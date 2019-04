Fernando Roig: "Me parece fatal que los equipos grandes venga a robarnos jugadores"

Voz 1

00:00

nuestra cantera yo creo es la mejor cantera de España que que para eso no se vienen todos los equipos de España a robar no jugador cuál de aquí lo denunció públicamente me parece fatal que los grandes equipos se dediquen a robar a los jugadores de quince años con contratos antes del llegan a los profesionales eso que queda ahí qué coste y que dice que depara para todos los Barça Atlético Madrid Atlético con arena nombre Barcelona Atlético Madrid pues uno cada uno