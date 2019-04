Pablo Pinto: "El Atlético puede asaltar el Camp Nou perfectamente, otra cosa es que aún ganando haya Liga"

Voz 1 00:00 es que el club

Voz 1375 00:09 doce y veintitrés hora menos en Canarias estamos en El Larguero hablamos del Atlético dos Girona cero goles de Godín y de Griezmann que ha hecho una piña edita hay perfecta divina definido ha definido en el descuento ya para poner el segundo ahora vamos a lo que ha sido el partido pero para acabar con Itu hay fuera de juego de Griezmann en el gol de Godín que Iglesias Villanueva dijo que no porque dio gol

Voz 2 00:30 eh para tique

Voz 0514 00:32 no no es decir son las jugadas que como rating a las que rectifiquen al árbitro se pueden ver y luego se ve que las imágenes de que es tiene la pierna metida dentro no el jugador del de El Girona lo que sí es que viene de un corner esa que salen fuera de juego Vitolo la en el inicio de esa jugada quedada el córner es un fuera de juego clara de Vitolo pero en esas jugadas no entra al bar de momento es lo que va a cambiar la primera cosa que va a cambiar en el bar va a ser los córners eso está clarísimo

Voz 1375 01:02 aunque aunque den Corner ahora no pasa nada sesenta la jugada acaba en gol

Voz 0514 01:06 pero el año que viene si el no relación pueden no haber no te voy a decir el tiempo año que viene no te voy a ser una temporada es el año que viene de momento Protocol va a ser el mismo pero qué pasa que como haya en en semifinales de Champions que tenemos la tenemos

Voz 3 01:20 el VAR

Voz 0514 01:21 como en semifinales de Champions de un corner que no es córner acabe en gol ya te digo yo que se va a acelerar el profesor Nurse sí porque se puede cambiar ojalá ojalá pase cuanto antes no ojalá no pase ojalá no pase lo bueno ya bueno claro si tiene que pasar para que lo cambie porque es eso porque sí porque si no es córner claro es que yo te digo porque ya hay una corriente que está cogiendo mucha fuerza en cuanto a que están comentando que como es un córner el balón ya está parado es decir no sería volver a parar el partido sino que ya está parado entre que vas a sacar el córner pues se ve fácil sin género no en los pueblos ya está no se no se saca

Voz 1375 02:02 ahí fuera que puede que haya más retraso

Voz 0514 02:05 los en los partidos pero un poquito porque hasta que va a sacar el córner y eso se ve que ver rápidos eh

Voz 1375 02:13 luego hubo penalti la acción de entre Morata y Gorka en la primera parte

Voz 0514 02:17 es penaltis penalti esos penaltis que no hemos picado nunca porque porque tú sigues el el balón pero Gorka va a despejar el balón no lo despeja acaba derribando Le acaba arrollando tú imagínate que en vez de que sea el portero un defensa cuando tú vas a pues el el otro día el del Sevilla Valencia el penalti va a darle ya la Alonso eso es arrollando y es penalti esos están más visto lo que pasa que los porteros cuando salen no dan el balón pues parece ser que el que no hay que evitarlo pero es es penalti Nolla

Voz 1375 02:48 no lo pitó Iglesias Villanueva pero era era penalti qué tal la temporada Iglesias Villanueva qué nota le pones

Voz 0514 02:56 además dos o tres partidos ver si coge dos o tres partidos que les salgan bien pero bueno le da tiempo a ver cuántos quedan ocho John no ocho cuatro la mitad quedan ocho jornadas

Voz 1375 03:06 pero a ver si hay suerte hombre para ellos bueno es así pues nada es la polémica de de el partido luego en el Espanyol Getafe tampoco ha habido nada

Voz 4 03:16 nada no te gusta que ante el VAR está el bar últimamente muy tranquilito

Voz 0514 03:20 bueno esperemos que siga así no lo que pasa es que yo creo que las seis últimas jornadas por abajo mascletá que por eso es por por abajo no tiene tanta repercusión mediática como por arriba y por arriba ya está casi todo decidido pero por abajo yo creo que va a dar mucho que hablar

Voz 1375 03:35 el peor asistencia en en en lo que llevamos de curso en el Metropolitano no tala

Voz 1576 03:40 si algo más de cuarenta mil También la hora

Voz 1375 03:43 fluido no si a siete y media de la tarde ya sabes qué

Voz 1576 03:45 en Madrid de los comercios cierran bastante más tarde y bueno pues la verdad que era un un día un día complicado pero sí la peor entrada de la de la temporada bueno yo creo que al final pues un poco de todo eso el ambiente que había frío en el campo afectado un poco de arranque al equipo de Simeone tampoco que estaba muy cómodo por detrás porque faltaba alguien ha seguido es el centro del campo luego al se ha puesto en la derecha y la verdad que ha sido cuando empezó a funcionar con Griezmann actualmente algo de Madrid

Voz 1375 04:16 ya estaba bastante mejor en ha al centro Koke bueno metió a Vitolo también para ponerlo ahí en la banda derecha quitó a Luis sólo sí sí impuso Saúl de lateral izquierdo bien Vitolo sí que es un buen jugador pasa es que será visto tampoco debería llegar al Atlético de Madrid pero que es un jugador que llegó a ser indispensable para Lopetegui en la selección que era titular indiscutible pero en ese en ese tránsito que tuvo Pablo entre entre Sevilla y Atlético ante Las Palmas yo creo que ahí entre lesión y tal yo creo que se acabó el buen Vitolo que habíamos visto eh

Voz 1670 04:45 sí lo hago en el par de veces que hasta apuntó de engancharse ahí a adquirir la titularidad hay entrar en la rutina ha vuelto a caer lesionado no entre unas cosas y otras desde luego no está teniendo la regularidad que necesitaría pero desde luego es un jugador que la calidad la tiene cuando la recuperé por hecho que volver a sacar a lo que no sé si más allá de verano claro vamos a ver a tener esa oportunidad

Voz 1375 05:09 ciencia al Atlético con Vitolo habrá oportunidades a Carlo no don Kiko Narváez muy buenas dan Carreño muy buena ha gustado te ha gustado la leptina bueno pues

Voz 1336 05:18 eh no mucho pero sí merecido la victoria en el día de hoy en esa momento determinado del del partido sobre todo en los primeros compases con la idea del Cholo de jugar en rombo con Koke detrás de los dos punta pues la Rodrigo está demasiado aislado en llegaba Saúl Thomas se sintió cómodo el equipo de Eusebio pero fíjate que a partir de minuto quince cuatro cuatro dos Koke e interior toma así Rodrigo y a partir de ahí mira el Atlético Madrid yo creo que Griezmann dándole la espalda a Douglas te vieron alguna que otra ocasión y por ambición y sobretodo fíjate por físico lo último veinte veinticinco minuto mano ha sido merecedor el Atlético Madrid B de la victoria en el día de hoy

Voz 1375 05:58 Morata Griezmann qué tal qué te han parecido Morata

Voz 1336 06:00 las sobre todo los movimientos lo pasa que miran la contundencia que se tuvo en Vitoria no ha tenido el día de hoy pero suma Morata jugando arriba Carreño suma con desmarque al poseedor del balón siempre te da una opción la faltado definir el momento determinado pero de trabajo el curro bien Griezmann se ha ido diluyendo sobre todo en el primer tiempo muy bien durante veinticinco minutos generando fútbol y en el segundo tiempo se aisló pero aparecido en los momento más determinante para mí lo más importante e imprescindible ha sido el tema de Saúl en detrimento de Filipe Luís en banda izquierda que apena subido en una ola y con recorrido ha creado bastante peligro y cuando está en el centro cuando está Koke con Rodrigo Thomas el equipo mucho más fluido con mayor claridad se nota cuando

Voz 0514 06:48 por qué se empeña en poner no nada más

Voz 4 06:51 pues no lo sé fíjate porque que no es un jugador de banda no nunca ha sido ver si esto

Voz 1336 06:56 temo lo que pasa que el fútbol actual y moderno ya no se lleva la gente de banda Manu ese Joaquín de turno en banda derecha ya que veinte de Valencia ya son interiores juegan por dentro equipo estrecho y los laterales tienen mucha influencia el juego pasa que el Cholo termina dudando porque sabe que le da mayor consistencia sea toma So Saúl en el medio vi prefiere jugar ahí con Rodrigo también por el centro y a Koke lo dejaré Interior porque el tío tácticamente trabaja de categoría pero que que cuando juega en el centro el equipo tiene ese pase que se filtra que rompe línea que a día de hoy todavía no lo tiene Rodrigo va mucho en horizontal roba pero le falta tipo Artur del Barcelona arriesgar un poquito más a la hora de romper líneas del equipo rival Pablo Pinto

Voz 1375 07:43 en este Atlético lo ves mentalmente preparado para decir vamos a pelearle al Barça porque has dicho que yo creo que ya no hay ni Liga Talavera y Kiko ahora

Voz 4 07:52 nosotros pero a Messi

Voz 1670 07:56 en lo que es lo que no haya Liga porque el Atlético de Madrid el Athletic más el del Alavés que el de hoy también me gustó más el del otro día

Voz 0514 08:04 el Barça no va a repetir en que estaba

Voz 1670 08:05 claro que estaba Diego Costa y yo me he tirado la mitad del segundo tiempo pensando si Diego Costa está al cien por cien quién es el que sobra el sábado en el Camp Nou que seguramente pues fuera Thomas no oí Rodri con Koke en el medio bueno habría que ver pero ese ese triángulo arriba con Griezmann Morata Costa al Cholo le le gusta y le da mucho quizá demasiado ofensivo para el car no pero también para allá contra de genera muchas oportunidades diferentes no así que no he estado dándole vueltas a cuál podría ser once si Diego Costa está recuperado que ojalá lo esté porque al Athletic le da muchísimo arriba porqué no el partido además el Barça quieras que no de reojo va a estar mirando a qué se juegan los cuartos de final con el y una ETT entre semana que tiene un colchón cito el Atlético asaltar encarnó perfectamente otra cosa es que aún ganando haya Liga que para mí otros dos tropiezos más demasiado hombres

Voz 1375 08:55 tenía cinco tal ay es muy difícil ganar en el Camp Nou y lo que decía Kiko Messi Messi va a estar allí claro de titular en el Camp Nou y ellos saben que su final ganando al Atlético se acabó pero pero el Atlético tiene la oportunidad ponerse a cinco que hace tres semanas era impensable

Voz 1576 09:08 yo creo que el Atlético de Madrid como te hablábamos el domingo yo creo que tiene la obligación de dignificar la camiseta y la competición y creo que ahora lo ha dicho hoy Simeone en rueda de prensa que que las opciones de Liga pasan por por ganar en Barcelona yo creo que todos lo tenemos absolutamente claro yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ir a ganar tiene que ser un equipo valiente luego ver lo que lo que ocurre Si gana yo era yo te dije el domingo que pensaba que no había Liga más por lo que tu decías por lo que no debe no veía el Barça fallando tanto pero es que es tan pocas veces las que hemos visto también a un Barça Redondo esta temporada que yo creo que con la distracción de la Champions el Atlético de Madrid es capaz de ganar el sábado en el Camp Nou y ponerse a cinco puntos Siberia opciones reales de que pudiera competirle hasta la última fecha suena la Liga tú Kiko como lo

Voz 1336 09:58 pues bien ya que al menos tenemos uno Vita Manu de que podemos vender la Liga si no demostró verdadera alma porque no se puede vender que era impensable lo decía

Voz 1375 10:07 de tan aburrida este año claro y bueno

Voz 1336 10:10 era ya lo dábamos por por hecha sin embargo habido durante cinco seis minutos yo no descartaba el tema de que el Barça pudiese tener un tropiezo hoy en Villarreal porque lo decía tal con el tema de que no es redondo hoy de que también tiene la Champions ese dosifican inconscientemente lo lo jugadores pero al menos estamos en noventa minutos en los que se le puede ver un poco de chicha a lo que la Liga no va a ver un partido en el que yo sí deseo de de verdad de que el Atlético Madrid sea ambicioso no le vale otra cosa Manu de que no sea la victoria al Fútbol Club Barcelona le vale el empate pero al Atlético de Madrid no le vale otra cosa que no sea la la victoria y espero y deseo un paso adelante al tema de Diego Costa pues amo vamos a ver ojalá estuviese al cien por cien pues para ver ella eso que decía Pablito no a la hora de de presionar de ser un poquito más ofensivo porque es bueno te puede quedara a cinco con la Champion para ello entre media pues quién no quita que pueda tener un tropiezo y te quede A a3 puntito con el golaveraje a favor tuya