Anna Boada: "No es que me hayan diagnosticado una depresión, simplemente he tenido un momento duro como cualquier persona"

Voz 1 00:00 el segundo

Voz 2 00:02 no voy a hablar con una de las protagonistas de las últimas horas que se llama Anna Boada Ike Ike ha sacado ha querido sacar un hueco para para todos los oyentes de El Larguero en la cadena SER eh en unos días en los que está teniendo la agenda muy apretada casi tanto como como cuando competía sabéis que es eh Romera española que participó en en los Juegos Olímpicos de Río dos mil dieciséis consiguió junto con su compañera Aina Cid un diploma olímpico el año pasado consiguió la medalla de bronce en los Mundiales disputados en Bulgaria pero este fin de semana ha hecho oficial un comunicado en el que anunciaba su retirada lo hizo en la Gala de la Federación Española

Voz 3 00:40 de remo eh y lo hizo en eh anunciando que que decía adiós a la competición a partir de ahí eh casi le han llovido más peticiones de entrevistas que repito cuando ganó la medalla Anna Boada buenas noches como éstas hombre bien muy bien

Voz 0159 00:59 no no lo primero de todo es decir que que que estoy estoy muy bien por eso te parece fui que por eso fui a la gala hijo ha visto bueno esquí se cómo sacarme un poco la espina pero pero eso es todo lo que pretendía no hay nada más

Voz 3 01:16 esta está bien que lo cuentes porque es curioso no cuando alguien nada mejor está después de que se compitiendo no sé cuantos años desde cuando llevas compitiendo tu desde queda

Voz 0159 01:25 bueno remató desde los doce igual y con la Federación si con la Federación ya ya no sé

Voz 3 01:33 claro bueno un montón de tiempo pero que es curioso digo Ana que que cuando por ejemplo un deportista quiere parar porque tiene molestias en los abductores porque tiene una lesión en el pubis porque la edad guerra la rodilla el tobillo nada a nadie nadie lo cuestiona sin embargo cuando alguien dice bueno quiero hacer un alto por por depresión parece como que todo el mundo al igual que ha pasado pues eh pues que quieres parar no hay otro motivo más que que quieres parar

Voz 0159 02:01 a ver yo tampoco no sé si ha sido depresión lo que he tenido tampoco no es que me hayan diagnosticado como están diciendo en los medios Ana Guada has tenido una fortísima presión no sé qué no simplemente he tenido un momento de Europa como cualquier cualquier persona en la que te pues no se te te pregunta Si igual tiene es bueno que está teniendo también otros intereses te quedarte en un sitio cerrado tanto tiempo aquí

Voz 4 02:36 igual sí que sí que creo que

Voz 0159 02:41 eso hubiera podido gestionar diferente desde mi punto de vista pero

Voz 5 02:47 pero eso ya no sé ni cómo Ny ni cuándo ni nada o sea que

Voz 3 02:55 entonces cuál cuál fue el motivo por qué decide parar en este momento porque te supone un esfuerzo seguir entrenando seguir compitiendo porque tiene otras prioridades en la vida que es lo que te ha dicho decir lo que te ha hecho decir por ahora no no no remo más

Voz 0159 03:11 bueno parar de remar nueve parados es seguir entrenando este tiempo en a usted

Voz 5 03:17 no hay yo ahora que estoy aquí pues

Voz 0159 03:20 desde donde sea que esté porque en todos los sitios hay Club de Remo en todos los sitios hay gimnasios obviamente no estoy entrenando al mismo olivo él pero pero sí que estoy haciendo deporte porque es algo que me que me entonces y yo creo que todavía dentro de mi cabeza no haya aceptado o no no es que no haya aceptado en que no he decidido que quiero dejarlo Poor completo porque

Voz 4 03:44 no

Voz 0159 03:45 porque creo que incluso aún es estoy a tiempo Si no ha de volver a intentarlo Si quisiera así que tampoco no estaba estaba anunciando mito retirada

Voz 3 03:57 está a tiempo de de de hacer lo que te dé la gana es libre de hacer cuanto y cuando cuando volver ahora fíjate lo que te tira la gente todo el mundo está diciendo joe medallista aún tiene un talento tremendo por porqué que siga que siga pero esos tiempos los marcas tú y nadie más que tú

Voz 0159 04:14 sí solamente que pues pues supongo que

Voz 6 04:18 pues tuve eh

Voz 0159 04:21 tuve yo se preguntan agobios

Voz 3 04:25 a dónde estaba bien no que ya lleva mucho

Voz 0159 04:28 eso

Voz 4 04:29 muchos años

Voz 0159 04:32 yo creo que siempre he sido una persona que que ha necesitado ir a entrenar otros sitios y abrirse a un poco más no ir a entrenar

Voz 3 04:45 en otros sitios

Voz 0159 04:47 sí un poco ahí en ese momento pues el no poder hacerlo claro que sí que me produjo un poco de de extremo

Voz 3 04:57 yo no de agobio como decías antes

Voz 0159 05:00 sí pero pero fue todo ya luego lo demás pues tampoco salía Estir mi como para Sony que pasado pero yo pero bueno que tuve que dar un paso atrás y que como mucha gente comenta que a veces Avatar no significa siempre hacia delante que también puede momento tirar hacia atrás ni verlo todo en otra perspectiva que al final verlo desde otro punto de vista siempre te ayuda

Voz 4 05:29 yo analizar todo iba a crecer

Voz 3 05:33 a veces hay que dar un paso atrás para para dar dos hacia adelante no exacto totalmente y que has sorprendido todo todo el revuelo desde que anuncias tú misma en ese comunicado bueno no dice es que no es una retirada no pretende que paras te que paras de momento es te has sorprendido todo el revuelo

Voz 4 05:54 sí la verdad es que sí porque no me imaginaba que

Voz 0159 06:02 que llegaría estos puntos y tampoco no me siento cómoda

Voz 4 06:07 con qué te haya

Voz 0159 06:10 no sé cómo lo tanto por todos sitios

Voz 3 06:14 todo se ha desmadrado tienen ya además

Voz 6 06:17 hay un comunicado

Voz 0159 06:19 no es que no son del todo cierto hoy y me ofender un poco la verdad

Voz 3 06:24 pues mira por eso sobre todo queríamos hablar contigo por respetar tu decisión como tantos y tantos deportistas y tantos y tantos futbolistas que sabes que nosotros somos muy futboleros y hablamos mucho más desde que de otra cosa pero también ha habido futbolistas que han dejado el fútbol por presión por agobio por ansiedad depresión e Izquierda han vuelto oí me imagino que tú estás en ese punto pero si quieres aclarar que no es depresión eh

Voz 0159 06:47 a ver es que ni en mi ningún médico me ha etiquetado y tan poco

Voz 4 06:53 yo creo que que se debe ceder

Voz 0159 07:00 hay que poner que calidad

Voz 3 07:03 cara algo así no se sabe exactamente lo que es Ny contra puede ser ansiedad puede ser presión puede ser agobio por ese motivo ha decidido parar y punto

Voz 0159 07:14 sí es que es un tema

Voz 8 07:18 es muy complicado

Voz 0159 07:20 a muchos se nos muchos tenemos dotadas en cualquier momento

Voz 4 07:25 de la vida muchos

Voz 0159 07:28 pues muchas de nosotras pasamos por momentos difíciles obviamente no será siempre te lo fácil que es igual Piqué igual Piqué yo que sea a mi me ha ido un poco más allá en este citado otro tipo de ayuda T

Voz 4 07:44 no pero que no hablen

Voz 0159 07:48 quién te no me dan abiertamente de algo que tampoco tampoco saben

Voz 3 07:54 correcto me quedo con la frase que has dicho con la has dicho casi al principio parado

Voz 0159 08:01 no descarto volver en cualquier

Voz 3 08:03 siento cuando te sientas otra vez con fuerzas se eh

Voz 0159 08:09 eso ya ya se verá cómo Benito en otro y en Catalunya Ràdio que el té el tiempo ya pondrá todo tuvo lugar

Voz 3 08:17 aunque la última de sé que te han dicho en casa que te han dicho cómo reacciona otro entorno tu familia tus amigos más más cercanos

Voz 4 08:27 bueno ellos ellos saben

Voz 0159 08:30 bueno es lo que han estaba a mi lado la son los que

Voz 4 08:34 y es que han recibido

Voz 0159 08:37 dos mil llamadas en momentos que realmente estaba bastante mal son los que me han este tirar hacia arriba ahí ellos siempre en apoyarán con todo pero pero eso que todos están orgullosos yo siempre digo que no me gusta cuando gente que no conozco comenta a estoy súper orgullosa de las vi por el resultado que hace hechos por lo que tal o cual porque digo lo siento no pueden estar orgullosos y tampoco no ha sido parte de él

Voz 3 09:08 del pero

Voz 0159 09:11 yo en cambio que me lo diga a mi familia que me lo digan amigos muy cercanos

Voz 4 09:16 pues la verdad es que que sí que sí que me gusta allí

Voz 0159 09:21 nada que les agradezco montón injustamente ellos son los que saben perfectamente que ahora es también y los que menos están preocupando así que también les agradezco desde el que sigan que sigan así a aquellos que hayan actuado así

Voz 3 09:36 pues Ana nos alegra mucho ir te sonreír y que a pesar de que pares pues ojalá que vuelve a encontrar esas fuerzas que ahora mismo te falla para seguir por lo que se que cuando tú decides tienes toda la vida por delante para hacer lo que te dé la gana antes de de Anna Boada compita o no no compita gracias por un ratito en El Larguero porque sí que es verdad lo que te decía al principio que parece que alguien cuando dice no es que tengo una fractura de brazo la rodilla o tal Se entiende mucho mejor que cuando alguien habla de un problema que puede ser más mental que otra cosa no físico

Voz 0159 10:07 ya es que te da humana asestado también ha servido pues para para que se dos como un poco más el remo pues mira algo algo también nos llevamos