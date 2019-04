'Loco-Motion' de Little Eva (Carole King & Gerry Goffin)

Voz 0084

Karel Keane han acabado sacando algo de su amistad algo gordo normalmente canciones de éxito canciones eternas como éste lo en mil novecientos sesenta y dos en un tema compuesto por Carole King con letras de su socio entonces pareja de Riccò fin llegó al número uno en Estados Unidos en la voz de Little Eva King hizo la canción pensando en la cantante pero ésta rechazó cantarla porque no les vio potencial de rebote la canción acabó siendo un éxito para el Little Eva una chica de dieciocho años que conocía a Carol Jerry porque era la niñera de su hija la pareja vio el potencial de la chica sobre todo como bailarina y le cedieron la canción vendió un millón de copias el mejor ejemplo de lo importante que es en la vida estar en el sitio oportuno