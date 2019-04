Carrusel Madrid: Espanyol 1-1 Getafe (02/04/2019)

Voz 1269 00:00 así que aquí estamos los carros el partido derivara contra el de los encuentros de los equipos de la Comunidad como la mejor de las costumbres por nueve Inter semanal jornada treinta que además ya ha empezado y que además lo he hecho con el partido de uno de los equipos de

Voz 1 00:27 Madrid está en juego en el Metropolitano el Atlético de Madrid y el Girona y el resultado de momento es de empate hace

Voz 1269 00:33 lo aquí el el circuito regional de la radio

Voz 1 00:35 ver en las aplicaciones móviles de la SER contamos El Español cero Getafe cero que acaba de comenzar y que lleva ya treinta segundos de partido nuestro choque de la jornada el choque de ida que fue la Bumba con tres cero a favor del conjunto azulón hoy te contamos clave para el Getafe clave para recuperarse de la derrota en el derbi del pasado sábado desde Cornellà El Prat este Espanyol Getafe Club de Fútbol vamos a morir lo hacemos sin un noventa acciones así es como llegue a café esta jornada número treinta sin tiempo para ello porque estamos a día de Marte jornada Inter semanal el ya secunden Corneille el lo primero conocemos los onces tanto del conjunto catalán como el conjunto de José Bordalás que evidentemente tiene cambios porque tiene partido el próximo domingo venimos de jugar el pasado fin de semana abajo en el césped para contarnos novedades onces en esto transmisión de Radio Madrid Paco Hernández qué tal muy bueno

Voz 1269 01:35 muy buenas tardes a todos el Getafe de Bordalás que sale con cuatro cambios en el once con respecto a lo que sacan aborda las en el derbi David Soria en portería fueran Genet Cabrera Vitorino Antunes y Damián Suárez en la en la defensa y el centro del campo para Cristóforo máximo It's full quiere la banda eso duró el quiera que debuta como titular en Liga y arriba Jaime Mata y Ángel Rodríguez de ese es el once de Bordalás con cuatro novedades por parte del Espanyol sale Rui con Diego López en portería Naldo Mario Hermoso Didac Vila ir Rosales en defensa centro del campo para alarde que es novedad porque no jugó el partido ante el Barça también más Roca Melendi en las bandas y arriba el hombre de ver hoy en el español con once goles en lo que va de Liga Orza esquiva Rita este partido el colegiado vasco lo enerva en el bar Prieto Iglesias lo dicho dos minutos y medio deportivo de momento sin novedades sin ocasiones claras entre el Espanyol y el Getafe saludamos al comentarista de las retransmisiones de Radio Madrid Roberto Trashorras quedó muy buena la muy buenas que era el partido interesante decisivo para el Espanyol que estamos hablando ahora que ojo que mira de reojo a la partida de

Voz 3 02:43 y evidentemente también para este Getafe que tiene que mantener

Voz 1269 02:46 sí así su cuarto puesto en la clasificación supo

Voz 3 02:48 eso Champions sin duda para mí un partido muy importante para los dos eh quizás podíamos pensar que que el español no tanto pero sí que es como el Celta consiga ganar en en Huesca se puede meter en problemas a uno tiene la permanencia hecha Hay Bono parte importante también es muy importante también me parece partido para para el equipo de Bordalás sobre todo por por la mala imagen que que tuvo el otro día yo creo que fue el peor partido que hemos visto del Getafe de amaba más así reconocido por el propio bordadas y creo que necesita recuperar otra vez esa competitividad ese juego sólido que que todos sabemos que

Voz 4 03:23 n ganar hoy

Voz 3 03:24 en en Cornellà sería dar un paso muy muy importante en la lucha

Voz 1269 03:28 bueno hemos venido a pasarlo bien a defender el puesto Champions desde que te que la verdad en las últimas horas ha recibido alguna que otra crítica pero lo que dice siempre Bordalás en la sala de prensa en la previa sin los partidos Él no quiere ni oir hablar ni mucho menos de las posiciones europeas ni las posiciones Champions dices

Voz 4 03:44 oye que eso es harina de otro costal que se va por otro sitio pero claro en el vestuario

Voz 1269 03:49 aquí

Voz 4 03:49 evidentemente lo que quiere el Vestuario que nos lo preguntamos a ver también

Voz 3 03:52 eh

Voz 1269 03:52 la pero que sí como como no vería sino otra forma no quedan nueve jornadas por delante para pelear ese puesto europeo aborda las que ya anunció en la previa cambios en este partido y ha sido hecho cuatro novedades en el once inicial y se saludaba ahora con Ruby con el entrenador del Español abrazo deportivo entre los dos entrenadores en estos primeros cuatro minutos del español cambios en él Keita cambios en el Espanyol eh Robert venir

Voz 4 04:16 borde de jornada del fin de semana además doce derbis además dos derrotas además las dos por cerrados evidentemente hay cambios en el once de José Bordalás con Vitorino Antunes que ya se preveía en el lateral izquierdo quizás sorprende un poco más de uno duro embargo banda ahí lo de Cristo para el centro del campo pero bueno al final son rotaciones en el cómputo Aznar

Voz 3 04:34 sí normal normal hay tres partidos muy pocos días necesitas que todo el mundo este este insuflado además después de la

Voz 4 04:41 derrota en del otro día yo creo que necesitaba cambiar yo creo que el puede venir

Voz 3 04:45 bien al final es un poquito avisa al decir que el Getafe tiene que competir tiene que volver a las señas de identidad que lleva haciendo todo el año

Voz 4 04:54 de que no puede relajarse ahora tiene lo más bonito es lógico que las de cara al público los bueno diga que tienen repartió partido que que bueno que en el que su objetivo no es Europa pero en El Vestuario seguramente hable de ello y ahí es donde se tiene que

Voz 3 05:07 notar

Voz 4 05:08 ese cambio de chip no ese cambio de de ir a luchar por Europa porque creo que están cerca y no puede desaprovechar que diciendo eso a falta de tres jornadas para el final se vio gire el Getafe estando en cuarta posición en definir

Voz 1269 05:21 vamos que la narración que es lo que nos interesa es de Cornellà El Prat porque la acude al español en línea defensiva línea de zagueros muy adelantada ahora en la línea que separa los dos terrenos de juego el Paranal Donald lo que sólo va a dejar a Mario Hermoso hoy está el central madrileño en los alumbró metidos del Real Club Deportivo Español intenta buscar posiciones ofensivas del conjunto Rubin cabo Borja Iglesias y el balón ahora el costado diestro aparece por aquí Hernán Pérez la va del Espanyol en el campo la presión del Getafe no O'Hara así el balompié llega de Dimitri publicó ayer en el centro del campo vamos vamos vamos que te alumbra hay que ahora arriba claro para los números siete fin mata Jaime Mayor que la intenta meter lo intentaba en eso se quedó el primer intento del Getafe por buscar el área la portería de Diego López estamos en el set de partido y que se cumple hoy en Cornellà El Prat es el partido de la jornada en el Carrusel deportivo de Madrid este Español cero

Voz 1269 06:36 vamos al bordillo la evacuar el Getafe línea defensiva lo intentaba el Espanyol por el costado zurdo al expresar también Suárez el balón muy arriba muy arriba buscando a Ángel Rodríguez en la delantera llegó con bastante ventaja Dídac Vilà se llevó por delante el jugador canario del Getafe valona saque de banda desde el costado diestro va a sacar el conjunto de coser burdas aparece por allí el uruguayo Damián Suárez tiene opciones por delante pida full Kiefer ya el balón para Ángel Rodríguez la va a tocar el balón atrás ahí el error por parte de el Getafe la recuerda el Espanyol en el centro del campo ahora al tocarme Helena Maleno para rock la roca que intenta pasar hacia ha salida a ver una de las novedades en el conjunto de Ruby en este partido de la jornada treinta lo intentaba rival español ir recupera precisamente conjunto catalán en el centro del campo banda zurda Darder Darder que busca de nuevo posiciones ofensivas el balón para Hernán Pérez Hernán Pérez que va a retrasar atrás para que la toque Rosales aquí está el venezolano de nuevo para Pérez Pérez que la arriba cuida ha podido ser fuera de juego el balón para estar del arder al área las cuidado que sigue el peligro dentro del área el balón para Hernán Pérez Hernán Pérez en la frontal la otra para Roca Roca que retrase y la va a jugar el Real Club Deportivo Español veremos si el Getafe sale cómodo en estos primeros ocho minutos de partido sí han salido intentar presionar ahí el español ha salido también apretando usted de la Victoria es normal porque el conjunto catalán lleva a un mes sin ganar en Liga así que le hacen falta los puntos lo decíamos antes aprieta la zona debajo hay un partido en casa que por cierto con no demasiada gente en la grada de estar en entorno a pues siete mil ocho mil espectadores en cuarenta mil el horario y el y evidentemente no acompaña entre semana hay falta órdenes de un hombre y en el suelo en el centro del campo ha caído marroquí sacar el conjunto catalán prácticamente desde el centro del campo además se queja también jugador del Getafe si Foyer que ha llevado un gol parece que en la carrera huele y finalmente el jugador del Espanyol que eso llevado ese golpe se levanta ya el futbolista local se ha llevado un buen golpe de los dos traviesa contraviene sobre muchos

Voz 3 08:33 que no es para menos que soñó con choque fortuito entre full quiere Guler sí bueno estamos viendo el partido un poquito el la tónica que que creíamos no el Espanyol un equipo que está diseñado y sobre todo por su entrenador de de tener más la posesión el Getafe esperando poquito para robar y salir sobre todo coma Ángel Mata Hay bueno tiene que defender bien defender bien el Getafe intentar hacer buenas contras para coger al Espanyol pues eh eh con mucha gente arriba hay poder la

Voz 1269 09:03 sacó al Espanyol la falta sin consecuencias el balón con el costado diestro nada masacre el Getafe de banda ha sido falta finalmente así que hasta allí se acerca el portero del Getafe Club de Fútbol David Soria para con pierna zurda sacar ese balón Robert quería comentar en la presencia en el once evidentemente en la novedad después de que no jugará de titular en el Camp Nou porque juega el Espanyol con tres centrales y dos carrileros muy largos pero aún más

Voz 4 09:26 que el rendimiento de Leteo

Voz 1269 09:29 por el otro día yo hablarte el rendimiento del jugador desde

Voz 4 09:32 llevan en el mercado interno porque para un jugador de nacionalidad china que ves envolviendo también a la Liga española oye ya muy

Voz 3 09:38 él se sorprende sorprende porque sabemos que muchas veces cuando Sacyr más jugadores

Voz 4 09:42 lo de de esa zona de de de Asia de China

Voz 3 09:46 al final pues necesitan mucho tiempo de adaptación porque son jugadores que vienen de otras ligas como otro ritmo otra mentalidad entonces al final pues necesitan ese tipo adaptación vemos que regule y ha roto todos los pronósticos un jugador que que ha venido que estimular sí eléctrico que marcó su primer gol

Voz 1269 10:04 primer gol Chino exactamente luego al

Voz 3 10:07 los lo que que que es competitivo que que ayuda defensivamente por favor que que puede darle muchas cosas de español hindi sorprendentemente el estando un rendimiento hasta ahora por lo menos bastante bueno plomo

Voz 1269 10:18 intentar el Getafe lo compra Le Cabrera cuidado cuidar costado diestro Damián Suárez que la intenta poner a alguien que pide mano baila entre el Getafe la de intentar sacar la defensa del Real Club Deportivo Espanyol Paco pedían mano desde ese centro de Damián Suárez es el costado Hoyos el árbitro que señala el saque de banda creo que a favor del Getafe dicho que va a revisar esa posible mano dentro del área la peleaba Jaime Mata el balón finalmente ha conseguido pelear esa pelota ganar el balón para el Getafe que en principio va a sacar levanta se ha quejado algún jugador del Getafe pero bueno sin consecuencias ojo que viene a poner Vitorino Antunes el ahora saca Arnaldo hoy ese balón a ver si sale por la línea lateral pero es el primer córner a favor del conjunto azulón el primer córner del partido para el conjunto de José Bordalás hasta allí se va Vitorino Antunes en el carril izquierdo para en el minuto once de choque poner ese primer saque de espina al que suben uno dos tres cuatro y hasta cinco jugadores del Getafe Club de Fútbol ahí estaba Antúnez no fue titular el otro día la mía sólo fue el encargado de sacar todo el afán los en el partido el envían de Leganés hoy Antunes recupera el protagonismo junto con un con el uruguayo comparamos va a sacar el córner el Getafe desde el costado zurdo vemos a varios jugadores del Getafe intentando buscar ese esférico ese centro aquí está el centro de Vitoria estás arrima el en el centro del área a la va a sacar la defensa del Espanyol pero dijo Paco de Burgos de Bengoetxea que hay falta a favor de conjunto mantener hacia dentro del área provocada por algún jugador del Getafe que buscaba el remate era más ruta el que residía falta ahí Cabrera que ha hecho por parte del Getafe carrera siempre protagonista siempre peleando eso parones a balón parado empujó al jugador del Español La alta que va a sacar desde el área pequeña desde el área grande un poquito más adelante Diego López por parte del recto deportiva español estamos en jornada semanal que ha empezado hoy está empatando a cero el Atlético de Madrid en el guante Metropolità una ante el Girona tampoco mucha gente por allí cuidado en el Getafe en el costado diestro de nuevo de sacar la defensa del Rec lo deportivo español yo juegas segunda que viene mata mata pasear la vuelta nada lava ahí en la disputa sacar el español dijo Kevin hubo duro que ahora cae al suelo nada no pita Nadal Burgos Bengoetxea y cuidado que vienen ellos el español el balón para arder Gardel que la poner por delante para más Roca Marc abrir el costado zurdo por ahí aparece el chino Moulay bajo que la a poner para adentro cuarta Sue Borja Iglesias se quejaba algún jugador de el Getafe del juego y así lo pida la asistente bueno en pongo de Borja Iglesias hoy ese duelo entre Borja Iglesias y Jaime Mata dos jugadores que el año pasado tuvieron mucho protagonismo mucho protagonismo en Segunda División en Primera de momento trece poles para por de Getafe once para el delantero del Espanyol que ahora estaba en claro fuera de juego la pelota para el Getafe Soria vuelve encargarse de sacar esa pelota en la frontal del área propia decía jornada treinta interés semanal no queda otra más adelante estamos en el minuto cincuenta y uno de partido en el buena metropolitano un cero a cero entre el Atlético de Madrid y el Girona este partido están el trece Español cero Getafe cero y además a las nueve y media con la novedad en el Barça que no juega Leo Messi de titular eh la juega el Barça

Voz 4 13:08 en la cerámica donde se la juega en el que si el Villarreal después de la derrota el otro día en vigor hablamos de

Voz 1269 13:14 cuidado que vino café en el costado diestro aparece la pone el de Malta arriba fuera la prima por porte del Getafe full quiere que luchó con absolutamente todo madre mía el nivel que está dando el carrilero francesa Getafe Club de Fútbol la pegó matado dentro del área voló por encima de la portería de Diego López la primera ha sido para agitar pise marchó muy alta sí muy clara es ocasión para Jaime Raynaud ha conseguido agarrar bien el remate quizá un poco el cuerpo ahora Rober YSL Jairo arriba el balón eso el primero foco nada sí pero bueno

Voz 4 13:46 buena ocasión peleó full quiere el balón no no sale

Voz 3 13:50 buenos recupera Damián y buen pase para para Mata que bueno que sí que intenta anticiparse a Naldo pero el balón viene muy fuertes eleva arriba necesita al Getafe recuperar otra vez los goles de de Mata otra vez los goles de de Jorge Molina en este caso de Ángel porque bueno ahora llega partidos ahora todos los equipos se juegan cosas así y necesita tanto

Voz 1269 14:10 la presión ahora por parte del Getafe nada más perder el balón el español y el Getafe rápidamente que va a sacar de banda en el costado zurdo la presión Paco de los de José Bordalás impresión sí sí sí ahí está la presión el Getafe que ha valido esa primera ocasión clara de Jaime Mata bueno siempre que surge efecto la prisión al Getafe le iban bien las cosas recupera balones arriba acerca de la de la área del contrario y facilidad desde luego para tener a las ocasiones de gol y menos tópica me gusta mucho comentar e Robert el

Voz 4 14:37 el miento que le está dando a este Getafe quizá por Inés P

Voz 1269 14:40 la DO o al menos por mi parte

Voz 3 14:56 OO banda derecha y la verdad es que el rendimiento que está dando tanto ofensivamente defensivamente porque recordemos que que también está haciendo goles de ahora mismo que nació mayor virtualmente esta de ahora mismo es una pieza fundamental para el equipo de Bordalás por por todo lo que ofrece eh tanto en ataque como en defensa

Voz 1269 15:11 otro día leíamos en el derbi jugar de extremo izquierdo que además ya no sólo por las adelante sumando natural que la derecha sino que también a pierna cambiada así que otra otra alternativa para abordar este es el tema que les poner el portero IT rinde bueno Dimitri full quiere que ahora en el costado diestro cometió una falta

Voz 4 15:26 sobre Didac Vila asumía la pierna derecha demasiado el lateral del

Voz 1269 15:32 Getafe el carrilero del Getafe Club de Fútbol el partido que bueno de momento tenido esa ocasión del Getafe ese intento por parte del Real Club Deportivo Espanyol que ha acabado en fuera de juego y poquito más de este Espanyol cero Getafe cero minuto quince de partido que le contamos en el gas Roselyne que Rosell Deportivo de Radio Madrid de la Cadena SER balón arriba intento de Getafe nada más sacar la defensa del Espanyol de hoy no por Mel Lele Cabrera intentando que cabeza enviar ese balón precisamente el costado diestro aparece el Espanyol muy arriba buscando ahora a Borja Iglesias de nuevo es llene ahora quién de cabeza intenta bajar ese balón de nuevo lo a intentar madre mía a ver si bajamos ahí ese balón al terreno de juego hoy intentará ahora Moulay abriendo el costado diestro cuidado que viene el español a poner eh Rosales Los Giles en intentar sacar nada yo con solvencia hubo duro y cuidado que vienen ellos madre mía cuantas imprecisiones

Voz 3 16:20 eh

Voz 1269 16:21 ver tanto en uno como en otro equipo pero bueno

Voz 3 16:23 martilleo está más para para el Getafe pero decir alguna forma ante el Getafe está cómoda así que no que no se juegue mucho que que el español lo tenga mucha claridad cómodas duele el balón mal al español apretando lo bien que que juegos IES interrumpa es un equipo muy sólido muy competitivo Capello tiene fisura así está esperando la mínima la que te pueda coger una contra posea capaz de un balón parado por imponerse por delante pues el español lo va a tener cada

Voz 1269 16:50 aquí la presión la presión del Getafe que no deja maniobrar ni mucho menos al Real Club Deportivo Espanyol ahora en el centro del campo en aquella banda diestra eran de presionaban tanto Suárez como Dimitris quiere y el español que ni mucho menos hasta

Voz 3 17:01 no no no está cómodo por eso en el partido te he dicho que está un poquito más para dado el Getafe por por la sensación queda que está más cómodo presionando bien el otro día le costó contra Leganés es el ser más competitivo como como siempre es Dios está apretando bien con dos líneas de cuatro dejándome hacer poquito más más descolgados recetas se encuentra cómodo allí lo que sí que tiene que es intentar recuperar vi salir Liria hacer buenos contra él intentaba

Voz 1269 17:27 la Melendro para Hernán Pérez en el costado diestro apareció por allí hubo duro y el balón te sale por la línea lateral va a sacar el Deportivo Espanyol desde el costado diestro para el conjunto de Rubi aquí están los el número ocho que no es otro que Rosales el venezolano la va a poner ofrecen varios compañeros nos nos ofrece absolutamente nadie ahí está el lateral derecho del recto Deportivo Espanyol el ex del Málaga al a poner intentando buscar el área cuidado más sacar de cabeza Vitorino Antunes llora quién salta es Jaime Matas Jaume Espanyol cediendo atrás era precisamente Rosales el accede a Mario Hermoso y Mario Hermoso que tenía en mente digamos a su portero pues salada Ana lo buscan Ronaldo el brasileño el balón muy muy muy pero que muy arriba nada balón para el Getafe la toma Soria muy cómodo e ahora el Getafe con esa presión dificultando el juego del español que se nota que que quisiera está jugando no porque eh abriendo la parte abajo el español sabe que necesita vencer ante su público Joe Messina y seguramente el Getafe tiene que aprovechar ese bloqueo no por mental que le da lo minutos el paso de los minutos al español para aprovechar una de las tundra y es verdad que el otro día le costaba mucho el Getafe en crear peligro no en Leganés defensa nuevos tú no todos mejor día pero bueno sigo con pesas operando te puede solucionar esto es algo que viene arriba buscando a él Paco claro lo siguiente entre ya habló de memoria verdad que mantener fuera de poco muy bien atenta a la línea B el Getafe que ha dejado al jugador en posición antirreglamentaria que vemos ahora bastante clara así que pelota otra vez para ponerlos o no lo hace Cabrero a sacar el Getafe desde posiciones muy retrasadas abro las saca la clasificación Robert el español tiene treinta y cuatro puntos veintiocho tienen

Voz 1 19:09 así hoy el español no gana se mete en un problema

Voz 3 19:12 sí sí lo decíamos al principio de de la retranca

Voz 4 19:15 con eh lógicamente tiene un colchón muy tiene sumar lo tiene cerca pero ojo porque hoy dos no sea capaz de ganar de que luego

Voz 3 19:25 o que sea capaz de ganar el Celta Hay en campo del Huesca cuidado eh también hay que ver qué hace el Villarreal lógicamente juega contra el Barça al Barça y lo tienen un poco más un poco más complicado pero pero necesita necesita sacar partidos al final con treinta y cuatro puntos no se va a salvar de cuidado se puede meter problemas gozo que la pone hubo duro

Voz 1269 19:43 por parte del Getafe noblón arriba buscando área aparecía por allí mitin balón que la va a poner en el suelo Damián Suárez intentaba buscar a Jaime Matas dentro del área le pitaron el fuera de juego al delantero del Getafe Club de Fútbol desde su propia portería practicamente el portero Diego López en este partido en el que consiguió consumimos ya en el minuto veinte De hecho que de momento sin ocasiones evidentemente claras ni para unos ni para otros quizá esa que recuerde por parte del Getafe de GM Mata que se fue por encima de la portería de Diego López y ahora que borda las leyes en fuera de juego con rabia porque era una llegada con peligro el centro al interior del área lástima que se haya ido al remate y la segunda jugada le pilló en fuera produjo que viene todo estaba el delantero canario muy escorado eso sí pero bastante solo llegó el brasileño les sacó la falta el canario porque se iba prácticamente solo sí que es verdad Paco que estaba muy actual sí me llegaba ahí Ángel en posición prácticamente de extremo diestro aunque tú dentro el defensor español para abortar la jugada parar la falta y el Getafe que vuelve a tener la oportunidad a balón parado Damian Suárez listo para poner la falta

Voz 4 20:49 la verdad es que está bastante lejanas es verdad

Voz 1269 20:52 bueno para ganar suben hasta cinco Juárez del Getafe Damián Suárez que lo va a poner con pierna diestra el español que define absolutamente todo el mundo quieren el balón el uruguayo que buen centro balón al área al saca Naldo ojo al rechace en la frontal e intentaba hacerse con era Félix Ángel Rodríguez la perdió finalmente el Getafe que esos iba a jugar en defensa

Voz 1 21:13 le buscará en el costado diestro ayer de me parece que esta pareja dice el árbitro que saque de banda a favor del Rec me ocurrió español no sé qué canadiense que ha sido bastante

Voz 1269 21:22 y ahora minuto veintiuno en este estadio como siempre recuerdo para Dani Jarque no voy a ser de otra forma el recuerdo para el eterno capitán del Español como siempre la gran P dedicando este no

Voz 3 21:53 eh al final casi siempre cuando aparece en estas en estas jornadas pueden los mismos durante tres partidos ya parte vías tan tan pegados entonces y bueno ahí es donde se nota la yo creo que la la función del entrenador en el estar que todos los que usurpado el el el hacer que todo el mundo pues se sienta partícipe sobretodo en estos partidos es fundamental para para

Voz 1269 22:27 que viene el español le intenta llegar esa para llegó telefónicamente todo Cheney ocupa ahora la falta por qué va a ser peligroso a favor del Real Club Deportivo Español prácticamente en la esquina derecha de Defensa el Getafe Club de Fútbol y además pues todo vemos el partido primera tarjeta amarilla ardió para ahora sorpresa falta muy cerquita del pico del área va a ser muy peligrosa había defendido bien en primera instancia delación llene pero en la segunda jugada estuvo rápido el cual español cule y no pudo llegar ahí Damian Suárez llevo tarde hizo la falta clara sobre Dídac Vilà que llegaba también al ataque Falta peligrosísima para el español ha llevado por delante Rober

Voz 3 23:08 sí falta cuarta aclara llega llega tarde bueno necesaria porque porque

Voz 1269 23:15 cuidado lo peligroso las alta arriba máximo cuidado quiero seguir jugando el real que ocurrió el costado diestro cuidado para el gordo español dentro del área sale David Soria algunos se quejan incluso de penalti que un jugador español tendido fuera incluso el terreno de juego es Hernán Pérez pero bueno Lolo para Soria no Se para el partido eso sí Paco el español dormido sí hay sigue Hernán Pérez sobre la línea de fondo el árbitro ahora que va para el cambio si para que atiendan al jugador del Espanyol que se ha podido hacer el año era una jugada peligrosa ahí cuidado hay que tener cuidado con la valla de publicidad que siempre pueden provocar algún golpe pero bueno parece que el fallo se levanta iba a poder continuar sin problema en la va a poner en juego el Getafe nada el gesto cariñoso por parte del portero el Geta por parte de David Soria la jugada importante en ataque parte del recto deportivos defendió unos cafés y además la divisoria que está en un estado de forma espectacular también Robert salió con absolutamente todo para hacerlo

Voz 3 24:09 los sábado se fundamental que da Visor ya sea sea valiente aparte lo que hizo estuve yo creo que está muy bien a un nivel muy muy muy bueno hoy y eso ha hecho que también que el Getafe este ahí al final el Getafe es un equipo tremendamente ofensivo digamos que que gana los partidos por goleada sino que muchas veces el uno cero el dos cero el tres uno el dos uno resultados cortos pues gracias a a que tiene un muy buen portero y Salva pues que también hace que son

Voz 1269 24:35 o se quede en casa ojo que ver en ello la pelea Borja Iglesias llega Lele Cabrera va a intentar sacar el balón intentaba al pelotazo nada pegó el jugador del Espanyol y ahora llega también Vitorino Antunes lo consiga la segunda pero llegaba por ahí hubo duro era Matas el escapó justo a la altura el banquillo es hoy sí ahí estaba mata pelearnos a pelota había estado bien atento ahora Antunes para empezar la jugada para el español otra vez que lo va a intentar por la parte derecha a sacar Rosales deban buscar dictamine Melendro llega con todo absolutamente todo el togolés de ley va a salir el Getafe o al menos lo va a intentar tocando un poquito balón abierto costado diestro viene por es Emma Suárez habré para full quiere está poquito más arriba madre mía cualquier ojo que va a la carrera cosas arder hice la gana hoy los XXIV el Getafe hay es elevada a perder el balón al final no sé si iba a córner ahí está el córner bueno la jugada nuevo Ruber espectacular para el extremo el Aguere les ha ganado una carrera eh prácticamente desde el centro del campo a favor del español

Voz 3 25:28 sí tremendo además es una de sus cualidades quizás la velocidad no pero pero hemos visto cómo es capaz de de dar su moto pase de correo lógicamente esta Darder y cargo es tremendamente rápido pero buenos atreve que ha conseguido imponer que posee peligroso

Voz 1269 25:44 viene a poner desde el costado diestro mejores del Getafe en el área arriba todo el remate del el Cabrera demasiado forzado la segunda mire llegué y en el costado zurdo a la hubo duro la pone vitoriano tules al segundo palo uno y absolutamente nadie y ojo que va a llegar desde muy atrás Suárez intentando hacerse con ese balón ahí está el héroe español ver el uruguayo cuidados el remate del el además acarreado cuidados la segunda estoy muy atento el área lo pero rebotó en un jugador del Español el balón que sea le queda demasiado tanto que va a llegar a la portería del Getafe Club de Fútbol aval controlar David Soria bueno

Voz 3 26:18 los decretando el Getafe lo está intentando que está está más cómodo al final vemos que las situaciones más peligrosas son son por parte del Getafe no son ocasiones claras di di ha tenido que intervenir Diego López pero sí que es verdad que que da la sensación de que el Getafe cada vez que es capaz de superar irá pasar a tres cuartos pues pues tiene ese saque de peligro

Voz 1269 26:38 da la sensación de que Jaime Matas se intercambió la posición con hubo duro amasado mata la manda ya lo vimos el otro día cuando ahí ante el Leganés y su hubo duro el que tu para la delantera junto a Ángel Rodríguez juega ahora el Getafe al menos lo intenta en el costado diestro le va a pitar la falta de Burgos Bengoetxea Dídac Vila iba a ser Balón para el Getafe desde el costado diestro de este estadio de Cornellá donde estamos cumpliendo el veintisiete de partido cero a cero Espanyol Getafe sólo lo cuenta Carrusel Deportivo R de Madrid hasta allí llevada de Suárez para sacar esa falta pide paciencia Bordalás a los suyos y tranquilidad amigos Olesquer retrasar el saque de ese esférico que está el uruguayo un poquito por delante del centro del campo dos está retrasando no sé si con el bar Paco el saque de la falta pues no lo sé yo ahora sí ahora sí aquí en el uruguayo el centrocampista adiestra muy arriba muy arriba salir Diego López atrapa el esférico al portero lucense iba a sacar rápido el Real Club Deportivo Español aquí está en el costado diestro apareció Rosales el venezolano la toca con Hernán Pérez el jugador lateral derecho todo el mundo falta pero aparece por allí que no está que ha salido la línea de zagueros ya hasta empleados altamente mucha fuerza me esa falta Cornellà Grameen levantaron la mano Rui tienen una falta sobre Rosales pero el árbitro entiende que hay no hay nada nada y el balón es para el Getafe extraer pista

Voz 4 28:02 luego porque veía también en esta

Voz 1269 28:05 de banda zurda bueno ahí están cambiando entre los

Voz 3 28:08 los rover los en Getafe van si si al final salen una posición pero bueno se van cambiando duros el poder por más más dentro mata más a la izquierda Gaultier pueda parecer banda derecha izquierda estará también lo tiene Z no que tiene jugadores con lo cual creo que hay que aclarar en Familia

Voz 4 28:25 no absolutamente

Voz 3 28:27 por el para él

Voz 4 28:30 la prensa en Getafe lo Monzón muchas veces a Maduro

Voz 1269 28:32 fila en el centro del campo el balón para máximo y que va a caer en la va a recuperar el español dijo nada que fútbol la va a jugar el conjunto quedarían en el costado diestro lámparas Rosales no la puede sacar el Espanyol ante la presión de Jaime Mata también Ángel Rodríguez hicieron el balón arriba ya iba a ser saque de banda a favor del Getafe Club de Fútbol que está más cómodo en este partido que busquemos hay que lo busquemos ya a la media hora de juego preocupado Rubi yo con poco más convencido Bordalás no aclara el entrenador español está acostarnos no su equipo hacer circular la pelota el Getafe está muy cómodo con esa presión y otra vez el equipo de Bordalás ojo que viene el conjunto azulón hoy de rojo abriendo el costado diestro el balón pero hubo duro dentro del área el Akira la pierna zurda rebotó en un jugador del Recre deportivo español iba a seguir atacando el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid iba a tocar Gené llene Parallel Cabrera abre el costado zurdo está por aquí Vitorino Antunes aguanta el uruguayo la Habana va a cambiar de sentido Lele Cabrera buscando aquella posiciona hubo duro nada el balón en ventaja para el gordo Getafe balón en línea lateral para el resto de a esa pelota iba muy llovido no la pudo controlar Illa saca el español desde va a jugar precisamente conjunto catalán Madonna arriba arriba muy arriba por parte del conjunto de Rubi va a llegar ese esférico a la portería del Getafe David Soria con los va a coger con la mano estamos en las nueve de la noche que vamos a hacer una ronda estés es el Español cero Getafe te y Carrusel deportivo de la Cadena Ser ah no informativa de Carrusel deportivo que además eh del choque de él

Voz 1 30:10 Barcelona que comienza a partir de las ocho y media tiene

Voz 1269 30:13 otro partido el juego es en el estadio Metropolitano bueno yo cura Rubén el costado que va cambiando para dar las va a perder a ver si nos dejan hacer rata lo dicho tenemos un partido juego del Metropolitano sesenta y nueve choque Atlético cero aquí

Voz 1 30:34 otro madres que hoy cumple a media hora en el estadio de Cornellà El Prat Paco

Voz 1269 30:37 estamos en el minuto treinta yo de partidos si acaba de salvar el acero y goles en el estadio del Español Español cero Getafe este martes desde las ocho y media lo dicho comienza en la cerámica

Voz 1 30:46 partido el líder Villarreal Fútbol Club Barcelona el miércoles tiene a las siete y media Athletic Levante a las ocho y media Éibar Rayo y Huesca Celta a las ocho y media Valencia Real Madrid en Mestalla cerramos jornada el jueves con el Sevilla Alavés el

Voz 1269 30:57 en Valladolid a las ocho y media y el Real Sociedad Betis

Voz 1 31:00 viernes que no hay fútbol en primera división porque tú

Voz 4 31:02 su día descansito y desde las nueve además esta ahora

Voz 1 31:05 comienza adelantado por la Final Four de la Champions de fútbol sala el último digamos Bío digamos gran partido clásico entre el Inter Movistar y el Barcelona Lassa el momento con resulta de cero a cero en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz hasta aquí la ronda

Voz 1269 31:25 la rondo en el minuto treinta y uno de partido en Cornellà la va a jugar el Real Club Deportivo Apoño encontramos ahora cuidado que cae Borja Iglesias al suelo nada hizo Burgos lo Etxea que naranjas de la China aunque yo me temido lo peor vamos tampoco lo prestan muchos jugadores Pallarés elevando así queda mirando al árbitro pero el juego continuo y darme aparatito ojo que viene objeta madre mía vaya como duro y el jugador del Getafe tendido en el terreno cubre bien el Reale el jugador del Recre deportiva español llevaba por allí amén han tenido está quebrar sí por el que entonces era muy dura en ese balón dividido y me parece que el con el que el español mira que silbar le robó la tarjeta amarilla al árbitro a tiene la mano va a esperar a que el capitán del Español en los números lateral izquierdo se levante Illes enseñar la tarjeta amarilla que es la prima era para el conjunto local

Voz 4 32:16 según el partido el avión pero realmente piensa bien Suárez eso es elevado monto el el jugador del Getafe se levanta esos tengo la sensación

Voz 1269 32:40 sin a hacer falta se quedaba en una situación muy peligrosa

Voz 3 32:45 estaba de Suárez con todo a poner paz entre comillas sirva la mía la parte

Voz 1269 32:48 pero bueno la precisamente el uruguayo estaba centrada que la anterior y quizá un poco más cerca aquí está el vendidos del Getafe con pierna diestra mira al área uno dos tres cuatro cinco Führer de Getafe la pone mordida el balón para Angela aunque el Diego López que atrapa en dos tiempos es el Feeri quiso en el treinta y tres de partido que bueno de que treinta dos de partido ella tengo una buena ocasión para el conjunto de José apeló Ángel Rodríguez dentro del área en se lamenta el delantero del Getafe porque sabían que ese balón era muy bueno hace un gesto de desesperación porque tenía la oportunidad hoy de rematar la pelota para encontrar portería Nole complicó demasiado la vida a Diego López el portero español ahora viene la respuesta en el conjunto perico lo nombra el costado zurdo llega Suárez saque de banda a pesar de que el uruguayo se que se está calentando poco a poco el regidor de Getafe esto hay mucha también sobre pero con calma porque tiene tarjeta amarilla del pintarse porque estamos todavía con más de balón dividido para el Getafe buscando posiciones ofensivas llegaba pero Ángel Rodríguez la tocones al dos de ellos en que el balón pero había Vila tocando para Sergi Darder gane el lateral izquierdo del Deportivo español Vila de nuevo buscar posiciones un poco más ofensivo esto tomar Roca buscando arriban a naves muy precipitada quizá en la función de ataque lo español que no puede repercutir helio ofensiva bajo que ahora es el Getafe quién intenta con la presión hacerse de nuevo con ese esférico sacar sin problemas el Real Club Deportivo Espanyol Robert que lo dicho no puede con la zaga de J

Voz 3 34:12 pues no porque porque está bien plantado el Zeta está presionando bien está cómodo el español no es capaz de sacar el balón limpiamente le cuesta mucho encontrar Darder encontrará a Melendi Sumarroca que son los codos como más más talento hay conflicto en español eh yo creo que el el

Voz 4 34:31 ETA está bien plantado creo que las sensaciones que está mejor y está más cómodo en el en el terreno de juego no con muchas ocasiones tampoco pero pero sí que lo vemos como yo es que veo muy cómodo a este que te hace que al final es lo que le digamos que me motivó a mí seguramente motivo a toda la afición del Getafe que en este tipo de partidos sois un partido clave para el café después de caer el otro día ante legales en el derbi pues los entre ellos digamos bastante común

Voz 1269 34:55 como el día del Betis por ejemplo como el el día que visito el Villamarín para menos con un gran partido sobre todo una gran primera parte moviendo una de las bueno nosotros ojo que viene Jorge Iglesias de nuevo apareció por fin lesiones desde fuera del área nada el balón podido decir decían sobre todo por la presión por la facilidad para ir arriba quitarle la pelota español aunque el cero cero pero optimista porque en esta Liga y todavía no ha perdido dos partidos seguidos lo hace desde el año pasado sin que vive de una derrota es bueno

Voz 4 35:33 que no sólo empezar rancho de Viena para que le pasaría lo veré el otro día al Getafe peor partido de la temporada el Getafe ahí muy gorda y además seguramente estaríamos también hay que darle mérito lo cifró Leganés eh creo que les juzgó como suele jugar en Getafe le dio el balón a ZP balón al primer gol porque viene ellos la poner Lampérez el balón

Voz 1269 36:11 le eh

Voz 4 36:17 la va a sacar desde allí aparece Hernán Pérez

Voz 1269 36:21 para ya lo he dicho XXXVI de lo que estamos comentando muchas hechuras de buen juego y contundencia por parte este Getafe Club de Fútbol que devuelto en cuenta firme esta jornada treinta de liga intereses hay que les contamos eficaz el Deportivo de Radio Madrid va a disponer el español de un córner desde el costado diestro uno dos tres cuatro cinco seis jugadores del conjunto catalán buscando el remate nosotros defendemos practicamente todos exceptuando el que está arriba la va con el costado diestro muy rasa acoge quién iba a ser ahora saque de banda cierto murmullo incluso en la grada de este estadio Cornellá El Prat la puedan ellos sabemos muy arriba full quiere evidentemente francesas en la baja con aquel formar feliz roto para muro ojo crítico para de Fesser área cuadra Pure intentó lanzar el cuidado la segunda le hizo valer el gol fuera machismo Michel afronta el costado diestro que tranquilizar porque hemos hecho mal queda ponemos arriba el despiste en la zaga al español en la buena sacudidos de cabeza y ahora con todo el Getafe intentando hacerse con ese Feeri cosa va a defender como gato panza arriba el conjunto perico adiós a la pira pero la tocó levemente lo justo para Sacresa esférico abril español ahora el costado zurdo bien Jaime Matas arreglar el esférico era hubo duro que retrasa atrapada Suárez Suárez hacia su propia portería para que la toque con periodistas ahora

Voz 4 37:49 David Soria bueno Payá contra pero eso sí Trashorras digamos que una mejor definición hubiera sido lo suyo a al

Voz 3 38:05 metió con bastante ventaja pero pero no no no lo hicieron viento decidir bien viene al final pues que ya saben

Voz 1269 38:11 quién la va a jugar veremos quién en el treinta y uno de partido

Voz 4 38:16 muerto el Getafe Club de Fútbol

Voz 1269 38:18 y es que saque de puerta iba a sacar David Soria bueno pues estaba lloviendo al Getafe un poquito mejor en estos primeros siete minutos de en estos últimos siete minutos de la primera parte sí que es verdad

Voz 4 38:29 qué Dimitris cualquier se hinchó

Voz 1269 38:31 balón

Voz 5 38:32 E incluso algún el Getafe pude que esté

Voz 1269 38:36 tomando penalti en fin

Voz 5 38:38 hay sonido gol por qué hay dolor en el estadio Metropolitano ha tenido que intervenir el

Voz 1269 38:44 ha marcado el Atlético de Madrid Diego Godín lo hecho de cabeza no sé qué ha pasado exactamente los términos que no monitor y el Atlético de Madrid que a falta de trece para llegar el momento se adelanta ante el unionista pintan en esta jornada treinta de la Liga Santander Atlético de Madrid uno Girona cero Sandra lo hace Diego Godín y ojo viene en Cornellà El Prat el español el costado diestro aparece por allí Hernán Pérez sí hoy lo dura sobre seguro falte el conjunto el español protestara Jon Rosales pero sufría la falta en esa disputa junto a la banda iba a sacar el Getafe muy cerquita del banquillo español cuando estamos en el cuarenta protestaba Ruby se queja de la acción pero el balón no va a jugar la el conjunto getafense desde el costado zurdo hasta allí iba a ir el portero el Getafe vestido completamente de verde hoy ahí está David Soria comprar nadie estaba poner el balón arriba en largo buscando Ángel Rodríguez que va intentar bajar el balón nada impreciso se le marchó a saque de banda hemos visto una hicieron aquí en el monitor en ese lanzamiento de Dimitris en el que evidentemente se ha equivocado puede que haya tocado el balón en la mano de central de el español sí bueno finales los salsa

Voz 3 40:01 la protesta

Voz 4 40:01 a finales acepciones es difícil que entre entre el

Voz 3 40:04 Art cuando tiene que ser una

Voz 4 40:13 cuando sacarla falta acallar me pereza el suelo y nada patronos a ellos

Voz 1269 40:17 sí a la mitad la disputa también estamos sale pero ahora ha sido la pelota favorable al conjunto catalán que ya mueve Browning defensores hace enlazar lo habría costado diestro para Rosales aparece por este costado me lindo Melendi a través de nuevo para claro que el jugador brasileño en la salida de este Real Club Deportivo Español con pierna adiestrar habría costado diestro aparece por allí Rosales Rosales que busca arriba al Getafe bien el balón para vitorear a que ahora nada lo dice arriba el intento en el escape el español perdón Borja Iglesias a salvar ese balón que esas iba a salir por la línea de fondo este Getafe Robert este español perdón que no tiene la verdad muchas ideas arriba no la verdad es que noción eh un pelotazo lesionados así porque no porque no está cómodo

Voz 3 41:11 al final pues no no está encontrando a Melendro nuestra encontrada más rota que que son la gente con más con más talento que tiene que tienen medios es decir Darder ha parecido muy poquito pule y a penas separarlo lo hemos nombrado otros al final intentas buscar un poquito más largo por fuerza Iglesias pero es difícil decidir con dos centrales tan fuertemente

Voz 4 41:33 bien te digo huele y ojo cuando aparece porque eléctrico como esa cosa principió y es quien lleva el peso me banda izquierda de las operaciones

Voz 1269 41:40 ataque de este Real Club Deportivo Espanyol abajo el Getafe en el costado diestro aparece Suárez tiene metros por delante también a Dimitri full quiere el balón para el veintidós de Getafe clava tocar atrás de nuevo línea defensiva bueno el conjunto azulón vestido de rojo el balón para Lele Cabrera abriendo el costado zurdo no sé la Vitorino Antunes el balón para el portugués aquí está el portugués en los número tres del Getafe tiene por delante a Hugo duros a la vuelta Antunes ballenas de nuevo la defensa y el Getafe ahora en el minuto cuarenta y dos de partido se agotaron minutos agotando segundos eh no sé cómo le va a sentar el G

Voz 4 42:11 sólo a unos y a otros países

Voz 3 42:16 bueno yo creo que al final estamos como el Getafe ahora pues bueno minutos difíciles para los dos muy importantes uno quiere irse al descanso perdiendo hoy bueno al final pues son situaciones que uno intenta intentan no perder sobre todo en el elegir pero la compostura en estos últimos minutos cero cero creo porque estamos

Voz 1269 42:38 hasta ahora la misma era que lamentaba y con rabia si esa pelota que será acabada en el control si llega a tener más acierto podía haber controlado la pelota y haber conseguido una opción de ataque del Getafe aunque algo lejos de la portería eso sí pero no acepto Jaime Matas recuperó la pelota en español cuando se perdió por la banda aunque ahora volvemos a robar Bordalás y Rui

Voz 4 42:59 más tranquilo pues las cosas si hemos visto arruinar

Voz 1269 43:01 en alguna imagen de pero no español sobre todo para aquellos servidores pero tranquilidad por parte de José Bordalás en el banquillo el otro día el virus mute Bordalás no la protesta falta clara le dice al equipo que estemos atentos

Voz 4 43:19 se quejaba la grada de Cornellá El Prat

Voz 1269 43:21 alta de Vitorino Antunes y el que

Voz 4 43:24 a retrasar el saque de la falta que otras veces