El testimonio de Sergio, que asistió a las terapias para curar la homosexualidad del Obispado de Alcalá de Henares

Voz 0194 00:00 les voy a presentar a Sergio Sergio asistido hace años algunas de estas terapias Sergio muy buenas noches

Voz 1 00:07 hola buenas noches Sergio como como llega

Voz 0194 00:09 has to a las terapias para curar la homosexualidad quién te lo recomienda

Voz 1 00:14 pues yo digo estas terapias por voluntad propia porque yo estaba muy metido en un ambiente de la Iglesia por aquel entonces en el año dos mil once que ya yo ya como y con una chica hay tomó la decisión de hablar con el cura de mi parroquia y le conté que yo me gustaban los chicos hay Hinault quería no aceptaba que no quería que yo a mi entonces el estuvo buscando información hay pasado el verano de dos mil once que fue cuando que la JMJ me me dijo mira pues te he encontrado está chica de Alcalá in Time llevó a ellas entonces me hay que fui a conocerla

Voz 0194 01:01 Sergio tú ibas ahí con la voluntad entrecomilla la palabra curar arte

Voz 1 01:08 sí digamos que es un poco una falsa esperanza que ellos la final Tin inculcan además yo fui ahí porque siempre de pequeño bueno pues había escuchado que bueno pues que ser homosexual estaba mal comentarios homófobos en mi entorno quizá pues también por evitar un poco ese sufrimiento y ese bullying puedes intentar pasar desapercibido aunque por mucho que tú quieras al final semana otra

Voz 0194 01:37 cómo llegar a estos sitios esas terapias quién las dirige si es que se pueden llamar terapias que no sé exactamente qué consiste

Voz 1 01:44 sí bueno pues realmente yo creo que se puede llamar terapia o o itinerario pero ellos supieran mucho de de llamarlo terapia o tratar que como un enfermo un momento de son tan tajantes

Voz 2 01:59 sí a la pregunta

Voz 0194 02:01 que quién dirige esas terapias son profesionales quienes las dirigen

Voz 1 02:05 no os sea realmente he leído una noticia de que el Obispado negabas terapias las que realmente no es que dirige sino que es una página web que fue la que llevó la psicología stand entonces digamos que esta página web sí que está pasa el obispado la respalda y lo ampara da apoyo aunque no sea él personalmente hay que mueve los hilos hay una serie de personas sacerdotes etcétera que insistía otra virtud que dirige la la página Hay pues digamos que a los contactos entre todos los miembros de la página

Voz 0194 02:44 en estas sesiones se hacen en recintos del Obispado en recintos eclesiásticos sí sí no no todas os aplastamos

Voz 1 02:54 lo las citas más personales de por así decirlo siempre con la psicóloga que no es psicóloga siquiera en el obispado o cercado lo que tenían de para la familia y la vida y cosas así pero luego así que en los encuentros de tipo convivencias eran entre en colegios au religiosos del estilo incluso convivencias en chiquillos pues como gasten cosas por el estilo

Voz 0194 03:26 el obispo participan alguna de estas sesiones

Voz 1 03:29 sí sí sí realmente él no participaba en lo que es de creo que la el itinerario no lo mío de las de las elaborar pero que a medida estas convivencias y que normalmente el domingo el iba a lo que es la la misa

Voz 0194 03:48 a ti te recomiendan también que al margen de esas sesiones visite algún psiquiatra

Voz 1 03:54 sí en concreto ni orientadora quiso descartar que tuviese algún problema psicológico o de conducta email One psiquiatra que efectivamente fue a Aquilino Polaino que han trabajado directamente con ellos pero bueno como una especie de

Voz 2 04:10 colaboración IER

Voz 1 04:13 sólo estuvo una vez pidió que bueno que me había pasado nada que no había nada que tratar ir realmente sí que e insistencia increíble un psiquiatra de hecho porque son la página es un psiquiatra porque muchos de las personas que terminan entrando en estas terapias vamos a decirlo llanamente terminan siendo dedicadas por qué porque quieren controlar los impulsos de la persona a la vivido bajar el deseo sexual al final así que jugar un poco esa esperanza de que está superando algo que hay que superar sino que hay que aceptar

Voz 0194 04:47 a ti te medicarse claro y Tomás de la medicación se dijo fue como fue el salir de ahí como fue el dejar de ir a estas sesiones

Voz 1 05:02 pues al cabo de un año y medio de que esto pues lógicamente como de otra forma no daba resultados invité amargos intentarán buscar culpables a un sexual donde no los había que es una mala relación con mi padre y que es una madre protectora en fin que cuando yo dedique un montón de cosas no tiene porque es una virtud conducta entre relación sexual eso cuando yo dije ponerme a decir aquí porque no no no siento que haya nada más dentro de mí realmente casi cuando entras en otras son poco sabiendo ya desde el principio que y no los toda la verdad pero buenas como un clavo ardiendo un poco casi secta no multó a Esperanza icono yo decidí abandonar la terapia esto es quizá lo más grave fueron los comentarios como entrenadora

Voz 2 06:01 qué vamos

Voz 1 06:02 parece que yo me estaba dando a la vida que para mí a la vida pecaminosa y que de hecho palabras textuales es un sida casi como echándonos lo peor no es como bueno mira puede pasar tanto Chendo heterosexual como siendo Rey que tú me digas así como deseando verlo

Voz 0194 06:25 bueno cierto decías al principio yo llegué porque yo no no me aceptaba yo tenía una novia pero a mí me gustaban los chicos si yo yo no me aceptaba tú con el tiempo sin estas terapias vamos a dejarlo al margen tú ya te has aceptado sí ahora se desfile final eres feliz y estás contento con tu entorno además con tu familia que te apoyado

Voz 1 06:47 pues sí bueno realmente desde que mis padres me apoyan en todo estoy yo puedo llevar un novio una pareja casa in nuevas super ningún problema porque al final es de los padres quieren lo mejor para aquí