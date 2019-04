Cambio de partido, cambio de principios

Voz 0194

Soraya Rodríguez la que fuera número tres del PSOE ha aparecido ya en un acto de Ciudadanos el de esta tarde una conversación entre el líder del partido y el número uno las listas para Europa Luis Garicano Soraya Rodríguez le acompañará en esta candidatura como independiente el día que anunció que abandonaba al PSOE que se daba de baja la entrevistamos aquí en Hora Veinticinco no quiso confirmar su salto a las listas de otro partido aunque nosotros nos quedó claro que ya mantenía contactos con ciudadanos apenas habían pasado unas horas de su salida del partido al que había pertenecido siempre filtraba con otro la verdad es que este tipo de trasvases ya no sorprenden pero en el caso de Soraya Rodríguez es especialmente difícil de entender por su vinculación al PSOE por su papel en ese partido por la defensa algunos principios que van a tener difícil encaje en Ciudadanos el cambio de partido comporta también un cambio de principios y el primero asumir que el partido ha cuyas listas accede no tiene reparos por ejemplo en apoyarse en la ultraderecha si sus votos son necesarios en el PSOE no entienden esta decisión uno puede estar en desacuerdo con la dirección en un momento determinado pero de ahí a abandonar el partido de ahí engrosar las listas de otro partido eso es otra cosa una cosa es dejar el partido y otras dejar el socialismo ella tendrá que explicarlo pero así de golpe sólo se me ocurre que quiera seguir viviendo de la política en el PSOE no contaba ella quería seguir contando así que se buscó otro partido el efecto del fichaje en los electores en ciudadanos eso lo dirán las urnas Ángels Barceló