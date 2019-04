Voz 0194 00:00 entonces buenas noches hola qué tal hoy muestra que árabe huele mal si hoy huele a cloaca las cloacas de interior de las que hoy seguimos hablando de las que siguen hablando políticos jueces periodistas

Voz 1880 00:33 si todo viene años de la operación tándem por la que se detuvo a Villarejo y del supuesto robo del móvil de a una asesora de Podemos los datos del móvil como llegaron a Villarejo que tenía que ver ahí la policía política de Interior si esto fue un intento de boicot de el acuerdo de Podemos con el PSOE en dos mil dieciséis bueno todo esto es lo que se investiga hay como decías de todo lo demás están hablando los políticos por ejemplo el ministro de Interior grande más larga Marlaska dice que no existen

Voz 2 00:58 las cloacas no existen en el Ministerio del Interior si alguien tiene algo que decir eh lo refiera y lo diga expresamente

Voz 1880 01:08 sí sí es que sí que existen tolerancia cero o Margarita Robles ministra de Defensa todo el Gobierno su conjunto

Voz 3 01:15 la tolerancia cero contra cualquier tipo de corrupción policial tolerancia

Voz 1880 01:20 Echenique que sin ellos que sin podemos seguirá habiendo cloaca

Voz 3 01:24 todo el Gobierno su conjunto tiene tolerancia cero

Voz 4 01:27 pese unidad Podemos no estaba en el Gobierno pues a las cloacas

Voz 0194 01:31 veinte no se van a emplear en este

Voz 4 01:33 que en este país Cosidó Director género

Voz 0194 01:36 de la policía ha dicho también hoy que de cloacas nada que si acaso venga algo individuo

Voz 5 01:40 claro que tenemos una de las policías más limpias del mundo si hay una conducta individual una conducta de alguien que ha hecho algo incorrecto que los ciudadanos tengan la seguridad de que responderán ante la justicia

Voz 1880 01:53 tanta cloaca Angels ha llamado a la puerta de la grave sale hemos abierto

Voz 0194 01:57 nos vamos no a las cloacas y no primero el Diccionario

Voz 1880 01:59 sí tres acepciones de la palabra la primera conducto por dónde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones segunda lugar Asunción mundo tercera relativa a la zoología porción final del intestino de las aves y otros animales en la cual desembocan los conductos genitales y urinarios he recordado esta tercera acepción que tiene que ver mucho con las anteriores también al finales donde van los desechos pero le he preguntado a Juan Carlos Atienza que es responsable de Gobernanza Ambiental de SEO Birdlife que me contara un poco mejor qué es eso de la cloaca de un animal

Voz 6 02:29 acaso un orificio que da al exterior en en aves anfibios y reptiles y también en algunos tipos de peces que confluyen tanto en los conductos de los aparatos escritores por donde orina no de Cecam estos grupos como también los conductos reproductores de forma que eh estas especies no tienen pene o vagina sino lo que tienen es este orificio juntando las cloacas intercambian los gametos para hasta reproducción sexual por lo tanto el reconocimiento de hembras y machos no van por unos órganos sexuales diferenciados sino o por otros otras cuestiones como puede ser su colaboración su tamaño

Voz 1880 03:12 bueno pues vamos a dejar a los animales a un lado íbamos ya a las otras cloacas a las alcantarillas por cierto la etimología viene del latín a veces aparecía como cloaca hay otras como club waka pero es lo mismo es desagüe primera canción de la cara B de hoy cantarla a escucharla Nos hace directamente ver las cloacas creo que no hay mucho que explicar ni agüita amarilla de Los Toreros Muertos

Voz 7 03:39 cómo te ha la calma Yagüe

Voz 8 03:54 pues Fernando morcillas ingenieros el presidente de la Asociación Española de abastecimiento y saneamiento Fernando muy buenas noches muy buenas noches como define un ingeniero una cloaca bueno es un servicio que nos permite asegurarnos que nuestros residuos nuestro escritas acaban yendo a las depuradoras antiguamente en horas se acababan yendo al medio ambiente pero ya las depuradoras y ahí son limpiadas para esas aguas residuales para devolverlas al con adecuadas condiciones se siguen llamando cloacas es un término ya un poquito antiguo en desuso se hortaliza más oí el ese término para precisamente hablar de estas inmundicia

Voz 0194 04:37 es como la llamarían sino como las amarillas si Alcantarilla drenaje

Voz 8 04:41 urbano se llama en muchas ocasiones y luego hay otros muchos nombres muy bonitos como albañiles que bonito

Voz 0194 04:47 porque el origen de las cloacas en los primeros en construirlas quiénes fueron bueno parece ser que son los etruscos y luego los recogen ya lo

Voz 8 04:54 romanos y en los romanos Jesse que hay una

Voz 9 04:57 una historia larga de cómo se hacían cómo se construían en además en principio eran meras zanjas que todavía existen hoy en muchas ciudades del tercer mundo zanjado Óscar Rico recogen todo

Voz 10 05:09 es gas esos residuos líquidos

Voz 8 05:13 pero los romanos ya empezaron a cubrirlas con losas con con pavimento e Ibi empezaron a hacerlas más grandes grandes y acabaron en construyendo la lo que llamaban las cloacas máximas que eran unas conducciones enormes no para el Paral

Voz 9 05:27 la época me decía estupendo que la importancia para el saneamiento de las aguas etcétera pero es importante que no se vean no pues es muy importante efectivamente que estén fuera de lo que es el el la vida normal no que porque vamos a estar oyendo las aguas residuales cuando podemos ver los jardines otro tipo de cosas pero claro no verse no les prestamos la atención Claire Danes no somos conscientes de la importancia que tienen claro claro la importancia es tan grande que muchos eh

Voz 11 06:00 médicos mucho

Voz 9 06:02 estudios a lo largo de los últimos años han demostrado que tienen más importancia que has a que los hospitales las las alcantarillas producen una seguridad en la higiene y en el confort en la salubridad de las ciudades inmensa muchísimo más como digo ahorran vidas y ahorran enfermedades con muchísima más potencia que los propios que los propios antibióticos de las propias hospital lo vas a decir algo Miguel Ángel

Voz 12 06:30 no que que le he visto muy indignada no se vean las cloacas si es que se deberían me para para bueno porque te la importancia y la obra tan importante que es no se puso en algún plásticos y encima de alguna parte para que la gente sepa cuando menos que seamos están ahí de otros sistemas de toma de conciencia por ejemplo visual

Voz 9 06:57 los conductores como los vemos en las películas como son las cloacas por dentro claro en principio

Voz 13 07:02 el hombre no es nada ahora hablamos del tercero no te las notas que la gente

Voz 9 07:08 bueno en principio digamos la salida de nuestras casas en principio son pequeños pequeños tubos no no mucho más grande de trescientos o cuatrocientos

Voz 11 07:20 milímetros que

Voz 9 07:21 y que al final son como nuestra cabeza por así decir los pequeños no eso ya los romanos también los titulaban como con un incultos que eran como los agujeros por donde entran los conejos es decir precisamente ellos lo bautizaron así in yesos van descargando en colectores como en alcantarillas más de mayor tamaño que van recogiendo por las diferentes casas las diferentes calles y al final acaban siendo unas conducciones enormes que en un padre en Madrid como un riachuelo en Madrid pueden entrar practicamente camiones eh claro eso es incluso cero hombres también se ve que las dimensiones de las grandes alcantarillas en este caso de Viena pues eran muy grandes unas dimensiones verdaderamente

Voz 0194 08:12 bueno yo mucho muy bien las películas como A como Montse me están adelantando ellos vamos vamos a nosotros

Voz 1880 08:28 además de agua que ya sabemos que las cloacas e hay agua también hay animales huele mal aquí Clarence Carter canta I es Mela Rat yo no sé

Voz 13 08:37 como dan la arrancada verdad pero bueno realmente ahí es me Larraz

Voz 1880 08:40 es lo que significa es una frase hecha que es algo así como aquí hay gato encerrado aquí pasa algo

Voz 0194 08:45 hay gente que se dedica mantenerlas no claro

Voz 8 08:48 es fundamental que mantengamos esos sistemas el que no se vean no quiere decir que tenga que estar adecuadamente cuidados tienen que estar siempre apuntó gas

Voz 14 08:58 en aquesta sí que

Voz 13 09:04 vamos con una rata más bueno con unas para

Voz 1880 09:05 las ese esto que estamos escuchando ahora es Dean Martin este era un grupo de músicos y de actores de los años cincuenta y sesenta en Las Vegas que se hacían llamar los Rat Pack osea Lanzmann Villa de las ratas ahí estaban también Humphrey Bogart Ana Frank Sinatra Lauren Bacall se cuenta que una noche todo esto viene porque Lauren Bacall llegó al hotel donde estaban todos después de un concierto de bebé fumar y de todo lo demás dijo justo eso no dijo parece una pandilla de ratas una a las vacas ya sé que esto que voy a contar ahora es de Las Vegas pero hay una curiosidad con las alcantarillas de Nueva York ese humo que vemos salir que también sale de unas chimeneas de franjas blancas y rojas en las calles en el suelo bueno pues eso no es humo esos va por el sistema de calefacción de la ciudad de fugas de las conducciones de agua que al entrar en contacto con las tuberías pues provocan ese efecto como de humo hay más de ciento sesenta kilómetros de tuberías y canalizaciones debajo de las calles de novela

Voz 0194 09:59 de las cloacas del Estado ya veremos después ya en el tramo de las diez creo que tú no tú has tenido ningún contacto con las cloacas físicas no Fernán

Voz 15 10:05 cuando nunca en ninguna experiencia no pero lo de Nueva York yo creo que hay una cosa que no se sabe cruda Antonio Muñoz Molina lo dice hay en el libro de seguí tiene sobre Nueva York que muchas veces hace eso

Voz 8 10:14 Bit la la el digamos a la tapa y ahí

Voz 0194 10:18 su cuatro muertos al año como porque si si chavista guardan alguna experiencia con cloacas

Voz 12 10:25 bueno a mí siempre me ha fascinado me fascinaba a Barcelona todo museo de las cloacas del alcantarillado que duró pocos años porque no logra cerrar

Voz 16 10:34 pero es una pérdida de identidad muy grave

Voz 0194 10:38 como Akon

Voz 16 10:39 lo toleran hecho claro

Voz 12 10:41 yo no pienso como pues la verdad que sí

Voz 0194 10:46 muy ilustrativo muy educativo porque entre otras cosas explica dónde se mete al tener municipal osea ahora en serio para para el dinero muy mantener un alcantarillado como Dios manda cuesta mucho dinero y no se ve no luce claro eso es por eso estaba enfadada Sarah porque

Voz 1880 10:58 ahora quería que tienes que lucieran las cloacas

Voz 0194 11:01 estaba yo con ella he estado por eso estados de cristal las etapas transparentes en todas las alcantarillas Nueva York que también hemos visto sus cloacas en películas

Voz 14 11:10 sí la verdad es que hay eh

Voz 17 11:12 en Nueva York tiene muchos escenarios cinematográficos pero también es muy bonito ver por ejemplo la serie bancos futura ama la semana pasada además cumplió veinte años bueno pues esta serie es una mezcla de aventura de ciencia ficción y la gente no vive en Nueva York sino en Nueva Nueva York dos las ruinas de la vieja están en el subsuelo y ahí es donde están los malos los los mutantes otros malos que antes vivían en las cloacas de Nueva York después en las de Gotham son los de Batman

Voz 1880 11:47 es un tema de U2 que está en la banda sonora de Batman Forever y de los malos de Batman está el pingüino que es uno de los más famosos es un hombre de forme abandonado por eso por sus padres y criado en las cloacas de Gotham Pingüinos de un antiguo gozó que subsisten en el alcantarillado de la ciudad

Voz 18 12:04 tú es una salida que viste sin avisarle días haber contado nada a la policía muevas este asunto has visto alguna de tus víctimas no me resulta agradable hablar de esto

Voz 16 12:17 no me vas a decir Miracle no hablando de experiencias yo ahora tengo un contacto muy estrecho muy frecuente con la unidad que hay en la en las Fuerzas y Cuerpos de más policía de subsuelo

Voz 13 12:35 todo nos lleva

Voz 16 12:38 una una bolsa que está escrita a la Moncloa no está y luego además yo les ha regalado un libro acercando les también a la literatura que es yo inspector de alcantarillas de Ernesto Giménez Caballero que recomiendo mucho a todos los oyentes

Voz 0194 12:58 no sé si lo llevabas este no lo llevaba haciendo eso te vas por no llamar a Miguel Ángel cuando prepararla

Voz 1880 13:04 la tarde lo tenía que ver Yamaguchi esto era el tercer hombre era el tercer hombre y la música que estamos escuchando también el tercer hombre una de las escenas principales de la es en las alcantarillas de Viena donde está Orson Wells que está huyendo de Josep Cots y cuentan que Orson Wells le horroriza las sensaciones ha de estar ahí abajo y tuvieron que hacer una reproducción de las alcantarillas también en Londres por cierto en Viena para quien vaya para allá desde desde

Voz 17 13:26 dos mil trece hay una excursión para turistas que se pasar por allí por una de las zonas de las alcantarillas

Voz 1880 13:33 además lo que reclaman guardaban reclama guardameta claro que si la bandas sonoras está tan reconocible no con la citará de Anton claro

Voz 19 13:42 íbamos con otra peli española

Voz 1880 13:44 documental estuvimos aquí años te acuerdas con subdirector con Elías León con su protagonista además estuvo nominado a los Goya el año pasado es Apuntes para una película de atraco

Voz 0194 13:52 se pusieron las esposas aquí Átame

Voz 20 13:57 me tiro al suelo madre mi padre yo y una pistola conoceremos

Voz 1880 14:04 la pared de esta canción de Evan vino es parte de la banda sonora del documental es una película es una historia real sobre un atracador de bancos que entrara a robar bancos por las alcantarillas de Madrid la verdad es que es buenísimo

Voz 0194 14:15 lo lo decía ahora Fernando policías no que se dedican a prevenir esto precisamente no ahora igual que hay servicio de mantenimiento como son elementos donde se puede transitar pues lógicamente tiene que haber especialistas de seguridad en las alcantarillas cualquier ciudadano las puede abrir no bueno hay muchas de ellas que si los registros son se abren lo que pasa es que evidentemente en las zonas conflictivas en la el centro de las ciudades donde ahí se acumula mucha gente y tal pues hay una vigilancia exhausto

Voz 8 14:44 iba y además hay rejas Si sistemas físicos

Voz 0194 14:47 dos para impedir el paso es una cosa que no me

Voz 1880 14:50 tras estas brigadas especiales porque por ejemplo yo me encuentro al payaso de ir saliendo de ahí nada

Voz 12 14:54 no

Voz 1880 14:59 esto que estamos escuchando Jordi que va por la calle con su barquito de papel y entonces el barquitos de Alcantarilla y ahí él parece el aparece el momento el payaso por la campanilla

Voz 0194 15:09 todas formas no es el único que sale del alcantarilla esta tarde cuando preparamos la cada vez nos acordábamos del Mono Burgos sí era un anuncio del Atlético de Madrid

Voz 1880 15:19 realmente estaba Gran Vía y estaba sacando una alcantarilla esto esto es lo que levantando la tapa bien levantando la tapa y luego aparecía una frase que era ya estamos aquí ese era el deseo fue cuando subieron de Segunda a Primera decías que queridos traernos referencias musicales bautizado lo que haya lo que haya bajo lo que hay

Voz 17 15:35 las cloacas hablamos de animales cosas que nos encontramos en las cloacas las evidentes de las que ya hemos hablado las ratas este primer tema lo hemos traído hoy otro dio la cara bello prefieren no sacar conclusiones es la Rata de dos patas de Paquita la del Barrio Rojo

Voz 1880 15:49 anima al ras Oria ADC hasta hay que escucharla enteras porque merece la pena bueno en la segunda nos vamos a ir hasta mil novecientos noventa y dos es Christina Rosenvinge aquel en aquella época era ya después de cuando estaba con Alex cuando ya no se empezó a gustar un poco más Cristina estaba con los subterráneos ahí lo dejo y además cantaban a las pulgas que digo yo que seguro que pulgas también ahí en las cloacas y una novedad de ayer mismo si recordáis a los chicos del inquilino comunista ellos junto a otros músicos tienen un grupo nuevo que se llama basura de ahí que traigan Bush a esta cara de de las cloacas una versión Seaman último trago la versión de José Alfredo Jiménez la hemos escuchado por Chavela Calamaro pero ellos son basura

Voz 13 16:51 siempre

Voz 0194 16:56 Guardans que lo tengo aquí sentado siempre mi hombro común Pepito Grillo diciéndome cosas a través del whatsapp dice que nos hemos olvidado y tiene toda la razón del mundo guardando de la película al bar de Alex de la isla

Voz 13 17:05 sí hombre el bar se vaya abajo encantarían todas las claro acuérdate cada día acaba de llamar a los me acordaré con que nos vamos pues yo creo que era necesario dejar a un lado ya la cloaca en la basura ETA y quedarnos un poco con bueno o no del que nos hablaban los ilegales fuera de las cloacas me gusta cómo huele

Voz 21 17:32 de nada muchísimas gracias por habernos acompañado

Voz 10 17:35 pues nada muchísimas gracias a vosotros ya sé que Miguel Ángel Aguilar

Voz 0194 17:38 sabe casi más que yo de esto