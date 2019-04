Brexit: nadie sabe qué hacer

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos no recuerdo mayor desconcierto superado el plazo oficial del veintinueve de marzo a nueve días del fin del plazo prorrogado es imposible saber qué va a pasar con el pero si lo que es peor nadie en el Reino Unido sabe qué hacer más diría nadie parece saber muy bien qué quiere que pase la confusión es cada día mayor a estas alturas cuando el tiempo se agota cuando se deberían estar ajustando los detalles finales estamos en la casilla de salida estamos de nuevo debatiendo cuestiones preliminares de procedimiento en los últimos días votaciones alternativas con distintos objetivos hablando de nuevas elecciones segundo referéndum ayer in extremis el intento dramático de Theresa May de pactar con los laboristas la petición a la Unión Europea de un nuevo aplazamiento una tregua breve hasta veintidós de mayo sin un fin claro podrían no servir para nada es decir seguimos en los cimientos a cinco minutos de concluir el edificio mientras acerca el precipicio de un Brexit sin acuerdo por la tremenda que la mayoría del Parlamento dice no desear un desastre absoluto la historia del Brexit es un viaje de los sólido a lo gaseoso en un principio mandaba los argumentos concretos económicos por ejemplo se contabilizaba en libras lo que se podría ganar o ahorrar o argumentos defensivos muy fáciles de entender sobre la presencia de inmigrantes os su influencia en la salvaguarda de la identidad nacional pero ahora sólo importan los tacticismo de quita y pon el pulso entre el Gobierno y el Parlamento guerras entre partidos y en el interior de cada partido para no naufragar en el desbarajuste o para aprovecharse del pensando en el siguiente capítulo parece un mal de nuestro tiempo por imprevisión e irresponsabilidad los asuntos trascendentales te generan degenera en tanto que aunque afecten a nuestras vidas los vamos dejan doblado por empacho por aburrimiento