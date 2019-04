Assumpta Serna: "He vivido asomada a seis mares"

Voz 0261 00:00 pues mira uno que me pusieron allá por los años mil novecientos ochenta y cuatro que se llamaba vitro

Voz 1 00:08 qué relación tienes con el mar

Voz 0261 00:11 bueno para mí el mar es vida es reflexiones a la tranquilidad es

Voz 2 00:16 entrar en un mundo cíclico

Voz 0261 00:20 cuando estoy enfadada voy cuando se contenta voy cuando estoy triste voy cuando quiero ir de vacaciones voy para mí es como ese buzón sabes dónde se puede hablar de todo se puede ir siempre te devuelve cosas no te devuelve devuelven energía te devuelve pues ganas de vivir no porque ves que que todo vuelve que todo se va

Voz 1 00:39 tú que has vivido en un montón de ciudades y países distintos crees que hay mares diferentes

Voz 0261 00:47 sí hay muchos mares diferentes claro para mí bueno yo estado digamos viviendo y tocando el Caspio el negro el Atlántico y el Pacífico el Mediterráneo Cantábrico en fin que está de la algunos bares siempre me gusta no porque si no tienes una concepción unas imágenes de lo que de lo que significa para cuando repetía es de pequeña no

Voz 2 01:12 el Caspio Iván R

Voz 0261 01:15 ente pues pues lo ve si lo tocas no para mí los mares bueno es eso no es algo que es incomprensible todavía no en la cantidad de cosas que no sabemos del mar lo que podríamos haber explorado Mario logramos no es moco como la espacio es un lugar todavía virgen que te hice muchas cosas y sabes escucharlas

Voz 1 01:36 a qué tipo de niña eras

Voz 0261 01:40 pues sí era una niña competitiva que estaba siempre queriendo que los demás lo pasaran bien sabes cosa que luego se me ha ido un poco mito llegando con la edad porque porque siempre me gusta más escuchar pero de pequeña si era era me gustaba siempre es la primera me gustaba siempre pues yo que sé profesora de Literatura quería hacerme un poema adelante tomando yo levanta la mano en francés acusó francés quería hacer un sobre Molière levanta la mano sea era muy activa estuve delegada de de del Instituto Verdaguer en Barcelona durante cinco años

Voz 1 02:19 que impulsó a Assumpta Serna Pitu en mil novecientos ochenta y cuatro pues a mi primer marido Carlos Tristán yo porque te llamaba Pitu

Voz 0261 02:29 pues no lo sé en realidad es un es el ánimo que hace muy poco una amiga mía Él también que hace muchos años que no había visto y ahora en el estreno de una película mía en en los Angeles me dijo pero oye me exalta mi Pitufo y digo pues si Pitu era lo tengo claro de te conocí pito pito pero nos en ese momento pues yo que sé no lo sé exactamente quizás en Badajoz Pitu quiere decir algo es curioso no que hayan venido a tu memoria ha sido el seudónimo y que has elegido uno que te puso alguien que ya no es tu marido exmarido no sí sí bueno que tenemos buena relación día pero sí o no bueno la vida me han dicho muchas cosas y sé que han habido seudónimos así que han intentado meterme ahí como coletilla espero que no han funcionado mucho uno ha sido astuta y la otra sido absurda que son muy bonitos cuando sabes mi nombre a mí

Voz 1 03:26 que me gusta es el Serna del apellido

Voz 0261 03:28 si el Serna es un apellido cántabro porque ID

Voz 1 03:32 no sé si todo el mundo lo sabe supongo que sino

Voz 0261 03:36 pero Ramón Gómez de la Serna era tu tío abuelo exacto era era bueno no sé exactamente pero esto me hago un lío pero es era el tío de mi abuelo no sé si esto es tío abuelo supongo que sí sí lo que pasa que en eso una familia son poco divergentes porque pues eso para abuelo yo pienso mis abuelos eran abuelito de tu abuelo es tío abuelo ha pues eso pues bueno pues mi bisabuelo o el padre el bisabuelo no se se casó con la criada y tal hice desprestigiar el nombre de ese heredó entonces en vez de la Serna que va a ser nada y entonces él pues tanto es así lo bueno desde los dieciséis años se enfiló en un barco y se fue a Cuba ya en Nueva York y en fin una familia que pues eso que sin nombre desprestigiada sin tal sabes que lo que ha querido la vida pues es simplemente ser feliz la verdad creo que no le han dado mucha importancia nada de de los apellidos de de los de las tus

Voz 1 04:32 leían no a Ramón Gómez de la Serna de adolescentes sí

Voz 0261 04:36 bueno me enteré de los íberos claro si él era un rompedor de la generación catorce vanguardista vanguardista pero fíjate mi familia no sé si era por esto no porque venial de la lo que sea

Voz 2 04:47 en que realmente nunca nunca me

Voz 0261 04:50 madre siempre decía Khaleesi estas tonterías las joyerías tú no tontería Criteria tontería siempre era como libros que no que no hacía falta que que los leyera no mi madre siempre ha leído mucho ahora tiene noventa y dos años y le aproximadamente tres libros por semana entonces eso sí es verdaderamente a veces bueno repite parece es la tercera vez que repite algunos libros empedernida entonces pero éste era siempre una espinita clavada no cosas de familia supo pero

Voz 1 05:22 tú te sientes una mujer rompedora igual que hemos citado a Gómez de la Serna que ha hecho lo que les dio la gana que trabajo con los directores y perteneció a una Aíto una época por ejemplo en la que todos están obsesionados con que desnudar AIS Itu formas te parte de ese principio del cine pletórico español

Voz 0261 05:40 sí sí yo me siento una mujer siempre muy luchadora no en la gente que me conoce pues lo ve es decir se para mí cada día es una luchan positivo o sea no pienso que

Voz 1 05:53 que qué es la vida es para eso no para para no

Voz 0261 05:57 la mente pues entender que también un poquito más optimismo cada día ahí entendí aprender nuevas cosas para mí el deseo la curiosidad es España forma parte de mi vida no

Voz 1 06:05 pero además es que has viajado por todo el mundo has vivido descrito los mares que conoces y son muchísimos habla seis idiomas ha trabajado en Falcon Crest una cosa que a nosotros nos sorprende muchísimo la primera española que forma parte de una telenovela como Falcon Crest llena de ricos riquísimos y malvados Malú ahí si vos no

Voz 3 06:31 esta es Angela Channing el día está lleno de sorpresas Crick que tu existencia era un oscuro secreto pero me alegro de que éste sí que recuerdo que mi abuelo me hablaba de Falcon Crest y de los magníficos Villena estoy muy contento detener la ocasión de ver por mí misma estemos

Voz 0261 06:54 no para mí ha sido una medida llénale sorpresa el Si siempre buscado pues no he tenido nunca miedo sabes de de hacen un nuevo reto no ahora incluso no siempre siempre esto y cómo no como que tengo un rato libre y ya me estoy inventando estoy liando realmente dice qué bien voy a tener un ratito sin hacer nada no puedo Assumpta

Voz 1 07:13 Serna has hablado del orden que es el tema sobre el que está girando esta madrugada el faro que es el orden para Haití el físico mental que es el orden físico eres una persona ordenada necesitas tener las cosas en su sitio te va más el desorden como si

Voz 0261 07:31 pues mira yo creo que el orden en la vida de uno uno se pasa por fases no yo pienso que bueno en principio pues cuando tú eres adolescente vamos con cazo ser ordenado no entonces porque perder muchísimo tiempo en eso he total bueno estuvo orden no encuentra leyendo punto que alguien te ordena además tus cosas el orden es este es conflictivo luego en la en la vida cuando a mí lo que me pasó no cuando te casas Si normalmente pues el hombre ordena menos entonces pues dices caramba podría ser más ordenado no entonces al final ordena el otro luego llega un momento dice llora porque no pero qué tontería pues si sabes pues si si ordena ordena a él pues yo tampoco estoy estas te y entonces el orden pues no tiene tanta importancia no ir después pues es qué caramba pues tu marido empieza a recoger dices caramba qué bien a qué bien pues ordena pues bueno pues si bien no lo hice acaba pues en una al menos es lo que me ha pasado a mí como como estructura no llega un momento en el que si el desorden pues bueno el mínimo por qué pues porque creo que el orden mental te ayuda también a progresar a entender a a digamos como diría yo a medir aquellas cosas también que que has hecho no es lo mismo cuando están sabes todo ordenado en no pasas las páginas la libreta dices fíjate todo lo que he hecho este año que bonito que cuando lo tienes papeles por ahí no puedes no o que o estás no yo que sé no trabajo de actor tienes que hacer mucho para conseguir trabajo pues si lo tienes en Excel no que dices bueno a agentes y tocada este este cuando estás buscando la gente listas de directores de cásting estos información sobre tal tienes obscena edito puedes pasar los más puedes compartirlo sabes puedes aprovechar esa información entonces creo que el el el usar esa información en algo positivo creo es es es base de orden no de un orden ahora lo que sí es verdad que no hay que ser obsesivo con el orden no el el desorden también quiere decir felicidad no preocuparse por las cosas que no tienen que no sabes que a veces la obsesión esa compulsiva de tener ordenado todo limpio todo sin mota de polvo perfecto pues pues no la imperfección es la creatividad y la imperfección es también la vida es como todo equilibrio no

Voz 1 09:56 de tus últimos proyectos Assumpta destacamos Canto general de Neruda sí que ya lo has hecho ir una película que acaba de estrenarse que se ha rodado en Los Angeles Exactamente he matado a mi marido si tienda el que haces de quería en la que haces de criada se ha puesto de moda las criadas

Voz 0261 10:14 hay muchísima ilusión hacer un papel de cría de allí desde hacía muchos años que diez de criada de repente una persona estupenda estaba Alpine apeado este este personaje estoy muy contenta porque siempre además hay como el cliché de que era una película para el mercado latino el cliché bueno creo que hay el cliché de que bueno pues tanto aquí en España pues hay muchos venezolanos haciendo criadas españolas no hay muchos que se de Ecuador de Latinoamérica que vienen aquí y son las criadas de la española y aquí es al revés sabes yo soy la criando venezolana de repente me ha parecido muy intereses llama criada en la película cuidadora como ellos le llaman otra cosa carambas me lo dijeron ahora en Los Angeles no sea olvido tiene otro nombre para ellos pero

Voz 2 10:58 es vicio no me acuerdo cómo es

Voz 0261 11:00 Icono de Almodóvar produce este matador si el matador y bueno y uno aparición pequeñita en Pepi Luci Bom que no se puede decir que actuara de nada porque en realidad pues nada fue casi una improvisación metió ahí en la en el plano casi sin saberlo pero

Voz 1 11:14 sí sí y trabajen matador

Voz 0261 11:16 sí es una película curiosa porque claro no pertenece digamos a la todavía no es digamos de de del deseo como producto de universo Almodóvar es yo creo que es una de las más universal simbólicas pero Si sabes que al no digamos al no tener el pues la distribución de esta película también la tiene el productor el primero con creo eh con el que o la vendió a alguien que nos la vende Almodóvar no sé exactamente cómo funciona pues está fuera de todos los los los circuitos no hay realmente sólo unos cinéfilos pues pues la rescatan en los ciclos que hacen sobre Almodóvar entonces Hace poco estuve en un festival francés en retrospectiva en Almodóvar y se enseñaba matador intuye funciona

Voz 2 12:00 todavía ahora funciona muy bien ahora

Voz 4 12:05 recién llegada a Madrid y un suicidio en este puerto es algo muy extraño después se ha vuelto más veces y yo nos parecemos a los dos nos obsesiona la muerte a todo el mundo le obsesiona se pero no como

Voz 1 12:31 Assumpta Serna quién dirías que ha sido o es el foro

Voz 0261 12:33 lluvia ah pues hay muchas personas en la vida gracias a Dios que han sido mentores no poco ella es personas que miran el mundo el cine puede decir un José Vicuña José Sainz de Vicuña es una persona muy respetado siempre tienen más Bono personalmente pues claro siempre verdad siendo chica el padre siempre pesa eh creo luego pues mi marido ahora no es ha sido siempre Patrick en su tiempo también lo fue bueno ahora es Scott porque porque somos muy distintos porque él es mucho más reflexión el está mucho más a sabes al tanto de muchas cosas yo soy un poquito más volátil XXV años de pareja sin si de pronto se dice pronto y además que nadie apostaba por aquello Justo hace años menor él tal no no pero claro tal no se va a cansar italiano que va no sea ese es un es un es muy muy difícil cerrar muchas gracias por acercado esta madrugada hasta Alfaro hoy ha tenido esta conversación desde cuando hemos pasado de Piti porque no me he enterado trascripción delito de Serna has contado

Voz 1 13:46 que puso ese seudónimo tu primer marido así Carlos Ríos tanto que no sabía es porque pero consideramos que una palabra que empezabas a utilizar de un tiempo a esta parte sí sí ahí ha sido no no sé porqué para que veas la vida tienes

Voz 0261 14:05 sorpresas constantes Assumpta Serna