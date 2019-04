Hora 25 (02/04/2019 - Tramo de 21:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:19 ya era hora a la Comunidad de Madrid ha decidido investigar las terapias que ofrece y promociona el Obispado de Alcalá para curar la homosexualidad los medios llevan años denunciando públicamente estos cursos en los que se habla de la homosexualidad como un desorden o como una consecuencia de haber sufrido abusos en la infancia por poner dos ejemplos barbaridades contra las que ahora sí que puede actuar gracias a una ley que persigue la discriminación o la violencia contra la comunidad LGTB y les vamos a contar que se ofrecen esas terapias los efectos que provocan intentaremos averiguar si también se ofrecen en otros obispados del país pero antes un rápido repaso a la actualidad hasta ahora que viene cargada Pablo Morán buenas noches las noches es que esto ahora la novedad está en Argelia la gente estatal de noticias acaba de confirmar la renuncia de Abdelaziz Buteflika a la presidencia corresponsal Moreno buenas noches buenas noches Ángels cuéntanos

Voz 5 01:10 como venía anunciando la televisión privada argelina encajar desde el domingo cuando Buteflika nombró un nuevo gobierno con veintisiete ministros seis de ellos de su partido hoy dos de abril notificó al Consejo Constitucional su decisión determinar su mandato como presidente de la República Argelia lo hace poco después de una reunión en la que esta tarde todo el ejército nacional con el ministro de Defensa Sade fin decidió aplicar los artículos siete ocho que dan el poder al pueblo y el ciento dos de la Constitución que deja fuera del gobierno a Buteflika por no encontrarse con salud para dirigir el país ahora el presidente del Parlamento de la caer Ben Salah supervisará la transición que tiene tres meses en los que tiene convocar elecciones presidenciales además de llevar a cabo una asamblea nacional y una nueva Constitución

Voz 0194 01:49 no vamos a mero en calma esta información a partir de las diez de la noche hay también novedades sobre el Brexit Theresa May propone pedir a Europa un nuevo retraso para evitar una salida sin acuerdo

Voz 1667 01:58 lo último es la respuesta del líder del Partido Laborista al que Theresa May ha emplazado a negociar un acuerdo bilateral que permita desbloquear esta situación Londres Begoña Arce

Voz 0273 02:07 Jeremy Corbijn acepta la oferta de Theresa May nos vamos a reunir con la primera ministra vamos a celebrar esas discusiones estoy contento de hacerlo Corbijn no pondrá condiciones previas pero se reserva la opción de una moción contra el Gobierno no todos están contentos con la entrada en escena de Corbijn Boris Johnson uno de los cabecillas conservador lo escépticos afirma esta noche que es muy decepcionante que el Gobierno haya decidido confiar el manejo final del Brexit a el líder de la opción

Voz 0194 02:34 el Reino Unido pide una nueva prórroga así que ahora la decisión queda en manos de los jefes de Estado y de Gobierno vamos a buscar una primera reacción en Bruselas desde el Pastor si con muy pocas palabras Donald Tusk

Voz 0738 02:44 CD de momento es pedir que nadie se precipite con reacciones aunque no sepamos cuándo termina esto aunque sigamos sin saberlo seamos pacientes dice el presidente del Consejo consciente que lo que quiere May no cuenta aún con consenso aunque la opción de un plazo nuevo tienen la Unión también sus defensores aunque eso sí puede crear tensiones como las vistas en la última cumbre entre franceses y alemanes Juncker anuncia un discurso para mañana ante los eurodiputados

Voz 1667 03:11 aquí en casa avanza la precampaña la noticia política de la tarde la ha protagonizado Soraya Rodríguez ex portavoz parlamentaria del PSOE desde hoy candidata de C's a las elecciones europeas Albert Rivera la ha presentado esta tarde en sociedad Óscar García buenas noches

Voz 1645 03:26 anoche Soraya Rodríguez irá en el puesto número tres en la lista de Ciudadanos a las europeas del veintiséis de mayo según confirman fuentes del partido en el acto de esta tarde convertido si en su presentación oficial ella dicho que defiende un proyecto más allá de partidos y Albert Rivera ha abierto de par en par las puertas de ciudad

Voz 1880 03:41 Nos suena ya como Le dije a Luis en su día está también es tu casa la casa común del constitucionalismo en el siglo XXI

Voz 0585 03:47 cuando hay una cuestión tan esencial que está en juego con la que tenemos que luchar Creed me y no es fácil por encima de la lealtad a tu partido está la lealtad a tu país a España

Voz 1645 03:58 por tanto Luis Garicano encabezará la lista europea de Ciudadanos en el II irá otra ex en este caso de UPyD Maite Pagazaurtundúa en el tres Soraya Rodríguez hasta hace menos de un mes miembro del PSOE

Voz 0194 04:08 ni de nuevo del exterior Donald Trump amenaza con cerrar la frontera sur con México

Voz 1667 04:12 clavado el trabajo de México al detener a miles de personas en esa frontera pero lanza esta advertencia

Voz 6 04:19 no

Voz 1513 04:21 si no llegamos a un acuerdo con el Congreso México sigue sin ayudarnos en la frontera ni deteniendo a la cantidad de gente que está llegando por el sur cerraremos la frontera a lo mejor no toda la frontera pero sí una parte de ella

Voz 0194 04:37 está preparando a David Torres en su cara B esperamos no en su eternos vamos a bajar a las cloacas

Voz 0194 04:52 con todo nueve y cinco minutos de la noche ocho y cinco en Canarias fue hace siete años en una homilía de Viernes Santo retransmitida por televisión española cuando el obispo de Alcalá Juan Antonio Reig Pla lanzó públicamente su particular cruzada contra los homosexuales

Voz 8 05:08 es decir una palabra aquellas personas que os llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo ya veces para comprobarlo se corrompen prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos os aseguro

Voz 0194 05:28 durante anunciar después supimos que Red plano era de quedarse en declaraciones como éstas sino que estábamos ante un obispo dispuesto a pasar a la acción y ofrecer cursos para curar la homosexualidad unas terapias que ahora va a investigar la Comunidad de Madrid después de la última denuncia en los medios vamos a analizarlo todo con la allí toda esta noche y desde ahora en la tertulia de Fernando Vallespín buenas noches Ignasi Guardans buenas noches y Miguel Ángel Aguilar buenas noches también con su ayuda esperamos sus mensajes al Whatsapp de Hora Veinticinco especialmente ese alguno de ustedes asistido alguna de estas terapias Pedro Blanco

Voz 9 06:03 aquí tiene quizá más valor el testimonio que la opinión pero las dos opciones nos interesan el seis tres ocho siete

Voz 10 06:12 siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de guasa para enviar notas de los recuerdos seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 06:23 junio de dos mil doce tres meses después de que el obispo Reig Pla amenazara públicamente a los homosexuales con el fuego del infierno se publica la primera investigación periodística sobre las terapias que ofrece el Obispado de Alcalá para curar la homosexualidad

Voz 1667 06:38 sí fue Mediaset con un redactor del programa diario de acude con cámara oculta al Centro de Orientación Familiar del obispo de del Obispado de Alcalá para interesarse por esos cursos

Voz 11 06:49 no detalló los bien el no acercarla

Voz 12 06:55 el sello con dificultad pero

Voz 1667 06:57 lo primero que le dicen es que la homosexualidad es un desorden en hasta un ochenta y cinco por ciento de los casos es fruto de abusos sexuales y que conduce al alcoholismo y a la drogadicción

Voz 11 07:07 llaman Amin que gay o locales de ambiente o lo que es un ambiente donde la persona ahí se puede vivir esta Liga con pese de más con el alcohol

Voz 1667 07:20 recomendar libros para sanar la homosexualidad y en las siguientes sesiones la trabajadora del Obispado de Alcalá cree dar con el origen de su tendencia escuchen

Voz 11 07:30 ya en el en la misma de muchos años pues en las que ella va pequeñita puesto te día

Voz 0194 07:37 bueno ya no para

Voz 11 07:40 Viñals cada uno estaba junto armada aliviar allí la Villar de las vías cambiase de veinte no no era momento de fantasía de aquí queda claro restituya Almada edad Illesport antídoto contra no te yo

Voz 1667 08:04 la perfectamente a partir de ahí le recomienda la terapia que combina sesiones espirituales en el obispado con las sesiones con un psiquiatra no un psiquiatra cualquiera es Aquilino Polaino el mismo que invitó el PP al Senado durante la tramitación de la ley del matrimonio gay para exponer ideas tan marcianas como que los gays son hijos de padres violentos haber sufrido en la temprana infancia

Voz 13 08:26 el abuso sexual o violación por alguno de sus paños familiares eso la colección de bibliografía también incluida mi experiencia en España es muy numerosa casi podría decir con arreglo a los datos de que dispongo que casi el treinta por ciento de las personas que he visto a sufrir estos problemas

Voz 0194 08:48 es voy a presentar a Sergio Sergio asistió hace años algunas de estas terapias Sergio muy buenas noches

Voz 14 08:55 buenas noches Sergio como cómo llega

Voz 0194 08:57 tú a las terapias para curar la homosexualidad quién te lo recomienda

Voz 14 09:02 pues yo digo estas terapias por voluntad propia porque yo estaba muy metido en un ambiente de la Iglesia por aquel entonces en el año dos mil once que ya ella como Toumani Mile con una chica hay tomé la decisión de hablar con el cura de mi Parroquia ir le conté que yo me gustaban los chicos hay Hinault quería no aceptaban yo no quería que yo a mí entonces el estuvo buscando información hay pasado el verano del dos mil once que fue con lo que con la JMJ me me dijo mira pues te encontrado esta chica de Alcalá in y me llevó a ellas entonces me hay que fui a conocerla

Voz 0194 09:49 Sergio tú ibas ahí con la voluntad entre comillas la palabra curar arte

Voz 14 09:56 sí digamos que es un poco una falsa esperanza que ellos la final te inculcan además yo fui ahí porque siempre de pequeño bueno pues había escuchado que bueno pues que ser homosexual estaba mal comentarios homófobos en mi entorno quizá pues también por evitar un poco ese sufrimiento y ese bullying puede pasar desapercibido aunque por mucho que tú quieras al final semana otra

Voz 0194 10:24 cómo llegar a estos sitios esas terapias quién las dirige si es que se pueden llamar terapias que no sé exactamente qué consiste

Voz 14 10:32 sí bueno pues realmente yo creo que se puede llamar terapia o o itinerario pero ellos se mucho de de llamarlo terapia o total que como un enfermo en ningún momento de son tan tajantes a la pregunta

Voz 0194 10:49 que quién dirige esas terapias son profesionales quienes las dirigen

Voz 14 10:53 no os ha realmente he leído aquí se ve que el Obispado negaba estas terapias que que realmente no es que en la dirige sino que es una página web que fue la que llevó la psicología de stand entonces digamos que está página web sí que está basada el obispado la respalda lo ampara da apoyo aunque no sea él personalmente hay que mueve los hilos hay una serie de personas sacerdotes etcétera que insistía otra virtud que dirige la la página Hay pues digamos que a los contactos entre todos los miembros de la página

Voz 0194 11:32 en estas sesiones se hacen en recintos del Obispado en recintos eclesiásticos sí sí no no todas os aplastamos

Voz 14 11:42 lo las citas más personales que por así decirlo siempre con la psicóloga que no es psicóloga sí que eran el avispado o cercado que tenían de para la familia y la vida y cosas así pero luego así que los encuentros de tipo convivencias eran entre eran en en colegios au es religiosos del estilo incluso convivencias en chiquillos pues como gasten con cosas por el estilo

Voz 0194 12:14 el obispo participan alguna de estas sesiones

Voz 14 12:17 sí sí y realmente él no participaba en lo que es de creo que la el itinerario no lo mío de las de las frites elaborar pero que a medida estas convivencias y que normalmente el domingo el iba a lo que es la la misa

Voz 0194 12:36 a ti te recomiendan también que al margen de esas sesiones visite algún psiquiatra

Voz 14 12:42 sí en concreto ni orientadora quiso descartar que tuviese algún problema psicológico o de conducta email One psiquiatra que efectivamente fue a Aquilino Polaino que aunque no trabajado directamente con ellos pero bueno como una especie de colaboración hay ir solo estuvo una vez pidió que bueno que me había pasado nada que me había nada que tratar ir realmente sí que e insistencia increíble un psiquiatra de hecho porque son la página hay un psiquiatra porque muchas de las personas que terminan entrando en estas terapias nos vamos a decirlo llanamente terminan siendo me dedicadas por qué porque quieren controlar los impulsos de la persona a la vivido bajar el deseo sexual al final así que jugaron su esperanza de que está superando algo que hay que superar sino que hay que aceptar

Voz 0194 13:35 a ti te dedicaron a mí tú tomas de la medicación Sergio fue como fue el salir de ahí como fue el dejar de ir a estas sesiones

Voz 14 13:50 pues al cabo de un año y medio de que esto pues lógicamente como otra forma no daba resultados indica amargos intentarán buscar culpables a ver en tensión sexual donde no los había que es una mala relación con mi padre que es una madre protectora en fin que bueno yo dedique un montón de cosas no tiene porque es un virtud conducta relación sexual eso cuando yo dije ponerme a decir aquí porque no no no siento que haya nada más dentro de mí realmente casi cuando entras en otras son poco saliendo ya desde el principio que que ahí no costar la verdad pero buenas como un clavo ardiendo en un poco casi secta no multó a Esperanza

Voz 0194 14:39 sí

Voz 14 14:40 abandonar la terapia esto es quizá lo más grave fueron los comenta que es muy tentadora que vamos que parece que yo me estaba dando a la vida que para mí a la villa pecaminosa y que de hecho palabras textuales de un sida casi como echándonos lo peor no es como bueno mira puede pasar tanto Chendo heterosexual como siendo lo que tú digas así como deseando Melo

Voz 0194 15:13 es cierto decías al principio yo llegué porque yo no no me aceptaba yo tenía una novia pero a mí me gustaban los chicos si yo yo no me aceptaba tú con el campo sin estas terapias vamos a dejarlo al margen tú ya te has aceptado si Celia final y eres feliz y estás contento con tu entorno además con tu familia que te apoyado

Voz 14 15:35 pues sí bueno realmente he desde que mis padres me apoyan en todo estoy yo puedo llevar un novio una pareja casa in super ningún problema porque al final es de los padres quieren lo mejor para aquí

Voz 0194 15:50 Sergio muchísimas gracias a vosotros muy buenas noches testimonio de alguien que pasó por estas sesiones por estas llamadas terapias la primera noticia sobre ella se publican dos mil doce y desde entonces no se ha hecho nada para revisar esas terapias que ofrece el Obispado de Alcalá

Voz 1667 16:07 sí de hecho el plural vuelve a denunciar esas sesiones esas mal llamadas terapias como decías Angels en dos mil dieciocho y hoy mismo lo hace el diario punto es que acredita como el obispado sigue ofreciendo esas sesiones aun reconociendo que ahora son ilegales

Voz 6 16:23 si quieres que se haga copia desesperadamente que ya de acampada de vientos de la yo se consecuencia esencial hasta tal punto tiempo entiendo que esto es un bien arriba

Voz 1667 16:48 este caso recomiendan a nuestro compañero Ángel Villaescusa que haga más deporte deje el porno para reconvertir su homosexualidad

Voz 0194 16:56 estamos en comunicación con nuestro compañero de redacción madre Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0861 17:00 qué tal buenas noches en que esa es la clave no la diferente

Voz 0194 17:02 sí ahora una ley contra la eje TBI fobia aprobada en dos mil dieciséis que prohibe expresamente este tipo de actividades

Voz 0861 17:10 si las prohibe y las castigan Yell se lo primero que hay que dejar claro

Voz 15 17:13 aunque suene obvios que esta ley también se aplica en el

Voz 0861 17:16 caso de de la iglesia de también atañe al Arzobispado de Alcalá el texto de la ley lo deja muy claros aplicará cualquier persona física o jurídica público privada siempre que ese encuentro actúe en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid en este caso concreto Angels en la Comunidad de Madrid pretende invocar el artículo setenta punto cuatro de esta ley donde se contempla la sanción más alta posible ese castiga como casó muy grave leerlos si te parece de forma literal la promoción o la realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual de una persona bueno justo lo que hemos escuchado hace unos minutos en que es hacen esas terapias de

Voz 16 17:53 arzobispo de de de Alcalá es importante

Voz 0861 17:56 es que este artículo dice expresamente que en este tipo de infracciones será irrelevante el consentimiento que preste por parte de la persona sometida a esas supuestas terapias es inflacionaria es muy grave va y esto es importante también va acompañado una sanción económica una multa que va desde los veinte mil hasta los cuarenta y cinco mil euros ese carácter homófobo no sólo les puede salir muy caro la lid también recoge la opción de prohibir a estas personas el acceso a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad Madrid por un periodo de hasta tres años durante ese tiempo tampoco podrán contratar con la Administración Pública

Voz 0194 18:29 cifras sobre la aplicación de esta ley sobre el resultado

Voz 0861 18:33 sí está está funcionando Ángels pero con con cuenta gotas la que une Madrid no puede actuar de oficio es decir solo puede sancionar ese hay una denuncia de de por medio desde que entró en vigor esta ley en agosto de dos mil dieciséis hasta hoy Nos dicen ese han abierto dieciocho expedientes sancionadores diecisiete de ellos de carácter leve el resto el caso que falta el lo hemos conocido precisamente hoy mismo este martes el Consejo de Gobierno de de la comunidad ha acordado aplicar por primera vez una sanción de carácter muy grave la sanción va dirigida contra una supuesta terapeuta se llama Elena Lorenzo esta mujer Angeles autodefine como coach profesional ofrecen su terapias para curar la homosexualidad el llamativo es el tiempo que ha pasado en dos mil dieciséis Arco Poli lo denunció la como en Madrid abre una investigación a finales de ese año y ahora más de dos años después casi tres años la Consejería políticas sociales por fin ha optado por multar a esta mujer por incumplir la ley contra la el eje te vi fobia veremos qué impacto tiene esa multa Ángels pero no sacamos de meter en su web y lo cierto es que sigue plenamente operativas perfecta

Voz 0194 19:38 mientras sigue promocionando si sigue pero

Voz 0861 19:40 lo dice el lema lo se puedes dejar atrás

Voz 0194 19:43 la homosexualidad Bañuelos muchas gracias

Voz 1667 19:46 buenas noches hasta luego y eso que el Obispado de Alcalá ha negado que imparta estos cursos dicen que sólo se ofrecen para acoger y acompañar a las personas que libremente los solicitan y que lo publicado hoy es un ejemplo de noticia falsa de montaje teatral lo han dicho en un comunicado lo cierto es que esta solución está en línea con lo que defendía este domingo el Papa Francisco en su entrevista con Jordi Évole acudirá psiquiatras y especialistas cuando los padres aprecien síntoma

Voz 0194 20:12 raros nunca se hecho una persona porque tenga tendencia homosexual yo estoy explicando eso no una distinción otra cosa es cuando el la persona es muy joven y pequeña ante empieza a mostrar síntomas raro ahí conviene ir yo dije psiquiatra en ese momento en la palabra que te saca hablando un idioma quemar tus o no hay un profesional pero estoy hablando de un chico que está el ser Rosana Estopa empiezan a ver cosas haga consulten por favor iba a ser un profesional y ahí se verá que Sidibe pues se conocía homosexual que otra cosa que vaya a un profesional sino tan síntomas raros entre los hijos Rubén López ex portavoz de Arco boli la asociación hereje TBI que ha denunciado estas terapias del Obispado muy buenas noches Rubén

Voz 14 20:58 no

Voz 0194 20:59 hola buenas noches estáis estudiando denunciarlo ante la Fiscalía no sí

Voz 14 21:04 mismo en lo que estamos valorando presentar ante la Fiscalía por delitos de odio ante los testimonios que nos están empeorando este es el momento en el que estamos ahora mismo bueno

Voz 0194 21:14 de qué depende que presentes la denuncia Rubén

Voz 14 21:16 bueno de que consigamos recabar pruebas pero ahora todo es muy complicado sino llegar un testimonio

Voz 15 21:22 es difícil poder presentar un escrito

Voz 14 21:24 esto para la Fiscalía sino que tenemos las suficientes indicios entonces estamos intentando recabar tenemos varios testimonios Si conseguimos llegar adelante viendo el impacto negativo que ha causado las personas pues entonces desde luego que no dudaremos en en presentar la Fiscalía

Voz 0194 21:40 mi estáis recabando testimonios pidiendo tres manos a través de redes sociales etcétera etcétera

Voz 14 21:45 sí según testimonio del año pasado que que presuntamente había acudido algunas charlas de estas de curación de la homosexualidad en en el obispado y bueno en el caso de Elena Lorenzo con la vis nombrado pues ya en dos mil dieciséis Nos causó un gran impacto indirectamente denunciamos a la común ante la Comunidad de Madrid para que le pusiera una sanción lo que los extraño fue que tardará tanto de placer unas tres o cuatro semanas escribimos a la Comunidad para saber el estado del expediente pero los negaron cualquier tipo de información Nos alegra saber que por fin se ha a incoar el expediente que aunque sea justo hoy con toda la polémica que ha surgido a raíz de esto pues bienvenido sea porque nos preocupa mucho los mensajes que están llegando en nombre de esta supuesta Coutts a en redes sociales a chicos gays bisexuales y lo que queremos es que este tipo de terapias en ningún momento pueden seguir unos

Voz 0194 22:44 por qué efectos tienen además estas sesiones sobre las personas que asisten

Voz 14 22:48 teniendo en cuenta que el el objetivo son chicos muy jóvenes tenemos testimonios de gente que han acudido a estas terapias con doce trece años hace un daño muy grande a esa persona que está descubriendo su orientación sexual y que SL niega que se habla de forma muy perjudicial de lo que es la homosexualidad y la bisexualidad de forma que esta persona intentar bloquearlo y además sobre todo el de crea una falsa esperanza entre comillas de que puede corregir eso cuando desde hace décadas sabemos que no hay nada que corregir pero bueno hay gente que sigue empeñado en negarlo entonces cuando esta persona se da cuenta de que todo lo que le han contado no sirve para nada se frustra Umar llegó un procedimiento un proceso en el que hay un trauma y realmente lo he pasado muy mal hay gente que habla de tendencias suicidas

Voz 15 23:39 hablábamos de hablando si perdona no digo que hablábamos

Voz 0194 23:42 os de de de Madrid Rubén además situamos la primera denuncia imagínate en dos mil doce la primera denuncia mediática e os consta que este tipo de de sesiones de charlas curativas como tú lo has llamado se ofrezcan en otros obispados de España

Voz 14 23:56 eh pues consta no tenemos unos han llegado ciertas informaciones de otros obispados pero no podemos asegurar que se esté haciendo nuestros si tenemos testimonios que pues presuntamente han acudido a la sede del Obispado de Alcalá pero en otros sitios no tenemos contactos directos sí que es verdad que nos han comentado de algunos obispados de España donde parece ser que así al igual que por ejemplo la terapeuta Esta que a la que denunciamos cuando la denunciamos lo que hacía era que a veces se anunciaba ingravidez

Voz 15 24:30 no aplicación parece que sí

Voz 14 24:32 que se anunciaba con sede en Toledo de forma que como la ley sólo se aplicaba en la Comunidad de Madrid pues quedaba como en el limbo

Voz 0194 24:40 es que digamos que había muy bien

Voz 14 24:42 las estado muchísimas gracias

Voz 0194 24:45 hombre por atendernos gracias Inma buenas noches abro la tertulia no sé si hay mucho que comentar más allá de de la perplejidad de algo Fernando que se denuncia por primera vez al menos mediáticamente en dos mil doce pero como no hay una ley que pueda actuar en contra de este tipo de actividades ahí que que continúa

Voz 16 25:06 no es sobre todo cuando están cuando están encubiertas a través de Dios de actividades de parroquias el estilo que bueno que se entiende que son que son espacio muy privado donde no hay por qué presuponer que se lleva a cabo este tipo de terapias yo las yo hay hay dos cosas que no entiendo primero no se habla de terapias

Voz 17 25:24 pero lo escude curas pederastas por ejemplo no es decir esto es no les mandan a terapia una cosa que realmente pues pues llama la atención

Voz 16 25:32 segundo y vamos a ver en temas de sexualidad se supone que que la Iglesia no tiene mucho que decir que porque realmente renuncia la sexualidad como como una actividad sobre la que puede tener algún tipo de conocimiento esa sencillamente porque porque tiene un voto de voto de castidad con lo cual a menos que les asesoren expertos externos yo no entiendo bien porque se implican en se implican en este tipo de historias luego III que a mí lo que me parece más grave que se aprovechan digamos de la minoría de edad es sobre todo son niños muy pequeños no sí que todavía deben estar ahí con un con cacao

Voz 0194 26:12 poco lo que decía Sergio que no era tan menor de edad pero él decía yo no me aceptaba a mí misma en ese momento en que no sabes exactamente qué qué qué quieres adecuado

Voz 16 26:20 pero cuando hay que enseñar a a que siga digamos esos impulsos no no reprimir los no ya hay a mí eso me parece me parece indigno porque en cierto modo significa anular las posibilidades de desarrollo de cualquier crío no el sistema educativo está general no he pensado precisamente para eso no es decir Si bueno tú en una dirección o en otra si te gustan las matemáticas venga tenemos afeitada que sabes matemáticas si resulta que tiene sentencia homosexual pues bueno mira seis y me parece que eso es una interferencia me imagino que será que de acuerdo los padres no evidentemente pero perder una interferencia que es ese justa pero que atención es es un tema por ejemplo en el que insistió mucho Bolsonaro en su campaña es decir que ahora la nueva extrema derecha el que viene a decir es que el hecho de no intervenir en ese momento significa que se fomenta el que la gente que tiene dudas sea necesariamente homosexual

Voz 0194 27:15 eh

Voz 18 27:17 a mí me ha me la comparación con la secta no porque hay mecanismo

Voz 15 27:20 de hecho el propio Sergio sí sí claro

Voz 18 27:22 si es que lo también lo digo porque por ahí habría quizá lo digo lo lanza así sin haberlo estudiado algún elemento más jurídico para para para esto para ir por ahí por qué porque las sectas también se pueden hacer con son manipulación son bueno tienen toda una serie de ingredientes que ya son conocidos que son estudiados y a la idea de que una diócesis utilice métodos de sí secta incluso con esa cosa tan tan bestia que ha comentado ahora al final no sea que las psicólogas Se anuncian claro es que esto es una cosa que es para reírse pero pero pero es espectacular crearla en la página de contactos gay pone el anuncio para sacarte de ahí Osán cerca a las mismas puertas del infierno o no según su propia perspectiva es decir todo junto me parece me parece dramático ir más allá de la ley de uno de otro yo creo que que por arriba quiero decir es verdad que cada arzobispado es es es Rey en su en su disparo no funcionó así la Conferencia Episcopal no tiene autoridad directa sobre cada una de las de las diócesis pero indirecta de moral la tiene por tanto cada día que calla y que no sanciones com dice porque eso es así por tanto yo creo que los medios y la sociedad más allá de una sanción de cuatro mil euros ó cuarenta euros y quitarle las subvenciones al obispo que es posible que la pupa vamos porque efectivamente alguna subvención debe tener esos campamentos pues a lo mejor esas colonias que decía también es posible que tengan ayuda sede eso eso puede hacer daño pero creo que hay que hacer una campaña y lo digo con todas sus letras una campaña mucho más amplia en la que los obispos se distancian de esto con Fredy copas de instancias de esto se hace directamente con Miguel Ángel

Voz 1408 29:06 no señor primer testimonio que nos ha traído aquí pues que dice cosas que yo creo que son reversibles no dice se prostituyen o Ana Cruz nocturnos o a las parroquias donde dónde se ha visto o a los internado religioso solos o decir va a sitios que en teoría pues sería una garantía de que no van a ser digamos pues eso ni prostituir vertieron resulta que es ahí se hace no después dice que ver este bueno obispo amenazaba con el fuego del infierno pero esto son los las preguntas fío echado de menos por parte de Évole por ejemplo eso del infierno me altísimo padre que ha que

Voz 19 30:04 sido el infierno hay infierno

Voz 1408 30:06 si no al fuego

Voz 19 30:08 o en fin o ahora ya sí

Voz 1408 30:11 estamos en una situación que es más bien el Club Mediterráneo se que no es poco de esto porque hay mucho leo porque es que autoridades relevantes del mundo católico pues ya han dicho de manera muy taxativa que esto el infierno que no está claro desde luego han borrado algo que era extraordinariamente importante sobre todo para recaudación que ese purgatorio están pagando misas novena sigue va a salir del popular

Voz 15 30:46 a salir del purgatorio de sus ciudadanos

Voz 1408 30:49 la torero entonces no hay recaudación pero que devuelvan

Voz 15 30:51 vivir

Voz 20 30:54 pero en carrera

Voz 1408 30:57 yo pues dice que que la homosexualidad resulta de abusos pues entonces Querido señor obispo

Voz 16 31:07 sí como los abusos están ahí

Voz 1408 31:09 pues en vez de Polaino pues lo que tiene que hacer es proceder contra los abusadores que hay en su diócesis en las en las próximas

Voz 0194 31:20 ahí como como como dice Fernando para eso no hay terapias para eso no hay no hay charlas curativas Pablo hasta mañana

Voz 21 31:28 mañana

Voz 22 31:45 no

Voz 0194 31:51 vas a editores buenas noches hola qué tal hoy nuestra cara B huele mal si hoy huele a cloaca las cloacas de interior de las que hoy seguimos hablando de las que siguen hablando políticos jueces periodistas

Voz 1880 32:02 sin duda viene años de la operación tándem por la que se detuvo a Villarejo y del supuesto robo del móvil de a una asesora de Podemos los datos del móvil como llegaron a Villarejo que tenía que haber ahí la policía política de Interior si esto fue un intento de boicot de el acuerdo de Podemos con el PSOE en dos mil dieciséis bueno todo esto es lo que se investiga hay como decías de todo lo demás están hablando los políticos por ejemplo el ministro de Interior Garrán D más larga Marlaska dice que no existen

Voz 23 32:27 las cloacas no existen en el Ministerio del Interior si alguien tiene algo que decir eh lo refiera y lo diga expresamente

Voz 1880 32:37 sí sí es que sí que existen tolerancia cero o Margarita Robles ministra de Defensa

Voz 24 32:41 todos los gobiernos su conjunto tiene tolerancia cero contra cualquier tipo de corrupción policial en Francia

Voz 1880 32:49 o Echenique que sin ellos que sin podemos seguirá habiendo cloaca

Voz 24 32:53 todo el Gobierno subconjunto tiene tolerancia cero

Voz 25 32:56 ese unidad Podemos no estaba en el Gobierno porque esos que acabas de interior no se banal

Voz 0194 33:01 ya en este en este país Cosidó ex director general de la Policía ha dicho también hoy que de cloacas nada que si acaso venga algo individual

Voz 8 33:09 creo que tenemos una de las policías más limpias del mundo hice hay una conducta individual una conducta de alguien que ha hecho algo incorrecto que los ciudadanos tengan la seguridad de que responderán ante la justicia

Voz 1880 33:22 tanta cloaca Angels ha llamado a la puerta de la grave sale hemos abierto

Voz 0194 33:26 pues vamos no a las cloacas y no primero el diccionario

Voz 1880 33:28 sí tres acepciones de la palabra la primera conducto por dónde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones segunda lugar Asunción mundo tercera relativa a la zoología porción final del intestino de las aves y otros animales en la cual desembocan los conductos genitales y urinarios he recordado esta tercera acepción que tiene que ver mucho con los anteriores también al final es donde van los desechos pero le he preguntado a Juan Carlos Atienza que es responsable de Gobernanza Ambiental de SEO Birdlife que me contra un poco mejor qué es eso de la cloaca de un animal

Voz 5 33:58 de aquí acaso un orificio al exterior en en naves en anfibios y reptiles y también en algunos tipos de peces que confluyen tanto en los conductos de los aparatos escritores por donde orina no de Cecam estos grupos como también los conductos reproductores de forma que eh estas especies no tienen pene o vagina sino lo que tienen es este orificio ir juntando las cloacas intercambian los gametos para hasta reproducción sexual y por lo tanto el reconocimiento de hembras y machos no van por unos órganos sexuales diferenciados sino o por otros otras cuestiones como puede ser su colaboración su tamaño

Voz 1880 34:41 bueno pues vamos a dejar a los animales a un lado íbamos ya a las otras cloacas a las alcantarillas por cierto la etimología viene del latín a veces aparecía como cloaca hay otras como club waka pero es lo mismo desagüe primera canción de la cara B de hoy cantarla a escucharla nos hace directamente ver las cloacas creo que no hay mucho que explicar ni agüita amarilla de Los Toreros Muertos

Voz 5 35:01 sí

Voz 3 35:06 por una dónde está Yagüe

Voz 0194 35:25 ellos ingenieros el presidente de la Asociación Española de abastecimiento y saneamiento Fernando muy buenas noches muy buenas noches como define un ingeniero una cloaca bueno es un servicio que nos permite

Voz 26 35:37 asegurarnos que nuestros residuos nuestra escritas acaban yendo a las depuradoras antiguamente en horas se acababan yendo al medio ambiente pero ya las depuradoras y ahí son limpiadas para esas aguas residuales para devolverlas al medio adecuadas condiciones se siguen llamando cloacas es un término ya un poquito antiguo en desuso se hortaliza más oí el ese término para precisamente hablar de estas inmundicias como la ya americanos sino como la llamarían si Alcantarilla drenaje urbano se llama en muchas ocasiones y luego hay otros muchos nombres muy bonitos como albañiles qué bonito porque el origen de las cloacas en los primeros en construirlas quiénes fueron

Voz 1408 36:20 bueno parece ser que son los centros cosas y luego lo recoge

Voz 12 36:23 romanos y en los romanos Jesse que hay una

Voz 26 36:26 una historia larga de cómo se hacía cómo se construían en demás en principio eran meras zanjas que todavía existen hoy en muchas ciudades del tercer mundo Ángeles Carrasco recogen todos

Voz 17 36:38 las has esos residuos líquidos

Voz 26 36:41 pero los romanos ya empezaron a cubrirlas con losas con con pavimento e Ibi empezaron a hacerlas más grandes grandes y acabaron en construyendo la lo que llamaban las cloacas máximas que eran unas conducciones enormes no para para la época

Voz 0194 36:57 decías decías tú Fernando que la importancia para el saneamiento de las aguas pero es importante que no se ve

Voz 26 37:03 no pues es muy importante efectivamente que estén fuera de lo que es el el la vida normal no que porque vamos a estar oyendo las aguas residuales cuando podemos ver los jardines otro tipo de cosas pero claro

Voz 0194 37:18 moverse no les prestamos la atención quienes no somos conscientes de la importancia que tiene

Voz 26 37:23 claro claro la importancia es tan grande que hay muchos médicos en muchos estudios a lo largo de los últimos años han demostrado que tienen más importancia que a que los hospitales las las alcantarillas producen una seguridad en la higiene y en el confort en la salubridad de las ciudades inmensa muchísimo más como digo ahorran vidas y ahorran enfermedades con muchísima más potencia que los propios en que los propios antibióticos

Voz 0194 37:56 copioso hospital lo vas a decir algo Miguel Ángel

Voz 1408 37:59 no que que le he visto muy indignada

Voz 20 38:02 que no se vean las cloacas quisiera deberían me parece te la importancia y la obra

Voz 1880 38:08 importante que es no

Voz 12 38:09 que yo estoy con plástico es encima de alguna parte para que la gente sepa a menos que seamos otros temas de toma de conciencia por ejemplo visual

Voz 0194 38:26 los conductos como los vemos en las películas como son las cloacas por dentro claro en principio

Voz 12 38:31 o no en por ahora hablamos del tercero no te no

Voz 26 38:36 bueno en principio digamos la salida de nuestras casas en principio son pequeños y pequeños tubos no no mucho más grande de trescientos o cuatrocientos milímetros que que al final son como nuestra cabeza por así decirlo los pequeños no eso ya los romanos también los titulaban como con un incultos que eran como los agujeros por donde entran los conejos no es decir si ellos lo bautizaron así in esos van descargando en colectores como en alcantarillas más de mayor tamaño que van recogiendo por las diferentes casas la diferentes calles y al final acaban siendo unas conducciones enormes que en algún cajón

Voz 0194 39:21 a su madre en Madrid como un riachuelo

Voz 26 39:23 Madrid pueden entrar practicamente camiones e incluso en el tercer hombre también se ve que las dimensiones de las grandes alcantarillas en este caso de Viena pues eran muy grandes unas dimensiones verdaderamente bueno dan mucho muy bien las películas como

Voz 0194 39:44 cómo se me están adelantando ellos vamos vamos nosotros

Voz 1880 39:57 además de agua que ya sabemos que las cloacas e hay agua también hay animales huele mal aquí Clarence Carter canta ahí es Mela Rat yo no sé cómo

Voz 20 40:06 eran las rachas de la verdad pero bueno realmente ahí es me la rata

Voz 1880 40:09 eh lo que significa es una frase hecha que es algo así

Voz 0194 40:12 como aquí hay gato encerrado aquí pasa algo hay gente que se dedica mantenerlas no

Voz 26 40:17 es fundamental que mantengamos esos sistemas el que no se vean no quiere decir que tenga en que estar adecuadamente cuidados

Voz 13 40:24 tienen que estar siempre apunta suponga

Voz 0585 40:33 vamos con una rata más bueno con unas

Voz 1880 40:34 las ese esto que estamos escuchando ahora es Dean Martin este era un grupo de músicos y de actores de los años cincuenta y sesenta en Las Vegas que se hacían llamar los Rat Pack osea la pandilla de las ratas allí estaban también Humphrey Bogart Ana Frank Sinatra Lauren Bacall se cuenta que una noche todo esto viene porque Lauren Bacall llegó al hotel donde estaban todos después de un concierto de bebé fumar y de todo lo demás dijo justo eso no dijo parece una pandilla de ratas una Rat Pack ya sé que esto que voy a contar ahora el de Las Vegas pero hay una curiosidad con las alcantarillas de Nueva York ese humo que vemos salir que también sale de unas chimeneas de franjas blancas y rojas en las calles en el suelo bueno pues eso no es sumo esos va por el sistema de calefacción de la ciudad de fugas de las conducciones de agua que al entrar en contacto con las tuberías pues provocan ese efecto como de humo hay más de ciento sesenta kilómetros de tuberías y canalizaciones debajo de las calles de no

Voz 0194 41:28 de las cloacas del Estado ya veremos después de las diez creo que tú no tú has tenido ningún contacto con las cloacas físicas no Fernando

Voz 16 41:34 no nunca ninguna experiencia no pero lo de Nueva York yo creo que hay una cosa que no se sabe creo que Antonio Muñoz Molina lo dice hay en el libro ese tiene sobre Nueva York que muchas veces hace suyo

Voz 0194 41:43 la la el digamos a la tapa y hay cuatro muertos al año como porque se ciudadana como si se guardan alguna experiencia con cloacas

Voz 20 41:54 bueno siempre me ha fascinado me fascinaba Barcelona todo museo de las cloacas del alcantarillado que duró pocos años porque no quiso cerrar

Voz 12 42:03 bueno no es una pérdida de identidad muy drogado con los hechos hombre yo lo guardaba

Voz 20 42:11 bueno pues

Voz 12 42:14 es verdad que está tengo muy educativo

Voz 20 42:16 entre otras cosas explica dónde se mete el dinero municipal Osaka ahora en serio la parar para el dinero muy mantener un alcantarillado como Dios manda cuesta mucho dinero y no se ve no luce claro es por eso estaba enfadada Sarah porque Sara quería que dimitiera lucieran las que estaban con ella es tanto por eso estamos de cristal las tapas transparentes en todas las estamos en Nueva York que también hemos visto sus cloacas en películas

Voz 0585 42:39 sí la verdad es que eh

Voz 1880 42:41 Nueva York tiene muchos escenarios cinematográficos pero también es muy bonito ver por ejemplo la serie hemos futura ama la semana pasada además cumplió veinte años bueno pues esta serie es una mezcla de aventura de ciencia ficción y la gente no vive en Nueva York sino en Nueva Nueva York dos las ruinas de la vieja están en el subsuelo y ahí es donde están los malos los los mutantes otros malos que antes vivían en las cloacas de Nueva York después en las de Gotham son los de Batman es un tema de que está en la banda sonora de Batman Forever y de los malos de Batman está el pingüino que es uno de los más famosos es un hombre de forme abandonado por eso por sus padres y criado en las cloacas de Gotham Pingüinos de un antiguo gozó que subsisten en el alcantarillado de la ciudad

Voz 5 43:33 la salida Luis sin avisar me días haber contado nada a la policía muevas este asunto has visto alguna de tus víctimas no me resulta agradable lo tenéis ahí hablar de esto

Voz 0194 43:46 me vas a decir que no hablando

Voz 12 43:49 sus experiencias yo no tengo un contacto muy estrecho cuenta con la unidad que hay en la en las Fuerzas y Cuerpos de Policía del subsuelo

Voz 20 44:00 que es el Valle de los Caídos sobre todo no se lleva

Voz 12 44:07 es una una un esta visita a La Moncloa y luego además yo les ha regalado un libro abrir acercándonos también a la literatura que es yo inspector de alcantarillas de Ernesto Giménez Caballero que recomiendo mucho a todos los oyentes

Voz 0194 44:26 no sé si lo llevabas este no no lo llevaba eso eso te pasa por no llamar a Miguel Ángel cuando por tarde lo tenía que haber llamado si esto era el tercer hombre era el tercer

Voz 1880 44:36 hombre y la música que estamos escuchando también es del tercer hombre una de las escenas principales de la perdiesen en las alcantarillas de Viena donde esta Orson Wells que está huyendo de Josep hotel cuentan que Orson Wells le horroriza habla sensaciones ha de estar ahí abajo y tuvieron que hacer una reproducción de las alcantarillas también en Londres por cierto en Viena para quien vaya para allá desde desde dos mil trece hay una excursión para turistas que se pasar por allí por una de las zonas de las alcantarillas se ha habilitado además

Voz 0194 45:02 estamos guardar reclama guárdame claro que sí

Voz 1880 45:05 la bandas sonoras está tan reconocible no con la citará de Anton Costas llevamos con otra peli española es un documental estuvimos aquí años te acuerdas con su director pone Elías León con su protagonista además eh estuvo nominado a los Goya el año pasado es Apuntes para una película de atracos

Voz 0194 45:21 se pusieron las esposas aquí Átame

Voz 28 45:26 me tiran al suelo

Voz 0194 45:28 madre mi padre y una pistola

Voz 1880 45:33 la pared de esta canción de Evan vino es parte de la banda sonora del documental es una película es una historia real sobre un atracador de bancos que entrara a robar bancos por las alcantarillas de Madrid la verdad es que es buenísimo

Voz 0194 45:44 lo lo decía pero por Fernando hay policías nos que se dedican a prevenir esto precisamente no igual que hay servicio de mantenimiento

Voz 26 45:51 no son elementos donde se puede transitar pues lógica

Voz 0194 45:54 gente tiene que haber especialistas de seguridad en las alcantarillas cualquier ciudadano las puede abrir no

Voz 5 45:59 ya

Voz 0194 46:00 bueno hay muchas de ellas que si los registros son se abren lo que pasa es que evidentemente en las zonas conflictivas

Voz 26 46:07 vas en la el centro de las ciudades donde ahí se acumula mucha gente y tal pues hay una vigilancia exhaustiva y además hay rejas Si sistemas físicos para impedir el paso

Voz 1880 46:18 es una cosa que no me extraña no que haya estas brigadas especiales porque por ejemplo yo me encuentro el payaso de ir saliendo de Inma esto que estamos escuchando el Giorgi que va por la calle con su barquito de papel y entonces el barquito se mete hace una alcantarilla y ahí el parecen aparece el momento el payaso por la alcantarilla ellos montos personales

Voz 0194 46:37 de todas formas no es el único que sale de la alcantarilla esta tarde cuando preparamos la cada vez nos acordábamos del Mono Burgos siquiera un anuncio del Atlético de Madrid

Voz 0585 46:48 realmente estaba Gran Vía y estaba sacando

Voz 1880 46:50 a una alcantarilla esto esto es lo que levantando la tapa bien levantando la tapa y luego aparecía una frase que era ya estamos aquí

Voz 0194 46:57 eso fue cuando subieron de Segunda a Primera decías que querías traernos referencias musicales a las que ha bautizado lo que hay ahí abajo

Voz 1880 47:03 lo que hay ahí abajo lo que hay en las cloacas hablamos de animales cosas que nos encontramos en las cloacas las evidentes de las que ya hemos hablado

Voz 1280 47:08 a las ratas este primer tema lo hemos traído y otro dio la cara Bale yo prefiero no sacar conclusiones es la Rata de dos patas de Paquita la del Barrio rato Un

Voz 5 47:17 el animal ADC