"No somos más ecologistas por tener un árbol cerca"

Voz 2 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 3 00:12 si buscas encontrarás

Voz 0313 00:28 oye esta Ventana de la filosofía vamos a conectar con un tema que ha sido que es noticia desde hace unos cuantos días que es el tema famoso de la despoblación en partes de España seguirá vamos la España vacía Ada la España discriminada pero vamos a enfocarlo desde una perspectiva desde un ángulo absolutamente novedoso que es el ángulo de la filosofía la culpa la tiene Pepe Rubio pero buenas tardes hola buenas tardes y sobretodo un libro que cayó en sus manos titulado el jardín de los delirios la ilusión del naturalismo editado por Torner del filósofo Ramón del Castillo qué te pasó con ese libro

Voz 4 01:00 esa parte RIM mucho con el libro para para que luego digan que la filosofía todo ese su de aburrido pues me he encontrado en este ensayo sobre este ensayo sobre la acción del ser humano contemporáneo con la naturaleza con pasajes que dan alguna respuesta al porque una España se ha vaciado y otras ha llenado Ia así sería conveniente rellenar una con la otra escuchamos un pasaje

Voz 1900 01:22 si nuestros abuelos de orígenes rurales hubieran vivido lo suficiente para ver cómo nos comportamos un fin de semana en el campo amando a la madre naturaleza quizá habrían acabado aumentando a la madre que nos parió ellos salieron corriendo del campo hacia la ciudad huyendo de un mundo atroz celebrando el dichoso día en que lograron vivir rodeados de asfalto y hormigón nosotros en cambio nos hemos asfixiado en las ciudades obra tratamos de huir en dirección contraria hacia un campo totalmente idealizado si viviéramos realmente a la intemperie en plena naturaleza o lleváramos una vida verdaderamente rural entre pastos y corrales cuadras y los corríamos de nuevo hacia la jaula de la civilización haríamos nosotros mismos el collar como los perros caseros que se escapan pero regresan sumisa mente a su caseta magullado hambrientos y con el rabo entre las piernas

Voz 5 02:18 iraquí salen dos preguntas antes de llenar la España vacía habría que saber por qué ese vacío antes de que urbanitas decidan dar el paso hacia el campo habría que explicarles que aquello no es estar en Malasaña con una camisa a cuadros una barba larga perfilada una bicicleta sin piñón y comprando leche fresca

Voz 2 02:40 Ramón del Castillo buenas tardes

Voz 0313 02:42 como usted Ramón es profesor de Filosofía contemporánea hay estudios culturales de la UNED y acaba de publicar este libro que les comentaba el Jardín de los delirios las ilusiones del naturalismo de verdad la filosofía tiene algo que decir sobre este problema que está ahora en manos de la política de los medios y que está toda ahora vemos y que después olvidaremos de la España vacía dar a España discriminada

Voz 6 03:03 bueno yo no sé si la filosofía tiene algo que decir pero yo me sentí en la necesidad de Circus y a veces la forma en la que la filosofía habla de estas cosas pues es bastante solemne hay como ha dicho Paco pues lo que intenta es

Voz 7 03:17 Pepe Pepe Pepe perdonó goles rebautizó es que tengo Pepe

Voz 1658 03:20 tenía otra opa con la cabeza y hablando y con Pepe Se lo comentaba

Voz 6 03:26 pues sí es una especie socio sociología

Voz 1658 03:29 cómica o llámalo como quieras pero yo creo que en el humor a buscando un poquito el humo se pueden ver las las idioteces que hacemos no lanzando nuevos a la naturaleza no oí buscando esa especie de abstracción que no sabe ni Dios lo lo lo que es no ir hablando con él esta mañana sobre lo de Soria me las manifestaciones en la despoblación en Soria en Teruel es curiosos acaba de publicar este número de Nationale geográfica que os recomiendo sobre grandes metrópolis pero un artículo excelente además del de Japón a Los Ángeles de sobre Soria y lo hace y lo hace José Manuel Navia que ha hecho ensayo fotográfico con Julio Llamazares tal ir claro cuenta la llegada de un médico de Alicante a tierras altas de Soria en los años sesenta y le pregunta al al que iba en el autobús con él cuando ve todo nevado y pelado Italia dice oí esas ovejas que hacen ahí que dice comen piedras eh comen piedras desde Así empieza el reportaje en áreas no hiló más cachondo es que al poco rato del un poquito más adelante el ensayo yo no lo lo había oído estos días el tema de la de la forestación posibilidad de de de de de recuperar zonas bueno pues en el reportaje este que que recomiendo cuenta que

Voz 6 04:53 los caminos por los que se fue la gente de Soria fueron curiosamente los caminos que se hicieron para la explotación forestal lo cuenta muy bonito se hasta que aquí la frase que dice dice lo que no se había hecho antes pues las personas se hizo entonces por los Pinos

Voz 1658 05:07 entonces es hora os recomiendo el el el Lens el trabajito este sobre todo porque ayer también en muchos medios se habló de que soluciones habría para conservar la población que hay insultos

Voz 0313 05:20 echaron cosas curiosas hay verdad muchas brotó

Voz 1658 05:22 la verdad es que estas que se usan ahora como externalidades Iggy rollos de esto no es bueno pues una cosa que yo voy ayer es que quizá Soria hay estas zonas despobladas podían ser fuentes de recursos naturales no por ejemplo el oxígeno no yo es caro dices bueno como ustedes decían que Teruel no hacía frío que lo fabricaba Teruel no bueno pues lo mismo en Soria podían envasar bombonas de oxígeno y traerlas con burlas a las grandes ciudades digo burradas porque es más sostenía que en camiones no es un debate complejísimo no pero ayer hubo un gran debate no sobre muchas veces sobre qué se hace con la población sino que SAC no qué tipo de empresas introducen qué tal

Voz 0313 06:03 pero donde patinazos más Ramón en el desconocimiento o en el postureo en este asunto

Voz 1658 06:07 o por igual igual no el posterior sobre la naturaleza yo no creo que sea sólo una cosa de clase alta no es más que

Voz 0313 06:18 para vez a veces sí a veces sí desde luego

Voz 1658 06:21 sobre todo porque sólo gente de cierta nivel adquisitivo se puede permitir no naturaleza apura no sé los demás no nos conformamos con los campings no como decía una amiga mía que son campings de concentración turística no sí estamos pero los que no los los que se pueden permitir algo más más cool y más chic que un camping pues sí pueden a pero no es sólo un tema de postureo esa revés Se está diversificando el mercado y ahora ya hay naturaleza para todos los bolsillos no y ese es el problema que según la modalidad de contacto con la naturaleza que el hijas pues estas ha obligado a tener ciertas experiencias no si usted va de precipicios pues tiene que sentir ciertas cosas al borde de un cañón hicimos va lo contrario no lo contrario

Voz 0313 07:15 Löw exacto si vas The Slow

Voz 1658 07:18 no pues tienes que que sentir otro tipo de cosas entonces hay una regularización de las de los tipos de experiencias que tiene según tu grado a todo esto quién mide o que termómetro mide el grado en el que estás en contacto con la naturaleza y un termómetro oficial lo o alguien alguien puede decir cuando estamos más cerca que más lejos o sea a quién quién quién administra

Voz 0313 07:43 esto tiene ver con el tiene que ver con el número de parques con la superficie que dedicamos a eso los días o fines de semana que decidimos coger el coche para ir adonde sea ahí subirnos a un árbol por ejemplo o disfrutar de un prado o de un río de lo que sea tiene que ver con eso hay otros factores

Voz 1658 07:58 esto sería una forma de medirlo pero pero solo no sería un indicador de que seamos por ejemplo una sociedad más concienciada ecológicamente porque los parques naturales no significa que seamos más no

Voz 1826 08:10 no es que cerca de algún pueblo que linda con el principio de un parque natural hemos visto carteles del tipo el pueblo está cerrado porque ya no cabe más gente quiero decir que imagino que el cartel ese no hacía alusión precisamente a al cariño no a la aproximación así casi romántica que que se tiene con la naturaleza pero la aparición de doctrina

Voz 0313 08:33 más que que apuntan a un cierto replanteamiento de la relación del del urbanita a entendernos con la naturaleza tipo poseso la la la Red de ciudades slow que ya existe desde finales de los noventa yo creo esto no o el salvajismo es salvajismo entiéndase el o le cogía histerismo todo eso filosóficamente cómo debemos asumirlo como ocurrencias como como corrientes de pensamiento que tienen algún punto interesante en el que agarrarse o cómo gestionamos ese Romo es que no sé

Voz 1658 09:04 bueno si nos pusiéramos así un poco paranoicos podríamos pensar que todo responde a una conspiración de El Capital no vamos a vamos a ponernos menos remiendos no pero sí hay si hay una Press osea si hay un algo común lo que yo propongo modestamente no es nada original pero decirlo quizá en estos momentos es un poquito provocativo si es que tiene que ver algo con la religión es decir hasta hace poco pues las sociedades pues sustituyeron adiós Por otra cosa será la humanidad pero como la humanidad he recientemente tiene mala prensa porque vamos

Voz 0313 09:40 la razón es obvia de puro es verdad pues

Voz 1658 09:42 coño pues se revaloriza la naturaleza no puestos viene todas estas doctrinas de que somos una una plaga para el planeta entonces hay cierta cierta relación entre que Dios lo matamos hace tiempo luego pasamos a creer en nosotros mismos y desde hace poco empezamos a dudar de nosotros mismos Ike curioso que cuando decrece en esos no afloja en esas Fes esos cultos a la humanidad empieza a aflorar un nuevos cultos a

Voz 0313 10:09 esa esa secuencia de pensamiento y me parece una mirada filosófico muy interesante de lo que no se usen filosofía una interesante o no claro de esta humanidad naturaleza y cuando acabemos con esto que algún día acabaremos claro no sé si vuelta a empezar en venderemos algo no

Voz 1658 10:24 de ahí la palabra

Voz 4 10:27 pues mira filosófica que tengo la sensación de que esta cosa que tenemos dignos al campo de conectar a evadir desconectar Si tiene tiene la culpa algunos filósofos del pasado no hace que se iban a pasear al campo pensar muchas veces no pensaba muy bien

Voz 1658 10:43 sí es que además de este libro hay otro va a salir dónde donde me perdí un poco de de grandes vacas sagradas si filosofía por ejemplo bueno pues lo algunos alemanes no todo esto viene de romanticismo inglés de alimentación desde menos de Tera hombre que te hace reír a veces estos de de celebrar no no hay Heidegger filósofos de estos muy muy que que bueno que odiaban la tecnología decían que había que a raíz darse otra vez y tal pero luego lo tenía ni puñetera idea de botánica Annie eran gente curiosa ellos tenían grandes revelaciones en los los bosques verdad pero una cosa que yo siempre pueblo no le pasaba lo que a la gente nos pasa pues que nos dan ganas de hacer nuestras necesidades en el monte o la los filósofos cuando van al mar te es que es un puro puro espíritu no no parece que iban solos generalmente claro porque si vas acompañado pues pues puedes discutir con los amigos o o no entonces si hay una también esto se ha popularizado ideas que desde el siglo XIX desde romanticismo eran de que desde cierta distancia bueno se han popularizado ahora pues pues podemos tener nuestras epifanía filosóficas no porque ese es como decía esta mañana hablando ya preparando esto bueno sea sea extendido también ese mercado no es lo mismo insisto el camping de concentración turística que que la bañista no hay separada y tal donde tienes tu propio donde escribe estos poemas donde te retiras a escribir un libro

Voz 0313 12:11 esa palabra ese concepto mercado sí que aparecen todas las estaciones del Vía Crucis se en la de Dios en la de humanidad y a la naturaleza de la palabra de mercado sobresale en cuanto te descuidas pata metida bueno

Voz 1658 12:24 hay esperemos que haya cosas al margen del mercado no

Voz 0313 12:27 pero si los filósofos y luego los filósofos

Voz 1658 12:29 ha sido tan primero muy raros no bueno hay gente para todo pero por ejemplo hay muchos que les daban miedo las plantas lo orgánico Sartre le ponía de los nervios lo verde

Voz 0313 12:39 claro sabía si debe jugarse ponía de los nervios porque hay el euro

Voz 1658 12:42 a la playa el mar estar ahí y por eso se largo Estados Unidos con un escritor allí a a un pueblo no y dejó a Sartre

Voz 0313 12:52 los Mossos debate de Maro montaña

Voz 1658 12:55 a esto era usar Sartre le gustaban las piedras porque la naturaleza también bueno es que no estaba relacionado con la naturaleza así digo yo con las piedras también son naturaleza no tuviste también hay un culto a los verde no hay bueno los filósofos a veces tienen

Voz 0313 13:13 hombre Ramón eso del culto a lo verdes de Rossi

Voz 1658 13:16 al verlo lo llamó perdón la teoría pero veo la tele pero también hay mucha verdura leería número Scola ecología Verdun Blair no que es que también pues porque todo sea verde de hecho lo que tú has llamado Carles en la salva agitación o así

Voz 0313 13:32 no ha si así les bastaba entonces

Voz 1658 13:35 en realidad es paralela a la verdad en las ciudades ponemos todo verde para pensar que no os vais mejor y cuando vamos a Al monte tratamos de tener experiencias como exploradores au como no o cómo va acabamos mal no sea que que en los dos fenómenos volvemos a tu palabra mágica mercado es estar relacionados con el mercado el mercado inmobiliario necesita beatificar porque en cuanto metes capas o cubiertas verdes Los Barrios pueden subir de precio hay gente por eso que teme la aparición de operaciones de verificación y cuando vas ya la montaña no te puedes sentar debajo de un árbol a dejar pasar las horas tienes que estar encaramado con una cuerda por un o por o tirando te por una cascada para volver diciendo que te has sentido

Voz 0313 14:24 cuando te mucho fatigado

Voz 1658 14:26 todo vuelves muerto es la experiencia ha sido más intensa osea que que si en el libro no hablo sólo de ese mercado pero esperemos que haya algo más que eso que esos mercados no sea así es es obvio que necesitamos replantear las relaciones de los modos de producción con inmediatamente Osama no hay tiempos en los dice no pero si falta tan poco tiempo para atajarla con perdón esto entonces y entonces lo mismo no necesitamos sólo educación ambiental y que los niños vayan los fines de semana con gallinas con pollito sin que está viene respeto y no ir a mi me encanta yo visito a veces una reserva de burros aquí en Madrid me encanta me encanta saludar a los burros osea no pero necesitamos algo más no a lo mejor las medidas hay que tomar no son sólo educativas que son imprescindibles sino también políticas y eso es algo más eso requiere algo más que verificar a Silva Strasse los fines de semana

Voz 0313 15:29 Ramón del Castillo haciendo placer muchísimas gracias gracias a vosotros