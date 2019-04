Hace 21 años murió la mitad de Milli Vanilli

Voz 1

si os digo que hoy hace veintiún años que nos dejó rock Pilatos probablemente pensáis que me estoy refiriendo al inventor de un tipo de gimnasia pero no Rob era la mitad de un duo que todo el mundo recuerda pero no de la forma que él habría querido Rob era uno de los dos miembros de Miliband Iggy la gran desgracia de rock es que tenía talento pero no lo suficiente bueno eso y que como tantos otros firmó un contrato sin fijarse mucho en la letra pequeña ropa había nacido en Múnich en Alemania en mil novecientos sesenta y cinco pronto había destacado como bailarín que fue la faceta en la que conoció a la otra mitad del grupo francés Fabrice Moreau van los dos chicos decidieron probar suerte en el mundo de la música su look que tengo a Potes la amó la atención de Fran Faria un productor sin muchos escrúpulos que ya había estado detrás de fenómenos como ponían Frank les hizo firmar un contrato les dio un anticipo ya habían gastado la mayor parte de ese dinero pues bueno Frank les dijo que ellos no cantaría en su disco sino que lo harían dos tipos cantaban mejor pero eran menos agraciados peores bailarines que Fabricio Rock se querían negar pues no tenían dinero para salir del contrato ya antes de tener mucho tiempo para meditar sobre esta decisión tan crucial que estaban tomando los dos chavales de veintipocos años se encontraron con que tenían tres números uno globales Galán con el Messi vida Lambda en pleito donde Brain en mil novecientos noventa su éxito fue consagrado con el premio Grammy al mejor grupo revelación eso fue en febrero pero menos de seis meses después los rumores habían estado creciendo desde hacía tiempo se acabaron confirmando el mundo supo que ellos no eran las voces detrás de estos les retirando el Grammy pasaron a ser objeto de burla mundial el pobre roto pues nunca se recuperó encadenó intentos de suicidio amagos de vuelta al ruedo y abusos de droga finalmente el tres de abril de mil novecientos noventa y ocho con sólo treinta y dos años fue encontrado muerte de aparente sobredosis hacía poco que había grabado un nuevo disco con Fabrice usando esta vez sus voces de verdad nunca fue publicado