Gol de Godín (Atlético 1 - Girona 0)

esta metáfora sobre la frontal continúa recorta estaba Vitolo la pelota mordida Vettel cuyo Gorka para abarcar ahora anulado por fuera de juego el gol del Atlético de Madrid me giro que lo revisara el golpeo de Vitolo leído un defensa hasta que el intento de remate de crispar remate con la cabeza de Gobierno acaba dentro giro y tú que se va a chequear que dice Godín que ha sido claro

fuera de juego de Griezmann que esperar a que deba disputa si interfiere a la hora de de verde jugar no sé qué jugador del Girona eh algo aislado e Griezmann no es en la pierna izquierda que la tiene muy atrás eh efectivamente si el folio como China tengo una radiografía necesita

fíjate en la pierna izquierda que no se ve ahí te Pepo

es que por esa petición pero por esa repetición y tú no se puede ver porque porque el tiro el tiro de cámara al ángulo no coincide mira a ver esta esta tampoco fijaros

Voz 2

01:20

a mí de Griezmann no fue pudo o no lo bien que yo no sé decirte que sí yo creo que es Fire Pons el que es el número ocho es el que termina con esa Pierre Iker quiso saber bar