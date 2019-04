Helado de antihistamínico para la alergia de la primavera

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles blanco yo entendí Balbino más caro la inmensa mayoría de jóvenes españoles y donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no es tu problema

Voz 2 00:24 no

Voz 3 00:42 en teoría es un sacrilegio no se puede decir los críos son expresiones este son dio con la pelota en la cancha somos luz populares expresarse como juega el claro que sea a gusto pero no es Dios

Voz 4 00:54 ojo el bolso y me voy a la comisaría a proveer

Voz 1220 00:57 una demanda

Voz 5 01:00 España

Voz 6 01:02 Toni Martínez buenas tardes hola qué tal Especialistas secundarios Neri Aróstegui José Antonio sí sí hoy tenemos desafía con el gran Iturriaga estás en Barcelona además con ellos si Alcatel a corresponsal de You Tube Pilar de Francisco Ayala

Voz 4 01:25 el parto retransmite tampoco no no tenían siete parte pues que nada dado tiempo a tres dos mellizas te juegas

Voz 6 01:31 no estoy mal luego comentamos luego comentamos venga va el presidente argelino

Voz 0230 01:37 a debatir Buteflika dimitirá antes de final de mes ha dicho es una dimisión en diferido y hay protestas en las calles protestas de estudiantes que piden la dimisión inmediata los jóvenes lo quieren todo ya

Voz 2 01:55 yo lo hago

Voz 0230 02:00 la Unión Europea ve cada vez más probable y más cerca un Brexit sin acuerdo esto es lógico que lo vea cada vez más cerca porque cada día ha pasado un día más y aplica aquí la ley de reduzca formulada en el chiste de Eugenio en el que un conductor ve una señal que dice reduzca noventa rodó noventa lo reduce a setenta luego reduzca cincuenta reducía a cincuenta luego reduzca treinta reduce a treinta reduzca veinte al final ve un cartel que dice bienvenido a reduzca pues más o menos así va el Brexit bienvenidos a reduzca

Voz 6 02:35 más a hacer

Voz 7 02:38 vamos vamos

Voz 1220 02:43 venga sin reducciones twiterías

Voz 6 02:45 no lo hago bien rezamos con un buen con Darro votos

Voz 1606 02:49 si no sois mucho de hablar con la gente no vayáis a media amar con uno

Voz 6 02:52 color rojo ya os vamos ahora con Héctor m Tom que quiere matizar

Voz 1606 02:59 silla si alguna vez os contexto a un correo con un queda a tu disposición que sepáis que no

Voz 8 03:05 la tecnología nos hace la vida más agradable pero algunos aún no saben enterado el tuit desde Europa League

Voz 1606 03:10 Siglo XXI la aspiradora Dyson no hace ruido el aire acondicionado Fujitsu no hace ruido la lavadora bosque no hace ruido el Toyota Prius no hace ruido la máquina barredora del servicio municipal de limpieza suena como el despegue del Apolo XI en mil novecientos sesenta y nueve

Voz 8 03:25 amigos la adaptación garantizan la supervivencia del ser humano demostración a cargo del estrés

Voz 1606 03:30 el doctor vengo que me ayude adelgazar pero si soy el panadero o qué despistado bueno pues deme seis palmeras de chocolate de chocolate

Voz 8 03:39 ya acabó con las tutorías con un anuncio por palabras del doctor Franco

Voz 1606 03:43 urge vender granada de mano sin anilla

Voz 9 03:50 urge urge

Voz 2 04:39 se quiera o no

Voz 0230 04:42 hoy es el día de del juego alrededor de otro lema al lema de la campaña del PSOE tiene este lema

Voz 11 04:48 la que pasa

Voz 0230 04:50 los socialistas lo plantean en el sentido de que suceda pero los populares han dicho que pase pronto les están fastidiado la campaña a ver un mundo toda una vez fíjate Pablo Casado cuando coge carrerilla

Voz 12 05:08 qué pasa pues es que pasa esta pesadilla de nueve meses del peor presidente de la historia de España el más radical y el más entregó

Voz 0230 05:18 a los independentistas a los batasunos ya los comunistas el más entregado a independentistas batasunos y comunistas

Voz 13 05:28 que pase también puede entenderse como una llamada a la abstención dile a tu vecino que pasen de todo no vaya a votar desmoralizador haz que pase

Voz 0230 05:35 poca aquí ninguna está bien todos salvo lo que te quiero decir según como si el contexto puede ser una cosa cotidiana

Voz 14 05:44 así

Voz 6 05:45 o o bien

Voz 11 05:48 el siniestro

Voz 15 05:51 típica

Voz 16 05:53 vamos

Voz 15 05:56 sí

Voz 11 05:57 a Pedro Sánchez le da un sentido participativo todo está nuestra mano porque las cosas pasan porque hacemos que pasen porque cada uno de nosotros y nosotras hace qué pasa qué pasa qué pasa sí ya lo conozco la ministra portavoz Isabel Celaá cree que es una frase preciosa que pase eso es precioso es de Titanic

Voz 2 06:18 adiós adiós

Voz 6 06:20 sí sí sí nos hemos reído aquí al mismo tiempo que allí

Voz 0230 06:24 pues no sé yo pasé bueno se ha hecho un poco de investigación sobre la vinculación entre Titanic que pase

Voz 17 06:31 el jugador no estamos mirando los cien años estamos mirando eh la historia de amor que hay en la película cuando él le dice a ella que pase que cuente

Voz 0230 06:41 haz que cuente que cuente prever sea como sea sea como sea el caso es que

Voz 18 06:52 Pedro Sánchez

Voz 6 06:58 Pedro Sánchez cada día presenta algo presentado Francino quieres dejar de todos algo aquí que no si te aparta tu energía se pero se ha inventado este tiempo no me diga pues el ser humano tiene una campaña rotatoria pero bueno seguimos cada día Pedro Sánchez presenta hoy han presentado la

Voz 0230 07:30 las candidaturas ha presentado antes también las ciento diez medidas recordáis ha sido presentado el lema de campaña ha presentado la campaña cuando presenta algo pues de un disco

Voz 11 07:41 eso en el que deja frases para las teles para las radios en España que tenemos de la España que queremos olla dicho España muchas veces de la España que merecemos de la España que queremos eh tantas veces y con tantas vueltas que nos lo imagináis el discurso ha durado quince minutos y medio ya dicho atención sesenta veces

Voz 0230 08:04 España ha sido el récord es muy difícil encontrar a otro político que haya dicho tantas veces España por segundo vamos a escuchar las sesenta España

Voz 19 08:13 los de Sanz no España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España España a España España España España España España España España España España Expañol España España España España España España España España España España España España

Voz 0230 08:30 España España España España España España España España España España España España España España tantas veces que nos habéis fijado pero en las dos últimas le ha salido España se español para que España inclusiva eso significa que cada quince segundos ha dicho la palabra España de esta manera es muy difícil que ninguna radio televisión emita hoy una frase de Pedro Sánchez sin España porque pero siempre habrá algún malvado que busque esos catorce segundos en los que Sánchez no haya dicho España hay una válvula de seguridad es la hora de construir

Voz 20 09:03 futuro

Voz 0230 09:04 la palabra futuro estabilidad transformaciones también la repetido Queremos futuro queremos pasada no tanto como España pero ha dicho

Voz 11 09:13 diecisiete lo escuchamos

Voz 20 09:17 futuro de futuros futuro futuro futuro futuro futuro futuro futuro o futura futuro futuro futuro fotones

Voz 0230 09:23 el futuro de futuro y futuro

Voz 11 09:26 a España sesenta España así diecisiete futuros que hasta ahora eran por cierto palabras de Albert Rivera al Rivera hablaba mucho de futuro el futuro estoy delante futuro está en el veintiocho abril yo os pido que me acompañáis todos al futuro también

Voz 0230 09:43 mira bastante el futuro de Rivera que pasó con el futuro de Riviera que encalló en la plaza de Colón porque allí coincidió con un partido que se asocia al franquismo

Voz 21 09:53 todo aquí Permach también con

Voz 0230 09:57 tú al Partido Popular que en fin ABC es el futuro los neandertales Pedro Sánchez se ha quedado con el futuro repite a España una tercera idea comprometido con el progreso El Progrés

Voz 11 10:10 eso sí ha dicho siete progresó sesenta

Voz 0230 10:12 caña así diecisiete futuros tres ideas que podrían haber estado en la campaña de Ciudadanos y que se ha quedado Pedro Sánchez

Voz 6 10:19 sí

Voz 22 10:21 ahora hay unas herramientas que sabéis que se utiliza

Voz 0230 10:24 para describir los discursos las que son las nubes de palabras sobre un discurso Se contabilizan las palabras más utilizadas se colocan todas ellas en grupo en diferente tamaño según las veces que han utilizado y con eso se crea un gráfico vamos hacer la nube de palabras sonora del discurso de Pedro Sánchez España ex marido España España España España España España España

Voz 19 10:45 ya mañana España maño acompañará España

Voz 0230 10:47 España España España España España España en España que sucede con Alves Rivera el transmite la petición de voto es el voto enfadado

Voz 11 10:56 de la indignación no es el voto indignado el votó con algo que repite muy a menudo yo estoy harto

Voz 0040 11:02 que Torra Puigdemont hizo fiarnos diga lo que tenemos que hacer los españoles

Voz 0230 11:05 singular y en plural España libres de todo

Voz 0040 11:08 horas de regiones soy de pulmones desde el voto

Voz 0230 11:10 contra el enemigo quiero ser presidente de Gobierno para

Voz 0040 11:13 en un presidente y un Gobierno que garantiza a los españoles que Torra no manda él

Voz 0230 11:17 mercado de voto duro el voto de la dureza implacable contra el independentismo ya no es un monopolio

Voz 11 11:24 hay otros ofrecen

Voz 0040 11:27 mismo producto y cada vez tiene que ser más drástico Rivero yo no voy a hacer como Sánchez yo no voy a pactar con to y lo voy a decir que necesitas Sánchez les dice que necesita es indultos más competencias más dinero y yo les digo no os voy a dar ni agua

Voz 6 11:41 ni agua ni pan y queso no vamos a hacer

Voz 0040 11:45 en lo que dice inmediatamente antes del agua lo que dice Rivera que dice Sánchez autor yo no voy a hacer como Sánchez de nube a pactar con Torra ni lo voy a decir que necesitas Sánchez les dice que necesita es indultos

Voz 0230 11:55 veis es una conversación imaginaria Sánchez dice que necesitáis indultos es eso una conversación imaginaria pero que en el discurso de Rivera se convierte en realidad esa conversación no ha existido pero en el discurso de Rivera es como si si hubiera existido y esto no lo hace solo con Sánchez ayer sobre Santiago Abascal

Voz 0040 12:14 mi propuesta es no dar más protagonismo a los partidos en este caso que hacen propuestas como que haya pistolas en cada casa puede haber tiroteado en los colegios aunque los son considerados enfermos según Vox yo creo que son personas ciudadanos de primera que tienen los mismos derechos

Voz 0230 12:30 mira que Vox puede ser muchas cosas pero no consta que diga que los homosexuales son enfermos está contra el matrimonio homosexual no todos por cierto porque hay un candidato al Senado de bosques homosexual defiende el matrimonio homosexual pero oficialmente Vox está contra el matrimonio homosexual ahora bien no consta esto de los enfermos la postura de Vox en realidad es la misma que tenía el PP hace seis siete años en la misma pero es que tampoco ha propuesto que hay armas en cada casa Mike

Voz 6 12:56 el tiroteo tiene Rivera este hablar metafórico imaginar

Voz 0230 13:01 yo pone en boca de sus adversarios frases que no han dicho hechos que no han sucedido

Voz 11 13:06 se podría decir si quieres se podría se podría que como consecuencia

Voz 6 13:12 la propuesta sobre más podré

Voz 1606 13:15 hasta mirando podríamos si al final pero sí podría acabar

Voz 6 13:20 a Fellini pero

Voz 0230 13:26 de ahí a decir que Vox ha propuesto tiroteos en las escuelas el líder debo saber Santiago Abascal respondió con un tuit en el que decía Albert Rivera tus defectos Enferbus no

Voz 6 13:36 así se lo digo así lo que pasa es que no lo sé

Voz 0230 13:38 me lo dijo que esto saliendo igual es describirlo dijo

Voz 11 13:43 José Javier Rivera tú sí que estás enfermo no sirve ni para difamar eres un Karin el gran Isaías

Voz 10 13:50 sí

Voz 11 13:58 fíjate que es calificativos que calificativos tan curiosos estamos encendiendo a personas que no es muy alto donde queda el recio español

Voz 0230 14:14 toda la vida el fichaje de Ciudadanos Edmundo Bal dice que Vox utiliza estos calificativos para llamar la atención va directo gran Isaías el mundo van al utilizar la expresión quiere llamar la atención a cualquier cuesta o es a cualquier precio o a toda costa aunque también puede ser que lo mismo te da la Costa del Sol que la Costa da Morte que la Costa Brava porque todos España

Voz 23 14:34 la atención en base a ese principio básico suyo de actuación que es el populismo más radical no que es llamar la atención

Voz 11 14:40 cualquier cosa fijen

Voz 0230 14:42 me consta pero sigamos con las aproximaciones a la verdad de Albert Rivera esto que dijo de TV tres en el hormiguero

Voz 0040 14:49 tengo que con dinero público no insultes a la mitad de

Voz 24 14:52 en el resto de España en TV tres ha llegado a llamar puta perdón en ese Arrimadas a mi compañera y candidata de Ciudadanos el líder de la oposición

Voz 0230 15:00 esto no es verdad en TV3 nadie ha llamado eso a Inés Arrimadas un colaboradora de un programa de TV3 escribió un tweet en su cuenta particular que era insultante para Inés Arrimadas desde luego nunca en TV3 no sólo eso es que TV3 hizo un comunicado rechazando ese comentario el colaborador fue

Voz 6 15:18 herido de la productora que hacía un programa para ti

Voz 0230 15:21 P3 es todo lo contrario se podrá criticar a Vox a Pedro Sánchez a TV3 por muchas cosas pero si son verdad

Voz 6 15:30 mucho mejor es mejor

Voz 0230 15:34 pues es más mejor de todos Sánchez no ofrecido indultos no

Voz 6 15:40 la alergia mi apartados como abrazo no

Voz 0230 15:52 son inexactitudes son falsedades podrá pensarse que hay que ser muy generoso para llamar inexactitudes son las falsedades pero que cada cual elija su disposición a la generosidad a un poeta

Voz 25 16:12 secretario de Organización del PSOE ministro de Fomento José Luis Ábalos hace una bonita la bonita cohesión bonito uso de Button que es la alteración del orden de Button va

Voz 0230 16:24 simbólico Parro Atón vamos a escuchar el primer verso del poema España veces que disgustos cloaca

Voz 26 16:30 la maloliente era

Voz 6 16:34 me gusta de cloaca

Voz 26 16:39 maloliente era

Voz 11 16:42 a una semana de primavera todo aquello de Villarejo dice Marlaska ya está viejo a cloaca

Voz 26 16:48 al Oriente era

Voz 11 16:49 maloliente era maloliente fue

Voz 27 16:53 oye pues nada haciendo

Voz 6 16:59 a todo esto es así hoy es todo esto

Voz 0230 17:02 el de la cloaca de la investigación a Podemos la información secreto de Pablo Iglesias era un tiempo en que el Partido Popular estaba agobiado de denuncias de corrupción casualmente un grupo de policías

Voz 11 17:15 comenzó a divulgar noticias falsas sobre financiación ilegal de Podemos que curioso que la vicepresidenta la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría decía esperemos que los dirigentes de Podemos colaboren porque si esas noticias fueran cierta sería un delito yo pido al no

Voz 28 17:38 Podemos la máxima colaboración judicial

Voz 11 17:41 la investigación

Voz 29 17:42 de lo que sí es así cierto

Voz 28 17:45 proceso judicial con el máximo respeto así lo determinase pues es un caso

Voz 29 17:49 de delito de financiación irregular

Voz 11 17:52 dar fíjate que curioso porque la misma pero

Voz 0230 17:54 suena cuando había salido el caso Bárcenas que tenía un poquito más de base

Voz 30 18:00 dijo desde la misma mesa ni vi y escuché nada

Voz 0230 18:05 la policía de su Gobierno está creando pruebas falsas para sus adversarios políticos

Voz 30 18:11 dice que colabore y sobre todo que si fuera así sería gravísimo ni vi escuche nada

Voz 0230 18:18 no estoy al otro unos señores de Polonia están quemando libros sino por la ola de frío ni por la alergia lo cuentan ERE Aróstegui

Voz 0545 18:23 lo hemos The Guardian que sacerdotes católicos en Polonia han quemado libros que según dicen promueven la ETI cedía lo curioso es que entre estos libros encuentran los de Harry Potter normal se trata de la fundación católica evangélica SMS Efron que ha publicado unas fotografías en su página de Facebook acompañadas de citas del Antiguo Testamento que denuncian la ETI sería emojis de fuego en las fotos tres sacerdotes queman libros y objetos llene el fuego destaca el libro de Harry Potter que según explican están inspirados en los en los espíritus malignos podrían desviará los niños eso sí también aparece un paraguas de Hello Kitty que por el momento no tiene explicó

Voz 6 19:01 eso sí

Voz 27 19:11 esto no es Páramo todavía no vale vale venga

Voz 6 19:13 esto pero si le parece es peor que paramos luego vale pero bueno abrimos nuestro

Voz 8 19:18 esto pero rentable Rincón comercial porque las cámaras de los programas de la serie que para que sevillano yo tú pues no se pagan solas esta Cámara son carísimas hoy recibimos a nuestro estudio central sacarlo Bruni que es director comercial de la empresa dedicada a la venta de todo tipo de cosas relacionadas con la primavera pajaritos a bailar a verdad es la prensa

Voz 1606 19:35 es un saludo Carlos qué tal

Voz 8 19:38 claro la primavera es una estación con unas particularidades y vosotros en pajaritos a bailar exprimirse estas características sacar un rendimiento

Voz 1606 19:45 correcto altere no sea la primavera como todo en la vida como no tiene por su cosa buena y sus cosas malas

Voz 31 19:51 a hablar cosa buena la la la la y malas la soledad a la guerra él

Voz 1606 19:54 hambre en el mundo del peso cosa buena y mala no parece queremos yo pienso exteriorizar todo inútil no para ir a es más lleváis años sacando me quedo productos que tienen salida sólo en primavera en la primavera una estación que general gusta a la gente pero es muy perra vale no va de cara es muy suya y luego es muy muy de te digo una cosa en la cara y luego por la espalda voy diciendo otra me acabo de perder lo mismo que bueno por ejemplo la primavera EEUU llega el calor calor sí cuando te espeta entre que Nebraska o te cae encima al polen a Francino Kala una espada de Móstoles yo creo que alergia no es no es es una gira pero hay gente que sí hay gente que es uno pero hay gente que sí que la alergia el pollo el pollo en ese sentido hemos hemos sacado al mercado el primer helado con una bola de vainilla

Voz 31 20:48 calor calor muy bien una bola de lenteja esto

Voz 1606 20:50 para el frío y una bola de antihistamínicos para la alergia

Voz 11 20:53 construir tres sabores resoluciones reacciones

Voz 1606 20:55 en caliente te quita lo moco lo tremendo de la primavera

Voz 6 21:00 mí me estaba pegando también hemos sacado en y menos si Irán sites

Voz 1606 21:09 luego también hemos sacado cuidado ahí hemos sacado al mercado en chanclas Leko que es como el chaleco Chuck le conoce como el chaleco pero sí hemos puesto unas chanclas porque en primavera

Voz 8 21:18 qué bien lo mismo te sube saquear que te moja

Voz 1606 21:21 pero en la playa ambas cosas te aseguran constipado pelota pero bueno la gente así la gente un poco mierdas yo la odio de general

Voz 11 21:29 menos a Suárez Illana que me parece un tío

Voz 1606 21:31 sí bueno dejemos está muerto

Voz 8 21:34 si Casquero cosita así que otra cosa

Voz 1606 21:37 eternizar la primavera aparte los cambios de tiempo súbito el alergias que que los campos lo que le importa lo campo no me refiero a atención la declaración de la renta ante Dios bueno va a interesar a los que soy tenemos un servicio de declaración de renta Keats o que ofrecemos coger la hucha de tus hijos hacerle una especie de paralela para que su beneficio de alguna manera la regresen pueda los bolsillos de los progenitores ya al Estado que sería los bronces también que son locos flojito Se salgan de rositas

Voz 6 22:05 no paguen su impuesto

Voz 1606 22:08 sudor de su frente en ganó con nuestra pagas a mí me dan adscritos

Voz 8 22:11 todos los los locos flojito y yo creo que esta última me parece bien claro vamos a dar el teléfono antes de que se enfríe nuestros padres que ahora están escuchando están aquí

Voz 1606 22:21 llamarse pueblo ya han pedido creo que era lo que te digo Carla Bruni alguna algo de regalito o no no sé de eso que va regalando cosa sabes quién era mucho el regalito sabes quién lo neandertal

Voz 6 22:36 a escuchar decir a Suárez Illana taxis adaptados

Voz 32 22:45 todo a Dios

Voz 2 22:55 eh

Voz 6 23:02 prometen en lo que queda de todo por la radio es José Antonio Páramo buenas tardes venga que todos los días tenemos a lo largo del año

Voz 4 23:56 fíjate Francisco todo tuyo buenas tardes vamos con esa cortina de humo para ocultar el parto de Elise la campaña electoral pero también hago eso es lo verdaderamente importante destacamento debatimos

Voz 6 24:09 Tanto Barreda

Voz 4 24:10 sí bueno te realmente van tiene hay debate hay debate no por un lado esta es verdad enseñando a chiquillos Gran Hermano bilbaíno pero por otro lado hay quién dice que enseña a visibilizar

Voz 37 24:26 pues cosas como la cara B de la maternidad que notó

Voz 4 24:29 todo es flores y el posparto ahí ahí bueno sí un millón ochocientos mil suscriptores

Voz 21 24:36 el último vídeo

Voz 4 24:38 a ti no capítulo de Woking también tengo decirlo eso con el gotero por la bata me recuerda una escena de Paco Plaza REC cuando se va acercando la parte no hago más spoiler maravilla la campaña electoral vamos minucias vamos a hablar de los detalles la campaña electoral ha llegado a You Tube en forma de canciones por ejemplo al canal los niños de diez con diez mil suscriptores han hecho una canción dedicada a cada partido vamos a escuchar lo que diría Santi Abascal

Voz 2 25:19 pues no Pedro Sánchez y así deberían ser las también

Voz 4 25:41 es electorales dado que si un aumento constante a que si os acordáis no la escena de esta película que es cuando se reúnen todos los amigos en el garaje

Voz 6 25:50 a fans el reconquista la rubia Susana Díaz ha

Voz 4 25:58 la propaganda electoral se reinventa en Youtube los partidos buscan a su electorado con canciones es el caso de un partido pequeñito de Jerez de la Frontera adelante Jerez que ha hecho es bueno haciéndolo

Voz 10 26:14 en Viena

Voz 4 26:23 bueno pues bueno ya las letra ya va el alcantarillado porque no puedan este AVE de mi calle ya distintas reivindicaciones bueno esto es lo que se llevan Youtube en la campaña electoral en forma de canciones igual sea pegan en las urnas pero no por no ser pegadizos el canal vamos con más

Voz 37 26:43 los análisis político los Prieto Flores analizan junto al periodista y crítico más tiro el estilismo de los políticos si tuvieras que votar en función de cómo viste a quién votaría

Voz 4 26:53 bueno pues se a Pablo Iglesias yo creo que no

Voz 38 26:58 Pablo Iglesias yo siempre fui partidario de que en el momento en el que ellos estén diputados él debería haberse cortado la coleta como los toreros él debe debería esforzarse un poquito más en porque viste más barato además fíjate lo que te digo

Voz 39 27:13 tú sabes lo que costado a mí me una papeleta votar podemos viendo a Pablo Iglesias lo mal que vestía ayer ha costado muchísimo tengo o no tengo mérito de un mundo medita brutal porque vaya tela marinera

Voz 37 27:25 muy caro esto es que Pablo Iglesias pues eso desde que decidir el voto quien según quién sea más estilos a Pablo Iglesias no es el más sabemos no y también hay que es lógico no por ejemplo es partidos clasistas pues que vayan de desigual debería ser coherente también con su vestimenta no yo que se dejó caer esto no no estoy eso eso que ese debate si ésta no está en los programas electorales en fin a siempre me toca a mí decir las cosas importantes otro gremio muy juzgado como el de los políticos es el de los profesores de autoescuela no oyes eso de qué quiere ser de mayor astronauta no espera profesor datos no

Voz 4 28:02 pero claro no quiero ir a Marte quiero una rotonda no pasar por ahí todos los días por fans yo fui

Voz 37 28:10 es el Jon Sistiaga Youtube tiene más de un millón de suscriptores es un chico que hace reportajes se ha ido no te Scola preguntado profesores pues a su día a día que les suceden con los alumnos

Voz 6 28:20 en una visita metió en la autovía en dirección contraria

Voz 40 28:22 tentado subirse al ring si se e intentar subir al ramal es el sí sí sí sí sí sí incluso a intentar frenar porque no pasábamos es llegue sea

Voz 41 28:33 ya freno en el momento cuando los vamos a chocar pero lo surrealista aquí fue que la luna cogió se enfadó tanto tiro de eso de manos aquí el cinturón es que bajó en medio del cruce del examen que dices sí sí dejó el coches medianamente esa acción y luego cuando le viene del centro de exámenes le digo pero que te ha pasado no me enfado muchísimo y no pegar a nadie no acaban

Voz 4 28:54 cada de todo el interés es verdadera acción

Voz 37 28:58 tú fasto Khimki con La verdadera sorpresa en You Tube el fin de semana el nuevo videoclip de Rosalía con J Vallvey miel Guincho está arrasando el mundo dividido entre quienes les gusta Rosalía Rosalía porque no hay más gente no le gusta las reacciones al videoclip también acumulan miles de de visualizaciones no sea el videoclip también la gente que se graba opinando sobre el videoclip tienen millones de visitas millones bueno más miles vamos a escuchar una de ellas de Eduardo Sanz

Voz 42 29:28 qué tal es así que flamenco Reyes

Voz 43 29:32 enero o reggaetón flamenco como es decir

Voz 44 29:34 no

Voz 43 29:37 madre mía Él estilismos una estrella Arturo un estrellas Guantanamera ves ves es que hable de sus referentes Dívar reclamaron en la guantera culturas si es que no se puede decir más caras

Voz 6 29:55 ah bueno

Voz 4 30:01 siempre es buenísimo es lo que se lleva ahora mismo Icon Rosalía me despido para dar paso al desafío

Voz 2 30:10 no sabía cómo vamos Iturriaga baldío tenemos

Voz 1220 30:21 te escucho bajito y tú bajito no eres me escucha Alba pues me estoy casi comiendo al micrófono eso

Voz 45 30:28 bueno he vamos a saludar a nuestros no

Voz 1220 30:31 concursantes de hoy uno viejo conocido que es Moisés hola Moisés

Voz 27 30:36 hola hola

Voz 1220 30:39 aquí como aspirante al trono está Andrés hola Andrés

Voz 32 30:44 hola qué tal hola bien bueno

Voz 1220 30:46 como hay sexy recordáis la semana pasada llevaba dieciséis puntos sobre quince es verdad así señor triple eso con lo cual tiene opción para llevarse el tocadiscos pero eso será después de que Andrés haga la primera ronda vale lo cual explicaría Moisés que es lo que tiene que hacer para llevarse el tocadiscos vale te has quedado Moisés relájate flota ibamos con Andrés Andrés con quién quieres jugar

Voz 32 31:19 y tú Moisés venía Pilar

Voz 6 31:25 dichos escolares Costa acerca a discos

Voz 29 31:28 eh comenzamos mes

Voz 1220 31:31 el mes de abril íbamos a hacerlo pues como nos gusta con un refrán Andrés por favor termina este refrán la lluvia de abril a madrina y acoge a a qué animal la lluvia de abril a madrina acoge a Tommy lo sabe Andrés con Osama Bin Laden bien hablando hablando de golondrinas que son las golondrinas en cuestiones alimenticias tres opciones son carnívoras son selectivo Heras au son o lácteo ve gunner víbora sabe

Voz 6 32:12 no no participó

Voz 32 32:20 Andrés de que no

Voz 45 32:23 Jarno no va ni bueno El Víbora a la prensa

Voz 21 32:29 esta madre eh a que le robaran el mes de abril día andaba perdido desde entonces

Voz 32 32:38 Sabina muy bien

Voz 1220 32:41 o quizás se le robó alguno de los compinches de Noche loca tú te acuerdas aquella noche loca que tuvo según aquella canción la de policía mucha mucha policía pero como ya mala canción A

Voz 32 32:52 y usted no lo sabe no era un acuerdo acuerdo

Voz 1220 32:59 pacto estos actos la banda ya no ya Paqui Caballero ha despachado a la temporada no te preocupes dale preguntada hoy hoy vamos a recordar toda persona voy poco de música para que a veces bueno sí

Voz 46 33:23 oye hoy la beca volvió abrir hubiese cumplido ochenta años el gran Marvin Gaye está sonando sexual Jilin mítica e en fin cómo murió cómo murió Marvin Gaye

Voz 1220 33:37 esa opción es el accidente de avión

Voz 46 33:39 lo mató su padre o de un infarto mientras hacía el amor escuchando su propia canción

Voz 27 33:46 con la última atendiera

Voz 1220 33:50 me hubiese gustado doce meses dejó una sonrisa pero no lo mató su padre sí vale no además un además también bueno

Voz 6 33:58 con una pistola que el hijo bueno a ver un dato

Voz 1220 34:04 pues Andrés sin Marvin Gaye nació un día como hoy dos de abril de mil novecientos treinta y uno vuelve y murió el uno de abril de mil novecientos ochenta y cuatro qué edad tenía al fallecer no nació el dos de abril del treinta y nueve murió el uno de abril del ochenta y cuatro cuántos años tenía ahí

Voz 47 34:28 no

Voz 1220 34:30 a toro dejemos a Marvin XXXIX al ochenta y cuatro esa dejemos a Marvin y vayamos con otra cosa estoy en los estudios de Barcelona con mis amiguitos la ciudad de Barcelona Radio Barcelona en qué calle está en castellano las tres para que haya puede haber alguna duda en la calle caso pero en la calle Denia o en la calle Jávea

Voz 48 34:54 hoy el compromiso con el factor relajarse la calle caspa tanto

Voz 6 35:05 el número ocho no tuve selecciones la pregunta triple

Voz 1220 35:17 cuántos pregunta triple cuántos españoles han jugado en la NBA ya te avisó que han sido mucho más de diez menos de veinte uno Si lo aciertas a la primera tres puntos así lo aciertas a la segunda dos puntos si las dietas a la tercera un punto porque no vale entonces cuántos jugadores que jugaron españoles en la NBA hay base medidas pero ahora contando los de ahora si son entre diez even se va a diecisiete

Voz 48 35:48 hola diecisiete menos

Voz 1220 35:52 segunda casi casi menos

Voz 48 35:56 el el no así aquí

Voz 6 35:59 más que arriesgas

Voz 48 36:02 hay que decir

Voz 45 36:04 a Tito no está mal correcto correcto corre

Voz 1220 36:07 esto bueno tanto tanto NBA que hablamos pero que significa NBA ya te digo que en castellano sería a NB que significa NBA ni de que sí de que van

Voz 32 36:19 n nacional

Voz 2 36:23 correcto el último pregunta era

Voz 1220 36:27 pregunta cuidado Se abre el telón ahí se ve aún el hombre o una mujer en una tienda vale eh que te interesa le dice el dependiente o dependienta y dice una máquina de tejer como se titula la película muy parecida a una de Matthew McConnell le interesa una máquina de tejer

Voz 6 36:50 no sé si si puedes

Voz 1220 36:51 se puede serlo te acuerdas no

Voz 6 36:55 la interior le interesa tiene mucho interés se caro en una máquina de tejer estelar estelar ha perdido capacidad crítica

Voz 1220 37:08 cuando está bien está bien bueno si no me equivoco Andrés seis sobre diez vale un aplauso para mí vamos rápidamente con Moisés Moisés vamos a ver Ana espera esperaba que hay que explicarlo te voy a hacer diez preguntas vale cinco de ellas van a valer para tocar y para el tocadiscos entonces que lo que él hijas creo que diga si quieres que las impares o las pares sirvan para el Cádiz por qué debe das acertar cuatro de esas cinco p llevarte el tocadiscos entendido no la la padres vale empezamos con la primera que no vale vale por si fallas para eh dejó cursó exactamente valga o beca uno citado de Abril es el mes del libro de Cervantes os toca un refrán que aparecen El Quijote en el Quijote vale casi muelas es como molino sin

Voz 32 38:06 no no no si impide a primeros de mayo pero no con esta sí pregunta

Voz 1220 38:14 ole ole tú Chacho seguro que alguna vez has jugado al Papa el piedra papel tijera vale pero en la serie The Big Bang Theory hizo una adaptación que además de piedra papel tijera metieron un animal y un personaje de ficción vale vayamos por partes el animal esta cuenta tiene esta cuenta tiene un jabón a su nombre

Voz 32 38:38 lagarto correcto

Voz 1220 38:41 pues ya tienes diecisiete puntos tercera pregunta que no cuenta el personaje hablaba el personaje de este del juego habla el idioma Clean Gone cada piedra papel tijera lagarto hoy un personaje que habla el idioma Clinton

Voz 32 38:57 pues mire mire series no sería una niño

Voz 45 39:03 es señores por sí

Voz 1220 39:06 si esta no contaba no está buenos contaba ha fallado pero no cuenta seis vaya vale cuarta pregunta que sí cuenta cómo se llama la nave del señor Spock y el Capitán Kirk está chupado eso

Voz 32 39:20 vamos a ver si lo sabe todo el

Voz 1220 39:27 ya tienes dieciocho vamos bien Keita pregunta o Leonard mismo hoy está vivo o muerto dicho quién Leonard ni hoy que ser personaje que hace el clásico Mister España

Voz 6 39:37 no es por aquí ha hecho bueno ahora a día de hoy

Voz 1220 39:43 está vivo o muerto

Voz 6 39:46 está muerto está dado

Voz 2 39:48 la murió

Voz 1220 39:51 hasta el veintisiete de febrero del dos mil quince grados esta pregunta pregunta complicada y no está muerto es un coladero de un muerto también lo saqué bueno no pero está muerto

Voz 2 40:06 el felicite

Voz 1220 40:10 Juan que pedirán que el más allá sigue que este concursó bueno es un actor inglés con apellido de cerveza necesito nombre y apellido por favor siempre dice a preparaciones invirtió hombre hombre dale Galicia

Voz 50 40:26 Manfred si lo si apellido piensan al apellido primero no apellido a cerveza Astor vengan sí sí sí oye ha dicho no sabes

Voz 6 40:40 no no no has hecho de cerveza que no pues además hay ninguna con actores Ale

Voz 32 40:49 sí vengo

Voz 1220 40:51 por eh no puede fallar más vale no puede fallar más vamos con la séptima pregunta te voy a decir tres pero tres películas una días no es de al Guinness te acuerdas quiere Alec Guinness de entrada la Moisés si no no

Voz 32 41:07 bueno como medio bueno no vale esté bueno

Voz 1220 41:12 Alec Guinness clásico hizo el puente sobre el río el río Uruguay el puente sobre el río Uruguay nota un cadáver a los postres maravillosa película o la vuelta al mundo en ochenta días cuál no hizo lunes

Voz 32 41:27 voy a jugar a a la vuelta al mundo

Voz 2 41:31 pero sí

Voz 1220 41:32 séptima tenemos que ir con la tabaquera

Voz 2 41:35 la pregunta nada

Voz 1220 41:38 si no puedes no puedes fallar vale entonces hacer uso oportunidad claro no hace una pregunta triple no pero tienes que acertar la primera luego te A d2 más porque valdrán para por si acaso vale estoy en Barcelona donde aquí vive min M6 deportiva Epi vale te voy a hacer tres preguntas una tres preguntas vale tres puntos pero la te voy a decir las tres preguntas y elige una qué crees sabes que si esa te vale una pues esta oferta ahí tú quién era más todo lo yo quién gano más ligas el dio o ganamos las mismas que ganó más Copas de Europa el yo o ganamos las mismas cuál de estas tres quedes que cuente para el tocadiscos

Voz 51 42:24 espera de Liga que son igual Treo ganas de la misma

Voz 32 42:29 yo sí sí

Voz 1220 42:34 da la última pregunta vale pero tenemos que seguir como si fuese la semana que viene quienes más alto

Voz 51 42:42 sí sí

Voz 32 42:44 correcto a quién telemático telemático guapo que tiene más Copas de Europa he Pío y luego vamos a ver si aprendo carezca esta pues hombre

Voz 52 42:57 sí

Voz 6 42:58 no ganó la atraqué bueno venga la novena en qué punto estamos el tocadiscos

Voz 1220 43:09 en el tocadiscos en la décima pregunta cuidado se juega todo vale vale pero antes la novena vale la última antes de la pregunta cuidado fue al parecer según un error en la lista de candidatos al Congreso Albert Rivera pasó a ser cómo se llamaban Alberto José Rivera Alberto Carlos Rivera o Alberto Pedro Rivera Alberto José Alberto Carlos o Alberto Pedro

Voz 32 43:35 al tocarlo al acuerdo

Voz 1220 43:40 llegados a este punto tocadiscos nada tocadiscos sanos y es una cuidad

Voz 11 43:45 sea como sea cierto

Voz 1220 43:48 este va a ser tocadiscos y fallas veremos a ver cuántas perdió la cuenta la semana que viene seguimos jugando nervioso sabe dice joe es muy bien perfecto gracias se abre el telón Isaac un loro encima de otro Loro encima el oro encima de otro logro así hasta por un veinticinco como metros no igual no si es por muchos metros me parece bien

Voz 49 44:20 monumento

Voz 1220 44:22 no no no no digáis nada por favor no quiero ir nadie sólo vale

Voz 32 44:28 tiene lógica una si al menos no a ver un loro

Voz 45 44:33 el olor oye decimal de otro

Voz 1220 44:36 no es un monumento tú de dónde eres Moisés o edificios y que cuando tú tienes cerca es un edificio sí bueno edificio singular monumento más no

Voz 32 44:49 la Torre del Oro

Voz 6 45:01 no queremos ser es grande grande pues nada Andrés siguen la próxima semana

Voz 1220 45:09 no contento eh

Voz 27 45:12 al