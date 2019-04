Bayta Díaz: "Vemos a chavales que han pasado de apostar 5 euros a perder 1.000 en un día"

Voz 1 00:00 cadena

Voz 1727 00:02 SER Hoy por hoy

Voz 1 00:05 con Pepa Bueno

Voz 1727 00:11 son casi las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias a esta hora millones de jóvenes están en clase escuchando con más o menos atención a sus profesores

Voz 1444 00:21 algunos mirando la hora para ver cuánto falta para el reto

Voz 1727 00:24 Hereu y escaparse a una casa de apuestas y esto que puede parecer una anécdota un caso aislado no lo es la proliferación de locales de apuestas se ha convertido en un problema para los vecinos para las familias de muchos barrios de España que ven cómo el juego se ha colado en su paisaje urbano y en la vida de sus familias y esa preocupación empieza a encontrar respuesta en los partidos políticos Javier Carrera buenos días

Voz 0866 00:51 qué tal Pepa buenos días en las últimas horas ha sido

Voz 1727 00:53 hemos quién anunciaba una medida que incluye en su programa electoral que las casas de apuestas no pueden abrir antes de las diez de la noche pero no es la única medida no

Voz 0866 01:03 no no es la única es toda una batería de medidas lo que propone Iglesias desde colocar en la entrada carteles de advertencia sobre los peligros de la ludopatía a establecer límites de tiempo y de gasto o limitar la proximidad de estos negocios a centros escolares también quiere el líder de Podemos que paguen más impuestos invirtiendo lo recaudado en prevención y el tratamiento de los daños además de incertidumbre de incentivar el cierre de estos negocios para fomentar dice en su lugar centros para jóvenes y una medida que afectaría asimismo a las casas de apuestas online quiere Iglesias Pepa prohibir la publicidad de estos negocios de la misma forma que se limita la del tabaco o la del alcohol

Voz 1727 01:41 también el Partido Socialista en sus ciento diez ideas para España que presentaron la semana pasada incluye una medida en relación a este tipo de casas de apuestas

Voz 0866 01:50 sí es él la única propuesta en firme de momento que tenemos entre los partidos como decías entre los ciento diez compromisos electorales de Sánchez se habla de regular la publicidad de los juegos de azar y las apuestas on line PP Ciudadanos y Vox aún no han avanzado sus ideas para este asunto habrá que esperar a conocer los programas completos pero es cierto que hace unos meses tanto la formación naranja como los populares además de los propios socialistas apoyarán en el Congreso una moción para instar al Gobierno a desarrollar una futura legislación sobre el juego una moción impulsada precisamente por Podemos en la que ya se pedía por ejemplo Pepa prohibir la publicidad con personajes famosos limitar la instalación de locales cerca de los colegios o impulsar un programa de prevención de la ludopatía

Voz 1727 02:30 gracias Javier hasta luego hasta luego la a medida que ha generado más impacto es la propuesta de que no puedan abrir las casas de apuestas antes de las diez de la noche como la mejor manera de intentar entender un problema es verlo de cerca es lo que vamos a hacer gracias a María Manjavacas María buenos días hola buenos días estás en Carabanchel Bajo es un distrito muy popular de Madrid y te encuentras cerca de una casa de apuestas está abierta ahora mismo

Voz 1444 02:55 ya es y bueno tan cerca como que estoy justo en lo que se la puerta de la entrada ahora mismo todavía está cerrada está con un cierre metálico que acaban de de es correr porque teóricamente el local abre a las diez pero ya están con los preparativos como tú has dicho Pepa es una zona humildes una zona obrera es en Carabanchel al sur de Madrid es una zona bueno repleta de colegios yo estoy aquí en una esquina y desde aquí puedo ver en una esquina en la misma esquina porque la casa de apuestas hace chaflán es completamente un atractivo un reclamo son un local grande y muy colorido pone abiertamente salón de juegos en rojo debajo una ruleta una imagen de jóvenes encantados de estar jugando a las máquinas tragaperras y haber ganado y luego en la entrada es sí que se pone prohibida la entrada de menores que bueno

Voz 1727 03:44 sí claro pero entran no te dicen

Voz 1444 03:46 pero entran esto como como no lo han dicho Pepa no lo han dicho ellos aquí es una zona de colegios una una una chiquita que tiene diecisiete años se llama Paula ella nos decía que que ya contemplaba con con con estupor cómo sus compañeros abandonaban la hora del recreo porque recuerdo que aquí en secundaria por lo menos en Madrid se puede salir en Bachillerato Se puede salir a la calle entonces ella contemplaba como sus compañeros iban a la casa de apuestas jugaban volvían de nuevo al cole Stone escasamente media hora esto es lo que ha hecho que los padres se levanten en pie de guerra han iniciado una petición por Chim punto org pidiendo que separe la epidemia de los locales de apuestas están han llamado a la comunidad han llamado al Ayuntamiento de Madrid de momento dicen que les han hecho oídos sordos pero están esperando que por lo menos con la nueva campaña electoral y con estas propuestas que se están presentando separen estas casas os lo digo aquí simplemente yo lo veo en una manzana hay por una casa de apuestas cinco colegios pero yo desde aquí estoy viendo tres claro es una zona humilde es una zona obrera Nos decían los padres que es una zona que tiene mucho paro y que está castigada a que mucha gente vea en esto de ganar dinero fácil un atractivo de hecho bueno ya estamos viendo cómo hay gente Harmony nada pero sí que cómo estamos que desde la hora a la que han entrado la gente los niños al colegio sí que se veían riadas de gente además en una zona a la que se ve claramente porque lo primero hay indicativos de que es zona de colegios las paredes de los colegios están pintadas con los juegos de los niños os saque claramente quién vino aquí puso esto sabía lo que estaba

Voz 1727 05:24 sabía la clientela potencial María que buscaba así Enric Juliana

Voz 0568 05:28 si hablábamos antes de los temas que se discuten de lo que se discute de lo que no se discute que que como acaba configurando la agenda este es un ejemplo muy interesante es decir de aquello que se intenta que se discuta mientras hablamos muchas veces de anécdotas convertidas que se intentan convertir en auténticas categorías políticas a mí lo que acabamos de vivir y lo que estamos leyendo estos días me recuerda algo de la transición de los años de finales de los setenta principios de los ochenta en aquella ocasión los barrios de las grandes ciudades españolas las periferias metropolitanas españolas sufrieron un problema no exclusivo de aquellos barros problema que iba más allá

Voz 3 06:17 fue el problema de la droga recordaréis bien

Voz 0568 06:20 el problema de la heroína que arrasó arrasó generaciones enteras un par de generaciones por lo menos arrasó de una forma muy intensa no fue exclusivo de los barrios obreros llevó a toda la familia distinta condición social pero tuvo un impacto tremendo lo tuvo un carácter disgregar grega desarticulado en términos sociales y políticos muy elevado estamos viendo en otro momento de crisis económica y de crisis política como una cosa que nada tiene que ver con la que tiene efectos acompañante discriminadores creadores y adictivos este este angustia de los padres que ven cómo sus hijos pueden escapar del del recreo el colegio para ir a jugar vamos a consultar como una despertaba italiano buenos días este es eso

Voz 1727 07:08 lugar coordinadora del equipo técnico de la Asociación para la Prevención y Ayuda al ludópata una entidad que tiene más de veinte años de experiencia en este problema sabe de lo que habla Díaz no es la primera vez que la convocamos a este programa cuando hablamos de que las casas de apuestas se sitúan en el entorno de colegios idea que están buscando potencialmente una clientela entre los chavales que van al cole nos equivocamos mucho bailada

Voz 0149 07:33 desgraciadamente no nos equivocamos es lo que estamos viendo nosotros en la asociación es precisamente eso vienen chavales vienen ya con un problema de adicción problema además económico en un problema social de aislamiento con la familia con los amigos todos nos cuentan lo mismo empezaron así empezaron en el recreo iban todos mis amigos alguno no me dejaban entrar pero me hacían apuesta un jugaba a la ruleta que quizás está hablando mucho de las apuestas deportivas pero lo que estábamos viendo el de la asociación es que la ruleta electrónica presente en casi todos los salones de juego está haciendo estragos entre los chavales más jóvenes con cuál lo que estamos viendo es precisamente esa alarma social no es un arma social provocada de forma gratuita es una cosa que lo están viendo los propios profesores lo están viendo los padres

Voz 1727 08:23 es que todas las familias familiares de familiares

Voz 0149 08:26 al final estos problemas económicos que generan los chavales cuando tú no tienes poder adquisitivo Adivina quién se va a encargar de la multa de la deuda del crédito de pues de sacarle

Voz 4 08:40 como una de ellas

Voz 1727 08:42 o como envenena las relaciones familiares como rompe no cuando decía Julian hay comparaba salvando las distancias esta este nuevo tipo de adicción al que provocó la droga en los años ochenta exagerados bailada

Voz 0149 08:55 pues desgraciadamente no quizá la heroína se tiene o ladrón en general se tiene una imagen mucho más de de deterioro del cuerpo no de verle de los dientes degradación física que producen las drogas en este caso no en la degradación física aunque en algunos casos sí que también produce síntomas físicos del insomnio falta de apetito pérdida de peso pero lo que más afecta es a nivel psicológico es decir estos chavales que empezaron a jugar de forma social con amigos el problema es que al final termina al final no en muy poco tiempo que eso es lo que hermanos asusta que el periodo de latencia se ha reducido drásticamente eso supondría

Voz 1444 09:31 digo qué quiere decir eso Baidoa desde el momento

Voz 0149 09:34 lo que una persona entra en contacto con el juego hasta que desarrolla un comportamiento adictivo patológico pues se ha reducido eh prácticamente aquí normalmente aprendíamos a personas que llevaban quince a veinte años jugando y que bueno si a lo largo de los años habían generado una deuda importante lo que estamos viendo ahora chavales que en menos de un año han desarrollado un comportamiento absolutamente patológico con respeto a juego estoy diciendo de que pasaban te apostarse con los amigos cinco euros a llegar a perder o gastarse unos mil euros en un día

Voz 1727 10:04 chavales de quizás

Voz 0149 10:06 pues estamos hablando de chavales de veinte veintiuno me hace diecisiete ustedes estamos hablando de chavales muy jóvenes si además nosotros no solemos atender a menores pero estamos recibiendo también peticiones pues padres que sus hijos les han eh claro tienen se mueven en el mundo digital como Pedro por su casa y que les han cogido las tarjetas que utiliza el DNI quitado problema todo esto no es que un niño utilice la tarjeta de su padre para hacer alguna barbaridad el problema es que como la publicidad y la presencia del juego en en España está haciendo que es una comportamiento totalmente normal totalmente socialmente aceptable no se nos ocurriría en ningún momento que un jugador de máquinas tragaperras pusieron una red social oye perdido tanto ganado tanto una máquina tragaperras ello sí que lo hacen los jugadores de apuestas deportivas au de ruletas los chavales más jóvenes hablan de ello abiertamente con sus amigos está como si no pasa

Voz 1727 11:02 de nada serviría de algo lo de cerrar las casas de apuestas han antes de las diez de la noche que no abrieran hasta esa hora serviría de algo

Voz 0149 11:10 bueno pues quizás una medida drástica pero sí que es cierto que que algo tendremos que hacer porque hemos llegado a una situación muy grave provocada por los abusos el juego asistido ligado a la humanidad pues desde siempre no ha habido problema en Madrid había muchos salones de juego y bueno digamos que no estaban atrayendo a este tipo de público no no no queremos ser unos mulatos no queremos prohibir el juego pero desde luego las operador de juego han abusado tanto en cuanto a los a la los salones de juego la publicidad están generando un problema social grave ya veremos si esto no tiene consecuencias económicas posteriores de estamos hablando de muchas familias arruinadas por el juego ya veremos qué consecuencias tiene esto a largo plazo pero pero claro algo algo tenemos que hacer desde luego extremar el control de acceso a menores al juego es es prioritario desde luego retirar esos salones de juego que saben perfectamente a qué tipo de población van dirigidos que están cerca de colegios de institutos que lo sea ven no no hay que ser un Lumbreras en el salón de juego no van a traer a los abuelos que iban a llevar a los niños y a los padres que van a llevar a los niños se traerlos antes y después del trabajo no van a ese tipo de población Vita di

Voz 1727 12:29 la experta psicóloga coordinadora del equipo técnico de la Asociación para la Prevención y Ayuda al ludópata muchas gracias un abrazo

Voz 0149 12:37 gracias a vosotros en Carabanchel

Voz 1727 12:40 bajó en ese en esa sala en esa casa de apuestas que está rodeada de cinco colegios sigue María Manjavacas recogiendo la alarma la preocupación de familias y vecinos María

Voz 1444 12:50 sí y además como decía va fijaros aquí el reclamo de esta casa de apuestas el principal reclamo es una ruleta gigante que ocupa prácticamente la mitad de la fachada impresos decía es lo que más atrae a los jóvenes que en un momentito se salen del recreo vienen por lo visto lo que más juega si quede como decía ella es a la ruleta electrónica ya las máquinas tragaperras que es muy rápido se vuelven al colegio esto es lo que ha levantado la alarma ya os digo lo comentan los propios chicos que como decían ellos van con veinte euros vuelven con quinientos en el mejor de los casos entonces lo celebran allí en el colegio y esto es un reclamo para que luego venga al otro al otro como decía también ella aquí se cuenta cuando se gana no se cuenta nunca cuando sepia