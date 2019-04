¿Parir en YouTube?

Voz 0827

resulta que la Youtube en Instagram Facebook era Irán hermana Estefanía Unzúe de nombre artístico verde Lis ha compartido con sus millones de seguidores el parto prematuro de su última hija solo le falta la cesárea porque esta mujer ya mostró contra competiría el parto gemelar de Eider Yllanes gel vaginal natural de su hijo Julen momentos que son para ella una prolongación natural de su rentable exhibición pública y la de sus siete hijos en esta ocasión se ha suscitado no obstante polémica en las redes sociales sobre si este último hit ha sobrepasado alguna línea roja ella se sorprende de que algo tan natural como un parto levante polvareda alguna la verdad es que quiénes polemizar son muchísimo pues menos que quiénes beben sus vídeos a diario y la curiosidad de sus espectadores no creo que tenga que ver con una repentina pasión por la obstetricia sino por la intimidad de quién alcanzó el altar de la popularidad ya es como de la familia en ese sentido sí unos quieren ver otra quiere mostrarse que podemos decir nosotros desde la ventana que daría eso sí plantearse si con su actividad en las redes no está vulnerando de alguna manera la intimidad de sus hijos expuestos quizás un día algún hijo quejoso protagoniza una polémica futura en la radio de momento la pequeña miren sólo puede llorar aunque en un futuro hablando de intimidad tal vez pregunte a sus padres por qué Pixel Aaron el pubis de su madre Hinault su carita de recién nacida y la respuesta no es fácil aunque seguro que daría para un vídeo en Youtube