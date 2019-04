Lluis Flaquer: "Un equipo líder de LaLiga ante un Villarreal desquiciado, debería haber alguien que hubiese puesto orden"

Voz 1560 00:00 Jordi Martí muy buenas muy buenas mano Marcos López qué tal eso yo estaba ahí para quizá ahora ahora estable hola Marcos es que no puede hacer tres cosas a la vez yo pensaba que sí fíjate estamos ahí está primera vez que tenido superado loca ya toca

Voz 1 00:17 es que me pregunta si titular del periódico te lo digo me lo pidió a preguntar punto

Voz 1375 00:21 locura punto de locura Jordi como titulares o un punto de oro un punto de oro ha pasado de locura

Voz 0985 00:28 pero sabes por qué porque porque demuestra que la Liga estos dos pájaros Messi el otro y su compinche la tiene en la cabeza

Voz 1375 00:38 a mí es que este Barça sigue sin convencerme lo dije a empezando lo he dicho a mitad de siglo diciendo a día de hoy esto cuando no hasta Messi pinta por general ha habido partidos que un estado Messi sí que ha habido algunos y en Champions especialmente pero yo este Barça lo digo como lo siento desde que lo dije desde el principio temporada no me convence a mejorar mucho en la fiabilidad atrás

Voz 1560 01:00 eso concediendo bastante más y ha ido mejorando en eso

Voz 1375 01:03 pero no me convence es un Barça que no me transmite sensaciones los bases una ese para mí es una de las peores Ligas de los últimos años de las peores de los últimos años con un Real Madrid que ya habéis visto ver a contar con una Atlético que si está ahí ahora ocho pero claro está están celebrando los que están a ocho están a ocho es lo que está acelerando el Atlético bueno pues si banal que al Camp Nou puede haber alguna es que están tan mal los demás tan irregular de los demás que un Barça en ocasiones bastante ramplón Sebastian es obra para sacar la Liga Adelante claro tiene a este tío que es un comodín tú sacas a Messi sólo con calentarse ya se serrín en los demás sale a calentar Messi

Voz 1560 01:39 madre mía aquí pero por qué tendrá que calentar este día

Voz 1375 03:10 sí bueno pero sí sí

Voz 1424 03:12 no le faltaba Messi y aún así acaba empatando el partido cuatro cuatro cuando ya la gente sentía bueno la sensación tú eres seguidor del Atlético de Madrid piensas bueno ahora estamos a siete Icex estos tíos no pierde ni hoy se porque hoy era el partido para que el pero perdió

Voz 1560 03:26 sí sí eso es cierto estando como estaban y ni siquiera el orgullo la la bueno lo que el escudo lo que quieras Messi Suárez pues esto es lo que decía Jordi Messi su amigo su socio pues te la lían entre minutos Di ávidos

Voz 1375 03:39 estábamos viendo el partido en la reacción ya ha habido una persona que me he dicho empatan espérate que no ganen en el ochenta y ocho empata el Barça Desperate que no gane pues el cuatro tres y el cuatro cuatro Jordi

Voz 0985 03:49 sí pero dicho esto Manu como tú dices no podemos perder de vista que lo que hoy hemos visto en el Barcelona ha sido un desastre te voy a decir porque creo que es un desastre porque yo no he visto equilibrio ni control ni gobierno del partido cuando tú lo confías todo toma y daca Alida hay vuelta hilo confías a las áreas te pueden pasar sin Messi te pueden pasar desgracias como las de yo no lo puedo entender porque si a pesar de todo sale bien parado te pones con un cero dos que nos parecía abultado ya es incapaz de tener un poco de equilibrio de criterio para decir voy a tener el balón y ahora fuerza hay vertical pero es que a veces da la sensación de que el es más cómodo al Barcelona y más fácil correr y atacar los espacios que el juego posicional y creo que esto se pierde

Voz 1375 04:36 y es que el centro del campo hoy que era Busquets uno Flavio y Arturo Vidal ni han aparecido Maicon y Coutinho hoy titulares pues bueno

Voz 1296 04:45 bueno primero voy ha dado el segundo

Voz 1375 04:48 los centrales de un Tití bueno la carrera del cuatro dos Bacca te va de un Tití con la lengua fuera porque es que se ha dejado de esprintar irse hacia la portería porque no podía perseguir a Bach

Voz 0985 04:56 corrió en paralelo no nos ha dicho no lo dejo porque

Voz 1375 04:59 no puedo el partido evidenciado lado

Voz 1296 05:01 se lo retrata hay que decirle dentro del desastre sobre todo defensivo del Barça contextualizar lo poco prevé tres asterisco es que es que ha jugado sin tu mejor defensa que explique sin tu mejor centrocampista esta temporada que Rakitic is it un comodín que es Messi por decisión propia

Voz 1560 05:15 ya porque tú te has ganado el derecho hombre hacía faltaba bailes y lo puedes hacer estoy de acuerdo marco si hay un día que descansaba vamos a intentar hoy

Voz 1296 05:21 dicho esto estoy con Jordi el Barça es verdad que lo fía muchas veces al intercambio de golpes pero un equipo líder de Primera ante un Villarreal desquiciado Comunidad de Balaídos que se pone cero dos aquí en la cerámica creo que el Barça y tiene que haber alguien que diga bueno totalmente ahora a controlar esto

Voz 1560 05:36 ha estado correcta no puedes permitir que tenga un cuatro dos cuando éstas

Voz 0985 05:39 todos escrito y las ocasiones que han tenido el billar

Voz 1375 05:42 el ahora escucho extinguida ha sido de los mejores

Voz 0985 05:44 si no te iba a decir ahora escucharemos a Valverde pero por televisión yo he visto una imagen de Valverde muy tocado pero yo no sé si era de una mirada perdida pero

Voz 1296 05:55 pero no se pusiera de abatimiento o de cabreo eh

Voz 1560 05:59 sí sí puede ser era una mirada hoy sería un poco fija perdida en el no sé donde no

Voz 0985 06:04 ahora el escucharemos a ver qué es pero yo estoy seguro de que este partido en absoluto le ha dejado convencido como es obvio

Voz 1560 06:10 bueno conociendo Valverde no va a rajar de nada ni nadie menos sacara pagaba eh pero sí la cara evidenciaba que claro que un cero dos

Voz 1375 06:17 estas controlando el partido en minuto quince no te pone en cuatro dos pero las sensaciones ahí entiendo que Messi es el mejor del mundo y que lo tiene Messi forma parte el Barça no podemos hablar de un Barça sin Messi el otro Barça con Messi es que el Barça tiene a Messi pero las seis tienes que cuando no está Messi

Voz 0985 06:33 Manu y que quiera la Liga Messi que está claro lo tiene todo porque perdona por más que digamos que son siete puntos y no sé que hoy se hubiera abierto una cierta especulación no sé si Mendieta quien ya están a7 si te pones acá pero han cerrado no han cerrado pero este punto este punto de oro que se ha conseguido de alguna forma desactiva ese punto de especulación que se hubiera podido

Voz 1375 06:54 ir

Voz 1560 06:55 ha comparecido ya Calleja está hay Calleja Xavi que va que va no ha crecido el técnico del Villarreal

Voz 3 07:00 asomado pensando que Ernesto Valverde habría salido pero Ernesto Valverde de momento no ha aparecido ni ha salido de la zona

Voz 1576 07:06 pues mira ahora ahora noticia en sí ahora se acerca poco a poco

Voz 3 07:08 ha tardado un montón pero esa acerca el técnico del Barça acompañado del jefe de prensa poco a poco se va acercando ya a esta zona de de prensa que está unos veinte treinta metros aproximadamente de la zona de de vestuarios entró en la sala de prensa y se va a sentar va a ser el protagonista el primero como tiene que ser como dice el protocolo vamos a escuchar a Ernesto Valverde el técnico del Barça que se sí hasta ahora en esta sala de prensa para atender a los medios de

Voz 1560 07:30 Monica acción Valverde Valverde comenta dices que estaba viéndolo en la tele pero evidentemente se agrava porque estaba hablando y en la tele pero ya está yendo técnico que si te escucho

Voz 3 07:38 vamos en sala de prensa

Voz 0588 07:41 no que son Ernesto Valverde no me ante cada pregunta nombre y medio antes te pregunto por favor gracias

Voz 1375 07:49 primera pregunta para el técnico del Barça tras el cuatro cuatro hola Ernesto aquí

Voz 0588 07:55 bueno a mí están directa a Racó han una lectura

Voz 3 07:59 le pregunta en qué lecturas saca el del partido qué explicación le da de este partido tan loco y en ese sentido también le pregunta en qué cree que ha fallado en este Fútbol Club Barcelona olla

Voz 4 08:12 bueno ya de algunas cosas y otras las hemos acertado

Voz 0588 08:18 bueno la verdad es que el partido tiene no sé si tiene una lectura no tiene fractura tiene muchas lecturas ha habido muchos partidos en el en el mismo el comienzo se veía que que nosotros estábamos llevando arriba con mucha claridad los dos

Voz 1560 08:33 les hemos tenido para el cero tres

Voz 0588 08:35 parecía que el bueno ellos estaban nerviosos por la situación en la que está pero es un equipo peligroso porque tiene muy buenos muy buenos jugadores de nosotros hemos no hemos controlado el partido hemos dejado que se descontrolada y y entonces se han empezado a correr a las espaldas a nosotros hemos tirado las las bien las presiones altas y ahí es donde no sabe yo el primer gol de ellos han ido metiendo porque claro cada vez que corría can be o son jugadores rápidos y eso nos genera inestabilidad y bueno ellos también tiene subir a un gran nivel

Voz 4 09:16 la han conseguido dar la vuelta al partido y nosotros cuando teníamos el partido para matarlo no hemos sido capaces y al final resistió

Voz 0588 09:21 hay que remontar cuando el partido teníamos absolutamente prohibirlo en buena medida Ernesto le pregunta también arrestó verde

Voz 3 09:33 en general por por un partido que está en un contexto muy determinado no muy claro muy extraño un partido en una semana con con tres partidos de Liga crees que que puede dejar huella de este partido en el Fútbol Club Barcelona después de esta semana dan tan complicada también por delante con el con el Atlético de Madrid y el Manchester yo creo que todo lo contrario

Voz 0588 09:54 tengo la sensación de que este partido nos tiene que ayudar estoy he querido dar mucho sobre todo de cara a los compromisos que tenemos ahora también de cara a bueno también a todos los a darse cuenta que la Liga quedamos mucho esto es difícil hoy nos han recortado dos puntos todos los partidos que jugamos fuera de casa así porque los equipos son buenos los equipos tienen buenos jugadores tienen les pido como el Villarreal es verdad que ha empezado mal que nosotros hemos tenido ahí el partido en nuestras manos no sé si es también mérito de ellos pues porque han empujado y nosotros de mérito porque no hemos logrado controlar determinadas cuestiones pero no podemos permitir que el que el contrario los nos coja tantas veces en situaciones de inferioridad por qué pues porque no porque ahora mismo vamos a jugar con equipos de uno que está jugando la Liga otro en la Champions que que bueno que que eso no lo podemos no lo podemos hacer porque al final descontrol las el partido no sabes cuál va a ser el resultado y el partido se encontró los ataques bien defiendes bien y al revés

Voz 1560 11:08 no muy tranquilo de Valverde pero ahora poniendo como todo lo que han concedido atrás en el partido no puede ser no es normal esto ni en la Liga ni en la Champions que te pueden coger y te puede mandar

Voz 1375 11:18 la casa

Voz 1560 11:19 esto hablando en directo el entrenador el Fútbol Club

Voz 1375 11:21 la enseguida volvemos a la sala de prensa están saliendo todos los protagonistas ahora mismo en directo en este tiempo de inicio de El Larguero tras el cuatro cuatro ahora voy con Iturralde González pregunto por la polémica seguimos en el sanedrín con Jordi Martí con Marcos López Lluís Flaqué a la espera además protagonistas y que hable también alguien del Villarreal pero estábamos oyendo en directo a Fernando Roig presidente del Villarreal hablando Mónica Marchante injusto la última pregunta y la última respuesta ha dejado esta perla el presidente del Villarreal

Voz 6 11:45 nuestra cantera yo creo es la mejor cantera de España que que para eso no se bien en todos los equipos de España a robar jugador cuál de aquí lo denunció públicamente me parece fatal que los grandes equipos se dediquen a robar a los jugadores de quince años con contratos antes llegan a los profesionales eso qué quiere y qué coste y que dice que depara para todos los Barça Atlético Madrid Atlético Bilbao con enormes Barcelona Atlético de Madrid pues uno cada uno

Voz 1375 12:13 bueno Barcelona Atlético de Madrid Athletic de Bilbao que no es el Atlético Athletic Club pues la denuncia de Fernando Roig vienen aquí todos a robarnos jugadores ya que no ha rajado de los árbitros tenía bien ya decidió rajar de los rivales pues igual que el Villarreal Guitar jugadores a otros equipos o es que el Villarreal no le quita jugadores a otros equipos porque cuando van a buscarlos en un trabajo magnífico de la secretaría técnica del Villarreal de las mejores que hay en España hace muchos años con llaneza la cabeza y más gente se han traído jugadores jóvenes muy jóvenes de muchos sitios

Voz 7 12:45 de España de fuera

Voz 1375 12:48 es que son Villarreal y los otros mundos y hablas con un chaval de quince dieciséis años diecisiete años y te lo llevas a un equipo pues hombre tiene más posibilidad de que lo haga en el Madrid y el Barça pero y el Villarreal también lo hace también se los quita a otros equipos de la Comunidad Valenciana también pero ha querido denunciarlo públicamente y ahí queda dicho lo que ha dicho Fernando Roig en Movistar Plus queda minuto para llegar a las doce hora menos en Canarias en el sanedrín de El Larguero pausa y seguimos

Voz 1560 16:24 la Rey

Voz 19 16:26 mira viene siendo Atlético enseguida con Kiko Narváez con Pablo Pinto con Miguel Martín Talavera se pone a ocho el Atlético del Barça después del dos cero hoy ante el Girona

Voz 1560 16:35 también toda la jornada de mañana a las siete y media juegan Athletic Levante a las ocho y media Éibar Rayo Huesca Celta ya a las nueve y media Valencia Real Madrid que analizábamos la noche aquí en la SER con Pedja Mijatovic ahora hablamos de ese partido también de la presentación del que va a ser el nuevo Santiago Bernabéu que han presentado esta mañana eh Florentino Pérez al lado de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena además va a estar en un ratito

Voz 3 16:58 aquí Anna Boada la primera que ha decidido

Voz 1560 17:01 lo a dejar el deporte por depresión y que va a estar aquí en un rato para contarnos exactamente por qué ha tomado esa decisión pospuesta como todos los martes Daimiel con la NBA pero estamos en el cuatro cuatro de Vila real ha terminado la rueda de prensa de Valverde

Voz 1375 17:15 de Xavi Isidro

Voz 3 17:16 así es acabado ya esa rueda de prensa de un Ernesto Valverde bueno pues que ha intentado explicar no todo lo que ha ocurrido en este partido ha reconocido que te pueden hacer dos lecturas no al no estar tres hombres clave como Messi Rakitic Piqué con el cero dos nadie hubiera cuestionado la ausencia estos tres futbolistas y obviamente con el cuatro dos parecía que era impensable no que no pudieron estar jugando y al final han tenido que ser un futbolista como Messi el que levantar a este partido por lo demás entiende que el punto sigue manteniendo al Barça en una situación idílica para la pelea por el título se marcha satisfecho ha sufrido evidentemente pero contexto por este puto aquí en un campo complicado como la cerámica ahora

Voz 1560 17:52 voy yo por ahí nuestro Árbitro Iturralde González hola muy buenas horas buenas noches te pregunto enseguida por la polémica que ha habido que ha sido poquita para la te pregunto por ella pero nos pide paso que está hablando aliñada

Voz 20 18:01 sí lo escuchamos de Leo espectacular sólo al alcance del y luego pues el golazo de Luis y bueno contentos por por el empate que no sabe a poco porque creo que podíamos conseguir los tres puntos pero bueno era importante no perder para para el partido del sábado lo que ha pasado hoy Carles cómo influye a nivel físico y a nivel mental de cara al partido del sábado frente al Atlético no creo que el pleno en aquello que no es nada físico ni mental los los rivales también juegan el Villarreal oir se jugaban mucho sí que a lo mejor lo hemos bajado un poco el bajón pero es normal al final son muchos partidos muchos minutos ir al final pesan un poco pero bueno creo que el equipo ha dado la cara otra vez hemos sacado un punto positivo que que no es motivo para para sentenciar el sábado un poco más la Liga

Voz 11 18:42 amén

Voz 20 18:44 de no sufrir sufriendo mucho que es una práctica me han echado de menos a Piqué bueno está claro que el Sepla falta al que al que no llega hasta que la capilla es nuestra entrada al santoral que ha sembrado una que está Saura Tata voy pues bueno que el campeón un gran partido político en inglés lo que pasa que bueno el Yeray dos adelante Savall que igual

Voz 1560 19:07 el ataca a su

Voz 20 19:10 una mi mamá pero bueno Blanca crezca a partir de han echado de menos a esas cinco

Voz 21 19:17 pues han tenido les pero lo que han hecho un gran partido mes preguntan si se hubiera añadido minuto más soberana del partido alguna vez sin tengo para que podamos extra que te aquí ves es muy igualado e igual voy a un Oltra copie

Voz 20 19:34 se siga pues en conseguir las tres carreras y si ganáis el sábado se acaba la Liga no creo que hasta que no sea matemáticamente aquí no hay nada por no hay nada hecho ya lo dijo el otro día el míster lo que pasó hace tres años con la con la distancia de puntos y bueno al final hay que hay que ganar sábado está claro que son golpes os decíamos un poco más pero para nada hecha bueno pues las palabras de Carles Peña en la zona mixta del estadio a mi hermano

Voz 1560 20:03 jugador de la cantera del Barça que ha tenido hoy un ratito y unos minutos e Iturralde no habido apenas polémica en el partido no

Voz 1375 20:09 el bueno el gol de de Iborra el cuatro tres que ha habido dudas pero lo han resuelto rápido si si las desgarrar porque era fácil y la única pequeña polémica puede ser la expulsión de Álvaro pero es clara central fuera de sitios el entra por detrás sin venir a cuento en el minuto hoguera y segunda amonestación yo creo que lo tenían trece dice

Voz 1560 20:27 lo voy a meter un ahora con cuatros porque la falta no tiene ningún sentido cuatro procesado era el momento centro campo dicho si me aquí que me ha pegado algún viaje da lesionar devuelvo yo me quiero tan a gusto ya estar partido liquidado ha pensado in

Voz 1375 20:40 lo que pasa es que esos equipos cuando vas abajo te pasa todo si si regrese con cuatro está todo hecho pero no lo he hecho

Voz 1560 20:47 que bueno enseguida comparece Calleja el técnico del Villarreal pide paso Xavi Isidro pero

Voz 1375 20:53 han el sábado visita el Atlético en el Camp Nou Jordi Marcos ese sí que es el partido definitivo ganando ahí se acabó la Liga o todavía no no hombre yo creo que sí

Voz 0985 21:03 sí ya ganas al Atlético en las áreas con once la Liga está decidida pero no yo estoy muy con con Valverde él ha insistido hoy otra vez sigue el entorno no puede dar la Liga por sentenciada porque fíjate que hoy cuando el Atlético de Madrid ha marcado incluso en el carrusel pues hemos hablado de un gol de Liga o de que había Liga por lo tanto hay que ir despacio pero yo ahora Manu habiendo escuchado a Valverde se entiende su cara de cabreo es que su diagnóstico coincide mucho con el nuestro hablado descontrol ha hablado de que han pillado muchas veces la espalda

Voz 1375 21:35 demasiados lo ha ido desgranando

Voz 0985 21:38 todo él se da cuenta de que Ter Stegen le ha salvado Él se da cuenta de que el Barça el Barça llevaba una marcha sólida y hoy ha retrocedido por lo tanto el Barça este que hoy sale a desconectado le falta criterio para dar equilibrio Hinault siempre forzar las cosas para correr creo que es algo que a Valverde le

Voz 1560 21:56 Pablo subrayando su preocupación

Voz 1296 21:58 Cara a la Champions ser todo este descontrol

Voz 1560 22:01 lo que usted está sirviendo pero ante una

Voz 1296 22:03 hay un hay Ted o un hipotético Liverpool en semifinales pues te puede condenar porque son equipos que les gusta jugar y qué les gusta de espacios sitúa el intercambio de golpes te puedes salir cara porque tiene grandes jugadores pero delante Atenas equipos que también te pueden someter con lo cual

Voz 0985 22:16 Valverde creo que empieza a estar preocupado de que el equipo no

Voz 1296 22:19 fíe demasiado toda esa falta de control

Voz 1560 22:21 la segunda que dice Calleja que está en la sala de prensa Xavi si dado justamente por la entrada de Álvaro como lo es que

Voz 5 22:28 no hace daño a pesar de poco tiempo que quedaba para finalizar viene uno menos después de trabajo que estábamos haciendo era un momento que no ha tocado sufrir cuando el Barcelona tiene el balón con un jugador más te desgasta de unos minutos es difícil aguantar el fuelle ahí bueno el equipo aún así yo creo que que defendió en ese aspecto con con intensidad pero ha llegado una falta que parecía hay y luego una Corner que no tenía que haberse producido

Voz 3 23:10 a ver le preguntan a a Javi allí

Voz 0889 23:13 vamos a ver si no pedimos nosotros turno de palabras palabra vamos a ver si vamos a preguntar aquí atrás hola Javi Javi aquí atrás en directo para mejorar bueno vamos a esperar un poquito vamos a hacer ahora un poquito vamos a esperar que está contestando Javier Calleja le preguntan

Voz 0588 23:31 pero es que al final ha salido la final la vuelve a liar más por eso es el mejor del mundo el tiene guía

Voz 5 23:39 muy poco para determinar Un partido para desequilibrar está estamos acostumbrados a ver acciones como las que hoy ha hecho

Voz 0588 23:50 hay un

Voz 3 23:53 había que atrás en directo para el larguero ahora sí ahora ser en qué valoración imagino vida habrás hecho pero voy a preguntar qué valoración hace del del partido como deja este resultado al Villarreal porque son dos palos muy duros después de lo de Balaídos también un partido que estaba en el bolsillo quedan tres puntos vitales

Voz 5 24:10 toma fuerte seguro que nos hace porque llevamos igual no no bajamos la cabeza seguimos peleando trabajando después de la de edad de Vigo y está pues el equipo tiene

Voz 0588 24:24 armarse de valor y seguir afrontando los partidos

Voz 5 24:27 no lo hemos hecho hoy con un rival mejor de pruebas de la temporada y hemos conseguido darle vuelta cero dos entonces hay mucho efecto muy positivo de del partido de hoy hemos conseguido marcar cuatro goles hemos competido muy bien hemos hecho muchísimas ocasiones

Voz 0588 24:43 pero hemos encajado y ahí está el la mejora que tenemos aquí a final de temporada

Voz 1560 24:49 bueno el tono y las palabras de Calleja que lo dicen bastante después de lo dicen todo después de lo que han vivido en esos dos últimos partidos ella

Voz 20 24:56 pero queda nadie el Barça habla nadie el Barça no podría nadie ya de hecho se ha marchado el equipo se han montado los futbolistas en el autobús así que la zona mixta por parte del Barça ya absolutamente cerrada

Voz 1560 25:06 tampoco habla nadie más del Villarreal no solamente los que han salido ahí en la tele hablar entre ellos el presidente que ha dejado ese mensaje

Voz 1375 25:13 en este que quiero comentar con Jordi con Marcos que ha dejado Guillermo Amor cuando le decía a Mónica Marchante esto sobre Antoine Griezmann visitando el Camp Nou el sábado

Voz 22 25:21 sólo llevamos esta temporada saliendo hombre dos años viendo cómo mental hablamos la temporada pasa también de Griezmann y yo creo que Griezmann eso era un jugador de Atlético Madrid es que el año pasado es un jugador del Atlético de Madrid y naturalmente respetamos todos los jugadores de los otros equipos sin más no tenemos nada más que decir del define a su equipo en estos momentos

Voz 1560 25:40 cada vez que se pregunta es como que es cuerpo a tierra a ver si va soltar alguna pero no no era jugador del Atlético Madrid

Voz 7 25:47 así es pero no ha dicho será eh

Voz 1560 25:51 sí es verdad que la secuencia nos llevaba al fue interrumpido se ha dicho era es ya está ahí lo dejamos ahí pero belga de verdad hay algún interés del Barça fichara

Voz 1424 26:03 Bisbal el que lo tiene que decir si va a seguir siendo del Atlético de Madrid Griezmann se a las sensaciones yo creo que ahora lo tiene fácil sea no no necesitan y hacer un documental y ya sé que los medios de comunicación a tenemos un un papel cada vez más secundario pero ahora con un simple tuit me

Voz 1560 26:19 lo ha dicho lo ha dicho el otro día dejó estoy harto siempre de rinda sí pero no he dicho me quedo

Voz 1296 26:25 a la hora de ir es una larga historia con los rumores muy fácil no

Voz 1424 26:28 a él lo tiene muy fácil tiene tiene mecanismos tiene contenido tiene tiene gente alrededor que demostró que hizo un gran producto audiovisual ahora tiene la posibilidad en un pero no no no que haga un CRIT de de cuarenta y cinco segundos y es muy fácil es decir te pones delante perdona Jordi y acabo te pones delante de la cámara dices me quedo Isaac ya está no hay nada más que no hay nada más es decir porque si esto sigue es porque le interesa evidentemente porque el Barça y los grandes Club Paris Saint Germain Manchester como Griezmann Cientoveinticinco Bellón

Voz 0985 26:57 pues si es que esto esto te crea cifra el ya me contarás el tuit ya lo puso el tuitees lo que sepan ustedes que lo que antes estaban doscientos

Voz 7 27:07 están ciento veinte esto es el tuit

Voz 1375 27:10 su mensaje mano entre ochenta millones por Lucas Hernández paga el valle yo otro que pueda ser el Bayern All que sea o el Barça o el que sea ciento veinte ciento veinticinco Griezmann pues claro novias no le van a faltar luego ya en la decisión nunca mejor dicho la decisión a la de alegría pero bueno haya dicho amor es

Voz 0985 27:26 la jugadora de digo nadie me parece que en el Barça en este asunto está un poco el corazón partío sino me temo que va por barrios bueno pues cuenta el barrio que lo quieren que es el presidente

Voz 1375 27:39 hombre ya que éste ya que es el corazón partido ya es noticia quiero decir que hay gente que

Voz 1560 27:42 lo que se está por ahí os digo adiós a todos pero antes de que me voy del Atlético está Miguel Martín Talavera que no ha narrado en Carrusel con Dani Garrido y toda la banda el Atlético dos Girona cero por la primera vez que le gana el Atlético es un equipo que había atravesado de qué manera al Atlético del Cholo

Voz 1375 27:59 eh hola Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 23 28:08 no pero

Voz 1296 28:10 verdad Lake lo podría cerrar esto bien rápido Griezmann

Voz 24 28:13 pues porque si estás harto si estás y por el es cierra los que es muy fácil estoy harto de rumores

Voz 1296 28:20 digo da pero pero que lo diga que lo que Lodi seguir en el Barça también dijeron todos que Neymar seguía el doscientos porción Aymar está dónde está así al final lo lo decide el jugador

Voz 24 28:30 si tú estás harto de rumores cierra lo esa misma frase Estoy harto rumores seguirá en el Atlético

Voz 1296 28:39 pero pero tala no Novi no hubiera sido fácil que un par de rumores hubiera dicho que sigo en el atleta Cala tala tala la pregunta es como jugador como Griezmann hace un año vale doscientos millones ahora vale ciento veinte

Voz 1576 28:53 bueno pues ya te lo explicado ya no no no no todos no vale

Voz 1424 28:56 sí ya sí será el uno de julio cien vale vale como el Club Atlético Madrid permite que su gran patrimonio pases de doscientos a ciento ven

Voz 1375 29:04 eh

Voz 1576 29:04 el Atlético de Madrid tiene que negociar por un jugador que quiere medio mundo porque es el tercer mejor jugador del mundo lo ha dicho la situación del Balón de Oro tiene que ponerle algo lo que le pone

Voz 1375 29:14 es si tú no te ves

Voz 1576 29:17 como cabeza de proyecto algún día a pues entonces el precio hay un precio asequible porque nosotros no haber un precio es abre una a precio de mercado por aquí un año nos regala cigala

Voz 1424 29:32 convendrán conmigo que el precio de mercado unos ciento veinte millones de euros por Griezmann si es uno de los tres mejor jugador del mundo

Voz 1375 29:37 no es baladí seguramente desbarata seguramente Arnau pero eso es fácil

Voz 1576 29:40 año pero yo lo que te digo es que no tiene qué salir

Voz 1560 29:42 no no canosa que no sabe pero eso no admite es una lástima

Voz 1576 29:49 el Atlético made in me parece muy bien que nadie os lo creáis yo te digo que a día de hoy uno de abril ya casi dos de dos dos de abril Antoine Griezmann no tiene interés y dejar el Atlético de Madrid de tres tres de abril abrir otro es lo diré satélite también

Voz 1424 30:07 yo las dicho dos yo he dicho pero ya está dieciséis minutos que ya se nos yo te entiendo tal pero entiende que es decir es como si el Barça tiene una cláusula Messi de quinientos millones a la baja doscientos

Voz 1375 30:19 esa es es desde

Voz 1560 30:21 pero para mí sacarlo es decir casi todos los aparatos entiendo lo que me quieres decir pero quieren llevarse a Griezmann Talavera asúmelo esta están como locos o por lo o por lo menos esta semana enturbiar un poco el ambiente de cara al sábado eso lo tengo clarísimo no pero yo que te quiero decir es que no no entiendo lo que quiere

Voz 1576 30:45 es decir

Voz 1560 30:45 pero la lista Pablo Benito también a Pablo Pinto

Voz 1576 30:48 Puerto muy importante luego hola hola hola ahora retener a Griezmann cuando tú haces un esfuerzo tan importante es que quiere demostrar que es cabeza de cartel que es la cabeza del deshielo el día y que si un día no se ve como cabeza de proyecto que hay un precio que por aquel entonces hace un año con la sartén por el mango de Antoine Griezmann es un precio de mercado que no siempre se va a seguir Alá escúchame te estoy justo hace un año

Voz 1424 31:12 no no nos mira mira Atala hace un año el Barça pagó ciento sesenta millones por Coutinho

Voz 1560 31:16 pero es que eso no era de mercado es que no no

Voz 1424 31:18 no no porque el mercado cambia del desde desde el momento que parecen lleven paga doscientos veinte por Neymar ya hay cambia el mercado el el el Barça paga ciento sesenta el Barça paga ciento veinte pueden velé por lo tanto no es un precio de mercado espacios Ana

Voz 1576 31:31 cosa pero sí sea el precio que tenga que te vuelvo te digo tiene razón pero el precio detenga no tendrá que decir el jugador si se quiere no se quiere ir

Voz 1560 31:39 por favor no se quiere ir pues hay que darle más vueltas

Voz 1576 31:42 Mata que valga doscientos ocho mil yo qué

Voz 1375 31:44 mi opinión

Voz 1576 31:46 Si el Atlético de Madrid Griezmann hubieran hecho un pacto

Voz 1375 31:50 todo para los próximos cinco años de verdad no Leto

Voz 1576 31:52 a la cláusula ni el

Voz 7 31:55 vamos ni el tato

Voz 1375 31:57 el que quiera venir a Griezmann doscientos con el verano que viene doscientos cincuenta y el verano que viene doscientos Griezmann te quieres ir doscientos menos tras si te vas es mi opinión pero entiendo que el esfuerzo que hizo el Atlético de Madrid era consciente de que ese esfuerzo a lo mejor no se puede mantener muchos años ni mantener un jugador que no quiera estar aun estando de acuerdo con tal en parte en que ya ha salido la hermana ha salido el propio Griezmann a decir que no quiere rumores han puesto un Twiggy que no sé qué cereza ha dicho que se queda al mil por mil pero nadie puede decir Griezmann no puede salir a decir me quedo porque no lo sabe porque a día de hoy nadie Talavera puede decir que se vaya a quedar es que nadie lo puede saber qué grima no tiene intención de irse bueno pero otros para que rebajar la cláusula Cientoveinticinco a partir del uno de julio si no tiene ninguna intención de irte yo sigo haciendo doscientos el que quiere aquí estoy no pero tu Mela a partir del uno de julio por si acaso yo a mí mucha confianza no me daría no se los atléticos están muy confiados pero bueno oye lo que ha hecho Cerezo también hay que escuchar

Voz 0985 32:55 ayer se dice en la previa que es

Voz 1375 32:57 tiene algo que decir que informaran

Voz 0985 33:00 formarán con lo cual bueno

Voz 1560 33:02 bueno no vamos a abrir el melón de Griezmann otra vez pero al hilo de las palabras de Guillermo que ha dejado el sábado al Camp Nou a ocho puntitos

Voz 1576 33:09 a mí me imagino que respetarán al Atlético de Madrid más que hayan respetado al Villarreal segando el carro del pescado y a punto de estado de perder el partido y será un gran partido crees que Messi estarán al banquillo sábado

Voz 1375 33:21 bueno vamos a lo mejor si no hombre de banquillo no

Voz 1560 33:24 igual lo lo el banquillo depende de lo que quieran no en fin me voy con Talavera con buena mano dura sin dura dos minutos más el Barça acaba ganando el partido tampoco creo en la alineación y te dice si te digo una cosa si dura tres menos acaban palpando sí sí sí pero además como si no hubiera echado a otro hubieran quedado con el Villarreal bueno pero

Voz 1424 33:45 es que al que han echado acabas de escuchar ahí tú que ha sido clarísima la segunda amarilla bueno tú le

Voz 25 33:50 llevamos tan a que si algo ha dicho

Voz 1560 33:53 justo ir

Voz 1296 33:55 Anwar sabremos si ha cambiado un poco

Voz 0985 33:58 a su parecer sobre el bar entiendo que será uno de los temas que tocará

Voz 1560 34:00 sí a mí no me pillas en esa Jordi no quiero el bar tú tú tú no nos que te has bajado límite su viste

Voz 1576 34:08 Talavera no no no no yo a mí me engañaron en el Mundial pero ya en la Liga no menor

Voz 1560 34:12 la talaveranos digo chavales hablamos la oye y si Pablo hombre perro

Voz 1296 34:17 ha llegado tarde como ha saludado Jordi es una Barcelona confirmada fletó no es que no es que

Voz 1560 34:23 es que no lo ha dicho que visto risa no no lo puedo utilizar siempre este recurso porque este recibo reproches de que es un poco cansino

Voz 1375 34:31 no sólo por pulsar el estado de ánimo

Voz 1560 34:35 bueno correcto es decir una Barcelona que espera al Atlético el sábado con ocho puntos de ventaja y un partido que va a decidir la Liga porque si el Barça lo gana la pena

Voz 1296 34:42 junto a Pablo también sigues pensando que no hay Liga Pablo

Voz 1375 34:46 absolutamente Ny ganando en el campo de poniendo a cinco poniéndose el Atlético a5 no así es que

Voz 1424 34:53 igual quedarán siete jornadas

Voz 1375 34:56 es un otras dos bueno

Voz 1560 34:58 a ver partidos pero la verdad es que perder dos o la verdad pero el Barça no pierde un partido de Liga hay que decirlo desde el once de noviembre

Voz 1424 35:07 que bollera para perderlo eh oye para

Voz 1 35:10 perderlo en Eindhoven gravísima veinte en el noventa lo tenían Alberdi