tu mujer Maru Amaro si no se ha dejado un mensaje en el contestador automático yo he dedicado aquí quieres que escucharlo lo escuchamos el soy Maro

Voz 6 03:39 todo él haberme alejado en estos momentos tan importante de tu vida pero cuesta mucho saber que tu marido todo es un hombre planta pero es reflexionaba Peter Viteri puede contar con todo mi apoyo para los que se ha dicho de base Rey de ello compraba una maceta preciosas para que extra dos digo nuestra nuestra doblar de pueda crecer fuera cabal tengo tengo otra materia por si acaso para actuales ya sabes que siempre tengo una tercera como me conozco he comprado monto no

Voz 7 04:16 la sanidad