Voz 4 00:34 los riesgos coordinada bien muy Allegro me alegro Carlo

vamos a recordar Miriam que tienen que hacer nuestros músicos si quieren venir a tocar a la radio desde que escribí nada suena Madrid arroba Cadena Ser punto com y las bases están en lo está la web que es Radio Madrid punto Es bueno es muy sencillo y además recordarles algo ya saben que los martes esperamos sus llamadas las espera nuestro pues nuestro hombre del humor en el programa Eduardo Aldán que ha estrenado hace muy poquitas semanas en el teatro Arlequín el jefe queremos que nos llamen y que nos cuenten anécdotas que les haya ocurrido en el trabajo alguna situación embarazosa divertida de estas que después bueno pues cuentan con los amigos en en en las penas in hoy nos decía Eduardo Aldán hablamos de las meteduras de pata con el jefe bueno pues puede ser porque no nueve cero dos catorce sesenta sesenta a las mejores anécdotas y a las más divertidas Eduardo Aldán al final del programa les invitará a verle en esta obra de teatro que acaba de estrenar en el Arlequín el jefe nueve cero dos catorce sesenta sesenta vayan llamando ya para coger turno ideal pues a partir de las dos menos cuarto charlamos con ustedes ya tenemos a nuestros músicos preparados Mirian quiénes son los primeros en actuar

Voz 1694 01:55 pues son los toros a Don Juan Carlos Esteban que se le le Mike Martínez a la guitarra Dundee Hawthorne a la percusión y Josete blanco al bajo cuentan que la banda tiene más de quince años y que ya tienen cinco discos editados a pesar de ser una banda de club dicen nunca han dejado de tocar en la calle no han fallado en pies nunca porque les encanta la calle dicen fueron elegidos dentro de la sección oficial del festival osea el festival de Músicos de Calle de Ferrara en Italia donde estuvieron diez días haciendo calle dicen en los conciertos en la calle y los que hacen en la sala suelen ser muy parecidos y añaden la cabra tira al monte

Voz 1515 02:35 bueno bueno huída o Maker bienvenidos hoy por Madrid qué tal

Voz 5 02:39 a ver estuvisteis diez años eh después de haber sido seleccionados en este festival

Voz 1515 02:44 al en Italia estuvisteis diez días seguidos en las calles cuál es la es diferente habéis notado diferencia entre el pues son más latinos sellos que nosotros entusiasman más cuando ven a los músicos callejeros

Voz 6 02:54 ese es el mismo público yo creo no

Voz 4 02:57 a diferencia yo creo que el público de calles

Voz 6 02:59 es parecido se sorprende hoy

Voz 7 03:02 sí

Voz 6 03:03 lo conexión bailó la gente de la calle siempre siempre eso ese parecido no se bailan más o menos pero pero yo creo que es el el la manera de hacer la música en la calle lo que

Voz 5 03:14 además de Italia y España ha visto en la calle en otros países

Voz 6 03:18 no pero hemos dormido en la calle mucho sí estaba fatal

Voz 8 03:24 a ver me cuiden Maker son toda una institución dentro de la americana de la música americana mi signo Joan un montón de años ya han tocado hasta en casa y festival que es él el festival más importante hay música americana que hay en España en Riaza han tocado en un montón de clubs tienen un montón de discos y tiene una trayectoria ejemplar que tocan en la calle pero sobre todo

Voz 9 03:47 cada un club humanos

Voz 1694 03:50 dile a Carlos que no traemos a cualquiera

Voz 1515 03:53 ya lo sabe oye vamos a ponernos en antecedentes yo siempre lo digo Miriam Soto bucea en vuestras redes en lo que colgar se ven en la gente que sigue para hacerlos una carta de presentación de quiénes son los Lakers vale dice Carlos Rioyo que soy una institución vamos a comprobarlo

Voz 1694 04:16 encontramos a los hacedores de viudas tocando en la sala de Green de Alcalá de Henares es el momento en que presentan su cuarto disco en dos mil dieciséis la sala está abarrotada casi se oye mejor el barullo que al grupo invitado

Voz 10 04:37 el pasan dos años

Voz 1694 04:48 esta pies de Lavapiés cualquiera que toque en la calle no puede dejar de pasar por este festival estamos en dos mil dieciocho cambiamos de emplazamiento no de año estamos en la plaza de Tirso de Molina los que tocan su tema de Chain el tren y acabamos con una versión la versión de Cannes doce de John Denver del camino rural que nos lleva de vuelta a casa

Voz 4 05:59 son los Lakers en el Corral de Comedias de Alcalá pues sí suenan bien Rioyo

Voz 8 06:14 fueron tocando en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y el teatro más antiguo Price Europa que sigue en activo no y ahora me estaban contando que van a volver a tocar en Alcalá de Henares el siete de junio en la plaza de Cervantes también al aire libre iban a tocar el nueve de junio en un festival de música americana que hay en el en el Fernán Gómez en Conde Duque esta primavera Pato hay mucha gente en notan americanos alguno como club del Río como Suzanne Vega y me animan a estar los olmecas

Voz 1515 06:42 qué bien oye por cierto antes de que se me olvide me decías ayer he estado en una exposición que les recomiendo a nuestras bandas de músicos callejeros que nos acompañan pero también a todos los oyentes de Hoy por Hoy Madrid cuáles

Voz 8 06:52 no se lo recomiendo a todo el mundo a ellos especialmente también es una exposición que se llama bailar de arquitectura bailar de arquitectura es algo raro no es una respuesta que dio cuando un crítico le hizo una mala crítica sobre un disco suyo ya el dijo bueno escribir de música es como bailar de arquitectura bueno pues a raíz de esta frase Fran Zappa un montón de artistas han se han juntado ya ya hay una exposición maravillosa convivió con fotografía con escultura te pero toda musical que decir se van a encontrar con con con una tarde ordene ya aún con que tengo aquí el el advertencias del tríptico si te recibe te recibe una instalación de unos policías antidisturbios bailando es un tango muy agarrados el tango Vince pero que el hombre me encanta Jodie Meeks sí sí de hecho en versión tango Crivillé es un vídeo maraña eso luego hay una instalación magnífica por ejemplo de de de de Un corazón hecho con puñales cada Puñal de acera de Albacete grabado el titula título de una canción doliente Crime mi arriba en mí

Voz 1515 08:09 Lilian dada o sea es un es posicional que Leandro de una buena vuelta y me encanta esto los antidisturbios bailando a ritmo de Taco Sweet dreams

Voz 8 08:17 a hay una hay unos cuadros de Sicilia haciendo discos muy bonito te es una posición muy recomendable en el en el Fernando

Voz 1515 08:26 el Fernán Gómez

Voz 8 08:28 y estará hasta hasta mediados de mayo pues me llena

Voz 1515 08:34 música gratuita Se llama bailar la arquitectura ahí está ahí en el Centro Cultural de la Villa en el Fernán Gómez chicos un par de preguntas más que nos vamos al directo luego ya saben que lo vamos a subir los sube subirían a nuestras redes sociales también a nuestra web Radio Madrid punto es para que no sólo disfruten escuchándoles sino también viéndoles

Voz 1694 08:52 sí solamente quería decirte Marta que con los huído Merkel han venido a unido Haakon Marc

Voz 12 09:01 uno

Voz 1515 09:02 la duda el instrumento que es instrumental que parece una cosa de estas antiguas de lavar la ropa en los ríos

Voz 4 09:08 pues ese es otro pero casero

Voz 1694 09:12 ha hecho el mismo en Madrid exactamente dos lleva hay una lata que es una de que

Voz 4 09:16 de hecho cien por cien tengo no pueden ya te has cogido una placa de hojalata explicarnos cómo es con que está hecho eso Jairo o disminuyendo no pero bueno básicamente es una tabla un arte eso sí soy realmente puesto una funda metálica una etapa de berberechos hechos y una voz

Voz 13 09:39 una y el timbre y el timbre del hotel

Voz 4 09:42 a llamar de vez en cuando que no tengo una cervecita

Voz 1694 09:45 tú a Al margen de este

Voz 1515 09:47 instrumento peculiar tocas algún otro yo soy madridista a bien es cierto que entraban sí

Voz 12 09:52 ha habido una batería pequeña

Voz 1515 09:55 bueno cómo se llama el tema que vais a tocar en directo huida UME Kers

Voz 6 09:59 vamos a tocar el el tren de las Bidegain que es el tren de la vida que no pase ningún tren amigos y aparte os vamos a abrir nuestro corazón

Voz 1515 10:09 pues adelante

Voz 14 10:19 con quién bien

Voz 15 11:12 vi tan cuidada

Voz 14 11:25 el sí ya no lo he dicho de venimos aquí con el corazón roto ayer estábamos en el barrio de Carabanchel ensayado y otra vez los cuatro vestidos

Voz 11 12:30 teníamos

Voz 14 12:32 esa tristeza que tiene el músico de blues cuando no tiene una cerveza una mujer pero hoy veríamos a la Ser así que no ha cambiado las cosas pero estamos muy Agustí también contó nombre mujeres ahí Cervera no pero da parte sexual la boya estoy sentado en la calle muy bien chica bebiendo cerveza fumando Luque esto tiene que determina

Voz 17 14:01 no

Voz 18 14:09 ah

Voz 4 14:12 que bueno si tenía razón Rioyo

Voz 8 14:14 ha quedado claro Jaume músico de Cannes americana tiene que formar Lucky beber cerveza no sé si Bourbon también

Voz 4 14:22 yo lo que me quedo digo no hace falta que digas marcas tú me veis

Voz 8 14:25 mal lo que quieran pero Lucky Strike lo ha dicho

Voz 4 14:29 sin filtro ha dicho aliñar

Voz 1515 14:33 es en los no fumadores

Voz 12 14:36 lo explico

Voz 4 14:37 vale Viña hoy por favor por favor bueno la música folk norteamericana tiene arraigo en España chicos de Maker

Voz 14 14:50 sí ha caído

Voz 6 14:53 pues bien si si es que cada vez más no las músicas tradicionales yo creo que hemos llegado a un nivel de saturación ya de de tantas cosas que para poco valen que echamos la vista atrás no íbamos al folk o vamos al río vamos a ser

Voz 19 15:11 solo

Voz 6 15:12 a músicas más tradicionales entre comillas no que fueron modernas de su tiempo y que ahora no está nuestra otros Radio no y una perspectiva más libre sobre todo de los la vida genial

Voz 1694 15:23 tocaría es en esos bares de carretera de de Estados Unidos donde están las mulas es las gasolineras que entras que están los barbudos

Voz 6 15:34 no sé si lo entenderíamos pero no es nuestro rollo eh es rollo tal vez la estética de que tiene que ver con el rock and roll mola no tiene que ver con eso pero bueno nosotros

Voz 4 15:45 somos gente de paz y de dónde viene cada uno de dónde venís cada uno de dónde sois yo vengo de Alcalá de Henares muy bien ahora entiendo vuestra querencia ponerla el resto de Madrid muy bien oye que que muchas veces no es cosa hacer bandera de la ciudad estamos integrados no

Voz 8 16:05 por lo que han dicho más que la Ruta sesenta y seis le gusta amar la ruta de Lavapiés y de Carabanchel

Voz 1515 16:10 la papillas

Voz 8 16:13 maravilloso ellos hasta se atreven con canciones de tan Weiss sabes tienen una versión de Weill magnífica

Voz 4 16:20 son gente abierta no me lo has dicho así como dejándome caer a ver si se lo pido

Voz 8 16:24 no no sé si tenemos tiempo vamos

Voz 6 16:27 no hoy mismo diciendo Fermín Agustí oye dejan delanteros otra banda fantástico esperando oye si es verdad es verdad está aplaudió unas ellos así que

Voz 23 17:41 en

Voz 1694 17:43 Juan II

Voz 1515 17:51 bueno vamos con la segunda de nuestras bandas de música no se callejeros recordar antes que en la técnica sólo lo decía antes están Alicia Molina Koke peinado para el vídeo que después podrán disfrutar de la actuación en directo en nuestros estudios centrales nuestro compañero Roberto Cuadrado Fermín Agustí y cristiana del Casar en la producción aquí con nosotros Miriam Soto y Carlos Rioyo hola de nuevo en la redacción Javier Jiménez Bas hablarnos de esta banda que nos acompaña ahora Miriam

Voz 24 18:18 on Layos Family es un proyecto musical que empieza a fraguarse en Colombia hace cinco años conciertos músicos al llegar a España e Jason que es el líder de la banda intentar retomarlo con tan buena suerte que se encuentra algunos músicos que ya estuvieron con él en Colombia son raperos y cantantes colombianos empiecen a tocar en el metro de vagón en vagón y también en la calle son fieles a Callao ya al Rastro ahora la familia se ha consolidado gracias a que tienen un lugar donde ensayar que es la tabacalera Éste es el tercer grupo que viene a suena a Madrid a Tabacalera la música que hacen la han denominado The New latín que es una fusión de los sones colombianos con el rap la música urbana

Voz 8 18:59 sí bueno yo te he dicho en pero a mí me recuerda más a son hacen reggae hacen Raga muftí lo mezclan con el hip hop hace muchas mesas tanto no es más que raperos esos la cosa no que yo creo que ellos hacen buena mezcla incluso con las raíces colombianas

Voz 4 19:16 León Family bienvenidos qué tal oye Félix de estar acá no

Voz 1515 19:22 y qué bonito también decía Mirian es la tercera de las bandas de músicos callejeros que nos acompañan que ya no tienen que estar ensayando en fin sino que estáis en la tabacalera no

Voz 1893 19:31 cabe echamos este centro social que abre puertas para en sus colectivos hay un colectivo musical que se llama nuclear y allí participando de la labor de de cuidar también el espacio nos permiten poder ensayar

Voz 1515 19:47 vale carta de presentación primero actuación después y seguimos charlando vale

Voz 1694 19:52 este es el vídeo oficial de Layos Family

Voz 23 19:56 en

Voz 1694 19:58 Juan paso les vemos entrar por lo que parece un aparcamiento nocturno y se mi abandonado

Voz 25 20:11 y de repente cambia el ritmo

Voz 1694 20:23 sólo con los primeros compases ya entré el calor es una invitación a la que no dan ganas de negarse pero miremos les en la calle qué pasa cuando tocan en el Rastro

Voz 26 20:39 el mito

Voz 1694 20:43 pues que sea un corro a su alrededor y quién más quién menos muy de pies piernas y sobre todo caderas

Voz 26 20:57 por qué

Voz 1694 21:05 seguimos en el Rastro la misma canción el mismo ritmo a él mismo corrillo y el mismo baile

Voz 28 21:31 ahora estamos en una cueva El son tira hacia influencias africanas

Voz 1694 21:40 de aquí con el grupo amigo que tocó hace unas semanas Adepa Franklin

Voz 1515 21:47 son light

Voz 4 21:49 Miliband la banda de la familia de León

Voz 1515 21:56 bueno hay desde luego a juzgar por las apariencias uno casi viene que parece el primo en Fasa ese pelo así como con un moño se buenos muy realistas

Voz 8 22:05 no homenaje a Bob Marley un poco más sin nombre no tiene en la familia

Voz 1893 22:10 también le León Juan Marley dio una canción claro

Voz 8 22:13 sí ya es verdad es verdad

Voz 1515 22:15 bueno recordar una cosa porque está llegando nuestros estudios ya Eduardo Aldán que nos llamen y nos cuenten la mejor anécdota laboral la mejor anécdota que han tenido con sus jefes y al que Eduardo considera que no está contando la anécdota más divertida le invita a verle en esta obra de teatro El jefe que está representando desde hace unas semanas en el teatro Arlequín hayan llamando ya para coger turno que sino luego un follón nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta charlan con Eduardo Nos cuentan la mejor anécdota a lo mejor les invita el teatro vamos con el director chicos que vais a cantar

Voz 9 22:52 vamos a interpretar una canción que se llama Vela que fusionó a todos los ritmos con mucha luz todos los ritmos de la música urbana y que eran parte de la cultura musical colombiana

Voz 1694 23:06 parece Mata que les presentemos Bicing los nombre si son Jason Alfredo Redondo vocalista Sebastián Orejuela guitarra Germán Suárez al saxo Juan Camilo Vázquez al es trompetista y percusionista y no ha venido Santiago Celia la cordial

Voz 1515 23:21 pues venga chicos adelante con este tema vela cuando queráis

Voz 30 23:26 no

Voz 25 23:37 ganaran

Voz 18 23:37 a nada

Voz 25 23:40 son cuatro

Voz 18 23:42 también en en tan tan de de la era nada no era lloro cada plano parece ser el porque anda bailan Paul Danza tú a mí me llamara yo cuerpo name tras lanzar una falta de lo tanto explica me voy a para Pedro y más duro cantando ocho tenga nada de nada me dan era era decir éramos no tener ese portal y me vine a mano atentado o quizá antes qué pasa

Voz 32 26:33 eh

Voz 4 27:23 bueno la final en la celebremos donde la célebre

Voz 1515 27:26 hemos Miriam Soto Carlos Rioyo promete antes decías vamos a superar la del año pasado que fue muy buena

Voz 8 27:33 nadie porque tenemos que invitamos a dos de madrugada en el concierto bien hacemos una sesión de madrugada hacemos veinticuatro horas en Le Mans

Voz 1515 27:47 oye qué bien chicos los ensayos en la tabacalera dan sus frutos se han enterado

Voz 8 27:55 que son sobre todo un hombre de grupo de rastrojos yo les he visto que están tocando buena en cerca de Cascorro pero sobre todo en el Reino en la en la plaza ahí

Voz 20 28:05 Draik todos los domingos prácticamente sí bueno hemos intentado ir a distintos espacios realmente no hacemos a la salida el metro de la Latina también no hacemos en al Príncipe calle Embajadores a veces vamos a la Plaza ahora el Rey entonces intentamos también depende porque como en el Rastro hay tantos músicos entonces es realmente los espacios van cambiando y eso también ayuda a que cambie el público eso eso como eso

Voz 33 28:30 el granizo ahí os entendáis viene entre vosotros o hay alguna pelea

Voz 20 28:36 no realmente es una relación muy armónica de que la persona que está ahí ya tiene el puesto hay unas reglas establecidas de acuerdo a los permisos que se han establecido con la Comunidad de Madrid de máximo dos horas por Agrupación Musical Mi porque está todo muy pautado sí sí sí sí sí y eso también ayuda a que las cosas funcionen bien somos

Voz 1515 28:54 generosos los que vamos al rastro pues es incoloro

Voz 29 28:58 eh

Voz 1694 28:59 pero según el sitio a la localización recauda Isma somero

Voz 20 29:04 bueno eso eso también depende clima no sólo depende de la gente del clima de la época en el punto del mes es decir a fin de mes y que pretende muchas cosas

Voz 8 29:12 lo que recauda seis luego lo invertido un poquito en el rastro quiere decir a comprar una camiseta unos riscos de segunda mano all over de cañas

Voz 9 29:22 hay compramos el Vestuario y bueno también una yo cuento entiendo también si algunos ya son colegas que nos dicen hay qué pasa que no han llegado están llegando tarde ya sabemos cómo es que una una amistad con todos los chicos del rastro

Voz 1515 29:36 a vosotros os pasa también porque esto lo hemos ido comprobando a lo largo de las últimas semanas

Voz 33 29:40 que hay es muy comunitario en el grupo

Voz 1515 29:45 hecho en sí de las bandas musicales es decir hay músicos hay un trompetista que es de dos bandas es mucho intercambio vosotros sois fieles a vuestra marca o estáis también en otros grupos

Voz 1893 29:57 creemos mucho en en la posibilidad que se pueda hacer al compartir el saber de la música no los pies compartirlo sea si yo tengo algo que puede servirle a otro a otra banda yo

Voz 1515 30:10 me refiero es estáis en otras bandas sólo estáis

Voz 1893 30:12 a no creemos en eso en compartir por por ejemplo Sebastián hace parte de una banda llamada adopta ya son en realidad él como solista también tiene sus canciones yo hago parte de grupos que también están en la tabacalera sí el maestro Germán también te hace parte un hábil van a esto Neguri visitan Neguri Big Band

Voz 8 30:38 yo he visto de distinta forma porque a veces es visto como un trío otras veces he visto hasta seis siete con mucho viento

Voz 1893 30:44 tal eso cómo lo organizáis por lo tanto eso

Voz 8 30:47 mañana por llamar por teléfono quien ha apuntado eso no

Voz 1893 30:49 organizamos desde el sábado ensayamos de cinco a ocho entonces las formaciones son cambiantes quiénes llegan el sayo el sábado pues parte eventualmente llegan o van a el domingo a acompañarnos al Rastro y sobre todo por eso por el ensayo yo creo que de allí es que se gesta quiénes van a a la calle repertorio tenéis varía entre hora y media dos horas a ese pues es como más menos él es el tiempo que nos permiten también estar en un en un puesto entonces como que tocamos todo el repertorio y luego bonos reubicados el disco para cuando el disco ya está ya está calentito ya está saliendo del horno es el primero no ha en realidad ya son parte que como solista ya tiene dos dos dos discos en nosotros ahorita estamos lanzando el el el primero como tal como la family y ya lo estamos determinando la idea es que con lo que estamos recaudando también de del rastro y de las salidas a la música en en espacios

Voz 8 32:04 manos en también vamos a

Voz 1893 32:07 aportar para ser un buen lanzamiento Un buen videoclip hay tenerlo para usted de la mejor manera

Voz 1515 32:12 bueno fijaos qué casualidad la anterior de las bandas que nos acompañaba venían de haber tenido una estancia también Internacional habían estado diez días tocando en la calle en Italia ellos vienen de Colombia vosotros además sois de allí habéis notado la diferencia de público al ser una banda callejera de una ciudad de Bogotá aquí

Voz 9 32:33 Becali bueno si yo soy de Cali pero realmente me

Voz 34 32:37 me me me llame

Voz 9 32:40 me volví músico de de salas y es callen Bogotá entonces al llegará que a España fue algo que faltó hay un detalle que pronto no olvidamos yo conocía el colega Nos conocíamos allá por los encontramos en Gran Vía justo en Gran Vía yo bajando lo veo no encontramos nos un día y empezamos a tocar en la calle empezamos a en la calle no siempre Arizmendi reencontrar estáis ahí

Voz 4 33:01 en la Gran Vía Juan Camilo no encontraban tono encontramos día íbamos a trabajar Salim cuatro ahora al metro en vimos que no había vuelto a saber nada el uno del otro sea no sabéis que os habéis venido a Madrid nos nos conocíamos tengo vuelta del barrio

Voz 9 33:18 llegamos aquí yo llegué aquí y el llegó como al año yo me el encuentro y usted que lo primero que me dice cómo está gordo

Voz 35 33:26 veremos cómo estás

Voz 9 33:27 el gordo después de cuántos años un año

Voz 1515 33:31 has comido medio en Madrid te decían precios y hubo que

Voz 9 33:33 a entrar gimnasio de McDonald's entonces bueno todos ahí no citamos a los dos días y empezamos a trabajar en el metro nos fue muy bien y ahí en el metro realmente los dos empezamos a a a a soñar esperando que llegara al otro turno para trabajar y damos y montamos la banda empezamos con la Family tenemos una Jean montamos esto hizo buscamos este festival todo eran sueños de parada de metro acabamos de hacer todo el vagón nos quedamos hablando hacer no nos quedemos Fray no pues vámonos pon hayan te empezamos a ver cómo era el de la movida musical en todas las llamas y los artistas que habían acá la movida latina hay dijimos no pues va Nos había una fiestas de la pies mandamos la propuesta no fluyó así pues en todas ahí como que se entonces estamos los dos y otro colega hilos hilo ahí como dándole amor amor entonces ese día llegó nuestro colega

Voz 4 34:31 ante el amor se vino ahí

Voz 9 34:33 sí de empezamos nos llamaron de la embajada colombiana empezamos a formar la infame Ley

Voz 1515 34:39 qué tal estamos aquí déjate de un encuentro en la Gran Vía que sepáis que tenéis por lo menos esa es el inicio de un relato el resto ya os lo dejo a vosotros de un encuentro en la Gran Vía después de haber criado en el mismo barrio de Cali

Voz 9 34:52 de Bogotá de Bogotá

Voz 8 34:54 nacido en Cali

Voz 9 34:57 ah bueno vale con los barrios entonces ahí fue todo como Gran Vía fue lo que han sido lo del metro negra de de de Madrid Gran Vía

Voz 34 35:05 eh

Voz 9 35:06 han sido testigo de este de este proceso

Voz 1694 35:09 cuál es la línea

Voz 1515 35:11 hay una línea o no la más antigua bueno chicos que ha sido un placer que os vaya muy bien esperamos vuestro primer trabajo aquí como los Lion como

Voz 4 35:20 pero eso iban nuestros colegas hermanas de Argentina bueno atendida

Voz 9 35:29 pues la próxima mantenga la llama encendida porque estamos entrando en Cannes

Voz 1893 35:33 Nos arroba Lion Family