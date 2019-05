La abdicación de Víctor Manuel III

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

es decir que el nueve de mayo de mil novecientos cuarenta y seis abdicó Víctor Manuel III el último rey de Italia no es exacto porque no fue el último fue el penúltimo pero como el que le sucedió duró treinta y tres días en el trono pues la verdad para el caso es lo mismo porque fue una birria de reinado la cuestión es que la monarquía italiana se fue al garete en mil novecientos cuarenta y seis y que no quieren volver a oír hablar de ella el rey Víctor Manuel III después de varias y continuas meteduras