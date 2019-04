recuperamos esta semana el tres para el fin de tras el repaso a los discos de marzo que vimos la semana pasada y lo hacemos escuchando algunas de las bandas americanas más prometedoras que hay en este momento algunas incluso recorriendo nuestro país como Córdoba es una formación joven que no recuerda mucho a de pan con la que abrimos la hoy

lista aun esa cantan los chicos de Córdoba una formación a caballo entre Nashville California que el año pasado editó en este fantástico de Santa Fe echan el un disco que suena a de pan como decíamos y que también recuerda a los All my brother más melódicos con este trabajo el segundo en su trayectoria el grupo se posicionó como una de las formaciones más interesantes de la escena actual de esos grupos que entienden la tradición de la música americana y que la hacen suya su álbum llegó en dos mil dieciocho y esta semana los traemos al tres para el finde porque el grupo está de visita por España hayan tocado en Santander Bilbao y Zaragoza el viernes lo harán en Madrid el domingo en Barcelona con ellos hemos abierto la sección de esta semana una sección en la que también hacemos hueco a otro de nuestros chicos favoritos Charlie

Charlie creo que con Cain Youtube tema que el estadounidense ha presentado como Single que nos ha gustado mucho tanto como nos gustó lomos son su disco del año pasado croqueta es un tipo con una historia interesantes encargó de casa pronto dejó su pueblo de Texas y se decidió a recorrer Estados Unidos haciendo autostop en busca de canciones las pero en el metro de Nueva York donde estuvo tres años y en las calles de Nueva Orleans huerto fértil donde los haya de dice marchó a Copenhague junto al músico de jazz que conoció una tarde luego bajó a París y tras la etapa francesa llegó hasta Marruecos donde vivió nuevas aventuras todo ellos son experiencias que han abierto en la mente de creo que te que lo han ido definiendo como compositor y como cantante un tipo de canciones breves en las que se tocan en la calle para llamar la atención y también certeras que es además de lo más interesante de los últimos años esta canción no ha enganchado y por eso la hemos traído a este tres para el fin de que vamos a cerrar con elepé que acaban de publicar sobre han con una banda de chico y chica que comenzaron a cantar juntos que han terminado casándose juntos y haciendo muy buenos discos también en dos mil doce se presentaron con Joy full un disco maravilloso algo más que el también genial fue de dos mil catorce luego han sacado dos grandes discos de versiones y otro álbum de estudio en dos mil dieciséis así que éste parece ser un adelanto del nuevo material del dúo tras su reciente paternidad ya hay ganas de escucharlo porque este Carrie mi Home a dos voces es una delicia con ellos con sobre el sonrojo nos despedimos por hoy os recordamos también que este sábado dedicamos el sofá Sonoro a una joya el Automatic for the People de REM un disco fascinante nada más volvemos pronto con más canciones y otros discos adiós