Flash Deportes SER de las 18:30 (02/04/2019)

en apenas una hora arranca el partido entre el Atlético de Madrid contra el Girona en el Wanda Metropolitano para este encuentro el Cholo Simeone no podrá contar ni con Diego Costa Nicole por lesión está por ver si el técnico repite por primera vez once inicial en toda la temporada por su parte el Girona no podrá contar con su delantero Stuani el encuentro comenzará a las siete y media de la tarde y lo arbitrará Iglesias Villanueva en el césped del bar estará Mateu Lahoz una hora más tarde comenzará en Cornellà el partido entre el Espanyol y el Getafe los de Bordalás llega la en encuentro después de perder en el derbi madrileño contra el Leganés y saldrán a por todas para no descolgarse de los puestos europeos ya los nueve y media de la noche será turno del líder el Fútbol Club Barcelona visita el estadio de la cerámica con un Villarreal que necesita puntuar para alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso ya que se sitúa justo por encima con veintinueve puntos y les recordamos que desde las siete y veinte pueden seguir todos los partidos en Cadena SER con todo el equipo de Carrusel deportivo además hoy tenemos partido de fútbol sala de la jornada número treinta entre el Inter Movistar y el Barcelona a las nueve de la noche en el Pabellón Jorge Garbajosa y mañana será el turno del Real Madrid que visita Mestalla con un Valencia lanzado hacia los puestos Champions sobrevaloran y su futuro el técnico blanco respondió lo siguiente en rueda de prensa esta mañana

Voz 1994

01:10

yo creo que es un jugador todavía que es joven es un ocho años que está aquí lo está haciendo bien no creo yo creo que lo que lo que me estás tú diciendo es bueno muchas cosas que sale hacia fuera para decir que está molesto pero eh esto son cosas de la vida de jugadores pero yo lo veo lo vio bien a mí no me dijo no me dijo nada luego si tú sabes algo yo que te voy a decir yo por tanto jugador lo que me dice a mí está en el mejor club del mundo Él lo sabe ha ganado muchísimos muchísima cosas oí yo lo veo