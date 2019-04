Daimiel: "Es más importante la elección de la segunda estrella en los Lakers que la del entrenador"

Voz 1 00:00 Antoni Daimiel muy buenas qué tal buenas noches Manu qué te pareció el Atlético hay Liga no hay Liga

Voz 0200 00:10 hay hay poca Liga pero hombre siempre quedan

Voz 2 00:12 Esperanza sí bueno el vestido de Madrid bien

Voz 1375 00:15 todo con su deber por estar a ocho que no a diez y a ver qué pasa

Voz 3 00:17 el sábado no puede acabar todo os voy a dar un fin de semana muy interesantes vamos a ver vamos eh eh

Voz 1375 00:24 bueno vamos a ver qué pasa con la NBA recta final del Larguero como siempre con Daimiel para hablar de los ocho equipos del Oeste que ya están clasificados falta el orden pero no pero ya están los ocho en el este faltan tres

Voz 0200 00:35 si este faltan tres en el oeste bueno pues ahora mismo Golden State es primero esta noche juegan Manu del eh

Voz 1375 00:43 lo vería que saca cuitas de puedo

Voz 0200 00:46 no les saca un partido Golden State a Denver y además de ganar Golden State pues les sacaría dos más el desempate osea siguen si esta noche gana Golden State va a ser el número uno en los cruces se va a cruzar

Voz 1375 00:57 con el octavo en Auckland o en

Voz 0200 01:00 me parece que sean ópera mal

Voz 1375 01:02 termina la mañana se imposible ver ese partido para los que mañana bueno

Voz 0200 01:05 como decías en el este no si en el este bastante por decidir no prácticamente eh tres de los cuatro cruces de primera ronda Detroit es sexto y lleva algo de ventaja Brooklyn séptimo Miami es octavo pero por ejemplo Orlando está a medio partido de Miami y a un partido de Brooklyn está ahí encima Charlotte ya están poco más está bueno pues a tres partidos de Miami que es el quinto

Voz 1375 01:30 es que se queda fuera

Voz 0200 01:32 bueno pues pistón Nets Miami Orlando yo creo a estar peleado entre Miami Orlando City y además creo que se va a decidir más que por el nivel que ofrezcan los dos equipos en los partidos que les quedan por los descansos que den a esto ella rivales que vayan a tener ya aclara que al final porque mira Orlando tiene que jugar en Boston contra los Celtics el penúltimo partido Miami tiene que jugar contra Boston contra Toronto y contra Filadelfi con lo cual claro depende de que ven a la descanso las o no juegan a tope pues bien para Miami pero sí si juegan a tope y juegan todos pues se le puede completa

Voz 1375 02:09 bueno los otros cinco que ya están son mil walkie Toronto Filadelfia Boston Indiana Jones Warriors y además por Lan Houston Utah Clippers San Antonio y Oklahoma

Voz 0200 02:18 eso es todo parece que va a haber un Boston Indiana en primera ronda lo que no sabemos quién tendrá la ventaja de campo

Voz 1375 02:23 eso es ahora mismo un Warriors Oklahoma en primera ronda de sí

Voz 0200 02:27 lo que pasa que Oklahoma Antonio están igualados pero si uno de estos dos rivales parece que va a ser el el primer equipo contra el que va a jugar Gordos

Voz 1375 02:36 pero bueno uno de los temas de la semana sin duda el lío de porcino X acusado de violación y encima no está claro Si los Mavericks lo sabían cuando lo ficharon

Voz 0200 02:45 cuando salió la nota de del abogado de porcino y si enseguida se dejó claro que cuando se realizó traspaso el treinta y uno de enero de deporte inglés de Nueva York Dallas Se había informado a los Mavericks ahora hay versiones contrapuestas y dicen que si les dijeron a los Mavericks que el jugador estaba siendo víctima de una extorsión de un intento de extorsión pero hay gente que dice que no utilizaron el término violación ya con lo cual me además eso a eso se añade que el entrenador de Dallas ha dicho que él no tenía ningún conocimiento sobre las

Voz 1375 03:16 varapalo para Doncic y compañía no si el año que viene no pudiera jugar sí

Voz 0200 03:20 sí bueno a ver en qué acaba al tema no pero pero no cabe duda no es un jugador que ha estado un año sin competir todo el futuro inmediato de Dallas está puesto en él hay dieron muchos jugadores a cambio de English y ahora por fin tiene problemas extradeportivos y no puede dedicarse a a lo que su profesión pues imagínate la decepción sería tremenda vamos a ver no el caso es un poco raro porque esto de que denuncie que ocurrió el mismo día pocas horas después de la lesión de ligamento cruzado en un partido contra Milwaukee no se ya veremos muchas sombras que investigue la exactamente ya está lo que decidan pues

Voz 1375 03:57 bienestar eh por cierto en Dallas estamos todos diciendo llevamos toda la temporada diciendo o asumiendo que es la última de Nowitzki pero cuidado cuidado que anoche

Voz 0200 04:06 no lo dejó tan claro no si si él no ha hablado mucho sobre el asunto pero en alguna ocasión sí ha dicho bueno vamos a ver hay que recordar que en el All Star en el Partido de las Estrellas le invitan pensando que es su última temporada junto con White en ese momento Adam Silver Comisionado cuando explicó la invitación dijo bueno es su última temporada en Aubisque aunque no lo ha dicho viéndole correr yo creo que es su última temporada dijo el comisionado pero claro vete a saber porque sabes lo que puede pasar Manu que que los Mavericks Don Chicho English marcaban digan hombres que nos gustaría claro quién Aubisque estuviera ahí ayudando a estos europeos a los que conoce van a desarrollarse y eso no se hace igual si está retirados tiras después de veinte años de lo cara Stoner Morán que dentro no cambia como le ha pasado a Ginóbili por ejemplo pero si estás en la plantilla aunque jueves poco sí que puedes ayudar mucho al rostro

Voz 1375 04:57 pues nada a ver qué pasa cuando en en la pelea de rookie del año que es otro de los debates de aquí a final que ya no queda nada de una semana para que termine la temporada regular seamos how Ben Simons sí

Voz 0200 05:07 no me ha sorprendido porque Ben Simons tiene una rivalidad tremenda con Donovan Michel jugador de Utah ya sabes que ellos pelearon entre sí por el rookie del año y eso sí sí que hicieron campaña además durante el año uno y otro bueno pues yo creo que no se caen demasiado bien y cómodo no va a Michel defendió la candidatura de trae Jaume pues Simmons ha dicho que don

Voz 1375 05:30 es no sólo yo Simmons no se lo llevo seguimos seguimos llevo Simmons y ahora casi todos los cracks están apoyando traían pero sí ha dicho no no el premio tiene que ser

Voz 0200 05:38 no han salido dos tres jugadores sí pero por ejemplo también creo que Ricky Rubio ha dicho Don si ahora somos dice don seis bueno vamos a ver no esto ya sabes que lo que se contabiliza es hasta el miércoles de la semana que viene temporada regular pero no lo vamos a saber hasta la gala posterior a la fe

Voz 1 05:56 tiene cara de de Egipto de veterano no

Voz 1375 05:59 sea no parece que ya tiene cara de Moris chips que

Voz 0200 06:01 es que es estás está cayendo el pelo no me embargo

Voz 4 06:04 hasta luego volví Cotillo donde estoy un poco

Voz 0200 06:06 dos y si como has tirado poco mochica

Voz 1375 06:09 eso es un fantástico juego joyas de la que leyó el otro día en la prórroga madre vías la gala esta definitiva eh bueno ha dicho Stephen Carrie cuál sería su top five histórico Michael Jordan Magic Johnson Wilt Chamberlain Shaquille O'Neal y Le Bron James quien te falta

Voz 0200 06:25 bueno saber lo que pasa que la metido ahí a dos cincos es que siendo realistas a Kily Chamberlain Se sexto varían no porque están jugadores sólo de pintura no los otros coincido con Michael Jordan y Lebron James yo metería Tim Duncan eh quitaría Shaquille

Voz 1375 06:43 el Akil si para el puesto de cuatro que sabe si bien luego yo siempre

Voz 0200 06:48 mi favorito ha sido llevar encima hecha por favor caninas

Voz 1375 06:51 llevarlas adscritas a tiempo alguna pregunta rápida de los oyentes pero te hago la última opción Williamson se ha quedado sin jugar la Final Four después de las sufrido mucho en dos partidos que casi sobre la bocina

Voz 0200 07:04 sí es verdad pero no dos sobre la bocina perdieron pues también más o menos no por un punto perdieron en el partido de cuartos de final la final regional se queda fuera de la Final Four eh falló un compañero suyo Barrett un tiro libre muy importante un jugador de Michigan State metió el triple y estaba en la grada Magic Johnson que jugó en Michigan State celebrando esa nueva participación de Michigan State en en una Final Four Yves Saint Williamson pues ahora a esperar no a esperar eh

Voz 1375 07:30 vamos a ver dónde acaba si a ver dónde acaba

Voz 0200 07:33 yo creo que va a ser número uno del draft seguro pero vamos a ver quién elige

Voz 1375 07:37 claro a ver con devoción Williamson que expectación con este tío bueno preguntas de los oyentes que no amando a través de Instagram para Antoni Daimiel alguna de la semana pasada nos da tiempo rápidamente algunas esta te hacen casi cada semana pero yo sigo haciendo cada semana ahora mismo en Vichy ante Eto o Harden claro a Rafa pero ahora sí pienso que vale hay montón de preguntas de este servicio si formaran una franquicia bueno estar diferente dice el Bayern si formamos una franquicia a quién te llevarían ante todo bajar de ante tú

Voz 1 08:06 claro claro que también es una es medio las

Voz 1375 08:08 acoplado se dice vivir malos

Voz 1 08:10 echar al primer año de Ibarretxe debate lo que usted dice Beasley siete

Voz 1375 08:19 es más importante para los Lakers el entrenador o la estrella que acompaña al Hebrón buena pero no

Voz 0200 08:25 yo creo que la estrella yo creo que lo principal es mejorar la plantilla con otro jugador referente en la Liga el entrenador hombre hay que acertar hay que acertar con el entrenador yo a mí no me disgusta Lugo alto la verdad pero lo ha tenido complicado pero siempre hay oportunidad todas situaciones manifesta manifiestamente empeoraba así que a ver qué eligen para el baño

Voz 1375 08:47 a ver qué decide está está bien también Alvarito pro final de hermanos en la Conferencia Este

Voz 0200 08:54 pues hombre a mí me gustaría pero yo si tuviera ahora que mojar me no diría esa final yo daría una final eh en Georgia una final Toronto Boston hoy

Voz 1375 09:06 si te cargas a Filadelfia ya Milwaukee sí

Voz 0200 09:08 lo es más fácil me cargo Milwaukee Filadelfia aclaró que que puede guerrear bastante contra Toronto en esa

Voz 1375 09:14 y Gonzalo bastara espectacular para que llegue no prevé este bastar espectacular haber por ejemplo Sáez mo dice sexto hombre del año Luis Williams éste no tiene usted

Voz 0200 09:25 sí ya lo ha ganado dos veces sería su tercer galardón

Voz 1375 09:28 Pablo Garrido cueva a quién es más futuro a Luka Doncic o acción Williamson

Voz 0200 09:32 eh mira eh ahora mismo lógicamente a Don porque ya está testado en NBA algo que no que no sabemos no con con Williamson hombre físicamente es mucho más potente Williamson Doncic tiene el baloncesto la cabeza ahí ahí les superan poquito a Willian son siendo muy bueno es difícil es difícil a la pregunta es cómo Harden y no

Voz 1375 09:55 te ante todo eso este pues ya está eh y dos las dos últimas muy rápidas como mira ésta dice Pedro Gil Muñoz hay alguna posibilidad de que un mismo jugador comparta rookie del año y en Vichy

Voz 0200 10:09 si la hay es muy difícil claro es muy difícil pero sí la hay de hecho ha pasado dos veces la historia Wilt Chamberlain en el año sesenta fue rookie del año y Mb igual del jugador con mucho menos nombre que fue campeón con con Washington entonces llamados Boulez fue rookie del año y MVP en el año sesenta y nueve también

Voz 1375 10:27 vale la última eh hay varias preguntas sobre esto también ves dice Paco Martínez uno ves algún jugador español de la NBA regresando a la liga española

Voz 0200 10:37 no tiene por qué bueno tenemos el asterisco se del caso Abrines no que no sabemos nada no sabemos qué pasará luego los casos así más claros que podrían tener opción que son Pau Gasol y Calderón yo creo que ellos quieren seguir es posible

Voz 1375 10:50 de reactivar más ofertas para completar plantillas así que si la reciben seguirán allí igual es más posible que vaya otro español allí como Llull que acompañó venga pero bueno pues pasamos de nueve a diez

Voz 1 11:01 es decir algo Manolete si no te pierdas que está que es seguidor que tan apasionante que ya ha visto las imágenes

Voz 5 11:09 Japón que una fábrica ha hecho

Voz 1375 11:11 el robot que la mete en los triples

Voz 5 11:14 mucho mejor que cualquier jugador de la

Voz 1 11:16 bueno me han puesto no sólo las que advierta claro no la canciller Thanou lo que han dicho yo lo cuando justo algo de un periodista en Televisión Española le debe de dime

Voz 0200 11:25 oye Manu y has dicho algo a Manolete sobre lo que dijo el otro día es que le hoy en SER Deportivos y le dijeron no existe anoche en El Larguero en el Sanedrín tal dijo yo estaba oyendo

Voz 1375 11:35 Pablo