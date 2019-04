El escarabajo pelotudo argentino controla la bola de heces con el pie

Voz 2 00:00 eh

Voz 3 00:05 no no no me lo tales bueno no lo sé no lo sé vamos a ver nuestra seguir damos en el tema de la ciencia en la naturaleza con nuestro notáis no él

Voz 4 00:14 punto fuerte ya que no habléis Aleix

Voz 3 00:17 tú aventurero biólogo Antonio

Voz 5 00:25 iraquí acertara

Voz 6 00:26 la la naturaleza que eso eso que ver con avutarda lo tuyo es decir la buscando el tema del sexo drogas caballo de tu caballo pero sexo drogas pero lo que se escucha es no

Voz 7 00:46 vamos no no yo no hablo de personas hablo de animales

Voz 8 00:49 pero ese gratis

Voz 1 00:52 por ahí muy bien share en casa donde me siento seguro me estoy tranquilo allí cuando vengo a la ciudad me me me agobio me da me da miedo todo los coches las señoras mayores también va perdido toda toda la mayores a partir de veinte no sé si es por mi pelo largo me miran con con odio Guardia Civil esto qué es

Voz 7 01:19 como yo como ellos mundial con odio

Voz 8 01:22 es de ahí ahí ahí

Voz 6 01:24 buscar la tranquilidad tranquila yo aunque el otro día tuvo su me permito no por supuesto otro día en ese divertido no

Voz 1 01:34 caminando por el planeta dentro de sí me entra sueño pues metería dormir ahí en el suelo y cuando desperté coño que no veía nada me sabes lo quiera que un Leo medio despistado sesentón mi cara de tal forma que depositó sus testículos Mis ojos claro lo veía todo negro nos dimos

Voz 6 01:56 en León un respingo yo pegó un respingo nada nos choca con las manos quedamos en que ninguno diría nadie nada nadie esto es lo ocurrido no lo que pasa que tengo el sabor eso sí sí sí sí esto es que bonita de habiendo

Voz 1 02:14 si te pasa de todo repasa de todo pero bienes de contar alguna cosa que estás haciendo no vengo cosa interesante atención sí han descubierto una nueva especie esto es siempre que se cubre una nueva especie a mi me gusta explicar muy bien el escarabajo pelotero en La Pampa argentina es igual que el escarabajo pelotero pero en Argentina por el manejo del balón no veas cómo maneja la bolita negra esa que arrastran pim pam pim regate puede hacer ciento cincuenta toque con la bolitas a

Voz 6 02:41 sin que todo el suelo que pubs muy pesados conseguido grabar a uno bueno sí vamos

Voz 9 02:50 tiene no pibe por ahí lo que trato de decirte que Jorge Luis Borges abandonó el dogmatismo yeso lo lo de su obra no hace me caso ontología son fantástica de verdad PIVE su genealogía sin crónica SL contra Concha no tanto no tanto su geografía gramática eso para mí es una pelota inglés ya toca

Voz 6 03:08 bajo estás y todo el día sonidos muy bueno sonido Susana calidad muestra Susana pasa ahora escuchando que lo escarabajos

Voz 1 03:22 porque estará escuchando pero bueno es una iniciativa muy bonita acabó con iniciativa precioso Hemos abierto una especie de consulta psicológica para Piraña del Amazonas hemos detectado que siempre están como muy enfundada sabe con lo diente fuera la ceja como de cabreo y bueno pensamos que interesante escucharle a ver qué es lo que pasa que les cabrea tanto a Kevin es que queden pasa Piraña a eso de dónde viene de intentamos explicar de Piraña estas en el Amazonas nueve Manzanares alegra sacara alegra esa cara Vega que vean la la vida con una mirada positiva eso oye pues es muy grande Antonio Bello fiesta estaré firmando libros crees paseaba donde en el Fnac de Bangladesh a Bangladesh cuando mañana el libro que ha escrito a cuatro manos con un mandil José Luis se lleva el Madrid interesantísimo lo explica él mismo el Madrid la historia basada en su visa de su vida en Madrid que llegó a Palo Alto y montó una PP

Voz 6 04:18 muy interesante pues ahí estaremos en Bangladesh gracias Antonio